Ex-Premierminister: Eliten wollen Weltregierung und Bevölkerungsreduktion – Ex-Sky-News-Redakteur warnt vor Pandemie-Propaganda und globaler Gesundheits-Diktatur

Der ehemalige Premierminister von Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad, erklärte 2015 bei einer Konferenz, dass die primären Ziele der internationalen Verbindlichkeiten und Organisationen sei, eine Art Weltregierung zu bilden und die Bevölkerung zu reduzieren.

Die Idee der Demokratie und der freien Wahl der Menschen und Völker werde bei diesem Bestreben unterdrückt.

Die Transpazifische Partnerschaft, die von den USA vorangetrieben werde, solle vornehmlich dazu dienen, die Globalisierung und den internationalen Handel im Sinne der Bildung einer Weltregierung voranzubringen.

Zu den großen Zielen der Elite gehöre: Die Nationen, Staaten und Grenzen sollen abgeschafft werden. Statt Demokratie werde eine Herrschaft der wenigen Superreichen angestrebt, die den Menschen ihre Regeln aufzwingen. Und jene, die ihnen widersprechen, sollen bestraft werden.

Ex-Sky-News-Redakteur warnt vor Pandemie-Propaganda und globaler Gesundheits-Diktatur

Der in England bekannte ehemalige Sky News- und ITV-News-Redakteur Mark Sharman greift die Medien-Berichterstattung als einseitige Propaganda an und warnt vor internationalen Pandemie-Verpflichtungen, um Staaten zu Lockdowns zu zwingen.

Der in England bekannte ehemalige Sky News- und ITV-News-Redakteur Mark Sharman kritisiert und erklärt aus der langjährigen Innenperspektive, dass den Mainstream-Medien und ihren Nachrichten nicht zu trauen sei.

Es gebe keine objektive Berichterstattung. Man würde dort nur zu den jeweiligen Themen einer entsprechenden Agenda folgen, die vorgibt, wie über was berichtet werden soll.

Das sei ihm besonders in den drei Jahren der Corona-Krise deutlich aufgefallen, so dass er sich jetzt genötigt sehe, eine Dokumentation zu drehen, um die Zeit und die verfehlte Berichterstattung aufzuarbeiten. Selbst große Sendeanstalten wie die BBC hätte einseitig berichtet, so dass in den USA beispielsweise Robert Kennedy juristisch gegen die BBC vorgehen will.

Er warnt vor den internationalen Verbindlichkeiten, die den Staaten durch die Weltgesundheitsorganisation aufgezwungen werden, nämlich dass Staaten in Situationen der (vorgeblichen) Pandemie dazu verpflichtet seien, Lockdowns und Schutzmaßnahmen umzusetzen.

300x250

Über den Arm der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werde so massiv in die Souveränität der Staaten eingegriffen. („Das größte Verbrechen gegen die Menschheit” in der Geschichte: 11 Enthüllungen aus den Pfizer-Impfstoff-Dokumenten (Video))

10 Mythen, die von „COVID-Experten“ erzählt wurden – und jetzt entlarvt sind

In den vergangenen Wochen hat eine Reihe von Analysen, die von hoch angesehenen Forschern veröffentlicht wurden, eine Wahrheit über die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens während des COVID enthüllt:

300x250 boxone

Die meiste Zeit haben sie sich geirrt.(Die schockierende Entdeckung eines leitenden Einbalsamierers: „Schmutziges Blut“ und parasitäre Fasermassen bei Geimpften (Video))

Um es klar zu sagen: Die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens hatten nicht unrecht, wenn sie Empfehlungen auf der Grundlage des damaligen Wissens aussprachen.

Das ist verständlich. Man hält sich an die Daten, die man hat.

Nein, sie lagen falsch, weil sie sich weigerten, ihre Richtlinien angesichts neuer Erkenntnisse zu ändern.

Wenn eine Studie ihre Politik nicht unterstützte, verwarfen sie sie und zensierten gegenteilige Meinungen.

Gleichzeitig machten die Centers for Disease Control and Prevention die Forschung selbst zur Waffe, indem sie ihre eigenen fehlerhaften Studien in ihrer eigenen, nicht von Experten begutachteten medizinischen Fachzeitschrift, MMWR, veröffentlichten.

Letztendlich verbreiteten die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens aktiv Fehlinformationen, die Leben ruinierten und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Ärzteschaft für immer beschädigten.

Hier sind 10 Wege, wie sie die Amerikaner in die Irre führten:

Fehlinformation Nr. 1: Die natürliche Immunität bietet im Vergleich zur geimpften Immunität wenig Schutz

Eine Lancet-Studie untersuchte 65 größere Studien in 19 Ländern zur natürlichen Immunität. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die natürliche Immunität mindestens so wirksam ist wie die primäre COVID-Impfserie.

