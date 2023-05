Medwedew: Bei Krim-Angriff antwortet Russland mit Vernichtung ukrainischer Armee und Regierung – Russland rächt sich für Angriff auf Sewastopol – Massive russische Angriffe

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew ruft zur „vollständigen Demontage“ des „Kiewer Regimes“ sowie zur „Massenvernichtung“ des ukrainischen Militärs und seiner Ausrüstung auf.

Die Pläne des ukrainischen Präsidenten, die Krim im Rahmen einer Gegenoffensive einzunehmen, bezeichnet Dmitri Medwedew als „das Gebell eines Hundes“, der seinem „Herrchen“ eigene Kampfeigenschaften demonstriere.

Und gleichzeitig glaubt er: Auch solche Wahnideen sollten nicht unterschätzt werden. Auf seinem Telegram erzählt er, wie Russland in diesem Fall reagieren würde.

Medwedew, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates Russlands ist, äußerte sich zu einem Interview, das der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij kürzlich mehreren skandinavischen Medien gab.

Er fasste Selenskijs Äußerungen zusammen: Der ukrainische Präsident fordere von Kiews westlichen Unterstützern mehr Waffen, dabei würde er eine erfolgreiche Gegenoffensive versprechen ‒ einschließlich eines Angriffs auf die Krim ‒ und warne davor, dass sich der Ukraine-Konflikt „Jahrzehnte“ hinziehen könnte.

Das Interview sei zwar „widersprüchlich“ und „verrückt“ gewesen, aber auch solche Aussagen dürfe man nicht unterschätzen, so Medwedew. Dies sei ein „hysterisches Manifest des Kiewer Regimes“, das versucht, „seine Nazi-Eliten zu konsolidieren, die Moral der Truppen aufrechtzuerhalten und zusätzliche Unterstützung von seinen Sponsoren zu erhalten“.

Um die Pläne Kiews erfolgreich zu durchkreuzen, müsse Russland während der viel beschworenen ukrainischen Gegenoffensive eine „massive Zerstörung von Personal und militärischer Ausrüstung“ anrichten und dem Kiewer Militär eine „maximale militärische Niederlage“ zufügen, so Medwedew.

Letztendlich müsse das „Nazi-Regime in Kiew“ im gesamten Gebiet der „ehemaligen Ukraine“ „vollständig demontiert“ und entmilitarisiert werden, fügte er hinzu.

Außerdem müsse Russland diejenigen verfolgen, denen die Flucht gelingt, und „Vergeltung“ an den „Schlüsselfiguren des Naziregimes üben, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und ohne Verjährung“, betonte Medwedew. (Ukraine plant den Dritten Weltkrieg – Russland sprengt unterirdischen Bunker (Video))

Alles andere würde nicht ausreichen, glaubt der Ex-Präsident, der meint:

„Andernfalls werden sie sich nicht beruhigen, und der drogengetränkte Unsinn kann zur Realität werden, und der Krieg wird sich noch lange hinziehen. Das kann unser Land nicht gebrauchen.“

Der Ex-Präsident hat Kiew wiederholt vor jeglichen Versuchen gewarnt, die Halbinsel Krim zu erobern, die sich nach dem Maidan-Putsch im Jahr 2014 von der Ukraine abspaltete und sich Russland anschloss, nachdem sich die Bevölkerung in einem Volksbegehren mit überwältigender Mehrheit für einen solchen Schritt ausgesprochen hatte.(Ex-Bundeswehroffizier: Russland ist im Krieg mit der NATO – nicht der Ukraine, der gehen die Soldaten aus (Video))

Letzten Monat sprach Medwedew eine nukleare Warnung an Kiew aus und sagte, dass jeder Versuch einer „ernsthaften Offensive“ auf die Halbinsel „die Grundlage für den Einsatz aller Schutzmittel sein würde, einschließlich derjenigen, die in den Grundlagen der Doktrin der nuklearen Abschreckung vorgesehen sind“.

halturnerradioshow.com berichtet auf seiner Seite:

Russland hat mindestens zehn (10) Tu-95-Bomber in der Ukraine stationiert, die eine große Anzahl von Marschflugkörpern auf ukrainische Ziele abschießen. Oben: eine massive Explosion in Pawlohrad, einem ukrainisch besetzten Teil des Gebiets Donezk. Offenbar wurde ein ukrainisches Raketendepot getroffen!

