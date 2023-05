Gesundheit: Wie kann ich Corona-Impfstoffe ausleiten?

Viele Menschen haben aufgrund der neuartigen Impfstoffe gegen das Coronavirus Bedenken über mögliche Nebenwirkungen, wie z.B. einen möglichen Einbau in unser Erbgut, Gewebe und Gefäßwandschäden, die unter anderem zu Thrombosen führen können, Herz- Kreislauferkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Antikörper abhängige Verstärkungen oder allergische Reaktionen.

Ein Großteil dieser Bedenken ergibt sich aus den in den Impfstoffen enthaltenen Spikeproteinen und den Lipid-Nanopartikeln.

Das Spikeprotein befindet sich auf der Oberfläche des Viruspartikels. Es ist somit ein Hüllprotein des Coronavirus‘. Das Spikeprotein trägt dazu bei, dass sich der Viruspartikel an die Wirtszelle anheften und später in die Zelle eindringen kann. Somit scheint das Spikeprotein der Hauptauslöser der Coronasymptomatik zu sein.

Wenn ihr aufgrund von welchen persönlichen Gründen auch immer, euch dafür entscheidet oder entschieden habt, mit den neuartigen Coronaimpfstoffen impfen zu lassen, dann gibt es die eventuelle Möglichkeit, bestimmte Substanzen in den Impfstoffen wieder auszuleiten und so Impfnebenwirkungen zu verhindern bzw. zu behandeln.

Dabei wissen wir jedoch noch nicht, wie groß diese Chancen sind, aber wir sollten jede Möglichkeit ausschöpfen, unseren Körper zu unterstützen, wo wir nur können.

Auch wenn wir die schädlichen Substanzen der Impfung nur zu 50% oder gar zu 20% ausleiten können, sollten wir diese Chance wahrnehmen.

Oberste Priorität bei der Ausleitung der Impfstoffe ist es, den Körper vor den negativen Wirkungen des Spikeproteins zu schützen und ihn dabei zu unterstützen, dieses Protein möglichst schnell abzubauen und auszuschalten. (Hochdosis Vitamin C: Ein neuer Behandlungsansatz bei Infektions- und Herz-Kreislauferkrankungen)

Wir haben aufgrund dessen eine mögliche Impfausleitung zusammengestellt:

Allgemeine Unterstützung der Entgiftung und Stärkung des Immunsystems

1. Eine antientzündliche Ernährung

Vermeidung oder zumindest Reduzierung von Zucker, tierischen Eiweißen (Fleisch, Fisch, Eier), Milchprodukten, verarbeiteten Lebensmitteln, GVO’s (gentechnisch veränderte Lebensmittel), Gluten, toxischen Fetten (zu viele gesättigte Fette; Transfette)

2. Intervallfasten

Bei der Autophagie verdauen Zellen sich quasi selbst. Sie hilft also dabei, die Beseitigung von abnormer Zellen und beschädigten Proteine anzukurbeln und leistet somit einen entscheidenden Beitrag zum Abbau des Spikeproteins und zum Abtransport der von ihm beschädigten Zellen.

Leider wird die Autophagie von Viren wie Mers- und Sars-Cov gestört.

Abhilfe kann hier das Intervallfasten schaffen, indem es die Autophagie anregt.

Beim Intervallfasten verkleinert man das Zeitfenster, in dem man Nahrung aufnimmt, auf ca. 6-8 Std. Die restliche Zeit trinkt man lediglich Wasser oder basischen Tee.

Es wirkt Entzündungen und Autoimmunerkrankungen effektiv entgegen, da der Körper sich nicht dauerhaft um die Verdauung bemühen muss, und damit Zeit hat, sich um sich selbst zu kümmern.

3. Saunagänge

Das Saunieren hilft ebenfalls dabei, die Autophagie anzuregen.

Saunagänge unterstützen die körpereigene Entgiftung und helfen durch die hohen Temperaturen dem Körper auch dabei, Erreger zu beseitigen.

Desweiteren kommt es zur Bildung von Hitzeschockproteinen, welche fehlgefaltete Proteine, wie das durch die Impfung zugeführte Spikeprotein, der Autophagie zuführen

4. Nahrungsergänzung

Da unsere Nahrungsmittel heutzutage nur noch sehr geringe Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen enthalten, gleichzeitig jedoch unser Bedarf an diesen Vitalstoffen durch die starken Belastungen von Umweltgiften denen wir täglich ausgesetzt sind, enorm gestiegen ist, ist eine Supplementierung unerlässlich geworden.

