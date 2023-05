Militärs sagen aus, dass es sich bei UFO-Sichtungen über Atomanlagen um außerirdische Technologie handelt

Über dem Atomkraftwerk der Stadt Sosnovy Bor im Oblast Leningrad tauchte vor einigen Tagen ein nicht identifiziertes Objekt auf, das in den Medien als UFO beschrieben worden ist. Militärische Beobachter sind sich sicher, dass es sich nicht um eine Drohne oder ein konventionelles Flugzeug handelt.

Die russische Nachrichtenagentur TASS schrieb, dass dieses UFO keine Maschinen aufwies und es deshalb kein bekanntes Flugobjekt war. Es befand sich in einer Höhe von 10.000 m und bewegte sich mit rund 200 km/h fort. Die TASS gab weiter bekannt, dass das russische Militär das UFO beobachtet, aber nicht darüber besorgt sei. Das auch deshalb, weil UFOs bzw. UAPs seit Monaten vermehrt gesichtet werden.

Die Mainstream-Medien versuchten sich zuletzt auf die Erklärung einer Bedrohung aus China einzuschießen, aber andere UFO-Berichte behandeln weiterhin einen außerirdischen Ursprung der Objekte und keine Spionageballons, wobei der Fokus der NASA und der US-Geheimdienste nicht zuletzt auf das Auftauchen von Oumuamua gerichtet bleibt.

Bereits im Januar 2023 gab es Berichte über eine UFO-Sichtung im Oblast Rostov nahe der ukrainischen Grenze sowie über verschiedene UFO-Sichtungen über dem Territorium der Ukraine.

Laut den neuesten Meldungen kann man die Identität dieser Objekte nach wie vor nicht ermitteln, und es wird beständig darüber diskutiert, ob es sich um Sonden fortschrittlicher außerirdischer Zivilisationen handeln könnte.

Im Oblast Rostov im südlichen Russland soll zudem von militärischen Kräften über dem Dorf Sultan Sala ein solches UFO abgeschossen worden sein. Das passierte, nachdem letzten September dutzende von Phantom-UFOs über der Ukraine dokumentiert worden sind, die wissenschaftlich bis jetzt ebenfalls nicht identifiziert werden konnten.

Russland gilt seit Jahrzehnten als einer der wichtigsten Länder für UFO-Begegnungen und Alien-Aktivität. Laut diversen veröffentlichten Geheimdienstberichten wurden viele solche Besuche katalogisiert und analysiert.

So sollen Videos der internationalen Weltraumstation ISS darüber hinaus belegen, dass die USA und Russland wissen, dass Außerirdische in ihren Schiffen regelmäßig an der Weltraumstation auftauchen. (Weltraumforscher geben bekannt, dass es in den kommenden Jahren zur Bestätigung der Existenz von Aliens kommen wird)

So auch über Nuklearanlagen, was Sprecher fortan eine „reguläre Situation“ nennen. Im Februar wurde dann sogar der Luftraum über St. Petersburg gesperrt, nachdem es zu Meldungen über ein nicht identifiziertes Objekt gekommen war.. (Weltraumforscher geben bekannt, dass es in den kommenden Jahren zur Bestätigung der Existenz von Aliens kommen wird)

In den Ruhestand getretene vormalige Piloten der US-Navy haben wiederholt betont, dass sie im Zuge von Trainingsflügen vor der amerikanischen Küste fast tagtäglich in den Lüften Begegnungen mit UFOs hatten. Das war zum Beispiel ein Objekt, das aussah wie ein Würfel innerhalb einer Sphäre.

Viele der Objekte hielt man zuerst für Radarstörungen, doch beim Näherkommen wurden sie dann mit dem Infrarotsystem FLIR sichtbar, welches Wärmesignaturen aufspüren kann. Man konnte sie am Morgen oder am Abend antreffen und meistens tauchten sie in Gruppen von 2 bis 7 Objekten auf.

Einmal kam es zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem der UFOs, und es verharrte komplett stationär an einem Punkt. Der Pilot beschreibt es als einen dunkelgrauen oder schwarzen Würfel, der sich in einer klaren bzw. transparenten Sphäre befand. Laut dem damals beteiligten Piloten Lt. Graves handelte es sich bei keinem der Objekte um gewöhnliche Dinge, sondern sämtlich um ungewöhnliche Begegnungen jenseits des Normalen.