Tatsächlich lagen die wissenschaftlichen Daten die ganze Zeit vor – aus 160 Studien, obwohl die Ergebnisse dieser Studien gegen die Facebook-Richtlinie „Fehlinformation“ verstoßen.

Seit der Athener Pest von 430 v. Chr. wurde beobachtet, dass diejenigen, die sich nach einer Infektion erholten, bei einer erneuten Infektion vor schweren Krankheiten geschützt waren.

Dies war auch die Beobachtung fast aller praktizierenden Ärzte während der ersten 18 Monate der COVID-Pandemie.

Die meisten Amerikaner, die entlassen wurden, weil sie den COVID-Impfstoff nicht hatten, verfügten bereits über Antikörper, die das Virus wirksam neutralisierten, aber es waren Antikörper, die von der Regierung nicht anerkannt wurden.

Fehlinformation Nr. 2: Masken verhindern die COVID-Übertragung

Cochran-Reviews gelten als die verbindlichste und unabhängigste Bewertung von Fakten in der Medizin.

Eine im letzten Monat von einem hoch angesehenen Forschungsteam aus Oxford veröffentlichte Studie kam zu dem Ergebnis, dass Masken keinen signifikanten Einfluss auf die COVID-Übertragung haben.

Auf die Frage nach dieser endgültigen Überprüfung spielte CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky diese herunter und argumentierte, dass sie fehlerhaft sei, weil sie sich auf randomisierte kontrollierte Studien konzentriere.

Aber das war die größte Stärke der Untersuchung! Randomisierte Studien gelten als der Goldstandard der medizinischen Beweisführung.

Wenn die ganze Energie, die von den Gesundheitsbehörden für die Maskierung von Kleinkindern aufgewendet wird, in die Verringerung der Fettleibigkeit bei Kindern durch die Förderung von Aktivitäten im Freien hätte fließen können, wären wir besser dran.

Fehlinformation Nr. 3: Schulschließungen verringern die COVID-Übertragung

Die CDC ignorierte die europäischen Erfahrungen mit dem Offenhalten von Schulen, die meisten ohne Maskenpflicht.

Die Übertragungsraten waren nicht anders, wie Studien in Spanien und Schweden zeigen.

Fehlinformation Nr. 4: Myokarditis durch den Impfstoff ist seltener als durch die Infektion

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens spielten die Bedenken hinsichtlich einer durch den Impfstoff ausgelösten Myokarditis – einer Entzündung des Herzmuskels – herunter.

Sie beriefen sich auf schlecht konzipierte Studien, in denen die Komplikationsraten nicht ausreichend erfasst wurden.

Eine Reihe von gut konzipierten Studien hat das Gegenteil bewiesen.

Wir wissen jetzt, dass Myokarditis bei 16- bis 24-jährigen Männern nach der COVID-Impfung sechs- bis 28-mal häufiger auftritt als nach der Infektion.

Zehntausende von Kindern haben wahrscheinlich eine – meist subklinische – Myokarditis durch einen COVID-Impfstoff bekommen, den sie nicht benötigten, weil sie völlig gesund waren oder weil sie bereits COVID hatten.

Fehlinformation Nr. 5: Junge Menschen profitieren von einer Auffrischungsimpfung

Auffrischungsimpfungen haben die Zahl der Krankenhausaufenthalte bei älteren Amerikanern mit hohem Risiko verringert.

Es gab jedoch nie Beweise dafür, dass sie die COVID-Mortalität bei jungen, gesunden Menschen senken.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die CDC ihre Daten über die Hospitalisierungsraten bei geimpften Amerikanern unter 50 Jahren nicht veröffentlichte, während sie die gleichen Raten für die über 50-Jährigen veröffentlichte.

Letztlich war der Druck des Weißen Hauses, Auffrischungsimpfungen für alle zu empfehlen, so stark, dass die beiden führenden Impfexperten der FDA die Behörde aus Protest verließen und vernichtende Artikel darüber schrieben, dass die Daten keine Auffrischungsimpfungen für junge Menschen unterstützten.

Fehlinformation Nr. 6: Impfpflicht erhöht die Impfraten

Präsident Biden und andere Beamte forderten, dass ungeimpfte Arbeitnehmer ungeachtet ihres Risikos oder ihrer natürlichen Immunität entlassen werden sollten.

Sie forderten, dass Soldaten unehrenhaft entlassen und Krankenschwestern mitten in einer Personalkrise entlassen werden sollten.

