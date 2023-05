Russlands ehemaliger Leiter der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, sagte, er sei vor etwa einem Jahrzehnt auf die Suche gegangen, um konkrete Beweise dafür zu finden, dass die Amerikaner 1969 auf dem Mond gelandet seien.

Nachdem er kaum Beweise gefunden hatte, stellte er in Frage, ob die Apollo-11-Mission die Mondoberfläche erreicht hatte.

„Vor etwa zehn Jahren, als ich in der Regierung arbeitete, schickte ich eine offizielle Anfrage an Roskosmos, um mir dokumentarische Beweise für den Aufenthalt der Amerikaner auf dem Mond zu liefern, die zu diesem Zeitpunkt noch zur Verfügung der Bundesbehörde standen.“ Das sagte Rogosin am Sonntag in einem Beitrag auf Telegram.

Er fuhr fort: „Es war mir schmerzlich peinlich, dass die sowjetischen Kosmonauten, die von mehrtägigen Expeditionen zurückkehrten, nach solchen Flügen kaum auf den Beinen stehen konnten und sich lange erholten, und die Amerikaner wie Gurken aus dem Garten aus ihren Mondschiffen krochen.“

Rogosin gab an, bei Roskosmos mehrere Anfragen nach Beweisen für die Mondlandung der NASA im Jahr 1969 eingereicht zu haben.

Er sagte, der einzige Beweis, den er erhalten habe, sei ein Buch gewesen, das einen Bericht des sowjetischen Kosmonauten Aleksey Leonov über sein Gespräch mit den amerikanischen Astronauten und ihre Diskussionen über die Mondmission enthielt. (Hollywood-Code 2: Moonfall und das Geheimnis des Mondes)

Rogosin fuhr in dem Beitrag fort:

Als ich 2018 zum Staatskonzern Roskosmos ging, suchte ich weiter nach diesen Beweisen, fand dort aber nichts, außer den wütenden Anschuldigungen einiger unserer Fans, sie seien auf Kosten anderer nach Amerika gegangen, Akademiker, dass ich, wie sie sagen, die „heilige Zusammenarbeit mit der NASA“ untergrabe, ich erhielt auch einen wütenden Anruf von einem hochrangigen Beamten, der mir vorwarf, ich würde mit meinen Zweifeln „die internationale Situation verschärfen“.

Ja, ich habe nichts untergraben oder verschärft, sondern nur aufgrund meiner Natur habe ich versucht, den Details auf den Grund zu gehen und zumindest für mich selbst den wahren Stand der Dinge in der Frage der Erforschung des Mondes durch unsere Konkurrenten festzustellen.

Mir war nicht klar, wie die Vereinigten Staaten auf dem Stand der technologischen Entwicklung der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts das taten, was sie auch heute noch nicht können?“(Astronom filmte drei riesige Raumschiffe über dem Mond – ist der Mond tatsächlich eine Alien Basis? (Video))

Fügen Sie Rogosin dem Lager der Leugner der Mondlandung hinzu, denn wie kann jemand in Frage stellen, dass das Raumschiff mit weniger Rechenleistung als selbst ein modernes USB-C-Ladegerät 1969 Astronauten auf dem Mond landen konnte – und Astronauten 54 Jahre später immer noch nicht auf den Mond zurückgekehrt sind?

Was glauben Sie?

Wenn Sie glauben, dass sie einen Mann auf den Mond gebracht haben

Mann im Mond

Wenn Sie glauben, dass er nichts im Ärmel hat

Dann ist nichts cool

REM – Mann auf dem Mond

Der 1992 veröffentlichte REM-Song „Man on the Moon“ ist ein eindringliches melancholisches Lied, bei dem Andy Kaufmann und sein Leben und Tod im Mittelpunkt stehen.

Für mich bringen mich die Texte immer zurück in die einfachere Zeit meiner Jugend, als unser Antennenfernseher etwa acht Kanäle empfangen konnte, wir ein Telefon mit Wählscheibe, einen alten gebrauchten Kombi, ein Reihenhaus und eine fünfköpfige Familie haben konnten, mit dem Einkommen eines LKW-Fahrers und einer Hausfrau ernährt werden.

Einer der angeblich historischen Momente der Menschheitsgeschichte war die Mondlandung im Juli 1969, als ich sechs Jahre alt war. Ich erinnere mich, wie ich auf dem Boden vor dem Fernseher saß und darüber nachdachte, wie cool es war, dass ich um 23:00 Uhr aufstehen durfte, um es anzusehen.

Weitere 600 Millionen Menschen schauten ebenfalls zu. Damals stellte niemand in Frage, was sie live auf ihren Fernsehern sahen. Es war die vorletzte menschliche Errungenschaft, deren Ziel sich JFK während Camelot gesetzt hatte, bevor er von seiner eigenen Regierung ermordet wurde, und die unsere technologische Überlegenheit gegenüber den bösen Sowjets bewies.

Ein Scheitern dieser Mission wäre für die Führer unseres Imperiums, das erst zwei Jahrzehnte in den Kinderschuhen steckte, zu peinlich gewesen. Ich habe bis vor ein paar Jahren an die offizielle Erzählung geglaubt.

Ich weiß nicht, ob Stanley Kubrick die Mondlandung an einem Filmset inszeniert hat oder ein anderes Szenario, aber meine Skepsis beruht auf etwas eher Alltäglichem. Die Fernsehtechnik im Jahr 1969 war dürftig.

Die Bildqualität von Stationen, die ein paar Meilen weiter in der Stadt liegen, war schlecht. (Astronom filmte drei riesige Raumschiffe über dem Mond – ist der Mond tatsächlich eine Alien Basis? (Video))

Der Mond ist 384.400 Kilometer von der Erde entfernt. Wie konnten sie auf dem Mond landen und ein Live-Video übertragen, das so klar war, als würde man eine Fernsehsendung sehen, wenn das Video einer Überwachungskamera im Jahr 2022, 53 Jahre später, nicht einmal verrät, wer im Januar 2020 eine Rohrbomben in der Nähe von Washington DC platziert hat?

…