Auf den freigegebenen Videos dieser UAPs kann man nicht die Radaraufzeichnungen sehen, die belegen, dass die Objekte in Gruppen auftauchen. Lt. Graves erhält laufend neue Berichte von Piloten im aktiven Dienst, die nach wie vor regelmäßig auf diese Objekte stoßen, oft sind es Würfel und Sphären. Weiße Objekte werden ebenfalls gemeldet, wobei sich die Marine nicht im Klaren ist, um was es sich dabei handelt.

Wären es geheime Experimentalflugzeuge, dann wäre das in Anbetracht der Verletzung des Luftraums wohl längst bekannt gegeben worden. Erst wenn genügend neue Daten zur wissenschaftlichen Analyse vorliegen, kann man vielleicht endlich einen außerirdischen Ursprung bestätigen. Von Jason Mason

Vor wenigen Tagen meldete die Webseite „The Black Vault“, dass die US-Air-Force im Februar 2023 laut vorliegenden Daten einige unbekannte Objekte abgeschossen hat, die als „Ballons“ beschrieben wurden, ohne nähere Informationen darüber zu präsentieren.

Durch eine Anfrage des Freedom of Information Act zur Informationsfreiheit zu diesbezüglichen Fotos, Videos oder anderem Material von Piloten kam im März die Antwort der US-Air-Force, dass dieses Material zurückgehalten wird und nichts davon veröffentlicht werden kann.

Es ist unbekannt, wie viel Material aus Gründen der Geheimhaltung aktuell zurückgehalten wird. Fest steht, dass es sich wohl nicht um chinesische Spionageballons handelt.

Währenddessen finden weitere Ankündigungen von Astronomen statt, dass in Kürze die Entdeckung von außerirdischem Leben auf entfernten Welten zu erwarten ist. Britische Astronomen und Astrophysiker behaupten, dass durch die Suche mit dem James-Webb-Weltraumteleskop auf vielen Exoplaneten sogenannte Biosignaturen gefunden werden sollen.

Das wäre zum Beispiel der Nachweis einer Atmosphäre, die Gase enthält, die von Lebewesen abgegeben werden, so wie zum Beispiel Sauerstoff. Eine Gruppe von Experten aus England, den USA und der Schweiz hat behauptet, dass man außerirdisches Leben ohne Zweifel auf tausenden von Welten finden wird, und das mithilfe modernster Technologie schon in den kommenden 10 bis 20 Jahren.

Laut Hochrechnungen der amerikanischen Weltraumbehörde könnten in unserer eigenen Galaxie allein schätzungsweise hunderte Millionen von Planeten außerirdische Lebensformen tragen!

Das James-Webb-Teleskop hat übrigens schon Kohlendioxid in der Atmosphäre eines Exoplaneten gefunden. Dieser Planet befindet sich in einer Entfernung von rund 700 Lichtjahren und weist die Größe des Saturns auf.

Im ganzen bekannten Universum könnten sich daher Billiarden (!) von bewohnbaren Planeten befinden. Mitarbeiter der Universität von Cambridge haben indessen die Stellungnahme abgegeben, dass wir bald Zeichen von außerirdischen Nachbarn empfangen werden, und dass Leben allgemein im ganzen Universum vorkommt. In den nächsten zwanzig Jahren erwarten die Astronomen bereits tausende von Biosignaturen auf Exoplaneten zu finden.

Kurz nach dieser Meldung kam es in den Vereinigten Staaten zu einer neuen UFO-Anhörung vor dem Senat, und Senatoren erhielten von Vertretern der Streitkräfte wichtige Informationen über das UAP-Phänomen.

Wie bereits bekannt gegeben, weisen manche UFOs erstaunliche Flugeigenschaften auf, die offenbar weit jenseits der Möglichkeiten liegen, über die unsere irdischen Nationen offiziell verfügen.

Fakt ist, dass unzählige äußerst glaubwürdige Zeugen und auch gesammelte Daten zweifellos bestätigen, dass UFOs mindesten seit den 1940er Jahren im US-Luftraum aktiv sind. Sie werden vor allem über militärischen Installationen und Atomanlagen registriert.

Skeptiker meinen, es würde sich in vielen Fällen möglicherweise um konventionelle Drohnen handeln, doch dieser Verdacht konnte letztlich nicht bestätigt werden.

Der Autor Robert Hastings hat dazu das wichtige Buch „UFOs & Nukes: Extraordinary Encounters at Nuclear Weapons Sites“ veröffentlicht.

