Apple warnt Benutzer medizinischer Geräte, iPhones vom Körper fernzuhalten, da diese EMF ausstrahlen (Video)

Apple hat auf der Support-Seite seiner Website gewarnt, dass Verbraucher, die iPhones verwenden, insbesondere solche mit medizinischen Geräten, ihre Mobiltelefone vom Körper fernhalten sollten, da Mobiltelefone elektromagnetische Felder (EMF) aussenden.

Die Warnung, einen sicheren Abstand zu den Telefonen einzuhalten, wurde ausgesprochen, weil die meisten elektronischen Geräte aus Magneten oder Bauteilen bestehen, die EMF aussenden.

Dabei handelt es sich um unsichtbare Energiefelder, die oft als Strahlung bezeichnet werden.

„Unter bestimmten Bedingungen können Magnete und elektromagnetische Felder medizinische Geräte stören. Beispielsweise könnten implantierte Herzschrittmacher und Defibrillatoren Sensoren enthalten, die bei engem Kontakt auf Magnete und Funksignale reagieren“, erklärte das Unternehmen.

Darüber hinaus wurde empfohlen, zwischen Apple-Produkten einen Abstand von mehr als 15 Zentimetern (cm) bzw. beim kabellosen Laden einen Abstand von mehr als 30 cm (1 Fuß) einzuhalten.

Der Technologieriese forderte die Benutzer außerdem auf, sich hinsichtlich spezifischer Richtlinien stets an ihren Arzt und den Hersteller medizinischer Geräte zu wenden.

„Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Apple-Produkt Ihr medizinisches Gerät beeinträchtigt , verwenden Sie Ihr Apple-Produkt nicht mehr“, empfahl das Big-Tech-Unternehmen. (Bahnbrechend: Zwei Fallberichte zeigen, wie 5G-Türme die Menschen krank machen)

Auf der Website des Unternehmens wurden Produkte aufgeführt, die Magnete enthalten, die möglicherweise die Funktion eines medizinischen Geräts beeinträchtigen könnten. Sie sind:

AirPods und Hüllen

Apple Watch und Zubehör

HomePod

iPad und Zubehör

iPhone- und MagSafe-Zubehör

Mac und Zubehör

Beats

Im vergangenen Jahr berichtete Popular Mechanics über Daten des deutschen Bundesamtes für Strahlenschutz, das Zahlen für den Markt der Europäischen Union nannte.

Das Motorola Edge 2020 führte die Liste der am häufigsten emittierenden Mobiltelefone an. Seine Strahlungsleistung liegt mit 1,79 Watt pro Kilogramm im schädlichen Bereich.

Das Google Pixel 6, das iPhone 13 Pro und das iPhone 12 haben alle nur etwa 1,00 Watt pro Kilogramm Strahlung. Das Samsung Galaxy S21 Ultra hat nur 0,71 Watt pro Kilogramm Strahlung und das Google Pixel 5A hat 0,47 Watt pro Kilogramm.

Als Beginn des gesundheitsgefährdenden Strahlenbereichs gilt dem Bericht zufolge eine Dosis von zwei Watt pro Kilogramm. Diese Strahlung kann Auswirkungen auf Benutzer haben, wenn sie telefonieren und dabei das Gerät nah an den Kopf halten. Es kann sich auch auf sie auswirken, wenn sie sich in der Tasche befinden oder ein Telefon in der Hand halten.

Der Aufstieg mobiler Geräte hat zu einer bequemeren Kommunikation für Menschen in allen Teilen der Welt beigetragen. Es bestehen jedoch große Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der von ihnen emittierten Strahlung auf die menschliche Gesundheit.

Verschiedenen Studien zufolge könnten die von diesen Telefonen ausgehenden elektromagnetischen Wellen negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Eine längere Exposition gegenüber Hochfrequenzen (RF) wirkt sich negativ auf die Fruchtbarkeit aus und viele Forscher haben RF mit einer verringerten Spermienzahl, -motilität und -konzentration in Verbindung gebracht.

Außerdem werden bei längerer Exposition Gehirnzellen zerstört, was zum Absterben von Gehirnzellen in den Gedächtnis- und Lernzentren des Gehirns führt.

Inzwischen haben Forschungsarbeiten gezeigt, dass drahtlose Signale kognitive Fähigkeiten wie Lernen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Reaktion beeinträchtigen können.

Darüber hinaus kann die übermäßige Nutzung von Mobiltelefonen zu Hochfrequenzschwerhörigkeit und Innenohrschäden führen und ein erhebliches Risiko für Tumoren am Hörnerv im Gehirn verursachen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) haben HF-EMF bereits als möglicherweise krebserregend für den Menschen eingestuft (Gruppe 2B).

Tipps zur Reduzierung der Strahlenbelastung durch Mobiltelefone

Um Menschen vor schädlicher Mobilfunkstrahlung zu schützen, hat die indische Website DowntoEarth einige Vorsichtsmaßnahmen aufgelistet, die es zu treffen gilt.

Eine besteht darin, das Mobiltelefon vom Körper fernzuhalten, da es ziemlich schädlich ist, das Mobiltelefon in der Hemd- oder Hosentasche zu behalten. Am besten lässt man das Telefon in der Tasche .

Es mag „altmodisch“ klingen, aber wenn Sie am Arbeitsplatz oder zu Hause sind, empfiehlt es sich, einfach das Festnetztelefon zu nutzen. Auf der Website wurde außerdem empfohlen, das Telefon auszuschalten oder in den Flugmodus zu versetzen, wenn es nicht verwendet wird. Es wird auch empfohlen, dies vor dem Schlafengehen durchzuführen.

Wenn es darum geht, Kinder mit der Nutzung von Mobiltelefonen vertraut zu machen, ist es ein guter Tipp, die Videos bereits herunterzuladen, bevor man ihnen das Telefon in die Hand gibt.

Wenn Sie beim Ansehen von Clips den Flugmodus aktivieren, verringert sich auch das Risiko einer Strahlenbelastung.

Bei der Annahme eines Anrufs wurde empfohlen, mit dem Sprecher zu sprechen.

„Es ist besser, beim Telefonieren eine Freisprecheinrichtung oder Kopfhörer zu verwenden. Man kann das Telefon auch ein bis zwei cm vom Ohr entfernt halten. Verwenden Sie kein Bluetooth“, riet DowntoEarth weiter.

Schließlich ist es viel besser, so viel wie möglich SMS zu schreiben, als einen Anruf entgegenzunehmen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 15.05.2023