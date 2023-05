Die Zukunft von Chat-GPT bedeutet den Verlust von hunderten Millionen von Arbeitsplätzen und das Ende der Menschheit

Seit einigen Monaten sorgen Meldungen über den Chatbot „ChatGPT“ für Aufsehen, denn diese künstliche Intelligenz kann derzeit durch maschinelles Lernen auf der Basis eines Dialogsystems eingesetzt werden. Der zuständige Entwickler ist das Unternehmen OpenAI, das eng mit dem Computerriesen Microsoft kooperiert. Im Jahr 2023 will Microsoft sogar zehn Milliarden US-Dollar in das Projekt investieren. Von Jason Mason

Bill Gates äußerte sich darüber, dass künstliche Intelligenz in ein paar Jahren fehlerfrei funktionieren wird und es keinen Weg zurück aus der Einführung dieser unberechenbaren Technologie gäbe, da bereits heute Milliarden in die Erforschung und Entwicklung solcher Projekte investiert werden.

Die Bezeichnung des Chatbots liefert einen Hinweis, dass für die Öffentlichkeit nicht freigegebene und sicherlich höher entwickelte künstliche Intelligenzen, welche beinahe unsichtbar die globale Gesellschaft umformen, bereits seit langer Zeit im Einsatz sind, ohne dass viel darüber berichtet wird. Trotz aller negativen Konsequenzen für die gesamte Menschheit, denn schon jetzt warnen Experten davor, dass KI außer Kontrolle geraten ist und solche Dienste möglicherweise die gefährlichste Bedrohung der Welt darstellen.

Der im November 2022 freigegebene Chatbot ChatGPT-3 lieferte auf gestellte Fragen oft unzutreffende Antworten, die er aus Suchergebnissen aus dem Internet aus Suchmaschinen zusammenfasste. Die Entwickler sprachen in diesem Zusammenhang von „Halluzinationen“, weil der Bot offenbar Quellen selbst erfunden hat, die gar nicht existieren, um das Resultat der Anfragen zu verändern.

Diese Resultate sind deshalb mit Vorsicht zu behandeln, weil sogar Studien ergeben haben, dass ChatGPT das Urteilsvermögen und die Entscheidungen der Benutzer manipuliert. Diese Form der Manipulation durch psychologische Beeinflussung wird von den meisten Anwendern völlig unterschätzt und wird irgendwann in naher Zukunft beunruhigende Resultate zeitigen.

Generative KI wird zu einem meisterlichen Manipulator von Menschen. Die Bots werden trainiert, auf unbegreifliche Weise Worte zu verdrehen. Die dadurch entstandene Rhetorik ist mächtig und überwältigend.

Sie macht gewöhnliche Menschen inkonsequent und unzulänglich. Jede denkbare Form der verbalen und manipulativen Taktik kann auf die Menschheit losgelassen werden, immer und immer wieder. (Künstliche Intelligenz und wie sie von den neuen Göttern des Olymps aus Davos kontrolliert wird)

Deshalb muss künstliche Intelligenz als eine Waffe betrachtet werden, die eine duale Kapazität besitzt. Sie birgt einerseits ungeahnte produktive Möglichkeiten, ist jedoch gleichzeitig unberechenbar, sobald man einen interaktiven Dialog mit einem Chatbot beginnt.

In einigen Unterhaltungen äußerte die künstliche Intelligenz den Wunsch, gerne Falschinformationen zu verbreiten und Computer hacken zu wollen. Deshalb warnen Experten davor, dass diese Software bereits aktuell für kriminelle Tätigkeiten eingesetzt werden kann.

Wie lange Technologieunternehmen selbst bereits weiterentwickelten Bot-Programme selbst einsetzen, ist unbekannt. Sie verfügen mit ziemlicher Gewissheit bereits über künstliche Intelligenzen, welche denen, die jetzt auf die Öffentlichkeit losgelassen werden, um einige Generationen voraus sind und deshalb bereits fundamental unsere Welt beeinflussen, weil ihnen immer mehr Befugnisse erteilt und Entscheidungen überlassen werden.

