Der Schwarze Adel, eine Neue Weltordnung und Karl „The Great Reset“ König (Video)

Nur wenige wissen, wie dunkel die Geschichte der britischen Königsfamilie ist oder wie verdreht Karl „The Great Reset“ König Vision für die Zukunft des Vereinigten Königreichs – und tatsächlich der Welt – wirklich ist.

In der halbstündigen Dokumentation unten behandelt James Corbett kurz die Geschichte und mehrere Anschuldigungen gegen die britische Königsfamilie.

Er blickt über die Schlagzeilen und Gesprächsthemen hinaus, damit wir König Karl, den Großen Resetter, treffen können. Das Transkript von Corbetts Video können Sie HIER lesen.

Im unteren Video bemerkte Corbett die eugenischen Tendenzen des verstorbenen Prinzen Philip, indem er seinen berüchtigten Wunsch hervorhob, als „ ein besonders tödlicher Virus“ wiedergeboren zu werden, um zur Entvölkerung des Planeten beizutragen. (Ein schlechtes Omen für König Karl III., da der Sensenmann angeblich während der Krönung erscheint! (Video))

Eugenik ist eine Reihe von Überzeugungen und Praktiken, die darauf abzielen, die genetische Qualität einer menschlichen Population zu „verbessern“.

In der Vergangenheit haben Eugeniker versucht, menschliche Genpools zu verändern, indem sie Menschen und Gruppen ausschlossen, die als minderwertig beurteilt wurden, oder diejenigen förderten, die als überlegen beurteilt wurden.

Die bekannteste Anwendung der Eugenik fand im nationalsozialistischen Deutschland im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff der Eugenik weithin als abstoßend angesehen. Aber die Eugenik ist nicht verschwunden, sie wurde nur umbenannt.

Der neue Weg der Eugenik ist der Transhumanismus. Transhumanismus ist ein Versuch, Bewusstsein und Erinnerung zu manipulieren und ist auch mit Entvölkerung verbunden.

Dr. John Coleman , ehemaliger Geheimdienstoffizier und Autor mehrerer Bücher, traf die transhumanistische Agenda auf den Punkt und beschrieb sie als satanisch. (Dr. John Coleman: Die transhumanistische Agenda ist satanisch (Video))

Der Club of Rome ist dem Komitee der 300 untergeordnet

Eugenik ist nicht das einzige, was umbenannt wurde. In seinem Buch „ The Club of Rome “ schrieb Dr. Coleman, dass die British East India Company („BEIC“) heute als das Komitee der 300 bekannt ist, die mächtigste und kontrollierendste Körperschaft der Welt.

Auf Seite 29 seines Buches erklärte Dr. Colman, dass ein wichtiger internationaler außenpolitischer Arm des Komitees der 300 der Club of Rome („COR“) ist.

„Der Club of Rome repräsentiert die Kommandostruktur der Illuminaten“, schrieb er. „Die Verbindung zwischen den Plänen des BEIC und der gegenwärtigen Politik des AdR ist sehr leicht zu erkennen.“

Der moderne Club of Rome ist nur eine fortlaufende, ununterbrochene Folge von Geheimgesellschaften, deren Ziel die Zerstörung von Unabhängigkeit und Freiheit ist. [S. 13]

Es ist ein Gremium, das sich der Einführung der Neuen Weltordnung verschrieben hat, in der die sogenannten wenigen Privilegierten, das Komitee der 300, regieren werden. [Seite 83]

[Laut dem Illuministen und Hohepriester des COR, Willis Harmon], sind unsere westlichen Ideale, der Glaube an die Familie, die Heiligkeit der Ehe, der Glaube an das eigene Land, der Nationalstolz, die nationale Souveränität, der Stolz auf unsere religiösen Überzeugungen, der Stolz auf die Rasse, unser Vertrauen in einen allmächtigen Gott und unser christlicher Glaube alle überholt. [S. 42]

[Harmon] glaubt, dass „zu erfolgreich sein“ daraus resultiert, dass man als Industrienation mit Vollbeschäftigung und einem Volk, das einen angemessenen Lebensstandard genießt, zu erfolgreich ist. [S. 42]

Harmon meinte, dass die Amerikaner dank einer industriebasierten Gesellschaft zu viel Freiheit genossen, und dies führte zu einer Position, in der es einfach zu viele Menschen gibt, die daher eingepfercht und ausgesondert werden müssen, damit der COR die Industrie, das Wachstum und damit das Bevölkerungswachstum eindämmen kann. [S. 43]

