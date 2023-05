Heidi Klum: „Puffmutter im Dienste des Patriarchats“

Teile die Wahrheit!

Langsam verlieren auch deutsche Haltungs-Systemmedien die Geduld mit der bekanntesten Casting-Nachwuchs-Talente-Keilerin… Denn als unverbesserliche Wiederholungstäterin hat sie es – knapp an der Schwelle zum 50. Geburtstag – wieder getan: Indem sie abermals gemeinsam mit ihrer Tochter (im zarten Alter von 19 Jahren) für aufreizend-erotische Dessous der italienischen Erotik-Dessous-Firma „Intimissimi“ posiert.

„Deutsche Medien laufen heiß – vor Empörung.“

– freut sich hämisch die „Standard“-Kolumnistin. Dann folgt eine einfühlsame aber gesellschaftkritisch-feministische Bildbeschreibung:

„Hand in Hand stehen sie (beide) da: Beide tragen Slip und BH. Das ältere Model schaut selbstbewusst, das jüngere etwas zurückhaltender. Letzteres scheint gerade ein weißes Hemd abzustreifen oder zu verlieren.“

Dann folgt eine vernichtende Kritik – von Frau zu Frau – sozusagen:

„Das lässt schaudern. Eine Mutter, die sich mit ihrer Tochter auf diese Weise verkauft, erinnert an archaische Zeiten.“ (Spiegel – Stevie Schmiedl)

Beinahe ungläubig konstatiert die Spiegel-Kolumnistin, dass eine Frau zu einer Handlangerin des machistischen Unterdrückersystems werden kann:

„Ein Bild, so alt wie das Patriarchat.“

„Verkauft“ doch Mutter ihre Tochter, nach alter Tradition:

„Wer kein Kapital anhäufen oder erben durfte, musste von den Eltern an den Mann gebracht werden, unter die Haube, in Hände, die die Frau benutzen durften gegen Verpflegung und Logis.“

Und tatsächlich reicht der Kontext noch viel tiefer, indem sich Puff-Assoziationen einstellen. (Sie wollen Eure Kinder! Drag-Queens traumatisieren Kinderseelen – wie weit werden sie noch gehen? (Video))

300x250

„Händchenhalten weckt verschiedene Assoziationen. Neben Mutter-Tochter-Rollen kommen auch Freundinnen oder Erotik-Gespielinnen infrage.“ (Spiegel)

Und auch die „FAZ“, sieht „verstörend eine Grenzüberschreitung“ vorliegen.

„Leni Klum ist gerade 19 geworden. Mit der älteren Frau neben sich wirkt sie deutlich jünger: mehr Lolita denn erwachsen. Zudem macht allein die Anwesenheit der Mutter aus einer jungen Frau – ein Kind. Sorry, Heidi, ausgerechnet kurz vor dem Muttertag. Aber wer sein Kind nicht vor lüsternen Blicken schützt, sondern es nahezu nackt auf dem Präsentierteller serviert, macht sich selbst – zur Puffmutter.“

Und dann findet auch noch „Die Zeit“ das Foto nur mehr „irritierend“. Erinnere es doch…

300x250 boxone

…„an eine Art Initiation erinnert (Mutter unterweist Tochter), bei der die Mutter als sexuell attraktive Frau in Erscheinung tritt.“

Ganz von der Hand weisen kann man aber auch den so entstandenen Eindruck nicht, dass die Mamie hier als Puffmutter die eigene Tochter an ein imaginäres Gegenüber an den Mann (oder divers: an die Frau oder an den Transgender) bringen will.“

Und genau hier höre sich auch für die „Zeit“-Kolumnistin Eva Baum der ganze Toleranz-Wahnsinn auf – wenn auch nicht sehr feministisch formuliert: Dass das nämlich immer noch „niemand“ (nie-man‑d) wolle. Denn bei aller Lockerheit…

…„sollen Mütter keinen Sex in der Nähe ihrer Kinder haben.“

„Wir sind starke Frauen und schämen uns nicht voreinander.“ (Heidi)

Auf Vorwürfe, etwa der britischen „Daily Mail“-Autorin Samantha Brick, wonach die alternde Heidi Klum „eindeutig den Bezug zu ihrem moralischen Mama-Kompass verloren“ hätte, indem sie ihre „Mutterschaft monetarisiere“, reagiert Heidi trotzig-pubertär, und nicht gerade auf der Höhe des feministischen Diskurses:

„Ich bin sehr stolz, dass Leni sich vor ihrer eigenen Mutter nicht schämt in ihrer Haut und umgekehrt… Wir sind zwei starke Frauen, die das auch durchaus zeigen können.“ (Bild)

Alles Fake

Wie etwa un-verfälschte Fotos von Heidi beweisen (oe24)

Artikel vom 14.10.2022

Inzest-Vorwurf un Lesbo-Sexismus



So sieht das zumindest ein Journalist_in der Daily Mail: „Ew, Heidi! Inzest verkauft sich NICHT…“ Entgeistert kommt er zu einem eindeutigen Schluss: „Warum dieses pornografische Shooting von Mutter und Tochter, die sich küssen und in BHs, Höschen und High Heels kuscheln, ebenso verstörend wie erschreckend ist.“ (DM)

Softcore-Lesben-Sexismus

Maureen Callahan versteht nämlich unter „mütterliche Liebe“ etwas anderes als das: In einer Reihe von anzüglichen Softcore-Aufnahmen posiert Heidi Klum mit ihrer Teenie-Tochter Leni – sich aufreizend küssend und berührend, BH-zu-BH… Heidi ganz im Stil eines neuartigen psychopathischen Erziehungs-Trends: als sexualisierte „Helikopter-Mama“. Die Modezeitschrift Harper’s Bazaar hat dafür nur Verachtung übrig: „Die Gesunden unter uns schaudern.“

Video:

Infantilistische Lesbo-Inzest-Posen

Dann zieht die Daily Mail eine Bogen zur Unterwäsche-Firma: „Dass Mutter und Tochter gemeinsam in BHs, Höschen und High Heels posieren, ist so schmierig. Das Label selbst heißt Intimissimi – into-missy-me? Intimität? Was auch immer es ist: Pfui.“

Heidi im postbubertärem Stiefmutter-Komplex?