Ersten Berichten zufolge schlugen russische Raketen in einem Rangierbahnhof und einem ukrainischen Waffendepot am Rande der Stadt ein. Mehrere Raketen in diesem Depot wurden dann katastrophal und ungelenkt in den Nachthimmel geschossen.

Ein Video des in Flammen stehenden Lagers ist unten zu sehen:

Aktualisierungen sind in Arbeit, schauen Sie in wenigen Minuten wieder vorbei . . .

UPDATE 8:42 PM EDT —

Strategische Bomber des Typs Tu-95M starteten vom Luftwaffenstützpunkt Olenya im Nordwesten Russlands aus und flogen in die Ukraine, um sie anzugreifen.

Jetzt wird bestätigt, dass Tu-95Ms jetzt von mehreren ANDEREN Luftwaffenstützpunkten in Westrussland aus in der Luft sind. Weitere Angriffe stehen unmittelbar bevor.

UPDATE 8:50 PM EDT —

VERDECKTE NACHRICHTENDIENSTLICHE QUELLEN INNERHALB DER UKRAINISCHEN ARMEE SAGEN, DASS DER ANGRIFF ZUM VERLUST ZWEIER KOMPLETTER UKRAINISCHER ARMEEDIVISIONEN FÜHRTE.

Darüber hinaus bestätigt die Quelle nun, dass sechzehn (16) S-300-Raketenabwehrsysteme und alle ihre Raketennachfüllkanister ebenfalls zerstört wurden.

UPDATE 8:56 PM EDT —

100 Schahded-Drohnen sollen jetzt in der Luft sein und auf die Ukraine zusteuern

*** EILMELDUNG ***

US Boeing P-8 Poseidon ist in den ukrainischen Luftraum eingedrungen. . während der russische Angriff stattfindet!

UPDATE 9:05 PM EDT —

Es wurde bestätigt, dass insgesamt 27 russische strategische Bomber des Typs Tu-95M mit MINDESTENS 130 und HÖCHSTENS 200 Marschflugkörpern in der Luft sind, die bei dem heutigen Angriff eingesetzt werden.

Bestätigt wurde auch, dass die Zahl der Geran-2-Drohnen, die über der Ukraine fliegen, inzwischen 50 übersteigt.

Es wurde bestätigt, dass sich mehrere russische U-Boote im Schwarzen Meer mit zusätzlichen Raketen an Bord vor der Küste der Ukraine befinden, aber noch NICHT abgefeuert haben.

Shahed-136-Drohnen fliegen derzeit in Richtung Mykolaiv und Kherson.

MEHR:

4 Raketenträger, die jeweils bis zu 24 Kaliber-Raketen aufnehmen können, sind in den letzten Stunden ins Schwarze Meer verlegt worden.

Die P-8A Poseidon der US-Marine hat ihren Einsatz beendet und ist nun sicher in den Luftraum der Republik Moldau zurückgekehrt.

Bemerkenswert: Während des Chaos der laufenden Angriffe wurde in Kiew der Befehlshaber der ukrainischen Territorialverteidigungseinheiten, Generalmajor Oleinik Volodymyr, ausgeschaltet. Er wurde in der Nähe seines Hauses erschossen.

UPDATE 9:17 PM EDT —

Russische Bomber haben über dem Kaspischen Meer Raketen abgefeuert, die innerhalb von 30 Minuten in der Ukraine einschlugen.

GEHEIMDIENSTQUELLEN innerhalb der ukrainischen Armee bestätigt nun, dass russische Bomber heute Nacht sechsundzwanzig (26) S300-Luftabwehrkomplexe zerstört haben. DIE UKRAINE HAT JETZT KEINE LUFTABWEHR MEHR.

Die russischen Angriffe von heute Nacht waren die meisten Tu-95-Bomber in der Luft seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Sehr umfangreicher russischer Angriff.

UPDATE 9:21 PM EDT —

Berichte über Raketenabschüsse von russischen Schiffen im Schwarzen Meer.

ZUSÄTZLICHE Abschussbefehle werden immer noch über das russische strategische Netz verbreitet.

…

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 01.05.2023