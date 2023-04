Wie die Illuminaten den Great Reset mit nutzlosen Marionetten schüren, die zum Scheitern verurteilt sind!

Teile die Wahrheit!

Der Illuminati-Insider Leo Zagami berichtet:

Heute gibt es keine großen Staatsmänner mehr, die in der breiten Öffentlichkeit über der Herde egozentrischer und zynischer politischer Lemminge stehen.

Nur wenige Berufspolitiker, insbesondere in den Vereinigten Staaten, sind überhaupt in der Lage, aus dem Stegreif über einen längeren Zeitraum vor einem Publikum zu sprechen.

Zu viele verlassen sich auf die Hilfe von Telepromptern oder ähnlichen Geräten, um ein genaues Skript für jede öffentlich gesprochene Äußerung bereitzustellen, egal wie trivial oder informell sie sind – was darauf hindeutet, dass entweder sie oder ihre Mitarbeiter nicht darauf vertrauen können, was ihnen sonst über die Lippen kommen könnte.

Anstatt nach großen Leistungen in anderen Bereichen ein politisches Amt anzustreben, wählen die meisten Amtsträger von heute die Politik als Berufung fürs Leben.

Das Ergebnis ist, dass westliche Regierungen bis zum Rand mit Menschen gefüllt sind, denen es an praktischer Erfahrung oder Fachwissen fehlt.

In den letzten Jahrzehnten war im Westen ein spürbarer Trend, möglichst junge und unerfahrene Politiker in möglichst hohe Ämter zu heben. Viele der berühmtesten Politiker von heute erringen kaum einen einzigen Wahlsieg, bevor sie von ihren Kollegen in Regierungsrollen an der Spitze der politischen Hierarchie gedrängt werden. (Die „KI-Versklavung“ des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist auch hinter Ihnen her!)

Der frühere US-Präsident Barack Obama, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Rishi Sunak, die finnische Premierministerin Sanna Marin, die ehemalige neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern und ihr Nachfolger Chris Hipkins stiegen alle zu den Höhepunkten der nationalen Macht außergewöhnlich früh in ihrer Karriere auf.

Wenn Sie sich heute Gesetzgeber, Präsidenten und Premierminister ansehen, die westliche Nationen auf der Weltbühne in Richtung nukleares Armageddon führen, werden Sie nicht nur ihre Inkompetenz bemerken, sondern auch ihre offensichtliche Missachtung der Wünsche ihrer Wähler.

Schauen Sie sich nur die meisten Franzosen an, die wütend auf Präsident Emmanuel Macron und seinen Plan sind, das Rentenalter anzuheben. In den letzten 24 Stunden blockierten sie den Zugang zu einem Flughafenterminal, saßen auf Bahngleisen, stießen mit der Polizei zusammen und warfen Projektile auf eine Polizeiwache an einem Tag voller Demonstrationen in ganz Frankreich, was einmal mehr zeigt, dass dieser einer Gehirnwäsche unterzogene junge Illuminaten-Marionette wie Macron, ein idealerer Diener des diktatorischen Jesuitensystems ist.

Aus diesem Grund traf sich Papst Franziskus im vergangenen Oktober mit dem französischen Präsidenten zu ihrer dritten Privataudienz im Vatikan.

300x250

Dann haben wir jemanden wie US-Präsident Joe Biden, den ältesten, der jemals das Amt bekleidet hat, und den zweiten katholischen Präsidenten, der natürlich eine weitere Marionette der Jesuiten ist. (WEF will die Menschheit lobotomisieren, um sie in 6G-Antennen zu verwandeln (Video))

Biden ist inzwischen so „erfahren“, dass fast jede Woche irgendeine Veröffentlichung entweder seine geistige Kompetenz und seine Fähigkeit in Frage stellt, mit den Strapazen eines so anspruchsvollen Jobs Schritt zu halten , aber das ist kein Problem für seine Kontrolleure, die Amerika zerstören wollen und einen Zombie im Weiße Haus brauchen, um den Prozess zu erleichtern.