Da viele der Vitalstoffe synergistisch arbeiten, empfiehlt es sich, ein Komplexpräparat mit allen benötigten Nährstoffen zu supplementieren, um so eine Grundversorgung zu gewährleisten und einen Flickenteppich zu vermeiden.

Spezielle Supplementierung, die den Körper vor dem Spikeprotein und den Lipid-Nanopartikeln schützt bzw. die Regeneration unterstützt

Um das Spikeprotein, welches im Körper als Toxin wirkt, direkt unschädlich zu machen und seine sowie die der Lipid-Nanopartikel negativen Auswirkungen zu verhindern oder rückgängig zu machen, können einige Vitalstoffe auch in hochdosierter Form eingenommen werden.

Dazu gehören folgende Vitalstoffe:

Vitamin C

Vitamin C ist das wichtigste Antioxidans in unserem Biomolekül. Es stärkt das Immunsystem und unterstützt die Heilung geschädigter Zellen. Damit kann es bei richtiger Verabreichung Vergiftungen neutralisieren.

Die Vermutung liegt also nahe, dass die kontinuierliche Einnahme von Vitamin C eine nützliche Maßnahme darstellen kann, um das toxische Spike Protein zu bekämpfen.

Zu empfehlen ist die tägliche Einnahme von bis zu 6g Vitamin C.

Vitamin D

Vitamin D ist essentiell für unser Immunsystem und unsere Infektionsprophylaxe.

Nicht umsonst nehmen die Infektionskrankheiten in den Wintermonaten immer wieder so drastisch zu.

Die allermeisten Infekte lassen sich durch eine tägliche Vitamin D Einnahme entweder verhindern oder zumindest abschwächen.

Zu Empfehlen ist ein Vitamin D Spiegel zwischen 80 und 100ng/ml.

Erreichen kann man diesen Spiegel durch folgende Supplementierung:

Säuglinge bis 12 Monate: 500IE

Kinder von 1 – 15 Jahre: 1000IE

Jugendliche von 15 – 18: 2000IE

Erwachsene bis 65 Jahre: 2000IE

Erwachsene ab 65 Jahre: 4000IE

Schwangere: 4000IE

Stillende: 6000IE

Diese Zufuhrmengen sind als Richtlinien zu sehen und ändern sich ggf. durch Umwelteinflüsse oder bei einem bereits vorliegenden Mangel.

In den Wintermonaten kann die Zufuhrmenge auch verdoppelt werden!

Wichtig:

1. Wenn man Vitamin D regelmäßig zu sich nimmt, braucht man auch genügend Magnesium. Dieses ist dafür da, das Vitamin D weiter zu verarbeiten.

2. Eine kombinierte Einnahme von Vitamin D und Vitamin K2 ist zu empfehlen, da diese beiden Vitamine synergistisch wirken.

3. Vitamin D muss gemeinsam mit Fett aufgenommen werden, damit es vom Darm absorbiert werden kann. Dabei reichen ein paar Tropfen Öl nicht aus. Es ist daher sinnvoll, Vitamin D mit einer fettreichen Mahlzeit einzunehmen.

Glutathion

Glutathion ist in fast allen Zellen unseres Körpers in hoher Konzentration enthalten und gehört somit ebenfalls zu den wichtigsten Antioxidantien.

Besonders konzentriert kommt es jedoch in der Leber, unserem wichtigsten Entgiftungsorgan, vor.

Damit ist es auch essentiell für die Entgiftung des Spike-Proteins und der Lipid-Nanopartikel.

Zu empfehlen sind 300mg Glutathion pro Tag.

NAC (N-Acetyl-L-Cystein)

NAC ist der direkte Vorläufer von Glutathion. Es hat zudem allerdings auch eigenständige Wirkungen in Bezug auf Covid-19 und das Spike-Protein.

Neben seinen antiviralen und antientzündlichen Eigenschaften, schützt es Gewebe und Organe vor Alterung und Schäden durch freie Radikale.

Es schützt vor Lungenschäden und sorgt in den Atemwegen dafür, dass der Schleim flüssiger wird und sich daher leichter lösen lässt und entfernt werden kann.

Außerdem unterstützt es die Leberfunktion, wirkt überschießenden Immunreaktionen entgegen und schützt vor Toxinen und Blutgerinnseln.