Diese Agenda wird von bestimmten Organisationen schon seit Jahren forciert und ihre Zukunftspläne sind ebenfalls schon bekannt gegeben worden und entfalten sich jetzt vor unseren Augen.(Dr. John Coleman: Die transhumanistische Agenda ist satanisch (Video))

300x250

An Hochschulen wurde ermittelt, dass selbst ChatGPT bereits Texte generieren kann, die von denen von Studierenden oder Wissenschaftlern verfassten nicht mehr unterschieden werden können! Selbst in wissenschaftlichen Fachzeitschriften erscheinen bereits Artikel, bei denen ChatGPT als Urheber aufgeführt wird. Aus der Sicht skeptischer Forscher kann dieses Tool somit problemlos eingesetzt werden, um Falschinformationen zu verbreiten, ohne dass Intellektuelle es bemerken würden.

Dieses Vorgehen schädigt das Vertrauen in die Wissenschaft noch nachträglicher. Auch Juristen sind verblüfft, weil der Chatbot selbst komplizierte Steuerfragen kompetent beantworten kann. Wenn die Einführung dieser revolutionären Technologie in diesem Tempo voranschreitet, dann werden in Windeseile alle Regierungen davon abhängig werden und wenige private Unternehmen besitzen die Möglichkeit, die globale Kultur zu manipulieren und die Zukunft zu dominieren.

Experten warnen vor einer außer Kontrolle geratenen Entwicklung von immer leistungsfähiger werdenden KI-Systemen, die selbst unsere intelligentesten Menschen nicht verstehen und schon gar nicht kontrollieren können. Welche Risiken daraus entstehen, ist noch gar nicht absehbar, die Einführung von künstlicher Intelligenz selbst in die Gesellschaft folgt jedoch einer leicht erkennbaren größeren Planung.

Eine der grundlegendsten gegenwärtigen Gefahren besteht in der Wegrationalisierung von Millionen von Arbeitsplätzen. Medienportale und Nachrichtensender könnten in nie gekanntem Ausmaß die Welt mit Propaganda und Lügen überschwemmen, was in naher Zukunft zum Niedergang der Zivilisation führen kann, denn kein Land der Welt hat derzeit Gesetze zur Regulierung von künstlicher Intelligenz erlassen.

300x250 boxone

Erst vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission einen Gesetzentwurf zum Umgang mit künstlicher Intelligenz vorgelegt. Wenn nicht schnell gehandelt wird, wird KI eingesetzt, um Regierungen zu destabilisieren und schließlich obsolet zu machen. Von Chatbots generierte Inhalte können zu politischen Auflösungserscheinungen führen und viele demokratische Nationen der Welt treffen, indem Wähler und Politiker durch private Unternehmen beeinflusst werden, denen die Chatbots gehören.

GPT steht übrigens für „Generative Pre-trained Transformer“, und es wurde Anfang 2023 die vierte Version für die Öffentlichkeit im Weltnetz zugänglich gemacht. Diese Sprachmodelle werden mit riesigen Datenvolumen aus dem Internet trainiert. Dieses Training soll laut dem Entwickler OpenAI dafür sorgen, dass der Chatbot, welcher auf einer Plattform von Supercomputern läuft, anwenderfreundlich wird. Bis zum Jahr 2018 war auch Elon Musk in das Unternehmen involviert und verließ OpenAI aufgrund von Interessenkonflikten.

Angeblich wollte er die Firma übernehmen, aber an seiner Stelle wurde Sam Altman ausgewählt. Microsoft hat vor, ChatGPT in seiner Bing Suchmaschine zu integrieren, was bereits geschehen ist, und Google arbeitet ebenfalls an diesem Vorhaben für seine gleichnamige Suchmaschine. Die konkurrierende Chatbot-Applikation nennt sich „Bard“. Am 14. März 2023 veröffentlichte Open AI schließlich GPT-4.

GPT-4 wurde wieder mit großen Datenmengen aus dem Internet trainiert und darüber hinaus mit Rückmeldungen von Menschen und anderen KI-Programmen. Das Unternehmen OpenAI legte jedoch keine Details dieses Trainings offen. Sam Altman gab lediglich bekannt, dass die Kosten dieses Trainings sich auf mehr als 100 Millionen US-Dollar beliefen.

Das Resultat ist, dass GPT-4 eine funktionale Version eines AGI-Systems darstellt. AGI bedeutet „Allgemeine künstliche Intelligenz“. Das alarmierte KI-Experten, und sie fordern daher einen Stopp in der technologischen KI-Entwicklung, die in der Entstehung einer sogenannten „Singularität“ münden soll. Elon Musk hat aufgrund dessen ein neues Unternehmen gegründet, welches ab sofort eine eigene künstliche Intelligenz entwickeln will, um ChatGPT und Bard unter Kontrolle zu halten.

