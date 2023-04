Wie kann man sich auf die nächste Eskalationsstufe in der aktuellen Bankenkrise vorbereiten? (Video)

Teile die Wahrheit!

Die nächste Eskalationsstufe in der aktuellen Bankenkrise ist die, dass man nur noch bestimmte Geldbeträge abheben und überweisen kann.

Sollte man beispielsweise krank werden und hohe Krankenhausrechnungen bezahlen müssen, dann könnte dies tödlich werden.

Vor zwei Wochen war das Thema Bankenkrise groß in den Leitmedien vertreten und dann verbannte man es wieder in den Hintergrund, weil zu viele Menschen darauf reagiert haben.

Im Moment könnte man deshalb den Eindruck haben, dass alles wieder in Ordnung wäre. (Dominoeffekt Weltfinanzkrise – hin zu einer neuen Finanzordnung?)

Aber alleine schon an der Anklage von Donald Trump in den USA kann man erkennen, dass man die Leute von diesem finanziellen Thema ablenken muss.

Die Beschränkung der Geldentnahmen und Überweisungen werden an diesem Wochenende in den USA eingeführt, um den zweiten Ansturm auf die Banken zu verhindern.

Das ist die nächste Eskalationsstufe der Bankenkrise und sie wird in jedem einzelnen Land unangekündigt eintreten. (Wie Sie sich auf den Tag vorbereiten können, an welchem der Euro und Dollar diesen Sommer verschwinden!)

In der ersten Welle haben die Insider und die gut Informierten ihr Geld bereits abgezogen.

Jetzt wachen anscheinend sogar schon die ersten Schlafschafe auf und deshalb hatten die Banken in dieser Woche die ersten Albträume, was dann alles passieren könnte.

Und diese Albträume sind absolut berechtigt!

Neben der von den Banken selbst verursachten Bankenkrise kommt noch die gestrige Entscheidung der ASEAN-Staaten hinzu, den Dollar und den Euro nicht mehr als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

Und weil dieser Vorgang der Ent-Dollarisierung der Welt bereits seit einem Jahr andauert und die Mehrheit der Weltbevölkerung dabei mitmacht, ist eine große Gefahr für uns alle im Verzug.

Die Nichtverwendung von Dollar und Euro in sehr vielen Ländern bedeutet, dass wir von dort keine Waren mehr erhalten werden.

Weil es sich dabei auch und gerade um Erdöl handelt, werden wir jetzt erst richtig sehen, was wirkliche Preissteigerungen sind.

Das vom letzten Jahr und Winter war nur eine kleine Aufwärmübung am Reck.

Um nicht vom einen auf den anderen Tag ohne Geld dazustehen, sollte man also etwas Bargeld horten.

Das ist zwar genau das, was die Banker nicht wollen, aber denen würde ich eine stabile Währung ans Herz legen (was eigentlich ihr Job ist), denn dann hätten wir jetzt diesen Stress nicht.

Frau Lagarde von der EZB verriet einem Anrufer mit falscher Identität die ganze Wahrheit über den Euro und sie machte sich sogar noch hübsch für das Interview:

Und um nicht gleich wieder vom Regen in die Traufe zu gelangen, sollten man das Bargeld an einem sicheren Platz in der Wohnung verstauen.

Außerdem wird nicht nur das Benzin bald knapp werden, sondern auch die Lebensmittel.

Im Sommer wird die Situation wahrscheinlich noch für jeden einigermaßen zu meistern sein, aber für den kommenden Winter braucht man garantiert eine Survival-Ausbildung.

Sollten noch keine ausreichenden Lebensmittelvorräte im Haus sein, dann sollte jetzt jeder noch verfügbare Stauraum dafür genutzt werden.

Noch sind die Lebensmittelgeschäfte in Deutschland im Gegensatz zu denen in den USA verhältnismäßig gut ausgestattet, aber das wird sich ganz schnell ändern.

Den Kauf von Edelmetallen wie Gold und Silbern kann man zu dieser späten Stunde vergessen, wenn man keinen vertrauenswürdigen Händler kennt.

Das wird aber dennoch kein Abenteuerurlaub werden, sondern ein sehr holpriger Übergang in ein vollkommen neues Leben.

Vergessen Sie alles, was Sie bislang gewohnt waren und holen Sie sich demnächst das mühsam zurück, was Sie künftig benötigen werden.

Dieser Blog hat seine Mitglieder auf dieses jetzt laufende Ereignis vorbereitet und jetzt geht es gemeinsam durch diese Herausforderungen hindurch.

Neben den Vorbereitungen zum Überleben darf auch die Erweiterung des Wissens nicht zu kurz kommen.

Die Menschen in diesem seltsamen Land wurden durch die Generation der 68er teilweise vollkommen verblödet, damit sie überhaupt nichts mehr peilen und im heraufziehenden Sturm gleich kentern werden.

Um dieses Wissen kommt man in dieser Währungsreform jedenfalls nicht herum und deshalb sollte man nachrüsten.

…

Videos:

