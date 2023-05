Exklusiv: Wie Pater Amorth, „der Exorzist des Papstes“, von den Jesuiten für einen Hollywood-Horrorfilm gekapert wurde! (Video)

Der Exorzist des Papstes mit Russell Crowe als Pater Gabriele Amorth wurde vor Wochen, am 14. April 2023, in den Vereinigten Staaten und Kanada veröffentlicht.

In einer im letzten Monat veröffentlichten Erklärung hat die International Association of Exorcists (IAE) , deren Ziel und Praktiken ich ausführlich erörtere in Confessions of an Illuminati Vol. 6.66: The Age of Cyber ​​Satan, Artificial Intelligence, and Robotics, wo ich auch die wichtige Rolle des verstorbenen Paters Gabriele Amorth analysiere, nannte man den Titel des Films „anmaßend“ und behauptete, dass es sich um eine Verschwörung im Stile des Da-Vinci-Codes handele, wirft der Öffentlichkeit einen „inakzeptablen Zweifel“ auf, wer „der wahre Feind ist, der Teufel oder die kirchliche Macht“?

Pater Amorth, der 2016 starb, nahm in den letzten Monaten seines Lebens an der Netflix-Dokumentation The Devil and Father Amorth des legendären Filmregisseurs von The Exorcist William Friedkin teil, und half bei der Gründung der IAE, zunächst als Interessengruppe innerhalb des Vatikans.

Anfang der 90er Jahre, um der wachsenden Ignoranz des katholischen Klerus zu diesem Thema und der bevorstehenden Modernisierung des römischen Exorzismusrituals entgegenzutreten, das 1999 vom Vatikan überarbeitet wurde, wäre er schockiert und wahrscheinlich sehr enttäuscht vom Hollywood-Blockbuster The Pope’s Exorcist.

Obwohl es zunächst von Papst Johannes Paul II. brüskiert wurde, genießt die IAE seit 2014 den offiziellen Gütesiegel für ihre Aktivitäten, und aus diesem Grund entschied sich der Jesuitenorden, der bereits hinter Amorths Lieblingsfilm Der Exorzist stand , für den Kauf der Rechte an der Lebensgeschichte von Rev. Gabriele Amorth unmittelbar nach seinem Tod von der Society of St. Paul, auch Pauliner genannt, der katholischen klerikalen Ordensgemeinschaft Päpstlichen Rechts für Männer, der auch Pater Amorth angehörte.

Der verstorbene paulinische Priester, bekannt als „James Bond der Exorzisten“, war zu wichtig für die in Hollywood tätigen Jesuiten-Propagandisten, um ihn gehen zu lassen, also schickten sie einen ihrer besten Agenten für das vierte Gelübde, Rev. Edward Siebert SJ, für diese Mission.

Ich habe in meinem neuesten Buch Confessions of an Illuminati Volume 8: From the Rise of the Antichrist to the Sound of the Devil and the Great Reset erklärt, wie die Hauptakteure in Hollywood die Sabbatianer-Frankisten und die Jesuiten und Pater Siebert sind. Sieber, der Filme an der Loyola Marymount University (LMU) in LA lehrt, ist heute einer ihrer Schlüsselfiguren.

Edward Siebert, SJ, der von seinen Studenten gerne Eddie genannt wird, hat verschiedene Funktionen an der LMU inne, er ist Rektor der Jesuitengemeinschaft, Senior-Dozent an der School of Film and Television und lebt als Resident Pastor in Leavey 5 Residence Hall, während er Kaplan für das Student Worker Program war.

Darüber hinaus ist er jedoch auch Gründer und Präsident der einflussreichen jesuitischen Propagandaagentur Loyola Productions, Inc. in Los Angeles, CA ( www.loyolaproductions.com ), die in ihren Worten schreibt:

„… hat sich in 18 Jahren einen guten Ruf dafür aufgebaut, Geschichten rund um den Globus zu erzählen, die informieren, inspirieren und unterhalten. Sieberts umfangreiche Erfahrung sowohl in säkularen als auch in katholischen Kreisen umfasst alles von Stationen in der Nachrichtenredaktion bei WDIV NBC Detroit, WWL CBS New Orleans bis hin zur exklusiven Chronik von Papst Franziskus in Rom, Philadelphia und Washington, DC.“ [1]

So berichtete The Associated Press am Tag des Filmstarts übertrieben dramatisch, wie dieser Deal zwischen den Hollywood-Jesuiten und den Paulinern dank eines idealistischen Jesuiten und seines unternehmerischen Besuchs in Italien angeblich zustande gekommen sei:

„Die Reise von Rev. Edward Siebert mit „The Pope’s Exorcist“, einem Film über den wohl berühmtesten Exorzisten der katholischen Kirche, begann vor etwa sechs Jahren mit einem abenteuerlichen Besuch in Mailand.

Der Jesuitenpriester erinnert sich, wie er in einem Restaurant saß, Wein schlürfte und über das teure Flugticket nachdachte, das er einen Tag zuvor gekauft hatte.

Er machte sich auch Sorgen über den Deal, den er gerade mit der Society of St. Paul abgeschlossen hatte, um die Rechte an der Lebensgeschichte von Rev. Gabriele Amorth zu erwerben – dem verstorbenen paulinischen Priester, der als „James Bond der Exorzisten“ bekannt ist.

