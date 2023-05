Illuminatenblut 2: Sie jagen, missbrauchen und töten Kinder – das schrecklich dunkle Geheimnis der Pädo-Eliten

Kinder und Jugendliche werden unter Drogen gesetzt, nackt ausgezogen, vergewaltigt, im Wald ausgesetzt, gejagt und getötet.

Die Story, die wie ein Kapitel aus einem drittklassigen Roman klingt, ist das letzte grausame Geheimnis einer verborgenen Parallelwelt in Politik, Adel und Showbusiness. (Auszug aus dem Buch „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“)

Lesen Sie hier die erschütternden Berichte von Kinderopfern, die das Grauen überlebt haben und die Namen ihre Peiniger nennen.

Der Name „Order of the St Hubertus“ fällt oft. Es handelt sich um eine Jagdgesellschaft, die 1695 von dem österreichischen Grafen Anton von Spork gegründet wurde – doch bis heute scheint es keine klaren Beweise zu geben, dass der Orden tatsächlich ein Verein ist, in dem Jagd auf Menschen gemacht wird. Aber behalten wir den Namen mal im Hinterkopf.

Abb. 12: Was für eine unauffällige Website

Ein weiterer wichtiger Ort, den man sich merken sollte, ist die Cibolo Creek Ranch, ein 30.000 Quadratmeter großes VIP-Resort, das rund hundert Meilen von der mexikanischen Grenzen in den Chinati Bergen versteckt liegt.

Wer diesen Ort besucht, kommt meistens mit dem Privatjet. Zu den Gästen zählen Hollywood-Stars, Politiker und reiche Geschäftsleute. Auch Mick Jagger, Tommy Lee Jones, Dick Cheney und Charlie Sheen gehören zu den regelmäßigen Gästen.

Überlebende Kinderopfer kriegen eine Gänsehaut, wenn sie diese Namen hören, sie behaupten, von diesen Leuten missbraucht worden zu sein. Das ist starker Tobak, doch der Reihe nach.(Illuminatenblut 2: Zeugen packen aus: Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite)

Abb. 13: Eine ganz normale Jagdgesellschaft

Besitzer des Anwesens ist ein gewisser John Poindexter, Inhaber von JB Poindexter und führendes Mitglied im Hubertus-Orden, weshalb die Ranch oft von Ordensmitgliedern besucht wird.

2010 sollen sich 53 Mitglieder des Ordens auf der Ranch getroffen haben, um auf die Jagd zu gehen, auf Jagd nach Kindern. Unter den Gästen sollen sich auch Mitglieder aus Königshäusern befunden haben.

Laut Aussage ehemaliger Opfer sollen Kinder von weit her in den Club gebracht worden sein – unter anderem auch aus Australien. Opfer wollen gesehen haben, wie man Kinder in den Redwood Wald gebracht hat, um sie dort zu jagen.

Überlebende Opfer berichten, dass das Jagen, Vergewaltigen und Töten von Kindern ein Art Freizeitsport der pädophilen Elite ist. Zu den mutmaßlichen Teilnehmern auf europäischem Boden sollen laut Zeugenaussage auch König Albert von Belgien, der niederländische Kronprinz Alfrink Bernhard, Prinz Johan Friso von Holland und seine Frau Mabel Wisse Smit gehören.(Illuminatenblut 2: Zeugen packen aus: Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite)

David Shurter gehört zu den Opfern, die den rituellen Missbrauch überlebt haben und bereit sind auszusagen. Er sagt, dass auch er als Kind nach Bohemian Grove gebracht wurde. Shurter:

„Ich war als Teddybär verkleidet und musste an einer pädophilen Jagd inmitten des Redwood-Waldes teilnehmen. Ich wurde von Präsident Richard Nixon nach Bohemian Grove gebracht.“

Abb. 14: Ein perverses Kinderspiel

David Shurter ist nicht der einzige Zeuge, der sein Schweigen gebrochen hat. Immer mehr Betroffene trauen sich zu sagen, was sie wissen. Opfer, Mitwisser und manchmal auch Täter, wie Kees van Korlaar, ehemaliges Mitglied der niederländischen Drogenmafia Octopus.

Korlaar bestätigt, dass Jagdgesellschaften viele ihrer Opfer aus Jugendstrafanstalten in Belgien und den Niederlanden bekommen. Eine Augenzeugin, die anonym bleiben will berichtet:

„Im Jahre 2004 war ich unfreiwillig Zeuge von Folter-, Vergewaltigungs- und Mordversuchen von unter Drogen stehenden Kindern, die für eine Gruppe hochrangiger niederländischer Eliten durchgeführt wurden. Ich wurde zu einer Jagdgesellschaft in Belgien in die Nähe von Brüssel gebracht, wo ich zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren sah, die von einflussreichen Persönlichkeiten gejagt und getötet wurden. Die Jagdgesellschaft wurde von den niederländischen Royal Guards streng bewacht. Mir wurde auch gesagt, dass König Albert von Belgien anwesend sei.“

