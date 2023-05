Das steckt wirklich hinter Klima, Corona & Co – wie Lobbyisten, NGOs und Think Tanks Staat und Gesellschaft untergraben

Klima und Corona haben die Gesellschaft in den vergangenen drei Jahren tiefgreifend verändert. Was steckt wirklich hinter diesen Krisen? Hat sich das Klima tatsächlich so dramatisch verändert und werden bald Pandemien unseren Alltag bestimmen, wie von Experten befürchtet wird?

Immer mehr besorgte Bürger stellen sich diese Fragen. Erfahren Sie hier, was wirklich hinter der Klima- und Pandemielüge steckt. Von Frank Schwede

Wer die Wahrheit hinter Klima und Corona sucht, muss nur der Spur des Geldes folgen. Im Fokus stehen die Hintermänner, die globale Finanzindustrie, der Einfluss von US Unternehmen, Hedgefonds, Schattenbanken wie BlackRock, Nichtregierungs-Organisationen, Think Tanks und viele geheime Netzwerke.

Vorrangig sind die Finanzinteressen der Investoren der Klima- und Pharmalobby. Und es geht hier nicht um Peanuts, sondern um richtig viel Kohle, um milliardenschwere Gewinne, die sich Otto-Normalverbraucher in dieser Dimension nicht einmal ansatzweise vorstellen kann.

Das läuft mittlerweile so, dass Lobbyisten sogar schon dazu in der Lage sind, die Politik zu zwingen, Maßnahmen zu ergreifen, die das Leben und die Freiheit von Milliarden Menschen gefährden und den Ländern nebenbei Billionen von Euro kosten. Die Weltbevölkerung befindet sich in Geiselhaft von gierigen Investoren, NGOs, Think Tanks und geheimen Netzwerken.

Die globale Finanzindustrie hat spätestens seit der Schweinegrippe erkannt, dass sich nicht nur mit Pandemien, sondern auch mit dem Klima, weil es ja uns alle betrifft, viel Geld machen lässt. Sehr viel.

Um entsprechende Gewinne aus künstlich erschaffenden Krisen zu erlangen, müssen nicht nur Teile der Wirtschaft entsprechend beeinflusst werden, sondern auch der Bürger muss Opfer bringen.

Das bedeutet, dass die Interessen der Bürger und der Volkswirtschaft zweitrangig sind. In erster Linie geht es um die Finanzinteressen der Investoren, die in die Klima- und Pharmalobby teils sechsstellige Beträge investiert haben. (Expertin für biologische Kriegsführung warnt: Die WHO wird Menschen auf den Status von Tieren herabstufen, um mehr Kontrolle zu erlangen (Video))

Der Deal läuft in der Regel über Vermögensberater wie das US Unternehmen BlackRock ab, die Investitionen in den Klimaschutz, oder in die Pharmalobby als Zukunftsinvestitionen erklären, weil sie schließlich den Markt in der Hand haben und sehr viel Geld damit verdienen.

Alles, was jetzt noch nötig ist, dass Geld fließt, ist, dass Politik, Wirtschaft und die Bevölkerung auf den Zug aufspringen. Dazu ist eine passende Krise notwendig in Form einer falschen Flagge, die möglichst überzeugend klingen muss, dass die Erde und die Menschheit durch einen dramatischen Klimawandel oder durch ein Virus in ernsthafte Gefahr sind. Angst geht immer.

Die Zahl der Mitwisser klein halten

300x250

Ob die Geschichte stimmt, spielt dabei keine Rolle. Was zählt, ist die Überzeugungsarbeit von Klimawissenschaftler oder Virologen und die Feinarbeit der ÖR-Medien und der Politik, die die Bevölkerung unter den nötigen Druck setzen, dass sie nachgibt.

Weil die in der Regel handverlesenen Wissenschaftler, Medienvertreter und Politiker finanziell hoch begünstigt sind, ist das ein leichtes Spiel. Niemand wird das ihm gebotene Geld ablehnen.

Die Causa Robert Habeck zeigt auf sehr deutlich Weise, dass man die Zahl der Mitwisser so klein wie möglich halten muss, dass der Schwindel am Ende nicht doch auffliegt.

Also sucht man die Mitarbeiter im engsten Freundes- und Familienkreis – da, wo man alles schön unter Kontrolle hat und seinen Liebsten auch noch finanziell unter die Arme greifen kann.

