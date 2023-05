Die Party ist vorbei: Beweise, dass die USA einen Dritten Weltkrieg gegen Russland und China planen

Teile die Wahrheit!

Der folgende Nachrichtenartikel (zusammen mit allen live-verknüpften Dokumentationen, damit Nachrichtenredakteure sofort sehen können, was die Dokumentation für jede Behauptung darin ist) wurde am 5. Mai 2023 an 300 Nachrichtenmedien geschickt und nur von drei veröffentlicht, und wird hier (leicht erweitert und aktualisiert) an sie alle zur erneuten Prüfung geschickt, wegen der extremen Wichtigkeit der solide dokumentierten und unterberichteten Fakten, die er enthält:

Am 3. Mai sagte US-Außenminister Antony Blinken in einem Interview mit C-Span, dass die US-Regierung keine Einwände erheben wird, wenn die ukrainische Regierung versucht, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu ermorden oder dies tut.

Er sagte: “Das sind Entscheidungen, die die Ukraine treffen muss, wie sie sich verteidigen wird, wie sie ihr Territorium zurückerhalten wird, wie sie ihre territoriale Integrität und ihre Souveränität wiederherstellen wird.”

Amerika hat der Ukraine über hundert Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, damit sie Russland besiegen kann, und sagt nun, dass es in Ordnung ist, wenn die Ukraine einen Teil davon für die Ermordung von Putin verwendet. Das ist beispiellos. (Selbst bei Hitler war es nicht so.)

Ebenfalls am 3. Mai titelte der japanische Nachrichtendienst Nikkei Asia “NATO eröffnet Büro in Japan” und berichtete, dass “die NATO plant, ein Verbindungsbüro in Tokio, Japan, zu eröffnen, das erste seiner Art in Asien”.

Die Nordatlantikpakt-Organisation will nun nicht nur Amerikas antirussisches Militärbündnis werden, sondern auch Amerikas antichinesisches Militärbündnis, das die Abspaltung der chinesischen Provinz Taiwan (die die US-Regierung seit 1972 formell als Taiwan anerkannt hat) von China unterstützen wird, so wie sie sich weigert, die Abspaltung der Krim und dreier anderer Provinzen der Ukraine von der Ukraine zu unterstützen.

Mit anderen Worten: Obwohl das US-Regime die Abspaltung Taiwans von China unterstützt, lehnt es die Abspaltung des Donbass, der Krim usw. von der Ukraine ab.

Amerika und seine NATO leugnen, dass sie entweder antirussisch oder antichinesisch sind, und bestehen darauf, dass sie stattdessen lediglich einen Regimewechsel in beiden Ländern anstreben, damit sowohl Russland als auch China Demokratie und Menschenrechte bieten, wie es die amerikanische Regierung (die weit mehr Invasionen und Putsche verübt als alle anderen Regierungen der Welt zusammen) tut (was sie in Wirklichkeit nicht tut).

Der US-Kongress prüft derzeit ein Gesetz, das als “Ukraine Victory Resolution” beworben wird, aber formell den Titel H.Res.322 “on Ukrainian victory” trägt und in dem es heißt: (Der dritte Weltkrieg ist abgesagt)

“Es ist die Politik der Vereinigten Staaten, die Ukraine als Siegerin gegen die Invasion und in ihren international anerkannten Grenzen von 1991 wiederhergestellt zu sehen.”

Das würde die vollständige Niederlage Russlands in der Ukraine voraussetzen. Wenn dies geschieht, würde der russische Präsident Wladimir Putin mit ziemlicher Sicherheit entweder zurücktreten oder gestürzt und durch einen Führer ersetzt werden, den die amerikanische Regierung billigt (und sogar ernennt). Geschieht dies hingegen nicht, dann sind der US-Kongress und der Präsident bereits durch die Verabschiedung dieser Resolution verpflichtet, in Russland einzumarschieren, um mit direkter US-Militärgewalt das zu erreichen, was das ukrainische Militär nicht erreicht hat.