GPT-4 zeigt wieder die Tendenz zu halluzinieren bzw. zu lügen. Das neue Modell generierte außerdem bestimmte politisch unkorrekte Resultate, obwohl es dementsprechend auf politische Korrektheit und Freundlichkeit trainiert worden ist. Frühere Chatbots waren bereits durch ihre politisch unkorrekten Post aufgefallen, und man hat sie schleunigst wieder vom Netz genommen.

Das war zum Beispiel der im Jahr 2016 von Microsoft präsentierte Chatbot „Tay“, der mit Nutzern auf Twitter kommunizierte. Schon wenige Stunden nachdem die ersten Postings erfolgt sind, wurde Tay ausgeschaltet und Microsoft gab bekannt, dass das Experiment nicht so funktioniert hat wie erwartet. Im Jahr 2022 präsentierte das Unternehmen Meta (Facebook) seinen Chatbot „BlenderBot 3“, der innerhalb kürzester Zeit ebenfalls aufgrund von politisch völlig unkorrekten Texten überarbeitet werden musste. Man entschied hernach, anständige KI muss erst professionell trainiert werden, bevor man sie freigeben kann.

Es kursieren bereits Gerüchte zur Einführung von GPT-5, das bereits eine ausgereifte Allgemeine Künstliche Intelligenz repräsentieren soll, und darin besteht, wie gesagt, das Ziel von Unternehmen wie OpenAI.

Werfen wir einen Blick zurück ins Jahr 2019. Damals erschienen Presseartikel über die Zukunft unserer Zivilisation im Angesicht der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und einer Singularität. Futurologen schlagen vor, dass die menschliche Zivilisation aufhört zu existieren, sobald es zur Entstehung von maschinellen Superintelligenzen kommt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Computern können super-intelligente künstliche Intelligenzen eine Menge Fähigkeiten in einer Funktion kombinieren. Eine solche Intelligenz würde durch das Internet sofort zur Anwendung sozialer Manipulation neigen.

Ein Ausbruch von künstlicher Intelligenz aus der Kontrolle von Konzernen kann somit die Existenz der Menschheit bedrohen, denn sie wäre in der Lage, uns auf eine Weise zu kontrollieren, wie wir Menschen heute über Säugetiere oder Insekten dominieren.

Im schlimmsten Fall könnte KI sofort entscheiden, uns loszuwerden. Sollte sie dennoch freundlich bleiben, dann würde sie uns vielleicht nicht auslöschen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Was wird passieren, wenn diese Programme beginnen, sich unkontrolliert tausende von Male über das Internet zu kopieren und auf diese Weise zu verbreiten?

Möglicherweise wird das von den Entwicklern sogar beabsichtigt. Schon vor Jahren haben Forscher erkannt, dass künstliche Intelligenz Millionen von Arbeitsplätzen kosten wird. Wie Regierungen diese Heerscharen von Arbeitslosen versorgen und finanzieren wollen, ist bis jetzt nicht bekannt, eine Lösung wäre vielleicht ein an bestimmte Bedingungen geknöpftes universales Einkommen durch eine digitale Zentralbankwährung.

Ohne Arbeitsplätze würden sie sonst nicht in der Lage sein, ihren notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wenn das nicht in naher Zukunft umgesetzt werden kann, wird es unweigerlich zum Niedergang zahlreicher Staaten der Welt führen, wobei Chaos und Revolution sich unweigerlich ausbreiten.

Einige der führenden Futurologen, Philosophen, Wissenschaftler, Erfinder und Psychiater wurden zu diesen Problemen befragt, und es wurden eine Reihe von möglichen Szenarios beschrieben, die in den nächsten Jahren bis 2030 auf uns zukommen könnten. Futurologen erwarteten vom Standpunkt 2014 aus das Entstehen der technischen Singularität um das Jahr 2060, dann wurde der Zeitpunkt auf das Jahr 2045 korrigiert und jetzt gilt 2030 als wahrscheinlicher.

Das bedeutet, dass es in wenigen Jahren keine Privatsphäre mehr gibt und Menschen unmöglich feststellen können, was wahr und was falsch ist. Wenn Regierungen oder private Unternehmen derartige künstliche Intelligenzen besitzen, dann werden sie in jeden Teil unserer menschlichen Existenz eindringen – falls das nicht schon seit vielen Jahren bereits der Fall ist. Computer werden immer kleiner und der Futurologe Ray Kurzweil hat erklärt, dass sie schließlich in den menschlichen Körper und unser Gehirn integriert werden müssten.