Seit Beginn von COVID wurde „ Build Back Better “ von den hirnlosen und nutzlosen„jungen globalen Führern“ wiederholt, die ständig zum Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab in Davos, Schweiz, strömen, einer modernen Emanation von Adam Weishaupts Orden der Illuminaten und den Kern des aufstrebenden Vierten Reiches, wie ich ausführlich in Confessions of an Illuminati Volume 7: From the Occult Roots of the Great Reset to the Populist Roots of The Great Reject erklärt habe.

300x250 boxone

Als Schwab, ein Jesuitenagent, und seine WEF-Illuminaten-Schergen die COVID-Tragödie in eine Gelegenheit verwandelten, einen „Great Reset“ auszulösen, der die globalen Märkte, die Regierungsführung und die Macht verändern würde, stimmte fast jeder einzelne westliche politische Führer zu, ohne diese Absurdität in Frage zu stellen.

Dieser Mangel an Widerstand hätte für die meisten von uns sofort eine rote Fahne hissen sollen, aber es ist nichts passiert, denn wie ich in Band 8 „Confessions of an Illuminati Volume 8: From the Rise of the Antichrist To the Sound of the Devil and the Great Reset“ schreibe, werden die meisten Menschen durch Filme und Musik, die heute von Leuten produziert werden, die in Davos herumhängen und an satanischen Ritualen beteiligt sind, einer Gehirnwäsche unterzogen.

Die Synchronizität reicht aus, um Dich zu fragen, ob es Deine Nation oder das Weltwirtschaftsforum ist, das die Regierungen in ihren Entscheidungen anführt, als erfolgreichste Stiftung der Welt, die auch als Illuminati-Denkfabrik fungiert, eine Vielzahl von Berichten und andere Propaganda veröffentlicht, die hilft, diese inkompetenten Politiker in die Arme des zukünftigen Antichristen zu führen.

Die heutigen westlichen politischen Führer, die aus Freimaurer-Marionetten bestehen, die ständig von „Build Back Better“ reden, einfach weil Klaus Schwab direkt hinter ihnen steht und diese Arschlöcher daran erinnert, dass sie nur da sind, um ihm und den Illuminaten und ihren Oberherren den Jesuiten zu dienen, mehr nicht, und Leute wie Macron und Justin Trudeau wissen das sehr gut.

Der Westen ist de facto zu einer Oligarchie geworden von finanziellen „Eliten“, egal wie oft ihre politischen Führer die Tugenden der „Demokratie“ preisen, es ist alles ein Betrug, um Sie auf die Diktatur der Künstlichen Intelligent vorzubereiten, die ich so gut in Confessions of an Illuminati Vol. 6.66: The Age of Cyber Satan, Artificial Intelligence, and Robotics.

Politiker sind wie „geplante Obsoleszenz“-Produkte in einem manipulierten System, in dem nachgeschaltete Verbraucher gezwungen sind, im Laufe der Zeit mehr zu zahlen, während sie wenig besitzen, was keinen Wert behält.

Wie Shurck vom Gatestone Institute schreibt:

„Eine Finanzoligarchie über die politische Macht ist wie ein Fertigungsmonopol über die Wirtschaftsmacht: In beiden Märkten werden Güter mit möglichst billigen Komponenten in Massenproduktion hergestellt.

Das Ergebnis ist, dass Dinge leicht kaputt gehen und Systeme nicht lange halten. Wenn westliche Politiker heutzutage genauso zweitrangig erscheinen wie das, was Kunden allzu oft in Geschäften finden, und dafür kann es einen einfachen Grund geben: Internationale Finanztitanen produzieren, verkaufen und besitzen beides … und planen möglicherweise, Sie auch zu besitzen.“

Und die einzige Lösung besteht darin, unabhängige Mikrogemeinschaften zu schaffen, die den Great Reset mit einer Great Reject überleben können, wie ich es mir in Band 7 meiner Confessions vorgestellt habe.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 03.04.2023