[Der Mitbegründer des COR, Aurelio Peccei, gab] den ganzen Spielplan preis, [als er sagte]: „Seit der Mensch die Büchse der Pandora der neuen Technologie geöffnet hat, hat er unter einer unkontrollierbaren menschlichen Verbreitung gelitten; der Wachstumswahn, die Energiekrise, tatsächliche potenzielle Knappheiten, Umweltzerstörung, nukleare Torheit und unzählige andere Leiden.“ [S. 57]

Es dauerte nicht lange nach seiner Rede [1965?], dass Peccei das „World Dynamics“-Modell übernahm, das von Jay Forrester und Dennis Meadows für das Committee of 300 konstruiert wurde. [S. 58]

Der Club of Rome, Dr. John Coleman, 2008

Das Doomsday „World Dynamics“-Modell war die Grundlage für das Buch „ Grenzen des Wachstums “ des COR. Tatsächlich gibt es zwei Modelle: ein World2-Modell, das 1971 von Forrester entwickelt wurde; und durch Hinzufügen neuer Funktionen zum World2-Modell produzierte Meadows das World3-Modell.

Sowohl die Modelle als auch das Buch von COR waren das Produkt von Forrester und Meadows. Derselbe Meadows, der Ehrenmitglied des AdR ist und während eines Interviews im Jahr 2017 den Völkermord an 86 % der Weltbevölkerung vorangetrieben hat.

Dr. Coleman warnte auch vor der NATO. „Diejenigen von Ihnen, die Ihre Hoffnungen auf die NATO setzen, sollten besser verstehen, was vor sich geht. Die NATO ist ein Geschöpf des AdR und erfüllt die Befehle dieses organisierten Dienergremiums des Komitees der 300“, schrieb er.

Mitglieder des Komitees der 300

Nachdem er die Institutionen und Organisationen unter seiner Kontrolle genannt hat, nennt er ab Seite 231 von Dr. Colemans Buch „ The Conspirators‘ Hierarchy: The Committee of 300 “ (1991) „frühere und gegenwärtige Mitglieder des Committee of 300“.

Neben unappetitlichen Charakteren wie Henry Kissinger, Maurice Strong, David Rockefeller und Mitgliedern der Rothschild-Familie umfasste Dr. Colemans Liste: Königin Elizabeth II., Prinz Philip, Herzog von Edinburgh; Prinz Edward, Herzog von Kent; und Prinz Richard, Herzog von Gloucester, unter anderen Aristokraten.

Laut Dr. Colemans ‚ The Club of Rome ‚ ist der venezianische Schwarze Adel Teil des Komitees der 300.

Der Schwarze Adel besteht aus der reichsten und ältesten aller europäischen Familien, deren Reichtum beispielsweise den der Rockefellers bei weitem übertrifft. Sie werden wegen ihrer „schwarzen“ Taten „Schwarzer Adel“ genannt – ihre Anwendung von schmutzigen Tricks, Mord, Terrorismus, unethischem Verhalten und Anbetung Satans.

Der Schwarze Adel und die europäische Königsfamilie sind ebenfalls prominente Mitglieder des COR.

Die vom Club of Rome verfolgte Grundreligion ist der Gnostizismus und der Kult der Bogomilen und Katharer. Mitglieder der britischen Monarchie glauben fest an diese „Religionen“, und im Wesentlichen ist es richtig zu sagen, dass die Mitglieder der königlichen Familie sicherlich keine Christen sind. [Seite 13]

Der Großteil des Schwarzen Adels und des europäischen Königshauses ist durch Heirat mit den oligarchischen Familien Großbritanniens verbunden, die auf Robert Bruce zurückgehen, der den Schottischen Ritus der Freimaurerei begründete. [S. 33]

Der Club of Rome (COR) ist nur eine Erweiterung, ein fortlaufendes Bündnis der alten schwarzen Adelsfamilien Europas, die von okkulten Überzeugungen und Praktiken dominiert werden, die Tausende von Jahren zurückreichen. [S. 50]

Der Club of Rome, Dr. John Coleman, 2008

Der britische Monarch kontrolliert das Komitee der 300

„Eine der ältesten Dynastien des venezianischen Schwarzen Adels ist die Guelph-Dynastie. Queen Elizabeth II zum Beispiel ist eine Black Guelph – ihre Urgroßmutter Victoria stammt aus dieser Familie.“ – Dr. John Coleman, Der Club of Rome (2008), pg. 14

Die Welfendynastie, zu Deutsch „Welfen“, ist eine Dynastie deutscher Adliger und Herrscher. Es stammt aus dem 11. bis 20. Jahrhundert im Maas-Mosel-Gebiet. Es war eng mit der kaiserlichen Familie der Karolinger verwandt und umfasste später die hannoverschen Welfen, die mit der britischen Thronbesteigung Georgs I. im Jahr 1714 Herrscher über Großbritannien wurden.