Ermittler der AARO (All-Domain Anomaly Resolution Office) sind mit ehemaligen amerikanischen Offizieren zusammengetroffen, welche über außergewöhnliche UFO-Erlebnisse bei Nuklearbasen sprechen.

Wichtige Medienportale geben im Auftrag der US-Regierung aus diesem Grund bekannt, dass sowohl das Militär als auch die Regierungen sich darüber bewusst sind, dass eine enge Beziehung zwischen UFOs und Nuklearanlagen existiert, obwohl die Öffentlichkeit darüber nicht unterrichtet worden ist. In Zukunft soll künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um die wichtigsten Elemente des UFO-Rätsels zu analysieren.

Es liegen diverse Aussagen von Piloten vor, dass es sich bei UAPs in vielen Fällen um dunkelgraue Würfel handelt, die von durchsichtigen Sphären umgeben sind und höchst ungewöhnliche Flugmuster zeigen.

Der Leiter der AARO, Dr. Sean Kirkpatrick hat zusammen mit dem Astronomen Dr. Avi Loeb bekanntermaßen vor einigen Wochen eine wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema präsentiert, die weitere Einblicke in militärische Erkenntnisse gewährt. UFOs könnten demzufolge außerirdische Sonden darstellen, die einen starken Bezug zu Wasser bzw. den irdischen Ozeanen besitzen.

Die meisten Sichtungen und Begegnungen finden deshalb über Wasserflächen statt. Eine Theorie lautet, dass außerirdische Technologien flüssiges Wasser als Treibstoff verwenden. Solche Sonden würden deshalb auf ihren Reisen im Weltraum nach Wasser auf geeigneten Planeten suchen.

Sie müssten über hochfortschrittliche Antriebssysteme verfügen, denn die dokumentierten unbekannten Flugobjekte besitzen weder Tragflächen noch sichtbare Antriebe, können stationär für lange Zeit in großer Höhe bewegungslos in der Luft schweben und Störungen bei terrestrischer Technologie hervorrufen. Meist werden sie exklusiv über Wasserflächen beobachtet.

Eine interessante Frage lautet, wie viele hochauflösende UAP-Videos und Bilder bislang nicht für die Öffentlichkeit freigegeben sind? Der nächste Punkt betrifft das Eingeständnis, dass seit 1952, als es in den USA zum Höhepunkt der Hysterie über fliegende Untertassen kam, eine Politik des vorgeblichen „Entlarvens“ aller wichtigen UFO-Berichte kam, egal wie glaubwürdig oder gut dokumentiert sie sind.

Das soll aus Gründen der Verhinderung einer Massenpanik angesichts des Kalten Krieges geschehen sein und erschuf das heute immer noch vorherrschende UFO-Stigma in der Presse. Durch Desinformation von Geheimdiensten, die zivile UFO-Forschungsorganisationen infiltrierten, entstand schließlich eine Welt aus UFO-Verschwörungstheorien, weil UFOs von Regierungen seit Jahrzehnten als ein Thema der Geheimhaltung und der nationalen Sicherheit bewertet werden.

Dr. Kirkpatrick führt in seiner Studie darüber hinausgehend aus, dass außerirdische Mutterschiffe sich in unserem Sonnensystem aufhalten könnten, welche diese Sonden zur Erde schicken, um hier Beobachtungen durchzuführen. Wenn das der Fall ist, dann sollten solche Mutterschiffe sich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten oder noch länger hier aufhalten oder periodisch Besuche abstatten.

Bewohnbare Planeten wie die Erde könnten von speziellem Interesse sein, um hier Transmedium-Sonden wie UAPs abzusetzen, die in der Lage sind, sowohl im Weltraum, in einer Atmosphäre als auch unter Wasser zu operieren. Viele Berichte deuten darauf hin, dass sogar Basen an unzugänglichen Stellen in den Ozeanen etabliert worden sind.

Diese Enthüllungen senden ein wichtiges Signal an akademische Wissenschaftler, Skeptiker und hartnäckige Entlarver, das Phänomen ernsthafter zu studieren. Respektierte Forscher im zivilen und militärischen Bereich diskutieren gegenwärtig darüber, was die Motive sein könnten, diese Schiffe zur Erde zu senden, um hier Beobachtungen durchzuführen.

Das Beseitigen des Stigma und ein neuer Standard der Berichterstattung wird notwendig werden, um diese Fragen endlich zufriedenstellend zu beantworten.

…

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 06.05.2023