Dieser Einmarsch der USA und ihrer Verbündeten in Russland würde den Dritten Weltkrieg bedeuten. (Wie viele Nachrichtenmedien kümmern sich darum, den Dritten Weltkrieg zu verhindern? Warum kümmern sie sich nicht darum?

Warum weigern sie sich, ihre Leser über diese Gefahr zu informieren, und darüber, dass sie von den USA und ihren Verbündeten ausgeht – und nicht von ihren beabsichtigten Opfern, Russland und China?

Am 24. Januar 2023 verkündete das Bulletin of Atomic Scientists in seiner “Doomsday Clock Announcement” (Weltuntergangsuhr), dass es noch schlimmer sei als während der Kuba-Krise 1962, als es noch eine Sowjetunion und deren Kommunismus und Warschauer Militärpakt gab: “Die Uhr steht jetzt bei 90 Sekunden vor Mitternacht – so nah an der globalen Katastrophe wie nie zuvor.”

Wer hält diese extreme Gefahr vor der US-amerikanischen und verbündeten Öffentlichkeit geheim, und warum? Wem dienen sie eigentlich?)

Die US-Regierung hat sich noch nicht unwiderruflich dazu verpflichtet, ihre frühere Anerkennung Taiwans als Teil Chinas zu widerrufen; aber wenn sie das schließlich tut, dann werden Amerika und seine Verbündeten natürlich Krieg gegen China führen, was ebenfalls ein Dritter Weltkrieg wäre.

Außerdem wird im US-Kongress ein Gesetz mit der Bezeichnung “The Restrict Act” erwogen, mit dem das Kriegsrecht über alle Nachrichtenmedien in den USA verhängt werden soll, um eine formelle und allumfassende Erklärung des Kriegsrechts in Amerika vorzubereiten.

Durch diese totale Zensur wird die US-Öffentlichkeit in Bezug auf Russland und China (und alles andere) nur das erfahren, was die US-Regierung den Amerikanern zu wissen erlaubt; und dies würde es dem Kongress enorm erleichtern, öffentlich zu erklären, dass sich Amerika sowohl gegen Russland als auch gegen China im Krieg befindet.

Also: Die gesetzgeberischen Vorbereitungen, um dies “verfassungskonform” zu tun (abgesehen von der Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes, der ihnen nichts bedeutet), werden bereits getroffen worden sein.

HINWEIS: Dieser Nachrichtenbericht wird gleichzeitig an alle US-amerikanischen und britischen Nachrichtenmedien verteilt und zur Veröffentlichung frei von jeglichem Copyright eingereicht.

PS: Bis zum 15. Mai 2023 (zehn Tage, nachdem dieser Artikel an Hunderte von Nachrichtenseiten geschickt wurde) haben außer The Duran (wo ich ihn direkt gepostet habe) nur zwei der Hunderte, an die ich ihn geschickt hatte, diesen Artikel veröffentlicht: SouthFront und Dehai News. Alle anderen (zum jetzigen Zeitpunkt, zehn Tage später), einschließlich aller Mainstream-Nachrichtenmedien, haben ihn abgelehnt (oder noch nicht veröffentlicht). Das sind weniger als 1 % der Nachrichtenseiten, an die der Artikel am 4. Mai gemailt worden war.

Stimmt etwas mit diesem Artikel nicht? Oder stimmt etwas mit praktisch allen Nachrichtenmedien in den USA und den mit ihnen verbündeten Ländern nicht? Ist das Zensur? Warum haben all diese Zensoren (“Redakteure”) die gleiche Entscheidung getroffen (diesen Artikel nicht zu veröffentlichen)?

Und warum? Wurde die Entscheidung in Wirklichkeit anderswo getroffen, vielleicht von den Personen, die die US-Regierung kontrollieren?

Die Party ist vorbei, die Handschuhe sind ausgezogen

Die USA und ihre Verbündeten versuchen, die Ukraine als Knüppel zu benutzen, um die Welt zu unterwerfen, und beschleunigen stattdessen den Untergang ihres eigenen Imperiums der Schande.

