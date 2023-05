Die USA werden von Russland und China ausgestochen

Die Politik der Biden-Regierung, Russland und China gleichzeitig entgegenzutreten, sei zum Scheitern verurteilt, sagte Pepe Escobar, geopolitischer Analyst und erfahrener Journalist, im Podcast „New Rules“ von Radio Sputnik.

„Es ist so absurd, dass diese Neokonservativen offensichtlich noch nicht einmal [Zbigniew] Brzezinski gelesen haben“, sagte Escobar und bezog sich dabei auf den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater und einflussreichen Strategen der USA.

„Okay, nehmen wir an, er war ein den Demokraten nahestehender Neokonservativer, aber darüber sprach er bereits in den Neunzigerjahren, als er 1997 das Buch „ The Grand Chessboard“ schrieb.

Er sagte bereits: „Wir müssen das Auftauchen eines gleichrangigen Konkurrenten in Eurasien mit allen notwendigen Mitteln verhindern.“ Was haben wir also jetzt?

Wir erleben die Entstehung einer strategischen Partnerschaft gleichrangiger Konkurrenten in ganz Eurasien und die Antwort der Neokonservativen lautet: „Okay, lasst uns gleichzeitig gegen beide in den Krieg ziehen.“ Sogar ein Kind weiß, dass das völlig absurd ist.

Wie Brzezinskis Albtraum Wirklichkeit wurde

Unter der Biden-Regierung erreichten die Beziehungen Washingtons zu Moskau und Peking einen neuen Tiefpunkt. Nachdem die USA Russlands Sicherheitsentwurfsvorschläge zur NATO-Erweiterung und zur Neutralität der Ukraine abgelehnt hatten, erhöhten sie nach Beginn der Moskauer Sondermilitäroperation (SMO) zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine ihre Militärhilfe für das Kiewer Regime.

Die Biden-Regierung hat Russland nicht nur mit Sanktionen belegt und die vorläufigen Friedensabkommen zwischen Moskau und Kiew vom März 2022 in Istanbul zum Scheitern gebracht, sondern auch offen dazu aufgerufen, Russland auszubluten und dem Land eine strategische Niederlage aufzuzwingen. (Die USA befeuern den Zusammenbruch von Frankreich und Deutschland, während sie aus dem „schwachen Europa“ Kapital schlagen)

Gleichzeitig griff Washington zu einer Reihe von Provokationen gegen China wegen Taiwan, der Insel an der Kreuzung des Ost- und Südchinesischen Meeres, die Peking als unveräußerlichen Teil der Volksrepublik betrachtet.

Die Sprecher des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und Kevin McCarthy trafen sich mit der taiwanesischen Staatschefin Tsai Ing-wen, was Peking als klare Missachtung des Ein-China-Prinzips ansah, während Präsident Joe Biden wiederholt „Ausrutscher“ machte, dass die USA bereit seien, die Insel militärisch vor der Volksrepublik zu „schützen“.

Vor kurzem hat das Pentagon die Lieferung von Waffen an Taipeh beschleunigt, da sich Taipeh auf die Präsidentschaftswahlen im Januar 2024 vorbereitet.

Trotz dieser provokativen Schritte ist das US-Militär laut Escobar nicht zu einer umfassenden Konfrontation mit China bereit.

„Sie werden keine echten Kriege führen“, sagte der erfahrene Journalist. „Und jetzt geraten sie noch mehr in Panik, weil sie beispielsweise wissen, dass die Chinesen überall an der Küste die berühmten Flugzeugträgerkiller haben, wenn sie etwas im Südchinesischen Meer versuchen. Wenn also drei oder vier amerikanische Komplexe dorthin navigieren, können sie in 30 Minuten versenkt werden. Und das Pentagon weiß das, sie haben es durchgespielt.“

Ebenso ist es Washington nicht gelungen, Moskau weder militärisch noch wirtschaftlich zu besiegen, obwohl die USA, ihre NATO-Verbündeten und Partner eine Reihe beispielloser Maßnahmen gegen Russland ergriffen haben.

„Russland hat alles überlebt, was der Westen ihm nach Beginn der militärischen Sonderoperation entgegengeworfen hat, insbesondere den Wirtschaftskrieg, den Finanzkrieg“, sagte Escobar.

„Und Russland hat überlebt und Widerstand geleistet. Und jetzt wächst es sogar wieder mit einer Inflation von 3 %, während wir in Europa Nationen mit einer Inflation von 10-20-30 % haben und ins Stocken geraten.“

Darüber hinaus haben die Provokationen und die kriegerische Rhetorik der Biden-Regierung gegenüber Russland und China dazu beigetragen, die beiden Großmächte enger zusammenzurücken.

Im März stattete der chinesische Präsident Xi Jinping auf Einladung seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin einen dreitägigen Besuch in Moskau ab.

Beobachter machten darauf aufmerksam, dass Russland der erste ausländische Staat war, den Xi nach seiner historischen Wiederwahl am 10. März besuchte.

Chinesische Beobachter kommentierten die Entwicklung gegenüber Sputnik und sagten, Russland und China seien „in eine neue Phase umfassender Zusammenarbeit und strategischer Partnerschaft eingetreten “. So hat Team Biden Brzezinskis Albtraumszenario einer „Großen Koalition“ zwischen Moskau und Peking in die Realität umgesetzt.

Was steckt hinter der Widerstandsfähigkeit Russlands?

