ORBS: Lichtboten der größeren Realität – Neue Erkenntnisse über ihre Heilkraft und Botschaften

Mit ihren lichtvollen Botschaften unterstützen und begleiten uns die Bewohner der Plejaden auf dem Weg in eine bessere Welt – eine Welt, in der wir unsere Verbindung zum Kosmos leben und gemeinsam eine harmonische und nachhaltige Zukunft gestalten können.

Die Plejader inspirieren uns, aktiv zu werden und die Veränderung zu bewirken, die wir in der Welt sehen wollen. Sie sprechen zu uns über das heilige Lichtwasser und geben uns klare Anleitungen, wie man es herstellt und nutzt und wie man ihre Lichtschiffe herbeiholt. Sie bringen uns in Kontakt mit unseren kosmischen Vorfahren.

Sie lehren uns die Lichtsprache zu verstehen und selbst zu sprechen. Sie erinnern uns an unsere Verbindung zur Erde mit all ihren Lebewesen und an die Aufgabe der Menschen. Sie beantworten viele Fragen, wie es nach dem Übergang in die fünfte Dimension sein wird. Sie geben uns Kraft, die aktuelle Zeit leichter zu bewältigen, und erklären, was wir tun können, um ein friedliches Miteinander auf der Erde zu erreichen.

Die Botschaften und Anleitungen der Lichtwesen in diesem Buch führen uns Menschen ins Erwachen und leiten uns an, uns zu erinnern, wer wir in Wahrheit sind und woher wir kommen.

Leseprobe aus „KOSMISCHES WISSEN VON DEN PLEJADEN“:

Weltweit haben unzählige Menschen auf ihren mit Digitalkameras aufgenommenen Blitzlichtfotos opake kreisförmige Gebilde (Foto 1) entdeckt und sich gefragt, was es damit auf sich hat. In einem früheren Buch (Das Orb Projekt), das Klaus zusammen mit Dr. Mícéal Ledwith veröffentlichte, haben wir diese Phänomene ausführlich untersucht und Vermutungen darüber angestellt, um was es sich dabei handeln könnte und wie sie auf die Fotos geraten.

Das Orb Projekt gelesen zu haben ist gewiss hilfreich, aber keinesfalls eine Vorbedingung, um dieses Buch verstehen zu können. In „Orbs-Lichtboten der größeren Realität“ laden wir Sie zu einer Entdeckungsreise ein, die Ihre Wahrnehmung erweitern wird. Wir fragen, ob dem Auftauchen des Orb-Phänomens eine tiefere Bedeutung, eine wichtige Botschaft innewohnt.

Ein solcher Vorstoß in neue Wissensgebiete kann ziemlich persönlicher Natur sein. Er ist wie ein Abenteuer in einem neuen Land, das Sie nie zuvor besucht haben. Jeder Forscher macht auf einer solchen Reise einzigartige Erfahrungen, abhängig davon, was er oder sie sieht, fühlt und erkennt. Mögen die hier präsentierten Fotografien und Geschichten von Orb-Enthusiasten aus aller Welt für uns eine Quelle des Staunens und der Ehrfurcht sein. Erforschen wir, welche Bedeutung sie für uns haben könnten.

Bei diesem Buch handelt es sich um ein Gemeinschaftswerk im wahrsten Sinne des Wortes. Die Autoren, ein Ehepaar-Team, haben die meisten dieser Orb-Aufnahmen selbst gemacht. Alles begann im Herbst 2004 während eines spirituellen Retreats in Chicago, bei dem der bekannte Heiler Ron Roth sie bat, Fotos seines Workshops zu machen. Die Arbeit an diesem Buch entwickelte sich zu einem gemeinsamen Projekt, wobei die Beteiligten ihre besonderen Schwerpunkte einbrachten. Gundi, ausgebildete Pädagogin, Expertin für alternative Heilmethoden sowie Künstlerin/Fotografin, konzentrierte sich mehr auf die künstlerische Seite dieser Arbeit mit den Orbs. Klaus, ein studierter Physiker, beschäftigte sich bei seiner Erforschung der Orbs stärker mit rationalen und logischen Erklärungsansätzen für das Phänomen.