Das Mandat beruhte auf der Theorie, dass die Impfung die Übertragungsraten senkt – eine Vorstellung, die sich später als falsch erwies.

Doch auch nach der allgemeinen Erkenntnis, dass Impfungen die Übertragungsrate nicht verringern, wurden die Vorschriften beibehalten, und zwar bis zum heutigen Tag.

Eine aktuelle Studie der George Mason University zeigt, dass die Impfpflicht in neun großen US-Städten keine Auswirkungen auf die Impfraten hatte.

Sie hatten auch keine Auswirkungen auf die COVID-Übertragungsraten.

Fehlinformation Nr. 7: COVID, das aus dem Labor in Wuhan stammt, ist eine Verschwörungstheorie

Google hat zugegeben, dass es während der Pandemie die Suche nach „Lab Leak“ unterdrückt hat.

Dr. Francis Collins, Leiter der National Institutes of Health, behauptete (und tut dies immer noch), er glaube nicht, dass das Virus aus einem Labor stamme.

Letztendlich deuten überwältigende Indizien darauf hin, dass das Virus aus einem Labor ausgetreten ist – derselbe Ursprung, der Dr. Anthony Fauci von zwei sehr prominenten Virologen bei einem Treffen im Januar 2020 vorgeschlagen wurde, das er zu Beginn der Pandemie einberief.

Laut Dokumenten, die Bret Baier von Fox News erhalten hat, sagten sie Fauci und Collins, dass das Virus möglicherweise manipuliert worden sei und aus dem Labor stamme, änderten dann aber plötzlich ihre Meinung in öffentlichen Kommentaren wenige Tage nach dem Treffen mit den NIH-Beamten.

Die Virologen erhielten später fast 9 Millionen Dollar von Faucis Agentur.

Fehlinformation Nr. 8: Es war wichtig, die zweite Impfdosis drei oder vier Wochen nach der ersten Dosis zu verabreichen.

Im Frühjahr 2021, nur wenige Monate nach der Einführung des Impfstoffs, war klar, dass ein zeitlicher Abstand von drei Monaten die Komplikationsrate verringert und die Immunität erhöht.

Ein zeitlicher Abstand zwischen den Impfungen hätte auch mehr Leben gerettet, als die Amerikaner auf dem Höhepunkt der Epidemie einen begrenzten Impfstoffvorrat rationierten.

Fehlinformation Nr. 9: Die Daten über den bivalenten Impfstoff sind „kristallklar„

Diese Aussage von Dr. Ashish Jha ist berühmt, obwohl der bivalente Impfstoff auf der Grundlage von Daten von acht Mäusen zugelassen wurde.

Bis heute hat es noch nie eine randomisierte kontrollierte Studie mit dem bivalenten Impfstoff gegeben.

Meiner Meinung nach sind die Daten eindeutig, dass junge Menschen nicht mit dem bivalenten Impfstoff geimpft werden sollten.

Er hätte auch vielen Kindern eine Myokarditis erspart.

Fehlinformation Nr. 10: Eine von fünf Personen bekommt long COVID

Die Centers for Disease Control and Prevention behaupten, dass 20 % der COVID-Infektionen zu long COVID führen können.

Eine britische Studie ergab jedoch, dass nur 3 % der COVID-Patienten 12 Wochen lang Restbeschwerden hatten. Wie erklärt sich diese Diskrepanz?

Oft ist es normal, dass man nach einer Erkrankung noch wochenlang leichte Müdigkeit oder Schwäche verspürt, inaktiv ist und nicht viel isst.

Diese Fälle als lange COVID zu bezeichnen, ist die Medikalisierung des normalen Lebens.

Das Erstaunlichste an den Fehlinformationen der CDC und der Gesundheitsbehörden ist, dass sie sich nicht dafür entschuldigt haben, dass sie so lange an ihren Empfehlungen festgehalten haben, nachdem die Daten offensichtlich völlig falsch sind.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens sagten „Sie müssen“, obwohl die korrekte Antwort hätte lauten müssen „Wir sind uns nicht sicher“.

In Ermangelung guter Daten wählten die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens schon früh einen Weg des strengen Paternalismus.

Heute verleugnen sie einen Berg aussagekräftiger Studien, die zeigen, dass sie falsch lagen.

Zumindest sollte die CDC reinen Tisch machen, und die FDA sollte den COVID-Impfstoffen einen Warnhinweis hinzufügen, der deutlich macht, was jetzt bekannt ist.

Ein mea culpa derjenigen, die uns in die Irre geführt haben, wäre ein erster Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.