Ein böser Verdacht drängt sich auf:

Denn das ewig spätpubertierende, und vor einer magischen Geburtstagzahl (49) stehende, an-alternde deutsche Supermodell, hatte doch hoch und heilig versprochen…: Dass es für ihre kleine 18-jährige Leni während ihres Studium an einem New Yorker College „kein Modeln“ mehr geben sollte.

Der böse Verdacht: „Könnte es sein, dass es mehr um Heidi geht – die mit 49 Jahren die kalte Schulter der Modewelt spüren könnte? Dies ist schließlich dieselbe Frau, eine Mutter von vier Kindern, die kürzlich ein Oben-ohne-Foto von sich auf Instagram mit der Überschrift ’Mein heißes Mädchen Sommer 2022‘ gepostet hat.“

Double-Measures: Lesbo-Sexismus

Man stelle sich vor, welcher Aufschrei die Gesellschaft und Medienwelt erschüttert hätte, wenn solche Bilder heterosexuell aufgeladen worden wäre: Ein netter Helikopter-Daddy beim erotischen Abtanzen mit seiner Tochter?

Doch bei Lesbo-Sexismus ist das freilich etwas anderes, sozusagen: „Weibliche Ermächtigung in der Tat.“ (DM) Denn: Die es so gut mit ihrem Teenie-girl Meinende, schrieb euphorisch auf Instagram: Dass diese Bilder „Frauen feiern.“ Nämlich „die Liebe und Unterstützung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter“. Und dann wieder ein Hauch von sexualisierter Werbung: „Und wie selbstbewusst, schöne und glückliche Dessous dich fühlen lassen können.“

Narzissmus und Jugend-Verlust-Ängste

Heidi hat – wie viele oberflächlich-ver-äußerlichte – Mamies in ihrem Alter ein Loslösungs- und Alters-Problem: „Wie tief sind diese Narben? Was muss Heidi Klum beweisen?“ Denn: „Dass ihre Tochter ein Kollateralschaden sein könnte“, kommt ihr natürlich nicht in den Sinn: „Welches Kind möchte auf seinen College-Campus zurückkehren, nachdem es inzestuös mit Mama posiert hat?“

Und dann hat sie ihre Tochter auch noch den hämischen Hyänen-Kommentaren der Modewelt ausgeliefert: „Leni Klum ist ein hübsches Mädchen, aber mit 5’4′ ist sie viel zu klein, um Model zu sein. Kate Moss‘ Tochter, dasselbe – süß, aber kein Modelmaterial.“

„Hyper-pornoi-fizierte Post-Kardashian-Kultur“

Was bleibt, ist nicht viel: „In unserer hyper-porno-ifizierten Post-Kardashian-Kultur, in der uns Kims nackter Hintern hin und wieder in den Weg geschoben wird, und wir echte Paare beim Reality-TV ‑Sex sehen, bleibt eine Grenze, die von den meisten von uns gezogen wird.“

Buchempfehlung: „Die hohe Kunst des Alterns“

Heidi hat jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder sie sucht sich einen guten Alterspsychologen. Oder sie stellt sich der „Hohen Kunst des Älterwerdens“ (Anselm Grün) selbst. Dann wir sie erfahren, dass der Sinn des Altwerdens im Loslassen-Können besteht

„Die Dinge und Geschehnisse des unmittelbaren Lebens verlieren ihre Vordringlichkeit. Die Gewalttätigkeit, mit der sie den Raum der Gedanken, die Fühlkraft des Herzens in Anspruch nehmen, lässt nach. Vieles, das ihm größte Bedeutung zu haben schien, wird unwichtig. Anderes, das er für geringfügig gehalten hatte, nimmt an Ernst und Leuchtkraft zu.“ (Guardini)

Heidi sei Dank!

Dass sie uns in einer Zeit jugendlich-sexualisiert-infantilistisch aufgeheiztem Zeitgeist daran erinnert:

Altern bedeutet: „Annahme der eigenen Existenz“. Und „Aussöhnen mit der Vergangenheit. Annehmen der eigenen Grenzen. Mit der Einsamkeit umgehen lernen.“ Doch: Altern tut weh, wie jedes Loslassen: „Loslassen des Besitzes, der Gesundheit, der Beziehungen, der Sexualität, der Macht, des Egos“ (Anselm Grün: „Die hohe Kunst des Älterwerdens“)

Was ist innere Freiheit?

Aber loslassen bedeutet vor allem eines: Innere Freiheit:

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.“ (Jean-Jacques Rousseau)

„Herzen erlöschen nie“ (Karel Gott mit seiner Tochter Charlotte Ella)

Hier als Gegenbeispiel eine lang vergessene Tugend: Wirkliche Vaterliebe zu einer Tochter. Der tschechische Superstar Karel Gott hat dieses eindrucksvolle Lied zusammen mit seiner Tochter – bereits im Angesicht seines Todes aufgenommen.

Und: Karel konnte alles in seinem Leben würdig miteinander verbinden: Als Alpha-Wolf nannte er eine ihn liebende Heterosexuelle, um 37 Jahre Jüngere seine Freundin, Ehefrau und Geliebte.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 18.05.2023