Die planetarische Befreiungsallianz erringt große Siege, als die Biden-Horrorshow die Oberhand gewinnt

Die planetarische Befreiungsallianz hat letzte Woche in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Thailand und Pakistan große Siege errungen, während in Europa und der Türkei große Kämpfe toben. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

In den USA hat das Massenerwachen eine kritische Masse erreicht, denn 70 % der Amerikaner stimmen zu, dass die gefälschten Auslandsgeschäfte, die Bestechung und die Einflussnahme von US-Präsident Joe Biden „sehr ernst“ sind. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Menschen jetzt nahe an der Wahrheit ist.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12077151/Most-voters-say-Joe-Hunters-business-deals-links-alleged-bribery-scheme-serious.html

Sie müssen jetzt aufhören, sich von Avataren wie Biden oder George Soros ablenken zu lassen, damit wir den wahren Feind ins Visier nehmen und neutralisieren können. Deshalb bitte ich die Leser, die folgenden zwei kurzen Videos mit Freunden und Familienmitgliedern zu teilen, die erkennen, dass etwas nicht stimmt, aber noch nicht verstehen, was es ist.

Der erste handelt von der Rockefeller-Familie und ihrer bösen Kontrolle über die medizinische und andere Industrien. (Es reicht, es ist an der Zeit, die Bastarde zu jagen und vor Gericht zu stellen)

Im nächsten Artikel wird die BIZ als Ursache des Problems genannt, aber nicht die Eigentümer Rothschild/Rockefeller usw..

Wenn wir das Problem nicht an der Wurzel packen, werden wir weiter nutzlos herumfuchteln wie wütende Blinde.

Hier sind einige konkrete Namen von Kriegsverbrechern, die vor Gericht gestellt werden müssen: David Rockefeller Jr. Hillary und Bill Clinton Rockefeller, Mark Zuckerberg Rockefeller, John Podesta Rockefeller, Klaus Schwab Rothschild und die verschiedenen anderen Rothschilds (mit der möglichen Ausnahme von Nathaniel, der mit der Befreiungsallianz zusammengearbeitet hat), die niederländische Königsfamilie usw.

Wir müssen auch gegen Spitzenbeamte wie Victoria Nuland, Eliot Abrams, Justin Castrudeau, Bill Gates, Larry Fink, Vladimir Zelensky, Alex Soros, Chrystia Freeland, Jens Stoltenberg usw. vorgehen.

Nur ein Beispiel für das Ausmaß der Kriegsverbrechen: „In der Ukraine leben derzeit wahrscheinlich nur noch 18 Millionen Menschen. Ursprünglich waren es 34,5 Millionen, und wenn man bis in die 1990er Jahre zurückgeht, lebten dort über 80 Millionen Menschen“, so Colonel Douglas MacGregor.

Dies ist ein vorsätzlicher und massiver Völkermord, bei dem Männer getötet und Frauen und Kinder zum Zwecke der Folter und Sklaverei versklavt werden. Dies geschah nicht während des Zweiten Weltkriegs, es geschieht JETZT. Jeder Regierungsbeamte, der das Geschehen in der Ukraine unterstützt, ist ein Kriegsverbrecher und wird als solcher behandelt werden.

Dies geschieht gerade. Wir können bestätigen, dass militärische Maßnahmen gegen diese Leute im Gange sind. Wir wurden von Lesern auf Gerüchte aufmerksam gemacht, wonach der oberste Pentagon-General Mark Milley tot sei. Wir baten zwei Quellen im Pentagon, dies zu bestätigen. Eine sagte: „General Milley wurde durch einen Avatar und CGI ersetzt“. Einem anderen, der ihn persönlich kennt, wurde gesagt, er sei „beschäftigt“, als er versuchte, Kontakt aufzunehmen.

Aus anderen Quellen erfuhren wir, dass Blackhawk-Hubschrauber in Washington DC eingetroffen waren.

Um ihre Bewegungen zu verbergen, wurden entlang der US-Küsten Wetterkameras abgeschaltet.

