White Hats und Grey Hats – Eine kritische Betrachtung der White-Hats und des Plans…

Diejenigen die behaupten, Staatsdiener / Volksdiener zu sein, haben uns dem Souverän zu dienen, ohne Wenn und Aber. Und wenn sie das nicht können oder wollen, dann müssen sie weg.

Ohne Wenn und Aber.

Es muss daher kritisch geprüft werden, was die White Hats alles getan oder unterlassen haben.

Natürlich ist dann wieder jeder, der den Plan / die White Hats und ihre Handlungen usw. kritisiert oder eine andere Meinung hat, ein Gate-Keeper, bezahlter System-Troll, Tief-Staatler usw. – sehr paranoid – oder wer nicht zu 100% für den Plan /

die White Hats ist, ist komplett gegen sie. (Nicht sehr spirituelles Schwarz/Weiß Denken.)

Kritik an den White-Hats oder eine andere Meinung, muss erlaubt sein, denn wenn diese unterdrückt wird, finden wir uns genau in der Situation der Zensur wieder, die wir doch gerne Alle loshaben wollen.

Dies ist auch ein Aufruf an alle wahren White Hats, Patrioten, Lichtkrieger und Wahrheitssucher usw.

Niemand darf je wieder die Menschheit beherrschen, steuern oder Kontrolle über sie ausüben, die Wahrheit verbergen, vertuschen und vor uns geheim halten.

12.) Hier ein paar ausgewählte und sehr gute Meinungen und Kritiker zum Plan der White-Hats.

Sollte man sich mal anschauen, um auch mal gute kritische Stimmen zu hören, den die Kritiker aus der Basis werden immer mehr.

Michael Jaco – Es ist Zeit für die White Hats endlich loszulegen, denn je länger sie warten, desto grauer und dunkler werden sie…(Michael Jaco – Its time for the White Hats to go! The longer they wait the Greyer&Darker they become Now.)



Michael Jaco analysiert die Situation in der sich die White-Hats befinden sehr gut und spricht das aus, was viele mittlerweile denken und warum die White Hats zu Grey-Hats geworden sind.

Michael Jaco verweist auf Hakann, der empfiehlt, Berge von Informationen an die Menschen weiterzugeben – um die Massen über die Wahrheit aufzuklären, die die Massen erwecken wird. Hakann & Michael Jaco stellen auch fest, dass die Menschen die größte Wahrscheinlichkeit haben, zu erwachen, wenn ihre Bedürfnisse erfüllt sind.

Schmerz & Leid und Zensur ersticken nur jedes Erwachen.

Die White Hats verlieren zunehmend an Glaubwürdigkeit und wenn Sie fortfahren, dann riskieren Sie, dass durchschnittliche Menschen anfangen Sie als Eidbrecher und die neuen dunklen Mächte zu sehen.

Zurzeit können die White-Hats ihre Aktionen und Handeln noch rechtfertigen und verteidigen, aber wenn sich die Situation immer weiter hinzieht und die Mehrheit der Menschen endlich erkennt ,was wirklich vor sich geht, dann werden Sie Ihre Aktionen und Handlungen nicht mehr rechtfertigen können.

Genug ist genug – Legt endlich los (Simon Parkes)

https://germany.connectingconsciousness.org/de/library/view/2022-09-25_connecting_consciousness

Mein guter Freund Charlie Ward spricht von einem Theater – er hat ganz Recht. Ein Theaterstück, bei dem das ganze Publikum hinschaut. Er hat ganz Recht.

Aber wir hatten genug Theater. Wir hatten genug davon. Ich meine, wie oft muss ich hier noch auftauchen und sagen „Ich habe die Faxen dicke“ oder wisst ihr, es…

Ich kann eine Antwort hierauf sehen, wie auch ihr alle, die mir zuschauen.

Und wir wissen, wie diese Antwort aussieht. Und wir wollen nur, dass es erledigt wird. Und es ist mehr als frustrierend, dass gewisse Menschen so viele Bedenken zu diesem und jenem haben, und die Wirkung auf die Öffentlichkeit,

und wenn man dieses und jenes tut…