300x250 boxone

Dass sich Robert Habeck von seinem Energie-Staatssekretär Patrick Graichen auf Druck der Bevölkerung und der Opposition im Bundestag trennen musste, ist zumindest als Teilerfolg zu werten – doch wer jetzt glaubt, dass die Spitze des Eisbergs damit erreicht ist und die Angelegenheit allein nur eine Sache der Grünen ist, der irrt.

Nahezu die gesamte politische Landschaft steht unter der Kontrolle von Lobbyisten, mächtigen NGOs und Investoren – und das nahezu weltweit. Pecunia non olet, heißt ein altes lateinisches Sprichwort. Geld stinkt nicht.

Dieser Devise schließen sich leider immer mehr Wissenschaftler, Mediziner und Medienvertreter an, weil nicht nur das gesamte Gesundheitssystem klamm ist, sondern auch viele Medienhäuser aufgrund sinkender Auflagenzahlen ihrer Blätter kurz vor dem Kollaps stehen – da sind Finanzspritzen von Investoren wie Bill Gates, siehe Spiegel, ein wahrer Segen.

Der Bürger ist ahnungslos und versteht oft die Welt nicht mehr – deshalb ist es langsam an der Zeit, dass endlich jeder erfährt, für welche Macht- und Finanzinteressen er seinen sauerverdientes Geld und seinen Lebensstandard opfert – nämlich nicht im Namen von Klima und Gesundheit?

Corona hat auf geradezu erschreckend deutliche Weise gezeigt, wie weit Politik und Justiz gehen können, wenn es darum geht, die finanziellen Interessen einer kleinen Gruppe einflussreicher Investoren zu vertreten. So etwas darf kein zweites Mal passieren.

Es geht um die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft und Politik

Die Union fordert nach der Entlassung von Staatssekretär Graichen mehr Transparenz vom Wirtschaftsministerium und aus den Reihen der Sozialdemokraten kommt der Ruf nach schärferer Kontrolle der Compliance-Regeln, ob bei einer Versetzung in den Ruhestand auch dann die volle Pension geleistet werden soll, wenn grobes Fehlverhalten vorliegt.

Das ist Erbsenzählerei – hier geht es um wesentlich mehr als bloß um die Frage, wie viel Geld wer im Ruhestand bekommt – hier geht letztendlich um die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft und Politik.

Alle Parteien, mit Ausnahme der AfD, sind auf die eine oder andere Weise irgendwie beteiligt – auch die, die mit ihrem Schweigen ihren Segen dazugeben.

Die Politik kennt mittlerweile viele Graichens: die, die aktiv mitmischen und die, die als dankbare Mitläufer und nützliche Idioten unterwegs sind, dazu gehören Medienschaffende genauso wie freischaffende Künstler, etwa Kabarettisten, die wöchentlich im ÖRR das Publikum mit Hass und Hetze beglücken und dafür auch noch Beifall aus dem Publikum empfangen, weil kaum ein Zuschauer die wahren Botschaften dahinter erkennt oder erkennen will.

Die Superreichen und Schattenbanken haben mit dem Staat in der Tasche fette Beute gemacht. Ob Gesundheitskriese oder Klimawandel – das spielt für Lobbyisten keine Rolle. Hauptsache Gesellschaft und Wirtschaft werden umgekrempelt, ausgepresst wie eine Zitrone, dass der Rubel rollt.

Ob man in die Pharmaindustrie oder in den Klimawandel investiert – niemand wird leer ausgehen, schließlich hat Hauptinvestor Bill Gates erst vor ein paar Monaten die frohe Botschaft verkündet, dass nach der Pandemie vor der Pandemie sei.

Und wenn man sich in den heiligen Hallen der WHO künftig einig wird, könnte für die Investoren die nächste P(l)andemie der richtig große Reibach werden, zickige Pandemie-Leugner hätten nämlich künftig keine Chance mehr, ungeschoren aus der Nummer herauszukommen, weil die WHO als künftige neue Weltregierung alles aus Genf regeln wird. Freiheit ade.

Clevere Investoren wetten, spekulieren und stecken beträchtliche Teile ihres Vermögens in NGOs und Stiftungen, die alles Nötige erledigen und Regierungen unter Druck setzen, die nötigen Maßnahmen für den Geldfluss einzuleiten.