Beide teilen ein starkes Interesse an Religion und Spiritualität, und in diesem Bereich herrscht in ihrer Arbeit, wie sie in diesem Buch präsentiert wird, vollkommene Übereinstimmung.

Aber der Unterschied in der akademischen Ausbildung erklärt, warum manche Kapitel eher von Gundi geschrieben zu sein scheinen, während andere stärker die Handschrift von Klaus tragen. Eine vollständige Durchmischung ihrer beiden Schreibstile war weder beabsichtigt noch realistischerweise durchführbar. Nichtsdestoweniger herrscht zwischen den Autoren absolute Einigkeit bezüglich des in diesem Buch präsentierten Materials, und es war ihnen eine Freude, gemeinsam daran zu arbeiten.

300x250

EINLEITUNG

„Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.“ – Albert Einstein

Die Frage, ob es bewusste Lebensformen außerhalb des physikalisch-materiellen Bereich gibt, zählt zweifellos zu den meist diskutierten und kontroversesten Themen, mit denen die Menschheit sich im Lauf ihrer Geschichte befasst hat.

Bis in jüngste Zeit gab es nur anekdotische Beweise diese allerdings in rauen Mengen für die Existenz »nicht-physischen« Lebens. Der Durchschnittsmensch kann »andersweltliche« Lebensformen weder unmittelbar sehen noch spüren. Auch kann er kein physikalisches Experiment entwerfen, mit dem sie sich zweifelsfrei nachweisen ließen. Wir wurden dahingehend indoktriniert, Dinge, die nicht gesehen, gewogen oder mit konventionellen wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen werden können, für nicht real zu halten. Nicht-physikalische Phänomene sind eine Frage des Glaubens.

300x250 boxone

Demnach neigen wir dazu, abhängig von unserer individuellen Konditionierung und persönlichen Vorliebe, an die Existenz einer nicht-physikalischen Realität zu glauben, diese zu bezweifeln oder völlig abzulehnen. Und ebenso gilt dies für die Annahme, es könnte nicht-physische Intelligenzen beziehungsweise ein individuelles nicht-physisches Bewusstsein geben. Typischerweise finden wir uns irgendwo auf einer Skala wieder, die vom blinden Glauben an diese unsichtbare Wirklichkeit bis zur geradezu fanatischen Ablehnung einer solchen Möglichkeit reicht.

Andererseits, wenn individuelles intelligentes nicht-physisches Bewusstsein existiert, muss es für »sie« eine ziemlich harte Nuss sein, die Aufmerksamkeit von uns

Menschen zu erregen, da wir ihre Realität weder mit unseren Sinnen wahrnehmen noch wissenschaftlich messen können. Selbst wenn wir das Hindernis unseres antrainierten Skeptizismus überwinden und uns für die Idee öffnen, dass spirituelle Wesen existieren könnten, ja, sie sogar als hoch willkommenen, wichtigen Aspekt der größeren Realität betrachten, verfügen wir über keinerlei klar definierte Methode, um mit ihnen zu kommunizieren. Wir können sie nicht eindeutig wahrnehmen oder ihre Antworten auf eine Frage verstehen, die wir ihnen stellen, oder die Botschaften entschlüsseln, die sie uns vielleicht übermitteln.

Durch das Auftauchen der Orb-Fotografie ist nun alles anders geworden. Das zentrale Handikap der Geistwesen (ein vereinfachender Ausdruck, den wir verwenden, wenn wir von andersweltlichen individuellen Trägern von Intelligenz und Bewusstsein sprechen) sich dem modernen Alltagsmenschen bemerkbar zu machen, ist damit überwunden. In der Digitalfotografie haben die Geistwesen, wie es scheint, ein Medium gefunden, um uns ihre Existenz unwiderlegbar zu beweisen. Und diese Beweise sind allen Menschen frei zugänglich, auch den nicht hellseherisch Begabten. Alles, was man dafür braucht, ist eine einfache Digitalkamera. (…)

In diesem Buch werden wir uns hauptsächlich mit jenen Orbs befassen, bei denen wir vermuten, dass es sich um Emanationen hoch entwickelter Geistwesen handelt. Bei ihnen gehen wir davon aus, dass sie, wenn sie auch nicht in für Menschen hörbarer Weise sprechen können, doch auf den Fotos erscheinen, weil sie uns eine Botschaft übermitteln wollen.