Diese ganze ukrainische Episode des Ewigen Krieges wird von Tag zu Tag mehr zu einer Karikatur. In erster Linie ist es kein ukrainischer Krieg. Wir müssen uns von diesem Propagandanarrativ verabschieden, dem wir Vorschub geleistet haben. Es ist kein Krieg, in dem „die Ukrainer dies taten, die Russen dies, die Ukrainer, die Russen…“ und so weiter und so fort. Das ist nicht das, was hier passiert. Es ist – und war schon immer – ein Stellvertreterkrieg des vereinten Westens gegen Russland. Absolut alles davon ist wahr.

Und jetzt spießt sich sogar das Wort „Stellvertreter“. Denn alles, was sie benutzen, sind ausländische Investitionen in Waffen: Raketen, die weiter schießen, uranhaltige Waffen. All diese Dinge werden von der NATO und den USA beaufsichtigt. Das wirft ein interessantes Licht auf die Idee, dass es sich dabei um eine Art von „Krieg“ handelt.

Der Präsident der Ukraine wendet sich an die Deutschen. Er bittet „die Deutschen“, der größte Waffenlieferant in seinem Kampf gegen Russland zu sein.

Haben wir 1939? Wird W.H. Auden darüber schreiben? Lebt Stepan Bandera tatsächlich noch? Was ist das? Das Problem ist, dass dies genau das ist, was es ist – eine Wiederholung des Endes des Zweiten Weltkriegs. Der, seien wir ehrlich – seien wir ganz ehrlich – nicht ganz so endete, wie der Westen es wollte. Von dem Standort aus gesehen, den sich die Nazis teilen. ALLE Nazis!

Ich meine nicht das deutsche Wort „Nazi“. Ich meine, es klingt cool, und es macht Spaß, das Wort „Nazi“ zu sagen. Nazi! Nazi! Aber Nazi ist keine deutsche Tradition. Und sie waren sicher nicht die einzigen Nazis hier!

Tatsächlich teilten sie sich den ganzen Raum mit Bandera, mit der halben Aristokratie des Britischen Empires, mit all den großen Titanen der amerikanischen Unternehmen, die Hitler aufbauten, um Russland zu ruinieren. Das ist es, was mit Exzeptionalisten und Suprematisten passiert. Es ist in Ordnung, die Menschen zu töten, die auf dem Land leben, das man erobern will. Und man kann Auden von damals bis heute drehen und wenden, wie man will: „Ich und die Öffentlichkeit wissen, was alle Schulkinder lernen: Diejenigen, denen man Böses antut, tun auch Böses.“

Das ist es, was geschieht. Und was passieren wird. Das Ende ist nicht anders. Der Film ist derselbe. Die Russen (Sowjets) haben 27 Millionen Menschen verloren. Und es könnte genauso gut gestern passiert sein.

Dieselben Leute liefern dieselben Waffen an dieselben Leute (mit leicht abgewandelten Details). Das sind die Somozas! Dies ist der eigentliche Ursprung der Proxy. Älter als Somoza. Älter als SAVAK. Älter als die Siedler in Südafrika – nun, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird Bandera in dieser Ecke, in dieser nordwestlichen Ecke der Ukraine, dafür verehrt, dass er „das Land von 1939 bis 1945 befreit hat.“

Und wie? Durch das Abschlachten von Zehntausenden von Polen, Russen und Juden. Freunde von Hitler! Freunde Hitlers waren nie Feinde der Vereinigten Staaten in ihren politischen Machenschaften. Sie sind die ersten, zu denen sie gehen! Und eines der ersten Dinge, die sie tun, ist, alles zu verteufeln, was mit diesen Menschen zu tun hat.