Bei Pandemien etwa heißt das, die Bevölkerung zu nötigen, sich die Spritze zu geben, in Sachen Klima die Energiewende auf Kosten der Steuerzahler einzuleiten – noch nie war Geldverdienen für Superreiche so einfach wie heute. Wen wundert´s, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vom besten Deutschland aller Zeiten spricht.

Nie war Geld verdienen so leicht wie heute

Zwar tun die ÖR-Medien spätestens seit Corona wirklich alles dafür, dass der Schwindel nicht auffliegt, doch Dank Oppositionsparteien wie die AfD und zahlreichen Netzmedien lassen sich derartige Mauscheleien nicht dauerhaft unterm Teppich halten.

Jüngstes Beispiel ist der Skandal um Ursula von der Leyens Kaufrausch in Sachen Corona-Impfstoff. Auch der wird von den ÖR-Medien auf Sparflamme gehalten, die Verträge bleiben weiter geheim.

Auch die Neuverhandlungen sind natürlich streng geheim. Hier geht es um eine Anpassung des gigantischen durch den von Ursula von der Leyen ausgehandelten Pfizer-Vertrag, mit dem die EU-Kommission sich zur Abnahme von sage und schreibe 900 Millionen Dosen Corona-Impfstoff bis Ende 2023 verbindlich verpflichtet hatte.

Rund 400 Millionen Dosen wurden bereits geliefert, die restlichen 500 Millionen müssen bis spätestens Jahresende von den EU-Mitgliedsstaaten abgenommen werden.

Laut einem Bericht der Financial Times sieht der nachverhandelte Vertrag nun vor, die Impfstoffmenge von 500 Millionen Dosen auf 280 Millionen Dosen zu reduzieren. Das heißt, künftig werden 70 Millionen Dosen im Rahmen einer Verlängerung des Vertrags bis 2026 geliefert.

Im Gegenzug hat sich Pfizer dazu bereiterklärt, die ursprünglich bestellten, aber nun nicht abgenommenen Dosen gegen eine Stornogebühr von 10 Euro pro Dose zu streichen – das macht 2,2 Milliarden Euro Stornogebühr, für einen Impfstoff, den niemand mehr haben will, weil er keinen Nutzen, sondern nur Schaden verursacht hat, der von Anfang nur ein Placebo war und ein ausgesprochen gefährliches obendrein. Ein wahrlich lukratives Geschäft für Pfizer-Investoren. So leicht war Geld verdienen wirklich noch nie.

Wer das Geld hat, hat die Macht. Es geht schon lange nicht mehr darum, seitens großer Konzerne, gute und preisbewusste Produkte auf den Markt zu bringen, weil man heute mit Fake viel mehr Geld verdienen kann, als manch einer sich das vorstellen kann und obendrein kann man auch noch seine Investoren befriedigen, die mittlerweile mehr Macht haben als die Geschäftsleitung.

Alles, was man benötigt, um billiges Wasser als sündhaft teuren Wein zu verkaufen, ist Überzeugungsarbeit , gespickt mit sehr viel Angst, die von überaus großzügig bezahlten Wissenschaftlern und Medienvertretern geleistet wird.

Gut sechzig Prozent der größtenteils unwissenden Bevölkerung glaubt den Worten sogenannter Experten, schließlich sind das ja studierte Leute, die müssen ja wissen, was sie erzählen, heißt es – wie Corona gezeigt hat, kann Gutgläubigkeit im schlimmsten Fall tödlich enden.

Und vor Kritikern muss sich heute sowieso kein Politiker mehr in Acht nehmen, nie war das Abschmettern von Kritik so einfach wie heute. Die Nazikeule und Cancel Culture sind die perfekten Tools, um auch den hartnäckigsten Kritiker in die Flucht zu schlagen

Künftig werden also nicht mehr demokratisch gewählte Volksvertreter die Interessen der Bürger vertreten, sondern Schattenregierungen aus Lobbyisten und Investoren werden bestimmen, wie der Rest der Menschheit zu leben.

Vergessen Sie Klaus Schwab und seinen WEF, die machen auch nur das, was man ihnen sagt. Die Namen der wahren Herrscher kennt mit ein paar Ausnahmen wie Bill Gates George Soros niemand wirklich, weil sie sich hinter Schattenbanken, NGOs und Think Tanks gut tarnen.

Wer das Geld hat, hat die Macht!

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 27.05.2023