Als Zeichen dafür, dass Donald Trump Oberbefehlshaber ist, hat der gefälschte Joe-Biden-Avatar plötzlich eine 180-Grad-Wendung vollzogen und Truppen an die mexikanische Grenze geschickt, um Hunderttausende von „illegalen Einwanderern“ im militärischen Alter zu stoppen, die versuchen, ins Land zu kommen (wir werden weiter unten mehr über den US-Bürgerkrieg berichten).

Auch im Vereinigten Königreich tobt derzeit ein großer geheimer Krieg. Die khasarische Mafia versucht, die satanische Krönung von König Karl (sie fand sechs Monate, sechs Wochen und sechs Tage nach der Ermordung von Königin Elisabeth II. statt) als Vorwand zu nutzen, um die Kontrolle über das Quantenfinanzsystem zu übernehmen. Der Leiter des MI6 (der von Elizabeth ernannt wurde) will davon nichts wissen und berichtet, er sei „Anhaltenden Cyberangriffen und Morddrohungen ausgesetzt. Ich bin in nächtlichem Kontakt mit Richard Moore beim MI6 in London und innerhalb einer geschlossenen und verriegelten Polizeisperre… Jemand spürt die Hitze, nachdem wir massiven Druck ausgeübt haben, um [den Rothschild-Griff auf das westliche Bankensystem] zu brechen“.

Dieser verzweifelte Angriff steht im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Bankrott der UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION. Dieser wird nun voraussichtlich im Juni stattfinden, wie selbst Rockefeller-Sklaven wie die kriminelle Janet Yellen zugeben. Durch den Verkauf von weiteren 26 Millionen Barrel aus der strategischen Erdölreserve haben sie vielleicht nur ein wenig Zeit gewonnen.

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/US-Could-Start-Buying-Oil-To-Refill-SPR-As-Early-As-June.html

aber die Zeichen stehen auf Sturm. Yellen warnte die in Japan versammelten G7-Vertreter: „Ein Ausfall der US-Verpflichtungen würde zu einer wirtschaftlichen und finanziellen Katastrophe führen.“

https://insiderpaper.com/us-debt-brinkmanship-risks-serious-costs-yellen/

Sie hat Unrecht, es würde einen enormen Wohlstandszuwachs für 99% der Amerikaner bedeuten, da die von den kriminellen 0,01% und ihrer Dienerklasse 1% gestohlenen Gelder durch ein Jubiläum an sie zurückgegeben werden.

Konkurs hin oder her, der Kampf gegen diese Verbrecher ist auf dem besten Weg zum Sieg. In diesem Zusammenhang hat der Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses die neun Mitglieder der Familie Biden aufgedeckt, die über Briefkastenfirmen Überweisungen von ausländischen Staatsbürgern erhalten haben:

1. Hunter Biden

2. James Biden

3. Sara Biden

4. Hallie Biden

5. Kathleen Biden

6. Melissa Biden

7. Nichte/Neffe

8. Nichte/Neffe

9. Enkelkind

Außerdem haben sie dem FBI eine rechtsverbindliche Vorladung für ein Schlüsseldokument in dem kriminellen Plan der Familie Biden zugestellt. Das FBI weigert sich, dem nachzukommen, was bedeutet, dass Spezialeinheiten in das Hauptquartier geschickt werden, um Spitzenbeamte zu verhaften, so Quellen aus dem Pentagon.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass Trump wieder das Sagen hat, ist, dass er auf CNN die Wahrheit über die gestohlene Wahl und viele andere Dinge sagen durfte. In den Videos unten finden Sie Ausschnitte.

