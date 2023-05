Expertin für biologische Kriegsführung warnt: Die WHO wird Menschen auf den Status von Tieren herabstufen, um mehr Kontrolle zu erlangen (Video)

naturalnews.com berichtet:

Die Epidemiologin für biologische Kriegsführung, Dr. Meryl Nass, hat gewarnt, dass das „One Health“-Konzept der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tiere und Ökosysteme auf die gleiche Ebene wie Menschen stellen wird .

In einem Interview mit der unabhängigen Medienorganisation Bright Light News in Brüssel, Belgien, sagte die staatlich geprüfte Internistin und Anthrax-Expertin unter der Leitung des WHO-Pandemievertrags und der vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR), der auf Gesundheit spezialisierten Vereinten Nationen, die Agentur würde zentralisierte Befugnisse erhalten, die die Befugnisse der souveränen Regierungen ihrer 194 Mitgliedstaaten ersetzen würden.

Nass erklärte, dass unter „One Health“ Tieren und der Umwelt der gleiche Stellenwert eingeräumt würde wie den Menschen.

„Eine der Methoden, mit denen die WHO mehr Macht erlangen will, ist ein Konzept, das 2012 beim Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellt wurde. Dieses Konzept besagt, dass die menschliche Gesundheit nicht isoliert betrachtet werden kann.

Stattdessen müssen wir die Gesundheit von Tieren, Pflanzen, der Umwelt, Wassersystemen oder Ökosystemen gemeinsam berücksichtigen“, bemerkte Nass.

„In diesem Zusammenhang dürfen Ärzte nicht mehr auf die Gesundheit achten. Stattdessen brauchen wir die Beteiligung von Ökologen und Tierärzten, Pathologen usw.

Glauben Sie nun, dass die WHO Tiere in den Status von Menschen erheben wird? Nein, es wird den Menschen auf den Status von Tieren herabwürdigen.“

Sie fügte hinzu, dass WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus allein bei der Androhung eines gesundheitlichen Notfalls von internationaler Tragweite Pandemien ausrufen könne. Er kann auch einen weltweiten Lockdown für erklärte Klimawandel-Notfälle fordern.

Der Kongress verabschiedet ein Gesetz zur Entwicklung eines nationalen „One Health Framework“

Im Dezember 2022 verabschiedete der Kongress einen von der American Veterinary Medical Association (AVMA) unterstützten Gesetzentwurf und setzte ihn in Kraft.

Mit dem Gesetzentwurf soll ein nationaler „One Health Framework“ entwickelt werden, der die Aktivitäten des Bundes zur Bekämpfung von Ausbrüchen zoonotischer Krankheiten koordiniert und die Vorbereitung auf die öffentliche Gesundheit vorantreibt .

Die verabschiedete One-Health-Sprache ist einem anderen Gesetzentwurf entnommen, dem „Advancing Emergency Preparedness Through One Health Act (HR 2061/S 681)“, und leitet das Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste (HHS) und das US- Landwirtschaftsministerium (USDA), die mit anderen relevanten Bundesministerien und -behörden zusammenzuarbeiten, um den nationalen Rahmen zu entwickeln.

„Die vom Kongress verabschiedete One-Health-Gesetzgebung wird dazu beitragen, die Vorbereitung des Landes auf Krankheiten zu stärken, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können“, sagte AVMA-Präsidentin Lori Teller.

„Wir alle haben die erhebliche Bedrohung erlebt, die Zoonosen für unsere Gesellschaft darstellen. Da Tiere, Menschen und die Umwelt stärker miteinander verbunden sind als je zuvor, lobt die AVMA den Kongress für diesen entscheidenden Schritt nach vorne bei der vollständigen Umsetzung eines One-Health-Rahmens, damit wir die öffentliche Gesundheit besser schützen können.“

Die Verabschiedung des Gesetzes wurde von Dr. Bruce Kaplan, Mitbegründer der One Health Initiative, gelobt.