Der Angriff – das Abschlachten – der russischen Sprache, der russischen Tradition, der russischen Geschichte – ist überwältigend. So sehr, dass die Amerikaner nicht einmal wissen, wie hirntot sie sind. Und das sollten sie auch. Ich meine, wenn so viele von uns aus Irland kommen und wir historisch erleiden mussten, was die Briten taten. Das heißt, wir verkaufen das Narrativ, das besagt: ah, die Iren sind sowieso alle Säufer. Und sie sind faul. Und höchstwahrscheinlich sind sie auch noch Terroristen. Also marschieren wir einfach mit Cromwell ein und schlachten sie alle ab. Und nehmen das Land ein!

So hat man immer den Nachhall dieses Krieges, des Zweiten Weltkrieges … alle Kriege kommen zurück und befruchten sich gegenseitig. Was die Wolfe Tones in den 80er Jahren gesungen haben: Cromwells Männer sind wieder da! Englands Name ist wieder besudelt in den Augen ehrlicher Menschen.

Und es ist lächerlich zu glauben, dass man das ändern kann. Dass die Geschichte nur der lange Arm einer Uhr ist, dass man diesen Zeiger aufhalten kann, wenn man genug Necons hat, die die Dinge leiten, und genug Kapitalisten auf der Gehaltsliste. Man kann ihn bewegen! Wissen Sie was? Das kann man nicht.

Und die Russen wissen das. Was wollt ihr tun? Alle Arten von Langstreckenraketen herbringen? Wir jagen sie in die Luft, wo sie sind. Die reichen 300 oder 400 Kilometer weit? Dann müssen wir wohl so weit vorstoßen. Nichts von diesem Scheiß wird eine Bedrohung für Russland sein. Punkt.

Die Amerikaner? Die Neocons, die das Sagen haben? Die verstehen das nicht. Zum Teil, weil sie aus dieser Tradition kommen. Der König von England war für die Nazis. Er musste abdanken, auch deswegen. Truman sagte: „Wenn die Russen gewinnen, helfen wir den Deutschen, und wenn die Deutschen gewinnen, helfen wir den Russen. Heute. Heute, im Jahr 2023, sitzt eine Frau als Beraterin von Präsident Biden, die tatsächlich gesagt hat, wissen Sie was? Hitler mag umstritten gewesen sein, aber niemand lobt ihn wirklich dafür, dass er den Kommunismus bis zum Tod bekämpft hat.

Was soll das heißen? Ist es jetzt okay, Hitler gegenüber weich zu sein? Wozu war das dann alles gut? Ah, wir wissen es. Wir wissen, wofür das alles war. Und wissen Sie was? Es hatte sehr wenig mit dem Kommunismus zu tun. Tut mir leid, das glaube ich nicht. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ich weiß, dass das die Erzählung ist. Aber es geht um Russland – es geht nicht um Lenin, Stalin oder gar Marx. Es geht um Mackinder! Es geht um The Heartland. Darum, jemanden daran zu hindern, diesen zentralen Teil von – jetzt schnell – Russland und China zu vereinen.

Und das ist die Bedrohung! Und die Ironie ist, dass diese Leute so arrogant und so von sich selbst eingenommen sind, dass sie nicht erkennen können, dass sie das noch unvermeidlicher gemacht haben als die Zeit selbst. Russland und China sind jetzt an der Hüfte verbunden, weil sie wissen, dass ihre Existenz davon abhängt.

Diese Kriege sind keine Stellvertreterkriege. Das sind die Finger einer LANGSAM bewaffneten Marionette. Sie sind gefährlich. Und sie sind überall eine Bedrohung. Es ist also wie bei einer Dinnerparty mit Freunden, die man nicht wirklich mag oder denen man nicht vertraut. Man nickt und lächelt. Findet den Ausgang. Und springt und rennt dorthin – so schnell ihr könnt – wenn ihr das Gefühl habt, in Gefahr zu sein.

Und – unwissentlich, wie es scheint – ist es das, womit der Westen konfrontiert ist. Sie können nicht anders. Es ist der Untergang der Kontrolle, die sie in den letzten fünfhundert Jahren ausgeübt haben. Es wird zu unglaublichen Engpässen und Schwierigkeiten für die Hunderte von Millionen von uns führen, die unter dem westlichen Regime leben. Aber die Party ist vorbei.

…