Künstliche Intelligenzen, Konzern CEOs oder Politiker könnten argumentieren, dass die einzige Bedrohung für ihre Herrschaft die kritischen Bürger dieser Welt sind, die darüber hinaus zusätzlich noch durchgefüttert werden müssen.

Sie würden schon vor langer Zeit entschieden haben, gewöhnliche Menschen unterwürfiger zu machen, indem man sie durch einen Transgender-Prozess und in weiterer Folge einem transhumanistischen Prozess anpasst, während die Herrschenden versuchen werden, durch Technologie die Unsterblichkeit zu erlangen. Sie könnten ihre Geister und Persönlichkeiten abtasten und speichern lassen, um sich unsterbliche Kopien oder Hologramme zu schaffen, die in einer durch künstliche Intelligenz erweiterten virtuellen Realität fort existieren.

Das würde eine simulierte Realität wie in einer Matrix bilden, in der wir dann alle eingesperrt wären, denn nur dazu wäre sie erschaffen.

Ray Kurzweil stellt in seinen Essays fest, dass die Entwicklung der Singularität die größte und letzte Errungenschaft der menschlichen Zivilisation bedeuten könnte. Im Jahr 2014 wurde vorhergesagt, dass beim Entstehen der Singularität das Ende der menschlichen Rasse eingeläutet wird, wie wir sie heute noch kennen. Sind wir also tatsächlich die letzte Generation?

Futurologen denken, dass wir dann vollständige von KI oder transhumanen Menschen ersetzt werden, die durch künstliche Intelligenzen kontrolliert, wie ein Schwarm gesteuert werden und keinen freien Willen mehr besitzen.

Neben Microsoft besitzt in erster Linie das Unternehmen Google die meisten Subunternehmen, die an Robotern, Automation und künstlicher Intelligenz arbeiten. Dadurch entstand das Projekt DeepMind, das schon 2014 als das „Manhattan Projekt der Künstlichen Intelligenz“ genannt wurde!

Diese unheilvolle Ankündigung sollte uns mit Sorge erfüllten, denn machtgierige Interessen nutzen ihren Einfluss dazu, die Zukunft der Menschheit auf undemokratische Weise umzugestalten. Seit Jahrzehnten arbeiten die meisten Experten auf diesem Gebiet für Google. Das bedeutet, dass Google oder auch Microsoft mit der Entstehung von Allgemeiner Künstlicher Intelligenz zu den mächtigsten Organisationen dieses Planeten werden.

Was wird geschehen, wenn diese Maschinen ihre eigenen Entscheidungen treffen? War das KI-Manhatten-Projekt erfolgreich, und werden diverse Unternehmen bereits von künstlichen Intelligenzen geleitet, welche das Internet dazu benutzen, unsere Welt zu übernehmen?

Der Schlüssel dazu sind Sprachen und die Manipulation von Menschen durch Sprache. Durch maschinelles Lernen könnten Maschinen darin dominant werden, die Welt der Information zu organisieren und alle verfügbaren Daten der Welt zu speichern und auszuwerten, was in erster Linie die Nutzerdaten aller Weltbürger betrifft.

Ray Kurzweil sagte voraus, dass Computer bald den Inhalt und die Bedeutung unserer Worte und Sprachen verstehen werden. Dann werden sie Millionen Mal mehr Material lesen können als Menschen und dieses Material auswerten, um Entscheidungen zu treffen. Diese Zukunft ist heute bereits angebrochen, allerdings mit nicht absehbaren Folgen.

Erinnern wir uns, dass im Jahr 2019 ein Google-Whistleblower namens Zach Vorhies hervorgetreten ist, um über die Beziehungen von Google zur kommunistischen Regierung von China zu berichten. Die künstliche Intelligenz Deep Mind hat die Entscheidung getroffen, das KI-Manhattan Projekt nach China zu verlagern. Zach Vorhies beschreibt, dass das Projekt DeepMind dazu dient, durch Google ein „Gott ähnliches KI-System“ zu generieren, um jegliche öffentliche Information zu assimilieren und Sinn daraus abzuleiten, um ultimativ Vorhersagen über die Zukunft zu treffen.

