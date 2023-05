„Grüne nachhaltige Energie“ ist ein Euphemismus für Entvölkerung

Vergangene Woche hat Deutschland seine letzten drei Atomreaktoren abgeschaltet. Inmitten der größten selbst verschuldeten Energiekrise, die durch die Forderung, Europa vom billigen russischen Gas abzuschneiden, ausgelöst wurde, erklärte Deutschlands Umweltministerin Steffi Lemke mit der ganzen Zuversicht eines ergebenen Sektenmitglieds:

„Die Position der deutschen Regierung ist klar: Atomkraft ist nicht grün. Und sie ist auch nicht nachhaltig… Wir stehen am Beginn einer neuen Ära der Energieerzeugung.“

Diese „neue Ära der Energieerzeugung“ ist in Wahrheit nur ein Euphemismus für die Entvölkerung.

Der Trugschluss der Dekarbonisierung

Diejenigen, die sich darüber freuen, dass der Ausstieg aus der Kernenergie die Gelegenheit bietet, sich der Sonnen- und Windenergie zuzuwenden, haben auch einen traurigen Schlag gegen die Realität erhalten.

Nicht nur, dass die Energiekosten überall dort, wo „grüne“ Energien gebaut wurden, in die Höhe geschnellt sind, auch der von diesen Fotovoltaikzellen verursachte Giftmüll übertrifft bei Weitem alles, was der schmutzigste Atomreaktor produziert.

Solarzellen haben eine Lebenserwartung von 25 Jahren, danach ist ihre Entsorgung fast unmöglich, da sie ähnliche Schwermetalle und Giftstoffe enthalten wie Computer und Handys. Sie enthalten auch viele giftige Metalle wie Blei und krebserregende Stoffe wie Cadmium.

Windmühlen, die so groß sind wie eine Boing 747, können nicht die Energiedichte erzeugen, um den Stahl zu schmelzen und das Material zu produzieren, das für den Bau einer Windmühle benötigt wird, was die eigentliche Definition von „erneuerbarer Energie“ widerlegt.

Und die sogenannte „erneuerbare Energie“ hat direkte und verheerende Auswirkungen auf die Umwelt. Ganze Wälder werden im Namen von Solar- und Windparks abgeholzt, deren Flächenbedarf gigantisch ist im Vergleich zu der Fläche, die für den Betrieb eines modernen Reaktors der dritten Generation benötigt wird.

Solar- und Windenergie bestehen den „Nachhaltigkeitstest“ auch in einem anderen Bereich nicht: dem Bergbau. Die Menge an Materialien, die für den Bau „grüner“ Energiesysteme produziert, abgebaut und genutzt werden muss, übersteigt bei Weitem die Menge, die für den Bau und die Wartung eines Kernkraftwerks benötigt wird. (Lauterbach verrät (ungewollt) Heizkostenhammer von Habeck)

Die Angst vor Strahlung ist ein Betrug

Die Idee, dass Strahlung tödlich ist, wurde von einer malthusianischen Lobby verbreitet, die die absurde Vorstellung vertrat, dass ALLE Strahlungsdosen tödlich sind, und zwar nach der Theorie des linearen Nullschwellenmodells („LNT“), das 1959 als medizinischer Standard angenommen wurde.(Pflicht zum Heizungstausch kommt – Überblick über die verabschiedete Regelung und Förderung)

Diese LNT-Hypothese behauptet ohne jeden Beweis, dass eine hohe Strahlendosis in 100 % der Fälle tödlich ist, während ein Bruchteil dieser Dosis in einem Bruchteil der Fälle tödlich ist… was der Aussage entspricht, dass 100 Liter Wasser in 100 % der Fälle tödlich sind, während 1 Liter Wasser in 1 % der Fälle tödlich ist.

Die Angst vor Strahlung ist ein Betrug, der von einer malthusianischen Lobby vorangetrieben wird, deren Ziel es ist, den souveränen Nationalstaat zu demontieren, indem sie ihre Opfer dazu bringt, ihre eigenen Existenzgrundlagen zu untergraben.

Dies ist die Verwirklichung der Politik der Trilateralen Kommission, die vom Vorsitzenden der Federal Reserve, Paul Volcker, angekündigt wurde, der 1978 zu einem „kontrollierten Zerfall“ der industriellen Zivilisation aufrief.

Dies ist das Programm von Maurice Strong, als er in den 1990er-Jahren das kanadische Atomprogramm köpfte und den Zusammenbruch der industriellen Zivilisation forderte.

Dies ist die Politik, die dem von Londoner Bankern wie Mark Carney und King Charles verbreiteten „Green New Deal“ zugrunde liegt, der eigentlich ein anderer Name für Entvölkerung ist.

EU will Energie noch teurer machen: „Lehnen Sie diesen Vorschlag ab!“

In Zeiten der Monsterinflation will die EU die CO₂-Steuern erhöhen. Dagegen sei viel einzuwenden, sagte der Europaabgeordnete Rob Roos (JA21) im Europäischen Parlament.