Zu empfehlen sind 800mg täglich.

Quercetin (und Zink)

Zink ist in der Lage, die Virusreplikation zu blockieren. Dafür braucht es jedoch einen Zink-Ionophor (Transporteur).

Quercetin ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der diese Aufgabe übernehmen kann. Er transportiert das Zink in die Zelle hinein, wo dieses dann seine volle Wirkung entfalten und die Virusvermehrung stoppen kann.

Eine Kombination mit Vitamin C kann die Transportwirkung ebenfalls verstärken.

Zudem verhindert Quercetin die Bindung des Spike-Proteins an den ACE2-Rezeptor und unterbindet somit einen Teil seiner schädlichen Wirkungen.

Solltest du Zink schon innerhalb eines Komplexpräparates einnehmen, ist eine weitere Supplementierung evtl. nicht nötig. Als Bezugswert dienen 25-50mg Zink-Ergänzung täglich.

Quercetin kann jeweils zu 250mg morgens und zu 250mg abends eingenommen werden.

Nattokinase und Granatapfelsaft

Bei Natto handelt es sich um ein traditionelles, japanisches Gericht, das aus fermentierten Sojabohnen hergestellt wird.

Nattokinase ist ein Enzym, welches aus Natto extrahiert wird. Es ist in der Lage, Blutgerinnsel aufzulösen und Arterienwände von arteriosklerotischen Plaques zu befreien.

Die Gleiche Wirkung zeigt auch Granatapfelsaft.

100mg Nattokinase oder 300ml Granatapfelsaft (Direktsaft) reichen täglich aus.

Omega 3 Fettsäuren

Im Zusammenhang mit Covid-19 und den Coronaimpfstoffen ist die Wirkung von Omega 3 Fettsäuren auf das Herz- Kreislaufsystem wichtig.

Sie senken den Blutdruck, fördern die Durchblutung und wirken sich positiv auf die Fließfähigkeit des Blutes aus.

Neben ihrer antientzündlichen Wirkung, erhalten sie die Zellmembranen elastisch und durchlässig, sodass Vitalstoffe in die Zelle aufgenommen werden können.

Es können täglich mindestens 2000mg Omega 3 Fettsäuren supplementiert werden.

Wie lange sollten die Maßnahmen der Impfausleitung durchgeführt werden?

Da wir noch nicht wissen, wie lange der Körper von geimpften Menschen das Spikeprotein bildet und ob es in unsere DNA eingebaut wird, ist eine langfristige Anwendung der Maßnahmen sinnvoll.

So können die Spikeproteine möglicherweise neutralisiert oder die schädlichen Wirkungen des Spikeproteins zumindest eingedämmt werden.

Ob diese Maßnahmen nun wirklich im Stande sind, die schädlichen Nebenwirkungen der Impfung vollständig zu eliminieren, bleibt abzuwarten.

Die Unterstützung unseres Körpers durch die genannten Mittel, ist aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ihm Werkzeuge an die Hand zu geben, um seine Heilungskräfte optimal zu unterstützen.

Der bestmögliche Schutz entsteht durch Eigenverantwortung. Geben wir unserem Körper die Bausteine, die er benötigt, um seine Systeme gesund zu halten und ggf. seinen Gesundungsprozess wieder in‘ Gang zu setzen. Dazu gehört die ausreichende Menge an Vitalstoffen, aber auch unsere physische sowie unsere psychische Verfassung.

Zusammenfassung der Corona Impfstoffausleitung (pro Tag)

Grundversorgung mit Vitalstoffen (Komplexpräparat)

– Zur Grundversorgung

6-12g Vitamin C

500IE – 6.000IE Vitamin D (je nach Bedarf; Verdopplung im Winter) + Vitamin K2

300mg Glutathion

1-2 mal täglich 600mg NAC

(25-50mg Zink) + 500mg Quercetin

100mg Nattokinase oder 300ml Granatapfelsaft (Direktsaft)

mindestens 2000mg Omega 3 Fettsäuren

„Unsere Empfehlungen und Ratschläge geben unsere persönliche Meinung wieder. Es handelt sich nicht um einen ärztlichen Rat oder medizinische Therapieempfehlungen. Wenn du über deinen Gesundheitszustand im Unklaren bist oder Zweifel hast, hole dir bitte ärztlichen Rat ein.

Quellen: PublicDomain/fit-gesund-vital.com am 29.05.2023