Laut Escobar hat Moskau einen Großteil des letzten Jahrzehnts damit verbracht, sich auf den hybriden Finanzkrieg des Westens vorzubereiten. Kurz nachdem ein von den USA unterstützter Putsch in Kiew die Macht in der Ukraine an sich gerissen hatte, begannen die politischen Entscheidungsträger Russlands mit der Planung eines möglichen Showdowns.

„Wenn die SMO 2014 ins Leben gerufen worden wäre, wäre Russland wirtschaftlich, finanziell und sogar militärisch nicht darauf vorbereitet gewesen. Jetzt sind sie es. Ich bin sicher, dass Elvira Nabiullina von der russischen Zentralbank genau wusste, was sie tat. Wahrscheinlich wurde dies seit mindestens zwei Jahren auf höchster Ebene im Sicherheitsrat diskutiert“, sagte er.

Escobars Skepsis gegenüber der Wirksamkeit westlicher Sanktionen wurde bestätigt, als der erfahrene Journalist im Februar 2023 nach Moskau kam. Er sagte gegenüber Sputnik, er sei verblüfft darüber, wie normal das Leben in der russischen Hauptstadt trotz beispiellosem Druck von außen sei.

„Am ersten Tag meiner Ankunft in Wnukowo [Flughafen] ließ ich meine Taschen in meinem Studio und machte einen siebenstündigen Spaziergang durch die Stadt, nicht um eine intellektuelle Erfahrung zu machen, sondern um ein Bauchgefühl zu haben“, erinnert sich der erfahrene Journalist.

„Wie fühlt es sich an, jetzt in Moskau zu sein? Ich habe also keine zerbrechliche, zerrüttete Wirtschaft gesehen. Ich habe kein Land unter Sanktionen gesehen, so wie ich mich erinnern kann, den Iran unter Sanktionen gesehen zu haben, und es war sehr, sehr hart.

Das spüre ich hier nicht. Ich habe eine der schönsten Städte der Welt mit einer Infrastruktur gesehen, die absolut ihresgleichen sucht. Überall ist es extrem sauber. Das ist für uns alle, die wir im Westen leben, sehr wichtig.“

„Im Vergleich zu New York, im Vergleich zu Paris, im Vergleich zu London. Die Menschen sind sehr gut gekleidet, wunderbare Restaurants, die Supermärkte waren mit allem gefüllt. Die Kaufhäuser wie GUM oder TSUM haben alles, was man in jeder großen Hauptstadt der Welt finden kann.

Die Leute waren entspannt und hatten nicht das Gefühl, dass sie sich im Krieg befanden. Mein erster Eindruck war also beeindruckend“, fuhr er fort.

Das Ende der westlichen technologischen Dominanz

Die Biden-Regierung hat wiederholt darauf bestanden, dass die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten auf unbestimmte Zeit die Zentren globaler technologischer Innovation bleiben werden.

Escobar, der viel Zeit sowohl im Nahen Osten als auch in Asien verbracht hat, weist diese Behauptungen als wahnhaftes Gepolter zurück .

„Tatsächlich kommen viele Spitzenforscher und Technikexperten im Silicon Valley aus China und Indien. Und schauen Sie sich das Leistungsniveau des russischen Militärs in Bezug auf Raketenabwehrsysteme und Hyperschallwaffen an“, sagte Escobar.

„Wenn man mit einem sehr guten Militäranalytiker wie zum Beispiel meinem Freund Andrei Martyanov spricht, der in den USA lebt und auf Englisch schreibt, aber das sowjetische und das russische Militärsystem aus dem Kopf kennt, sagt er: ‚Sehen Sie, die Lücke ist groß.‘ Mindestens zwei Generationen, wenn nicht mehr, und [die USA] werden dazu nicht in der Lage sein.“

„Und die politische Führung der USA versteht weder einfache Mathematik noch Physik. Und das amerikanische System ist im Hinblick auf den militärisch-industriellen Komplex grundsätzlich auf Profit ausgerichtet und besteht nicht darin, tatsächlich Waffen herzustellen, die für die Führung von Kriegen geeignet sind.

Das ist genau das, was die Russen tun. Seit der Sowjetzeit gibt es in Russland technisches Know-how. Die Grundlage für das Hyperschallraketensystem wurde bereits während der Breschnew-Ära gelegt“, sagte Escobar.

Dass es dem kollektiven Westen nicht gelungen ist, Moskau, Peking und die meisten Mächte des globalen Südens zur Unterwerfung zu zwingen, zeigt deutlich, dass sich die Welt unwiderruflich verändert hat.

Die Welt durchlebt historische Zeiten für einen Wandel in unserer gesamten bestehenden Ordnung. Escobar stimmte dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu, der kürzlich feststellte, dass wir scheinbar Veränderungen erleben, die wir seit 100 Jahren nicht mehr gesehen haben.

„Wenn wir uns ansehen, was jetzt vor sich geht, wird diese alte Ordnung völlig auf den Kopf gestellt“, sagte Escobar.

„China ist die wichtigste Handels- und Handelsnation auf dem Planeten. Gemessen an der Kaufkraftparität (KKP) ist es bereits die Volkswirtschaft Nummer eins in der Welt.

Russland hat sich nach der Zerstörung in den 1990er Jahren nun zur wichtigsten militärischen Supermacht der Welt entwickelt.“

…