Auf weiteres drängt Trump die republikanischen Gesetzgeber dazu, die erste Zahlungsunfähigkeit der USA überhaupt auszulösen. Wie Trump weiß, ist die Zahlungsunfähigkeit notwendig, um das Jubiläum und die Verstaatlichung der in Privatbesitz befindlichen Federal Reserve auszulösen.

https://insiderpaper.com/us-debt-brinkmanship-risks-serious-costs-yellen/

Darüber hinaus gibt es jetzt 413.220 versiegelte Anklagen der Grand Jury, wobei Kalifornien und Texas an der Spitze liegen. Die durchschnittliche Anzahl der versiegelten Anklagen vor Trump und 2016 liegt bei 1.500 Fällen pro JAHR. Da jede versiegelte Anklageschrift mehrere Personen enthalten kann, sieht es so aus, als ob die etwa eine Million Satanisten in den USA identifiziert worden sind und bald in Internierungslager zur Umerziehung oder Bestrafung geschickt werden.

Wir nehmen auch Robert F. Kennedys Gelübde zur Kenntnis, die von JFK begonnene Arbeit zu Ende zu bringen, indem er die CIA vollständig auflöst, falls er der nächste US-Präsident wird.

BREAKING: Robert F. Kennedy, Jr. vows to finish off the job JFK began, by completely dismantling the CIA if he becomes the next U.S. President. — Leading Report (@LeadingReport) May 10, 2023

Jemand muss Kennedy sagen, dass es David Ben Gurion war, der die Ermordung seines Onkels und Vaters im Namen seiner Rothschild/Rockefeller-Meister angeordnet hat. Er muss auch herausfinden, dass die CIA eine gespaltene Persönlichkeit hat und dass die Weißhüte dort ihn tatsächlich unterstützen; insbesondere seine Haltung zu Covid und Impfstoffen. Übrigens, Kennedys Urgroßmutter war die Schwester meiner Urgroßmutter McCarthy, wir sind also entfernt verwandt.

Während echte Politiker wie Kennedy auf die Wahrheit drängen, setzt der CGI- oder Avatar-Biden das Theater des Absurden fort, indem er sagt: „Wir werden alle Probleme der Welt lösen.“ Der Fake lächelt nur, weigert sich aber, Fragen zu beantworten.

Als Nächstes sehen Sie den falschen, maskierten Biden sagen: „Nachdem ich nicht mehr Vizepräsident war, wurde ich für vier Jahre Professor an der Universität von Pennsylvania.“ Biden erhielt 1 Million Dollar, aber er hat nie eine einzige Vorlesung gehalten.

Wir werden genau beobachten, ob „Biden“ diese Woche beim G7-Treffen in Japan auftaucht.

Viele Leute versuchen übrigens, eine große Sache aus der Tatsache zu machen, dass Japan ein NATO-Verbindungsbüro eröffnet. Dies ist nur ein Lippenbekenntnis und bedeutet nicht, dass Japan Waffen an die Ukraine liefern oder für die NATO kämpfen wird. Mit anderen Worten, es ist nur ein großer PR-Nichtsnutzling.

Apropos NATO: Schauen wir uns doch einmal an, was diese kriminelle Organisation so alles angestellt hat.

Die polnische Staatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität und Korruption untersucht laut polnischen Geheimdienstquellen die Rolle des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder bei der Vorbereitung der Invasion“ in der Ukraine.

Und wer jemanden kennt, der möchte, dass die Ukraine den Krieg „gewinnt“, sollte ihn fragen, warum die Vereinigten Staaten seit Beginn des Krieges nicht aufgehört haben, Uran von Russland zu kaufen.

https://www.newsweek.com/putin-selling-us-nearly-billion-dollars-nuclear-fuel-1799788

Dem polnischen Geheimdienst zufolge „gibt es viele Gründe, warum die Eliten der Welt die Ukraine nicht aufgeben wollen. Sie war nicht nur ihr Zentrum der Korruption, der Geldwäsche, der Biowaffenlabors, des Menschenhandels usw., sondern sie scheint auch ein Testgebiet für die digitale ID zu sein, eine bargeldlose Gesellschaft, die sie überall einführen wollen. Ist es sinnvoll, dass ein Land, das sich im Krieg befindet, Zeit und Geld in solche technologischen Projekte investiert, wenn die Bevölkerung leidet und das Land wieder aufgebaut werden muss?“