Vier Augenzeugen haben im Jahr 2014 vor dem Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Brüssel ausgesagt, dass sie als Kinder und Jugendliche gezwungen wurden, an Jagdpartys teilzunehmen, bei denen sie und andere Kinder vergewaltigt und einige auch getötet wurden.(Illuminatenblut 2: Ein Opfer packt aus: Satanische Rituale … das schreckliche Geheimnis der Mächtigen und Reichen)

Abb. 15: Unappetitlich

Die Penisse der getöteten Jungen sollen abgeschnitten worden sein, um sie als Trophäen wie ein Hirschgeweih an die Wand zu hängen. Zahlreiche Partys sollen sogar auf dem Gelände des belgischen Palastes von Königin Beatrix veranstaltet worden sein.

Fiona Barnett ist wie weiter oben beschrieben durch die Hölle gegangen. Sie hat alles gesehen, was für Albträume sorgt, Dinge, die man sich schwer vorstellen kann, weil man einfach nicht glauben mag, dass Menschen so etwas tun: Die Liste reicht von satanischen Ritualen über Vergewaltigung bis hin zu Folter und Mord. Fiona Barnett wörtlich:

„Die Art und Weise, wie ich behandelt wurde und die Dinge, die ich gesehen und erlebt habe, über die ich hier berichte, waren weitaus schlimmer als meine ursprünglichen Missbrauchserfahrungen.“

Dann geht Barnett ins Detail und schildert das Grauen. Barnett:

„Sie brachten mich zu einem Nationalpark an der Küste, zwischen Sutherland Shire und Kiama. Ich erinnere mich an subtropisch aussehende Bäume und Blätter und einen Picknicktisch voller Süßigkeiten und buntem Likör. Eine Gruppe blonder Kinder war um den Tisch versammelt. Das Herz war mit Drogen durchsetzt.

Abb. 16: Die Jagd ufert aus

Später in der Nacht traf eine Gruppe von Männern der örtlichen Jagdvereine in Pick-up-Trucks ein, bekleidet mit Mützen und karierten Hemden, mit Jagd- und Überwachungsausrüstung. Die Kinder und ich wurden nackt ausgezogen. Ich wurde beiseite genommen und angewiesen, die Kinder zu nehmen und zu verstecken.

Ihr Leben lag in meiner Verantwortung, und wenn ich versagte, würden sie getötet. Sie haben mir etwas auf den Rücken gemalt, bevor ich die Kinder so gut wie möglich informiert habe. Ich war gerade sechs geworden, aber mein geistiges Alter war viel älter.

Ich sagte den Kindern verzweifelt, sie sollten um ihr Leben rennen, so ruhig wie möglich zu bleiben und sich ein Versteck in der Ferne suchen. Eine Waffe wurde abgefeuert, um den Beginn der Jagd zu markieren. Ich rief den Kindern zu, dass sie rennen sollen.

Ich trieb sie von hinten wie ein Hund und schob sie über den ersten Hügel hinauf. Wir waren auf halbem Weg den zweiten Hügel hinauf, als ich Schüsse hörte. Kinder begannen um mich herum zu fallen.

Als ich merkte, dass alle Hoffnung weg war, bin ich abgehauen. Ich distanzierte mich von den Schmerzen und rannte stundenlang über Stock und Stein, durch die wilde Fauna. Ein Suchtrupp fand mich erst am folgenden Nachmittag.“

Nach Worten Barnetts seien die Freimaurer, Scientology, die katholische Kirche, die CIA, das australische Militär und viele andere Unternehmen Zweige des satanischen Pädophilie-Netzwerks und des internationalen Kinderhandelsringes, der auch Teil der Neuen Weltordnung werden soll.

Die Mitglieder seien, so Barnett, durch Blutlinien und Satanismus miteinander verbunden: Pädophilie, Vergewaltigung, Mord, Krieg und Völkermord stünden hier ganz oben auf der Agenda. Barnett warnt davor, dass mittlerweile jede Organisation in Australien infiltriert sei, einschließlich Krankenhäuser, Psychiatrie, Politik sowie Vereine für Kinder.(Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Dass die Welt von einer geheimen Schattenregierung regiert wird, steht mittlerweile außer Zweifel. Wie auch immer sie heißen mag. Sie sind eine Gefahr für den gesamten Weltfrieden und sie arbeiten international getarnt als NGOs und Think Tanks – die Mafia des 21. Jahrhunderts

Psyop-Aktivitäten wie Rassenunruhen, Klimahysterie und Covid-19 stehen ebenfalls auf der Agenda dieser Organisationen, um die gesamte Menschheit psychisch zu zerstören, sie in eine Schleife aus Angst und Depression zu halten, um eine Neue Weltordnung nach den Plänen der satanischen Elite aufbauen zu können. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ ab 10. März 2023 lieferbar.