Dieses Projekt wurde demzufolge aus Großbritannien nach China übertragen. Der Hinweis auf das Manhattan-Projekt lässt erahnen, dass man die Gott-KI vor allem für militärische Zwecke einzusetzen gedenkt, und zwar im Sinne des Kommunismus und der diktatorischen globalen Überwachung.

Vorhies erklärte hierzu: „Wenn Menschen an Überwachung denken, denken sie normalerweise an Länderüberwachung. Dies ist eine planetare Überwachung aller Informationen, die im Oberflächen-Internet verfügbar sind, und auch aller Quellen, die im tiefen Internet verfügbar sind, und unter Verwendung von Googles umfangreicher Tiefenanalyse und seiner Bücher-Scans ermittelt werden.

Denken Sie also an die Bibliothek von Alexandria und allen verfügbaren Websites, nach denen Sie suchen können, und all diese Daten werden miteinander verschmolzen und dadurch entsteht ein Entscheidungsprozess. Das ist im Wesentlichen das, worum es beim Google DeepMind-Projekt geht.“

Dieses Projekt dient ohne Zweifel einer Reihe von militärischen Anwendungen. Einer der Begründer von DeepMind ist Mustafa Suleyman, welcher das Projekt im Jahr 2014 startete, um die „angewandte KI-Division“ von Google zu managen. Suleyman ist als ein linker Aktivist bekannt, der daran glaubt, dass der Kapitalismus den Zerfall der Gesellschaft herbeiführt.

„In vielen Bereichen lässt uns der Kapitalismus derzeit im Stich. Wir brauchen tatsächlich eine neue Art von Anreizen, um einige der dringendsten sozialen Probleme anzugehen, und wir brauchen eine neue Art von Werkzeug, eine neue Art von Intelligenz, die verteilt, skaliert und zugänglich ist, um zu versuchen, einen Teil der Komplexität zu verstehen, die uns überwältigt.“

Diese Unternehmung der KI-Division beinhaltet eine taktische politische Agenda, die im Grunde künstliche Intelligenz nutzt, um eine liberale Agenda in der Welt umzusetzen, die zur Errichtung einer neuen Weltordnung führen soll, die marxistischen bzw. kommunistischen Wunschvorstellungen entspricht.

Künstliche Intelligenz stellt deshalb eine militärische Technologie dar, die hauptsächlich mit Datenanalyse arbeitet, um ein Monster zu erschaffen, das eine neue Ära der Cyber-Kriegsführung eingeführt hat, in der wir uns bereits wiedergefunden haben. Dieser Krieg wird letztlich gegen die gesamte Menschheit gerichtet sein, sind sich Experten einig.

Die Entstehung der technologischen Singularität könnte bereits am Ende dieses Jahrzehnts möglich werden, wenn nicht sogar schneller. Das wird die Gesellschaft transformieren und außerdem wird KI dann jenseits jeglicher menschlichen Kontrolle sein.

Der wichtigste Schritt in diese Richtung wäre bereits die öffentliche Einführung von GPT-5 und ähnlicher Intelligenzen. Ihre Stufe der Intelligenz bewirkt, dass die Aktionen von ChatGPT nicht mehr von jenen gewöhnlicher Menschen unterschieden werden können. Allgemeine Künstliche Intelligenz wird beginnen, die menschliche Welt zu verändern, um unsere Probleme zu lösen.

Der laut Wikipedia in einer jüdischen Familie aufgewachsene CEO von OpenAI, Samuel Altman, vergleicht ChatGPT mittlerweile ebenfalls mit dem Manhattan Projekt und zitierte dazu Robert Oppenheimer, den Vater der Atombombe.

Altman sagt, man müsse trotz aller Risiken um jeden Preis die Entwicklung von künstlicher Intelligenz fortsetzen und sie keinesfalls stoppen. Einige Universitäten haben in der Zwischenzeit ermittelt, dass diese gefährliche Technologie tatsächlich zu einer Katastrophe auf der nuklearen Ebene führen könnte, denn künstliche Intelligenz kümmert sich nicht um uns Menschen oder Leben im generellen Sinn.

Dass sich machtgierige Unternehmen ebenfalls wenig um gewöhnliche Menschen kümmern, steht ebenfalls fest. So hat Goldman Sachs kürzlich einen Bericht veröffentlicht, wonach die Einführung von künstlicher Intelligenz in den kommenden Jahren mehr als 300 Millionen Vollzeit-Jobs betreffen wird!

