Epstein-Netzwerk: Jungferninseln haben Elon Musk in seiner Klage vorgeladen – Musk: „Soros erinnert mich an Magneto“

Eine Reihe von Prozessen vor US-Bundesgerichten, die sich mit dem Menschenhändlerring von Jeffrey Epstein befassen, ist eine ständige Quelle des Schmerzes für einflussreiche Personen in allen Bereichen der amerikanischen Gesellschaft gewesen.

In einem der Verfahren verklagt das Territorium der Amerikanischen Jungferninseln JPMorgan und die Deutsche Bank und wirft ihnen vor, die Aktivitäten Epsteins zu ermöglichen und davon zu profitieren, selbst nachdem er 2008 in Florida verurteilt wurde.

Banker, Akademiker, Tech-Unternehmer, Filmemacher… Viele bekannte Persönlichkeiten haben durch ihre frühere Zusammenarbeit mit Epstein einen Imageschaden erlitten.

CNBC berichtet:

„Die US-Jungferninseln haben eine Vorladung an Tesla-Chef Elon Musk ausgestellt, um Dokumente im Rahmen der Klage der Regierung gegen JPMorgan Chase wegen Sexhandels durch den langjährigen Kunden der Bank, Jeffrey Epstein, anzufordern.

In dieser Akte heißt es, dass die Jungferninseln seit Ende April versucht haben, Musk die Vorladung zuzustellen, die ausgestellt wurde, weil Epstein „Musk als Kunden an JPMorgan verwiesen haben könnte oder versucht hat, ihn zu verweisen“.

Im Gegensatz zu vielen anderen Personen, die bisher in die Klagen verwickelt waren – wie z. B. der ehemalige JPMorgan-Chef und Barclay’s-CEO Jes Staley – wurde Elon Musk, der Eigentümer von Twitter, Tesla und Space X, nie öffentlich mit Epstein in Verbindung gebracht, so dass dies eine Überraschung ist.

Es gab einen früheren Moment des Unbehagens für Musk vor ein paar Monaten, als ein Bild von ihm mit Epsteins Mitverschwörerin Ghislaine Maxwell im Hintergrund auftauchte. (Pädo-Netzwerke: Epsteins privater Kalender enthüllt prominente Namen, darunter CIA-Chef, Rothschilds, etc.)

Der Milliardär erklärte, die inzwischen verurteilte Sexualstraftäterin Maxwell habe ihn zu einem Foto gedrängt und versucht, mit ihm auf einem Bild zu erscheinen.

Der Twitter-CEO hat noch nicht auf die Nachricht reagiert.(Tucker Carlson war kurz davor einen Elite-Pädophilenring aufzudecken – gefeuet, um eine „semi lobotomisierte, quasi retardierte Bevölkerung“ zu erhalten (Video))

Elon Musk und David Sacks kritisieren Soros wegen Finanzierung liberaler Staatsanwälte

Wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass Soros Fund Management, das Family Office des Milliardärs George Soros, seinen Anteil am Elektroautohersteller Tesla reduziert hat, twitterte Elon Musk am Montagabend: „Soros erinnert mich an Magneto“.

Soros reminds me of Magneto — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

Magneto ist ein Superschurke, der „dafür kämpft, dass Mutanten die Menschen als dominante Spezies in der Welt ablösen“, wie auf der Marvel-Website erklärt wird – was natürlich einen ADL-ähnlichen Feuersturm von Antisemitismusbeschwerden gegen Musk auslöste (obwohl Marvel anscheinend die ganze Sache mit dem „jüdischen Superschurken“ von vornherein durchgehen lässt).

Daraufhin twitterte der linke Kommentator Brian Krassenstein an Musk:

„Spaßfakt: Magnetos Erfahrungen während des Holocausts als Überlebender haben seine Perspektive sowie seine Tiefe und Empathie geprägt. Soro, ebenfalls ein Holocaust-Überlebender, wird pausenlos für seine guten Absichten angegriffen, die manche Amerikaner für schlecht halten, nur weil sie mit seiner politischen Zugehörigkeit nicht einverstanden sind.“

Gefolgt von Musk, der twitterte:

„Sie nehmen an, dass es gute Absichten sind. Sie sind es nicht. Er will die Struktur der Zivilisation aushöhlen. Soros hasst die Menschheit.“

Der Geschäftsführer der Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, sagte, Musks Kommentare würden „Extremisten ermutigen“.

„Soros wird oft von der extremen Rechten, die antisemitische Tropen verwendet, als die Quelle der Probleme der Welt hochgehalten“, twitterte er.

Später sagte Musk: „Hey, hört auf, mich zu diffamieren“, gefolgt von einem Tweet, in dem er sagte: „Die ADL sollte das A einfach fallen lassen“.