„Die Verabschiedung dieser längst überfälligen Bestimmung des One Health Framework durch den Kongress ist ermutigend und ich freue mich sehr“, sagte Kaplan. „Meine innige Hoffnung ist jedoch, wie Winston Churchill sagte: ‚Das ist noch nicht das Ende.‘ Es ist nicht einmal der Anfang vom Ende. Aber es ist vielleicht das Ende vom Anfang.‘“

Das Gesetz verpflichtet die zuständigen Bundesbehörden, dem Kongress innerhalb eines Jahres einen Rahmenvorschlag vorzulegen. Die AVMA sagte, sie werde bei der Umsetzung der Gesetzgebung mit Gesetzgebern und Bundesbehörden zusammenarbeiten.

Es wäre gesünder und sicherer für die Menschheit, ein Abkommen mit dem kolumbianischen Drogenkartell zu unterzeichnen als mit der WHO, sagt der Europaabgeordnete

Der dritte internationale Covid-Gipfel fand letzte Woche, am 3. Mai, im Europäischen Parlament statt. Die anwesenden Mitglieder des Europäischen Parlaments („MEPs“) sagten, es handele sich um ein historisches Ereignis.

Der Gipfel deckte alle Aspekte der Pandemie ab. Es umfasste auch die Dokumentation der zunehmenden Machtübernahme durch die Weltgesundheitsorganisation („WHO“) und der zunehmenden Kontrolle durch organisierte globale Einheiten.

Am Tag nach dem Gipfel nahmen Dr. Robert Malone und Dr. Byram Bridle an einer Pressekonferenz teil, die von acht Abgeordneten des Europäischen Parlaments abgehalten wurde, von denen einige bei der Organisation des Gipfels mitgewirkt haben. Ziel der Pressekonferenz war es, die Highlights des Vortages zusammenzufassen.

Die Europaabgeordnete Christine Anderson (Deutschland) schloss ihre kurzen Bemerkungen mit den Worten: „Wir werden weiterhin die Gegenstimme sein. Und wir werden alles tun, um die globalitären Eliten zu Fall zu bringen.“

Der Europaabgeordnete Mislav Kolakušić (Kroatien) sagte : „Die Weltgesundheitsorganisation möchte, dass alle Länder eine Vereinbarung über die Übergabe der Befugnis zur Ausrufung einer Pandemie sowie zur Beschaffung von Impfstoffen und Medikamenten unterzeichnen. Es wird für die Menschheit gesünder und sicherer sein, ein Abkommen mit dem kolumbianischen Drogenkartell zu unterzeichnen.“

In einem gestrigen Artikel bemerkte Dr. Tess Lawrie : „Es gab eine starke Beteiligung von Mitgliedern der alternativen Medien, aber wenig überraschend waren die alten Presse-, Radio- und Fernsehsender (Tell-Lie-Vision?) nirgends zu sehen. Aber die Botschaft verbreitet sich trotz der intensiven Zensur.“

Abgesehen davon ist Dr. Lawries Artikel unbedingt lesenswert, da er eine gute Zusammenfassung verschiedener Ereignisse auf der ganzen Welt ist, die von denen organisiert wurden, die die Wahrheit ans Licht bringen wollen.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Redner , die teilgenommen haben, und, sofern möglich, eine kurze Beschreibung ihrer Präsentation vor dem Europäischen Parlament letzte Woche.

Sie können den vollständigen Gipfel, aufgeteilt in drei Videos, HIER auf dem Rumble-Kanal des International Covid Summit ansehen. Auch Europaabgeordneter Cristian Terhes (Rumänien) hat HIER auf seinem YouTube-Kanal Videos vom Gipfel hochgeladen. Dass es sich bei dem Spike-Protein um ein Toxin handelt, wurde während der gesamten Konferenz immer wieder betont.

Dr. David Martin warnte vor den Risiken, die mit der Zulassung oder Patentierung genetischer Organismen und der Fortsetzung der Gain-of-Function-Forschung einhergehen.

Nick Hudson von Pandemics Data & Analytics („Panda“) diskutierte die falschen Narrative, die in den letzten drei Jahren die weltweite Diskussion und Presse dominierten.

Dr. Ciro Isidoro zeigte, dass es sich bei Covid nicht um eine neuartige, sondern um eine alte Krankheit handele, und betonte, dass man die Todesursache nicht finden könne, wenn man keine Autopsien durchführe.