„Zum Beispiel über die Tatsache, dass dies ärmere Bürger treffen wird. Oder über den unermesslich geringen Effekt, den dies auf das Klima haben wird“, erklärte er.

Noch vor zwei Monaten hatten die Abgeordneten ihre Bedenken geäußert. „Aber dieser Realismus ist jetzt schon gegen Ideologie eingetauscht worden“, so Roos.

„Die CO₂-Steuer schadet unserer Ertragskraft, unserer Kaufkraft und damit unserem Wohlstand“, betonte der Abgeordnete.

„Trotz einer Monsterinflation, trotz himmelhoher Energiepreise, die alles durchdringen, trotz eines Krieges auf unserem Kontinent, geht die EU ihren Weg weiter. Mehr Steuern. Mehr Bürokratie. Und damit: weniger Wohlstand“, so Roos.

„Das ist nicht das, was Bürger und Unternehmen benötigen. Deshalb lehnen Sie diesen Vorschlag ab!“ betonte er.

Ende letzten Jahres wurde beschlossen, dass jeder in Europa für CO₂-Emissionen zahlen soll. Das bedeutet, dass sie bei jedem Tanken und beim Einschalten der Heizung dafür zahlen werden.

Fazit

Nach Ansicht der Globalisten ist der Klimawandel die Bedrohung Nr. 1 für die Menschheit, die radikale Abstriche bei der Lebensqualität und die völlige Aufgabe von Privatsphäre und Freiheit erforderlich macht. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach verkündete beispielsweise im Dezember 2020, dass die Bekämpfung des Klimawandels Einschränkungen der persönlichen Freiheit erfordern wird, ähnlich denen, die zur „Abflachung der Kurve“ von COVID eingeführt wurden.

In ähnlicher Weise warnte die britische Wirtschaftsprofessorin Mariana Mazzucato im September 2020: „In naher Zukunft wird die Welt vielleicht wieder auf Abriegelungen zurückgreifen müssen – dieses Mal, um einen Klimanotstand zu bewältigen.“ Das Weltwirtschaftsforum (WEF), die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation haben ebenfalls Artikel veröffentlicht, in denen sie ihre Absicht bekunden, den „Klimawandel“ durch Abschaltung der Gesellschaft zu bekämpfen.

Der Klimawandel wird auch dazu benutzt, um Nahrungsmittelknappheit zu erklären, die Notwendigkeit der Umsiedlung von Menschen vom Land und aus den Vororten in intelligente Städte zu rechtfertigen und den Ersatz von Rindfleisch durch Insekten zu fördern. Sogar die COVID-19-Pandemie wurde dem Klimawandel zugeschrieben.

Gesundheit, Klima und Energie sollen als ein Thema behandelt werden

So gut wie alles wird heute mit dem Argument gerechtfertigt, dass es zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt. In der Tat werden Ernährungskontrollen, Energiekontrolle, Kohlenstoffbeschränkungen und Klimawandel zunehmend miteinander verknüpft, ob das nun sinnvoll ist oder nicht.

Der Grund dafür findet sich in einem WEF-Artikel vom September 2022 der von der Direktorin der WHO-Abteilung Umwelt und Gesundheit mitverfasst wurde. In diesem Artikel mit dem Titel „Wie man die nächste Bedrohung für unsere Welt bekämpft: Luftverschmutzung“:

„Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen die Gesundheit in den Mittelpunkt der Klimaschutzmaßnahmen und der sozialen Gerechtigkeit stellen. Der Kampf für saubere Luft kann die Verringerung der klimawärmenden Emissionen, die Umstellung auf billigere und zuverlässigere Energiequellen und die Gerechtigkeit für die marginalisierten und am stärksten gefährdeten Gemeinschaften beschleunigen … Wir können diesen Krisen wirksamer und gerechter begegnen, wenn wir sie gemeinsam angehen …“

Mit anderen Worten: Gesundheit (die sowohl Medizin als auch Lebensmittel umfasst, da die Regierung jetzt eine „Lebensmittel sind Medizin“-Agenda auf den Weg gebracht hat), Klimaschutz und Energiekontrolle sollen nicht als drei separate Themen, sondern als eines behandelt werden. Die möglichen Auswirkungen sind enorm.

Wenn die WHO am Ende die alleinige Macht über die globale Gesundheit hat, gibt ihr die Kombination von Gesundheits-, Klima- und Energiefragen automatisch die faktische Macht, die Kontrolle über die Gesellschaft im Allgemeinen zu übernehmen.