For @elonmusk to allow Donald Trump back on Twitter, ostensibly after a brief poll, shows he is not remotely serious about safeguarding the platform from hate, harassment and misinformation. https://t.co/Rf0NjAubpI — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) November 20, 2022

Hey stop defaming me! — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Während eines Dienstagsinterviews mit David Faber von CNBC bekräftigte Musk seine Gedanken über Soros, als er nach dem Magneto-Tweet gefragt wurde, und bestritt, ein Antisemit zu sein.

„Ich bin eher ein Prosemit“, sagte er zu Faber. Auf die Frage, ob sich seine Tweets auf die Einnahmen von Twitter auswirken könnten, antwortete Musk: „Ich werde sagen, was ich will, und wenn die Folge davon ein Geldverlust ist, dann sei es so.“

Elon Musk on Tuesday said that if his inflammatory tweets scare away advertisers from Twitter, he will accept that. “I’ll say what I want, and if the consequence of that is losing money, so be it.“ https://t.co/0Pi3Yl8Jo2 pic.twitter.com/rpZ3Ff8Dw0 — CNBC (@CNBC) May 16, 2023

Dies führt zu einer Diskussion am späten Dienstagabend zwischen David Sacks und Musk. Sacks zitierte einen Artikel von Politico aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „George Soros‘ stille Überarbeitung des US-Justizsystems“ und sagte, Soros sei „durch die Finanzierung fortschrittlicher Bezirksstaatsanwälte auf einzigartige Weise für Recht und Ordnung in amerikanischen Städten destruktiv gewesen“.

Hier ist der vollständige Tweet:

George Soros hat Recht und Ordnung in amerikanischen Städten auf so einzigartige Weise zerstört, dass es einen Namen für das Blutbad gibt, das er angerichtet hat : „Soros DAs“. Seine Organisation beschrieb ihre Strategie gegenüber Politico in einem Artikel aus dem Jahr 2016: Sie würde das Gesetz ändern, nicht indem sie Parlamente durchläuft, sondern indem sie unterfinanzierte DA-Wahlen kauft. Seine Staatsanwälte würden dann das Gesetz durch Missbrauch des Ermessensspielraums der Staatsanwaltschaft ändern.

Soros‘ Strategie funktionierte, weil nur wenige den hyperlokalen DA-Wahlen Aufmerksamkeit schenkten. Niemand erwartete, dass Geld von außerhalb der Stadt hereinströmen und versuchen würde, ihre Lebensqualität radikal zu verändern. Jetzt, da die Ergebnisse klar sind, achten viel mehr Menschen darauf. Dies hat einige Mainstream-Medien und linke politische Gruppen dazu veranlasst, jegliche Kritik an Soros als Antisemitismus darzustellen. Das ist absurd.

Soros wollte einen übergroßen Einfluss auf die öffentliche Ordnung haben. Er sollte nicht vor Kritik gefeit sein. In jedem anderen Kontext wäre der Einfluss von Geld in der Politik ein legitimes Gesprächsthema. Tatsächlich ist es in einer Demokratie höchst angemessen zu erkennen, wann ein besonderes Interesse das öffentliche Interesse untergraben hat.

Und kurz nach Mitternacht meldet sich Musk mit einer Antwort an Sacks zu Wort :

Perfekt gesagt. Unter anderem erkannte Soros scharfsinnig eine enorme Arbitragemöglichkeit bei Bezirksstaatsanwaltswahlen, bei denen ein relativ kleiner Geldbetrag einen übergroßen Einfluss hat.

Soros‘ Anweisungen an seine Lieblingsstaatsanwälte bestanden (im Wesentlichen) darin, die Strafverfolgung selbst von Gewaltverbrechern auf ein Minimum zu beschränken.

Aus diesem Grund könnte ein Krimineller – jemand, der bereits seinen Mitbewohner erstochen hatte – Dave Chapelle auf der Bühne mit derselben tödlichen Waffe brutal angreifen und dennoch lediglich eine Straftat begehen!

Musk könnte glauben, dass Soros „die Menschheit hasst“, weil ein von Soros finanzierter Staatsanwalt (der kürzlich aus dem Amt entlassen wurde ) durch fortschrittliche Politik dazu beigetragen hat, die Innenstadt von San Francisco in ein Höllenloch zu verwandeln.

„Die Katastrophe, die in der Innenstadt von SF herrscht, einst schön (sic) und gedeihend, jetzt eine verlassene Zombie-Apokalypse, ist auf den Woke-Mind-Virus zurückzuführen“, twitterte Musk kürzlich.

Musks Twitter-Hauptquartier befindet sich vorerst im progressiven Höllenloch.

Abschließend überlassen wir das letzte Wort Steve Watson von Summit News , der die Aufregung über Musks Kommentare perfekt auf den Punkt zu bringen schien:

„Was ist gefährlicher? Zu sagen, dass George Soros das Gefüge der Zivilisation untergräbt, oder dass George Soros tatsächlich das Gefüge der Zivilisation untergräbt?“