Dr. Giovanni Meledandri sprach über die Entwicklung des Coronavirus, die ein Muster einer Abschwächung der Krankheit und der Selektion impfstoffresistenter Mutanten zeigt.

Dr. Stramezzi betonte die Bedeutung frühzeitiger Reaktionen in Italien und vor allem die Tatsache, dass im Juni 2020 bekannt sei, dass Covid eine behandelbare Krankheit sei.

Dr. Luis Fouche beschrieb die Auswirkungen von Mandaten und einer frühen Behandlung. Er konzentrierte sich insbesondere auf Masken und die damit verbundenen Daten.

Professor Dr. Phillipe Brouqui gab seine Analyse zum Einsatz von Hydroxychloroquin zur Behandlung von Covid.

Dr. Pierre Kory sprach ausführlich über Ivermectin und darüber, wie das gesamte Unternehmen der Pharmaindustrie und der akademischen Verlagsbranche in dieser Covid-Ära gefährdet wurde.

Jason Christoff hielt eine Rede darüber, wie die Medien- und Informationskriegstechnologie als Waffe und gegen uns eingesetzt wurde. Er kam zu dem Schluss, dass Verbrechen begangen wurden und Psychologie und psychologische Technologie (einschließlich der „Nudge“-Technologie) als Waffe gegen die Öffentlichkeit eingesetzt wurden.

Dr. Harvey Risch nannte Beispiele für die Probleme bei der Manipulation von Daten zur Wirksamkeit von „Impfstoffen“.

Die Europaabgeordnete Francesca Donato (Italien) fasste die Sitzung des Vormittags zusammen und sprach über die Bedeutung von Wahrheit, Demokratie und Freiheit.

Der Europaabgeordnete Mislav Kolakusic (Kroatien) machte die klare und unmissverständliche Aussage, dass Ärzte Pandemien definieren sollten und nicht die Weltgesundheitsorganisation.

Die Europaabgeordnete Christine Anderson (Deutschland) betonte, dass die Berichte des EU-Covid-Ausschusses als allgemein anerkannte Weisheit jede einzelne Lüge wiederholen, die uns während dieses Ausbruchs begegnet ist.

Alejandro Diaz Villalobos sprach über die pädiatrischen Folgen des Missmanagements in Mexiko.

Dr. Kirk Milhoan (USA) hat die mit den COVID-„Impfstoffen“ verbundenen Herzerkrankungen, den unnötigen Einsatz dieser „Impfstoffe“ bei Kindern und die damit verbundene übermäßige Mortalität und Morbidität deutlich gemacht.

Dr. Rosanna Chifari sprach über die fetalen Auswirkungen der „Impfstoffe“ und die Aktivierung von Mikroglia im Gehirn durch die Spitze sowie über die daraus resultierenden ZNS-Konsequenzen.

Dr. Arne Berkhartd sprach über Schäden an Herz und Lunge, die in seiner Serie von 75 Autopsien beobachtet wurden. Dr. John B hob einige Punkte von Dr. Berkhartd in einem Twitter-Thread hervor . „Wichtiger Vortrag des Pathologen Prof. Dr. Arne Burkhardt (Deutschland) gestern (3. Mai 2023) im EU-Parlament beim International Covid Summit III“.

Dr. Ryan Cole sprach über die Auswirkungen der Covid-„Impfstoffe“ auf Krebs.

Vincent Pavan sprach über die Daten zur Gesamtmortalität in Frankreich.

Dr. Theo Schetters zeigte den Zusammenhang zwischen dem Einsatz der Impfstoffe und den Wellen übermäßiger Gesamtmortalität bei älteren Menschen auf.

Dr. Jessica Rose präsentierte eine Zusammenfassung der in der VAERS-Datenbank gemeldeten Nebenwirkungen. Sie können Dr. Roses 10-minütige Präsentation zu Rumble HIER ansehen und sie hat HIER die Folien ihrer Präsentation zu ihrem Substack geteilt .

Dr. Meryl Nass und Katarina Lindley warnten vor den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften.

Dr. Robert Malone schloss den Gipfel mit einer Zusammenfassung der Höhepunkte des Tages ab. Seine Schlussworte und das Transkript können Sie HIER ansehen .

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com/expose-news.com am 20.05.2023