Siebert, der Film an der Loyola Marymount University in Los Angeles lehrt und die Filmproduktionsfirma des Colleges leitet, hatte keinen Filmkredit und fragte sich damals: „Was habe ich getan?“ [2]

Die meisten Medien wollen die Beschwerden der International Association of Exorcists über einen Film ignorieren, den sie zu Recht als „unzuverlässiges Splatter-Movie“ bezeichnet haben, damit diese ein weiteres Stück Jesuitenpropaganda vorantreiben können.

Seltsamerweise zeigte sich Amorth bereits in Friedkins Film Der Exorzist, in dem einige den Film als „spirituelle Pornografie“ verunglimpften, die das Christentum sensationell machte, als er 1973 herauskam, erfreut, dass er wieder ein Gespräch über Satan entfacht hatte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dies unnatürlich ist.

Ein Horrorfilm unter der Regie von Julius Avery mit Russell Crowe als Pater Gabriele Amorth wird ihm wegen seines Splatter-Ansatzes übel genommen werden.

In der Zwischenzeit soll eine vatikanische Akademie „mystische Phänomene“ auf der ganzen Welt untersuchen, darunter die „weinenden“ Statuen der Jungfrau Maria, Stigmata und Geistersichtungen für ein neues spezielles Observatorium.

Die Päpstliche Mariana International Academy (PAMI), die sich selbst als wissenschaftliche Einrichtung des Heiligen Stuhls bezeichnet, hofft, allein in Italien „rund hundert laufende Phänomene“ aufzudecken. [3]

Erst vor wenigen Tagen verschwand eine Frau mit dem Spitznamen „die Heilige“ auf mysteriöse Weise aus einer kleinen Stadt am See in der Nähe von Rom, wo Pilger seit Jahren in Scharen strömten, um vor einer Statue der Jungfrau Maria zu beten, von der sie behauptete, dass sie Bluttränen vergoss, aber nach einer Blutanalyse war zweifelsfrei bewiesen, dass es sich um Schweineblut handelte. …

Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2“:

Der Hollywood-Code: Der Exorzist – per okkultem Wissen zur Dämonenaustreibung

„Besonders wichtig ist die Warnung, Gespräche mit dem Dämon zu vermeiden. Wir können fragen, was relevant ist, aber alles darüber hinaus ist gefährlich. Er ist ein Lügner. Der Dämon ist ein Lügner. Er wird lügen, um uns zu verwirren. Aber er wird auch Lügen mit der Wahrheit mischen, um uns anzugreifen. Der Angriff ist psychologisch, Damien, und mächtig. Also hör nicht auf ihn. Denken Sie daran – hören Sie nicht zu.“

Pater Lankester Merrin (Der Exorzist)

Der Exorzist ist ein amerikanischer übernatürlicher Horrorfilm aus dem Jahr 1973, der von William Friedkin inszeniert und von William Peter Blatty für die Leinwand geschrieben wurde und auf seinem gleichnamigen Roman von 1971 basiert. Die Filmstars sind Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb, Kitty Winn, Jack MacGowran (in seiner letzten Filmrolle), Jason Miller und Linda Blair. (Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2„)

Der erste Teil der Filmreihe Der Exorzist folgt der dämonischen Besessenheit eines jungen Mädchens und dem Versuch ihrer Mutter, sie durch einen Exorzismus zu retten, der von zwei katholischen Priestern durchgeführt wird.

Der Exorzist wurde Ende Dezember 1973 in 24 Kinos in den Vereinigten Staaten und Kanada veröffentlicht. Trotz anfänglich gemischter kritischer Kritiken strömten die Zuschauer dorthin und warteten bei Winterwetter in langen Schlangen, und viele taten dies mehr als einmal.

Bei Szenen, in denen sich die Protagonistin einer realistischen zerebralen Angiographie unterzieht und später heftig mit einem Kruzifix masturbiert, erlitten einige Zuschauer nachteilige körperliche Reaktionen, Ohnmacht oder Erbrechen. Herzinfarkte und eine Fehlgeburt wurden gemeldet.

Eine psychiatrische Zeitschrift veröffentlichte einen Artikel über „filmische Neurosen“, die durch den Film ausgelöst wurden. Viele Kinder durften den Film sehen, was zu Anklagen führte, dass das MPAA-Bewertungsgremium Warner Bros entgegengekommen sei, indem es dem Film eine R-Bewertung anstelle der X-Bewertung gegeben habe, die der Film ihrer Meinung nach verdient hätte, um seinen kommerziellen Erfolg sicherzustellen. Mehrere Städte versuchten den Filmstreifen ganz zu verbieten oder Kinder daran zu hindern, diesen zu sehen.

Die kulturelle Diskussion rund um den Film, die auch seine Behandlung des Katholizismus umfasste, trug dazu bei, dass er als erster Horrorfilm für den Oscar als bester Film nominiert wurde, einer von zehn Oscars, für die er nominiert wurde. Er war Gewinner für das beste adaptierte Drehbuch und den besten Ton.

Der Exorzist hatte einen bedeutenden Einfluss auf die Populärkultur und wurde von der Kritik hoch gelobt, mit mehreren Kritiken, die ihn als einen der größten Horrorfilme aller Zeiten bezeichnen.

Der englische Filmkritiker Mark Kermode nannte ihn seinen „Lieblingsfilm aller Zeiten“.

Im Jahr 2010 wählte die „Library of Congress“ den Film aus, der in ihrem „National Film Registry“ aufbewahrt werden soll, und bezeichnete ihn als „kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam.“ (82) …

Zitat Ende.

Noch Fragen?

…

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 02.05.2023