Sie könnte z. B. Klimasperren erlassen, mit der Begründung, dass diese die Umweltverschmutzung verringern und damit die öffentliche Gesundheit verbessern. Dass die WHO die Gelegenheit nutzen wird, um insbesondere Klimasperren zu verhängen, geht aus dem „Manifest für eine gesunde Erholung von COVID-19“ der WHO hervor, in dem es heißt:

„Die Abriegelungsmaßnahmen, die notwendig waren, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, haben die Wirtschaftstätigkeit gebremst und das Leben gestört, aber auch einen Ausblick auf eine mögliche bessere Zukunft gegeben. Mancherorts ist die Umweltverschmutzung so weit zurückgegangen, dass die Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben saubere Luft atmen, blauen Himmel und klares Wasser sehen oder mit ihren Kindern sicher spazieren gehen und Rad fahren können…

Meinungsumfragen in der ganzen Welt zeigen, dass die Menschen die Umwelt schützen und die positiven Aspekte der Krise bewahren wollen, während wir uns erholen …

Entscheidungen, die in den kommenden Monaten getroffen werden, können entweder wirtschaftliche Entwicklungsmuster festschreiben, die den ökologischen Systemen, die die Gesundheit und den Lebensunterhalt aller Menschen sichern, dauerhaften und zunehmenden Schaden zufügen, oder sie können, wenn sie klug getroffen werden, eine gesündere, gerechtere und grünere Welt fördern.“

In diesem Manifest werden auch viele andere Aspekte der Agenda für den Großen Reset dargelegt, darunter intelligente Städte, Reisebeschränkungen, neue Nahrungsmittelsysteme, ein vollständiger Übergang zu grüner Energie und vieles mehr. Aber auch hier gilt, dass eine zentrale Machtbasis, und das ist die WHO, all diese Veränderungen wirklich erleichtern wird.

„Uns wird gesagt, dass wir unseren Lebensstandard opfern müssen, weil wir die Verantwortung haben, den Planeten zu retten. ´Grüne Lösungen‘ sind jedoch ein gigantischer Betrug, der darauf abzielt, alle zu entmachten und zu kontrollieren, mit Ausnahme derjenigen, die an der Spitze der Machtpyramide stehen, während sie nur wenig dazu beitragen, die Umwelt sauberer zu machen, geschweige denn das Klima spürbar zu verbessern.“

Die WHO könnte auch die Verfolgung des individuellen Kohlenstoff-Fußabdrucks vorschreiben vorschreiben, da Kohlenstoffemissionen als einer der Hauptverursacher des Klimawandels angesehen werden. Ein wahrscheinliches Argument wäre: „Wir müssen unseren persönlichen Kohlenstoff-Fußabdruck einschränken, denn Umweltverschmutzung ist tödlich, und wenn wir es nicht tun, sind wir für den Tod anderer verantwortlich.“

Die Aufopferung der eigenen Person und der Rechte des Einzelnen, um „dem Allgemeinwohl zu dienen“, ist ein Markenzeichen autoritärer und totalitärer Regime, und sie haben dieses Argument der „Sorge um andere“ während des COVID benutzt, um die Menschen zu zwingen, alles zu befolgen, von Abriegelungen und sozialer Distanzierung bis hin zum Tragen einer Maske und der Impfung.

Das gleiche Narrativ wird auch verwendet, um den „Klimanotstand“ zu unterstützen. Man sagt uns jetzt, wir müssten unseren Lebensstandard opfern, weil wir eine Verantwortung für andere und für die Erde selbst hätten.

Doch während die Umweltverschmutzung eine Realität ist, die angegangen werden muss, ist die Lösung, die die totalitäre Kabale anbietet, ein gigantischer Betrug, der darauf abzielt, alle außer denjenigen an der Spitze der Machtpyramide zu entmachten und zu kontrollieren, während er nur wenig in Bezug auf eine sauberere Umwelt bewirkt, geschweige denn einen deutlichen Einfluss auf das Klima hat.

Den Globalisten zufolge ist der Klimawandel die Bedrohung Nr. 1 für die Menschheit, die radikale Abstriche bei der Lebensqualität und die völlige Aufgabe von Privatsphäre und Freiheit erforderlich macht.

Der Klimawandel wird auch als Erklärung für die Nahrungsmittelknappheit herangezogen, um die Notwendigkeit zu rechtfertigen, die Menschen vom Land und aus den Vororten in intelligente Städte umzusiedeln, und um den Ersatz von Rindfleisch durch Insekten zu fördern. Sogar die COVID-19-Pandemie wurde dafür verantwortlich gemacht.

Die Globalisten wollen, dass Gesundheit (die nach der neuen Agenda „Nahrung ist Medizin“ sowohl Medizin als auch Nahrungsmittel umfasst), Klimaschutz und Energiekontrolle nicht als drei separate Themen, sondern als eines behandelt werden.

Eine der betrügerischen Lösungen der Globalisten für die angebliche Klimakrise sind Investitionen in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die ESG-Bewertung eines Unternehmens soll den Anlegern Aufschluss darüber geben, wie sozialbewusst das Unternehmen ist, aber die jüngsten Skandale haben gezeigt, dass ESG ein Schwindel ist.

Der Handel mit Emissionsgutschriften bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Gutschriften, die es einem Unternehmen erlauben, eine bestimmte Menge an Kohlendioxid auszustoßen. Durch den Kauf von Emissionsgutschriften von Nichtverschmutzern kann die Industrie weiterhin die Umwelt verschmutzen. Wie ESG-Investitionen ist auch der Kohlenstoffhandel ein globalistischer Betrug, der den Lebensstandard der Armen senken und die Menschheit in die Kohlenstoffsklaverei treiben soll.