Colonel Douglas MacGregor fügt hinzu: „Wir wissen, dass Larry Fink von BlackRock und seine Freunde dachten, sie würden im großen Stil Kasse machen, alles aufkaufen, was in der Ukraine noch übrig war, und die Region und die Bevölkerung für immer ausbeuten. Das wird jetzt nicht mehr passieren.“

Dies ist derselbe Larry Fink, der sagt: „Verhaltensweisen müssen sich ändern, Verhaltensweisen müssen erzwungen werden, und bei Blackrock erzwingen wir Verhaltensweisen.“

„Wir werden sehen, ob er immer noch die gleiche Arroganz an den Tag legt, wenn die Militärallianz in sein Penthouse eindringt und ihn vor das Tribunal bringt“, so eine CIA-Quelle.

Dasselbe gilt für Klaus Schwabs „großen Reset“ Rothschild, der sagt: „Gewöhnen Sie sich daran, dass es keine Privatsphäre gibt. Sie müssen sich so verhalten, wie wir es Ihnen vorschreiben, sonst…“.

Klaus Rothschild und seinen Familienmitgliedern droht die Verhaftung, weil sie kurz davor stehen, Europa zu verlieren.

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki fordert die Wiedereinführung der Todesstrafe, weil sehr bald bekannt werden wird, dass es Tausende und Abertausende pädophiler Kinderfolterer gibt, so Quellen des Mossad,

https://humanevents.com/2023/05/10/polish-pm-calls-for-reinstating-death-penalty-after-killing-of-8-year-old-boy?utm_campaign=64483

In Frankreich ist die Revolution immer noch in vollem Gange und macht der „Polizei“ die Hölle heiß. Das französische Volk setzt sich zur Wehr.

Die Franzosen wollen raus aus der EU. Sie zerschneiden die EU-Flagge.

Als Zeichen dafür, wie unbeliebt Macron ist, musste er etwas tun, was kein anderer französischer Präsident je tun musste: Er musste die Innenstadt von Dünkirchen abriegeln, damit er in Begleitung von fünf Ministern, mehr als 1500 Polizisten und Generatoren kommen konnte.

Jeder Führer, der solche Angst vor seinem Volk hat, ist dem Untergang geweiht.

„Ich würde keinen Pfifferling für Macron in einem weiteren Monat geben, ich wäre überrascht, wenn er noch da wäre“, sagt Colonel MacGregor.

„Die Briten werden einen neuen Anführer finden, und sie werden durch die Regierungen gehen, bis die Wirtschaft zusammenbricht“, fügt er hinzu. „Die eigentliche Frage ist, was in Berlin mit Scholz passiert, der wahrscheinlich der uninteressanteste, einfallsloseste und unscheinbarste Führer ist, den Deutschland hat.“

Das Gleiche kann man über Justin Castrudeau in Kanada sagen. Mehrere seiner Avatare, und wahrscheinlich auch Castrudeau selbst, wurden bereits getötet, und der jüngste hat nur noch wenig Ähnlichkeit mit ihm.

Jetzt haben seine Handlanger von der khazarischen Mafia die rebellische Provinz Alberta angegriffen..,

Hier die neuesten Informationen des kanadischen Geheimdienstes über sein Vorgehen:

„Justin Castro und seine Kumpane mögen Alberta nicht, weil sie sich ihm widersetzen, weil er Elektroautos fördern will. Das bedeutet, dass er die Öl- und Gasindustrie zerstören muss. In einigen Gebieten wurden die Menschen aufgefordert, zu evakuieren. Später kehrten sie nach Hause zurück und mussten feststellen, dass ihre Häuser geplündert waren und nur die RCMP den Ort bewachte.“

Castrudeau und seine Handlanger werden zur Strecke gebracht werden, wenn die Säuberung der USA abgeschlossen ist, darauf können Sie sich verlassen.