Laut Britannica ist die Herkunft des „Elder House“ Welfen umstritten, da Welfen in karolingischer Zeit als Taufname recht verbreitet gewesen zu sein scheint. Der erste deutlich erkennbare Vorfahre der Dynastie ist der Welfe Graf, der im ersten Viertel des 9. Jahrhunderts in Bayern Besitzungen hatte.

Die karolingische Dynastie (750-887 n. Chr.) ist eine Dynastie, die von einer Familie fränkischer Aristokraten gegründet wurde, um Westeuropa zu regieren. Der Name der Dynastie leitet sich von der großen Anzahl von Familienmitgliedern ab, die den Namen Karl trugen, insbesondere Karl der Große .

Die hannoverschen Welfen wurden nicht nur Herrscher über Großbritannien, sondern auch Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches (1692) und Könige von Hannover (1814).

Die britische Herrschaft über die Welfen endete mit Queen Victoria – die Nachkommen ihres Onkels Ernest Augustus verloren Hannover im Sieben-Wochen-Krieg von 1866.

In seinem Buch „ Die Hierarchie der Verschwörer“ erklärte Dr. Coleman, dass Königin Victoria die Matriarchin der Schwarzen Adels-Welfen war:

Das Komitee der 300 ist die ultimative Geheimgesellschaft, die aus einer unantastbaren herrschenden Klasse besteht, zu der die Königin von England, die Königin der Niederlande, die Königin von Dänemark und die königlichen Familien Europas gehören.

Diese Aristokraten entschieden nach dem Tod von Königin Victoria, der Matriarchin der venezianischen Schwarzen Welfen, dass es für ihre aristokratischen Mitglieder notwendig sein würde, mit den nicht-aristokratischen, aber äußerst mächtigen Führern von „Geschäfte zu machen“, um die weltweite Kontrolle über Unternehmensgeschäfte auf globaler Ebene zu erlangen, und so wurden die Türen zur ultimativen Macht für das geöffnet, was die Königin von England gerne als „die Bürgerlichen“ bezeichnet. [Seite 162]

Das Komitee der 300 steht größtenteils unter der Kontrolle der britischen Monarchin, in diesem Fall Elizabeth II. … Das Komitee der 300 ist mit Mitgliedern der britischen Aristokratie gefüllt, die Unternehmensinteressen und Mitarbeiter in allen Ländern der Welt hat, einschließlich der UdSSR. [S. 169]

Die Ritter des Hosenbandordens sind die Anführer des Komitees der 300, des vertrauenswürdigsten „geheimen Rates“ von Königin Elizabeth II. [S. 193]

Die Hierarchie der Verschwörer: Das Komitee der 300 , Dr. John Coleman, 1991

Was oben beschrieben zu sein scheint, ist eine Aristokraten-Bürger-Partnerschaft mit den gleichen Zielen wie die invasive Partnerschaft zwischen dem Weltwirtschaftsforum und den Vereinten Nationen („WEF-UN“), von der wir sehen, dass sie versucht, jeden Aspekt von unserem Leben „neu zu erfinden“ und „umzugestalten“.

Könnte es sein, dass die WEF-UN-Partnerschaft eine Fassade für die Verschwörung des Schwarzen Adels ist? Könnte dies erklären, warum Karl 2020 zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder am WEF-Treffen in Davos teilnahm, um die Initiative für nachhaltige Märkte („SMI“) zu lancieren? (Symbolik rund um die Krönung Karls III.)

Und warum hat er The Great Reset dann sechs Monate später über sein SMI und WEF ins Leben gerufen? War 2020 das Jahr, in dem der Schwarze Adel, angeführt von Karl, begann, seine letzten Schritte zu unternehmen?(WEF „Great Reset“ König Charles rühmt sich direkter Nachkomme von Muhammad zu sein)

Wenn Karl „The Great Reset“ König dort weitermacht, wo seine Mutter Elizabeth II. aufgehört hat, dann hat er eine bedeutende Kontrolle über das Committee of 300 erhalten und folgt der Familientradition der Black Guelph, die vor mehr als einem Jahrhundert begann – eine Verschwörung, um die weltweite Kontrolle zu erlangen.

…