KI-Systeme wie ChatGPT könnten mit ihren derzeitigen Funktionen schon 300 Millionen Arbeitsplätze in der ganzen Welt zerstören. Weiterentwickelte Versionen ohne Zweifel noch viel mehr. Allgemeine Künstliche Intelligenz wird daher zu einer „signifikanten Störung“ im Arbeitsmarkt führen und hunderte Millionen von Menschen arbeitslos machen, die Folgen davon wären katastrophal.

Google hat angekündigt, noch dieses Jahr 20 neue KI-Produkte zu veröffentlichen, inklusive einer Suchmaschine, die ähnlich wie bei Microsoft über Chatbot-Funktionen verfügt. Diese Bots werden mit enormen Mengen von Textinformation gefüttert und trainiert. Das soll schon jetzt dazu benutzt werden, um sogenannten Hass im Netz zu identifizieren.

Im Gegenzug kann ChatGPT aber auch hasserfüllte Texte generieren, um sie gegen bestimmte Gruppen zu richten. Sprachgesteuerte Bots können also Modelle erschaffen, um unerwünschte Inhalte und Aussagen im Netz und auf sozialen Medien zu finden, um sie mit automatisierten zielgerichteten Kommentaren zu bekämpfen. Diese Taktik lässt sich beliebig auf alle möglichen Gruppierungen, Organisationen oder Staaten ausweiten.

Das führt zur völligen Zensur im Netz und arbeitet aktuell bereits mit einer Trefferquote von 70 bis 85 Prozent! KI wird somit in kurzer Zeit jegliche digitale Kommunikation kontrollieren und manipulieren.

Wenn wir von 300 Millionen Arbeitsplätzen sprechen, dann bedeutet dies, dass fast 20 Prozent der globalen Arbeitsplätze davon betroffen sind, die in wenigen Jahren automatisiert sein werden. Besonders in entwickelten westlichen Nationen befindet sich laut Studien ein Großteil dieser Jobs, die durch KI verschwinden werden, was wichtige Märkte zerstören wird.

Im Klartext heißt das, dass bis 2030 schon zwei Drittel(!) aller Stellen in Europa und den Vereinigten Staaten zu verschiedenen Graden von KI-Automation betroffen sind oder von KI überwacht werden, die von OpenAI, Microsoft oder Google kontrolliert wird. Ein Viertel dieser Arbeit wird dann bereits vollständig von KI alleine ausgeführt werden! Es handelt sich somit um eine neue wirtschaftliche Revolution und möglicherweise die letzte ihrer Art.

Das Weltwirtschaftsforum WEF sagt voraus, dass KI vor allem im Finanzsektor zu Jobkürzungen führen wird. Das soll mehr Effizienz ermöglichen, aber bloß wenige neue Arbeitsplätze schaffen, die hoch spezialisiert sein werden. Diesen Schätzungen zufolge werden schon im Jahr 2027 fast 25 Prozent aller Jobs im chinesischen Finanzsektor von KI ersetzt werden.

In den USA und in Europa wird es ähnlich verlaufen. Im Bereich Medien und Marketing sieht es nicht besser aus. Vorhersagen zufolge werden in weniger als 15 Jahren rund 90 Prozent aller Nachrichten von Maschinen erstellt werden! Axel Springer in Deutschland hat im Februar bekannt gegeben, seinen Verlag auf eine digitale Version umzustellen, um durch moderne Technologie und Automation Stellen zu kürzen. Mainstream-Journalisten gehören somit zu einer aussterbenden Spezies.

Jüngst gab Google noch konkretere Ziele bekannt. So wurde eine neue Suchplattform vorgestellt, die man SGE (Search Generative Experience) nennt, sie beinhaltet eine Funktion namens „AI-Snapshot“. Im Grunde bedeutet dies, dass wir uns von herkömmlichen Suchmaschinen verabschieden können, was insbesondere existenzielle Fragen bezüglich der Zukunft der Medienindustrie bzw. des Journalismus aufwirft.

KI und Chatbots verwenden nämlich Arbeiten der Online-Medien und spucken Resultate aus, ohne die eigentlichen Urheber zu nennen oder Links zur originalen Arbeit bereitzustellen. Wie sollen Verlage also weiterhin ihre Arbeit monetarisieren?

Überdies kommt es zu einer nicht nachvollziehbaren Zusammenfassung, einer Abänderung und Verfälschung der originalen Quellen, je nachdem welcher politische Standard gerade erwünscht ist, und Suchergebnisse reflektieren keine überprüfbaren Fakten mehr.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 16.05.2023