Russland hilft. Wenn der russische Präsident Wladimir Putin als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt wird, sollten sich alle US-Präsidenten, die Dutzende von Kriegen in der ganzen Welt verursacht haben, ohne überhaupt das Recht dazu zu haben, mit ihm in eine Reihe stellen. Das könnte schon bald geschehen. Wir stellen fest, dass die Sowjetunion de facto wiederhergestellt wurde, da sieben von neun GUS-Staatsoberhäuptern am 9. Mai zur traditionellen Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz nach Moskau kamen. Nur Aserbaidschan und Moldawien sind nicht erschienen.

In Zusammenarbeit mit China und den Weißhelmen im Westen hat Russland nun den größten Teil des Planeten befreit.

Thailand ist das letzte Land, das befreit wurde. Thailands neue Premierministerin ist Frau Paetongtarn Shinawatra, deren Vater Thaksin und Tante Yingluck in getrennten Militärputschen abgesetzt wurden. Shinawatra ist Mitglied der planetarischen Befreiungsallianz mit weißem Hut. Das bedeutet, dass das Land nicht mehr unter der Kontrolle eines heroinabhängigen Königs steht, der von der KM in Europa als Geisel gehalten wird.

Auch Russland und China kämpfen für die Befreiung des Nahen Ostens. Russland erklärte am Mittwoch, dass ein Fahrplan zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Syrien und der Türkei in Abstimmung mit den Verteidigungsministern und Sicherheitsdiensten des Iran, Russlands, Syriens und der Türkei in Moskau ausgearbeitet wird.

https://insiderpaper.com/russia-offers-roadmap-to-mend-syria-turkey-ties/

Dies hat zu einem ernsthaften Kampf um die Türkei geführt. Die khasarische Mafia versuchte, die Türkei unter ihrer Kontrolle zu halten, indem sie versuchte, die Wahl vom letzten Sonntag zu stehlen. Sie waren in der Lage, eine Stichwahl zu erzwingen, indem sie auf weitere Drohungen mit Erdbebenwaffen zurückgriffen, wie dieses von ihnen veröffentlichte Video zeigt, so Mossad-Quellen.

Sehen Sie sich auch die beiden beigefügten Fotos von Präsident Erdogan an Es handelt sich nicht um denselben Mann. Die Ohren, das Alter und andere Merkmale sind unterschiedlich. Ups.

Auch in Pakistan kam es in der vergangenen Woche zu einem schweren Stellvertreterkrieg. Er begann damit, dass Dutzende von paramilitärischen Truppen den ehemaligen Premierminister Imran Kkan in einen schwarzen Geländewagen drängten, während andere einige seiner Anhänger in einem Gerichtskomplex zurückschlugen.

Seine Anhänger setzten daraufhin das Gebäude des staatlichen Rundfunks in Brand, fackelten die Privatwohnung von Premierminister Shehbaz Sharif ab, stürmten das Hauptquartier der Wahlkommission (wo sich die Maschinen zum Stimmenklau befanden), plünderten Waffenlager und zettelten im Grunde eine Revolution an.

Dies führte zu schweren Auseinandersetzungen innerhalb der Armee, die den Obersten Gerichtshof Pakistans dazu zwangen, die Verhaftung des ehemaligen Premierministers für „illegal“ zu erklären und seine sofortige Freilassung anzuordnen. Anschließend wurde er einem biometrischen Test unterzogen, um zu bestätigen, dass es sich immer noch um den ursprünglichen Khan handelt.

Khan wurde festgenommen, weil er versprochen hatte, ukrainische Atomwaffen, die über Pakistan an China, Iran, Nordkorea und nichtstaatliche Akteure verkauft werden, aufzudecken. Er wollte auch die Heroinoperationen der KM, den Kinderhandel und den Sexhandel aufdecken, der seit Jahrzehnten mit dem Militär, der Polizei, den Regierungsbeamten und den ELITEN betrieben wird. ……

https://www.theinteldrop.org/2023/05/11/iaea-disclosure-imran-khans-arrest-tied-secret-nuke-explosion-in-ukraine/

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=222330

Nach seiner Freilassung sagte Khan: „Das Militär steht über dem Gesetz, der ISI [militärischer Geheimdienst] steht über dem Gesetz, und wenn jemand über dem Gesetz steht, dann herrscht das Gesetz des Dschungels. Sie können Menschen festnehmen, inhaftieren und verschwinden lassen. Sie versuchen, die Richter zu beeinflussen; sie gehen gegen die Medien vor. Es gibt keine Rechenschaftspflicht für die Institution. Das ist nicht demokratisch.“

https://www.theguardian.com/world/2023/may/14/imran-khan-arrest-pakistan-military?CMP=share_btn_tw

Japanische Diplomaten in Pakistan stellen als Hintergrund fest, dass Pakistan kurz davor ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachzukommen und zusammen mit der US CORPORATION bankrott zu gehen.

Angesichts all der kriminellen Handlungen der KM-gesteuerten USA ist es verständlich, warum der chinesische Präsident Xi Jinping immer noch nicht mit dem falschen US-Präsidenten Joe Biden telefonieren will. Dies geschah, nachdem der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, der erste Biden-Beamte seit Monaten war, der mit seinen chinesischen Amtskollegen sprach. Unseren Quellen zufolge hat er versucht, US-Militärgeheimnisse an die Chinesen zu verkaufen, um im Gegenzug Finanzmittel für das US-Unternehmen zu erhalten, wurde aber abgewiesen.

Die Chinesen wissen genau, dass die USA von Heuchlern mit zwei Gesichtern geführt werden. Jüngstes Beispiel: „Die US-Vizepräsidentin [Kamala Harris] reiste nach Sambia: Sie landete auf einem von China gebauten Flughafen, fuhr auf einer von China gebauten Straße und sprach an einem Ort, der ein Geschenk Chinas an Sambia ist. Und doch sagte sie den Sambiern, sie sollten nicht mit China zusammenarbeiten“, so Akende Mmembe, Direktor von Pan-Africanism Today.

Was die Chinesen als Nächstes herausfinden müssen, ist, dass auch die UNO nicht das ist, was sie zu sein glauben. Das jüngste Beispiel: Die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen sexualisieren weltweit kleine Kinder in der Grundschule, um Pädophilie zu normalisieren. Gleichzeitig fordern Justizorganisationen, Medien und politische Parteien die Akzeptanz von Pädophilie als „normale sexuelle Orientierung“.

https://stopworldcontrol.com/children/?inf_contact_key=337769811e3209884399a413802ece3f7e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09https://stopworldcontrol.com/children/?inf_contact_key=337769811e3209884399a413802ece3f7e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09

Ein weiteres Anzeichen für den moralischen Verfall im Westen ist, dass etwa ein Drittel der wissenschaftlichen Artikel „erfunden oder plagiiert“ sind, wie eine neue Studie zeigt.

https://www.semafor.com/article/05/10/2023/scientific-papers-fraudulent

Der ehemalige Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, sagt, dass eine offizielle Untersuchung nur wenige Beweise für einen Mondflug der Amerikaner ergeben habe: „Sowjetische Kosmonauten, die von mehrtägigen Expeditionen zurückkehrten, konnten sich kaum auf den Beinen halten und mussten sich nach solchen Flügen lange erholen, und die Amerikaner krochen aus ihren Mondschiffen wie Gurken aus dem Garten.“

Die Russen haben uns auch diesen Link zu einem ziemlich dramatischen Video über eine Anomalie vor dem Kreml geschickt.

Hier sind also die SSP/Blue Beam Visuals für diese Woche:

1. Ein UFO fliegt über eine Straße in Indien.

2. Interdimensionales Plasmaschiff mit Orbs.

3. Transport eines terrestrischen Raumschiffs des Projekts Blue Beam.

4. Zahlreiche UFOS im Vereinigten Königreich gesehen.

5. SSP über Walmart USA