Dementsprechend können wir Spekulationen darüber anstellen, wie die hoch entwickelten Wesen, die durch Orb-Fotos auf sich aufmerksam machen, mit uns zu kommunizieren versuchen. Dazu könnten direkte Botschaften an die fotografierende oder an die fotografierte Person gehören, an eine Gruppe von Personen oder sogar an die Menschheit insgesamt.

Da akustische Mitteilungen bei den Orbs nicht vorkommen, müssen wir auf unseren Orb-Fotos nach visuellen Botschaften suchen, bei denen Farbe, Größe, Intensität, Form und Ort als Codes benutzt werden. Auch die immer wieder innerhalb der Orbs erkennbaren Formen und Strukturen (Mandalas, durchsichtige Stellen, Gesichter) können Botschaften darstellen.

Außerdem ist vorstellbar, dass bestimmte Orb-Fotos dazu dienen sollen, auf einer unmittelbaren intuitiven Ebene zu kommunizieren. Diese Botschaften kann man empfangen, wenn man sich kontemplativ auf ein solches Orb-Foto einstimmt, sich also in einen meditativen, empfänglichen Zustand versetzt und seine inneren Wahrnehmungskanäle öffnet.

In diesem Buch berichten wir von der rationalen und der intuitiven Auswertung einer großen Anzahl von Orb-Fotos im Hinblick auf spezifische Botschaften, die möglicherweise auf ihnen enthalten sind. Dabei werden stets diese allgemeinen Analyse-Kriterien angewandt.

Unser Ziel ist es nicht, die Leser mit wundervollen Orb-Fotografien zu beeindrucken. Im Internet können Sie spektakuläre Orb-Fotos in großer Zahl finden. Stattdessen zeigen wir oft eher bescheiden wirkende Bilder, wie Sie sie auch bei ihren eigenen Fotos antreffen werden, wenn Sie bereit dafür sind. Das Großartige an den Orbs ist nicht, wie hell, wie groß oder wie zahlreich sie auf Ihren Fotos auftauchen, sondern dass es sie überhaupt gibt und was das für Sie bedeutet. Die Botschaften, die sie Ihnen wahrscheinlich übermitteln wollen, sind einfach, praktisch, lebensbejahend und hilfreich. Stimmen Sie sich also darauf ein.

AUS KAPITEL EINS: STAUBPARTIKEL ODER EMANATIONEN DES GEISTES?

Sind also Orbs nun echte Emanationen von Geistwesen, oder lassen sie sich als zufällige fotografische Fehler erklären? Diese Frage wird gestellt, seit die ersten Orbs auf Fotos auftauchten. Im Buch Das Orb Projekt haben wir diesem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet.

Trotz dieser bereits veröffentlichten schlüssigen Argumentation für die Echtheit der Orbs kann es Klaus als akademisch ausgebildeter Wissenschaftler nicht verantworten, ein weiteres Buch über dieses immer noch umstrittene Phänomen zu schreiben, ohne wenigstens kurz darauf einzugehen, warum er von der Echtheit der Orbs überzeugt ist. Seine aktuelle Argumentation zu dieser Frage finden Sie in Anhang B dieses Buches.

Aufgrund seiner intensiven Forschungsarbeit auf diesem Gebiet gelangt er zu dem Schluss, dass eine überwältigende Mehrzahl der Orb-Aufnahmen, die von Fotografen weltweit gemacht werden, authentisch sind und nicht durch Kameradefekte, Reflexionen an Staubteilchen, Wassertröpfchen oder andere Lichtbrechungsphänomene verursacht werden. An dieser Stelle gehen wir nur auf die wichtigsten Argumente ein. Eine ausführliche Erörterung befindet sich im Anhang.

Das häufigste von Kritikern vorgebrachte Gegenargument ist die Reflexion an Staubpartikeln, die nahe am Kameraobjektiv durch die Luft schweben. Diese Erklärung kann aus zahlreichen, in Anhang B erläuterten Gründen nicht aufrechterhalten werden. Dazu gehört auch ein kürzlich ausgeführtes Experiment unter Reinraum-Bedingungen, also in einer Umgebung, in der durch die Luft schwebende Partikel in einer für ein solches Reflexionsphänomen ausreichenden Größe nicht vorkommen.

Andere von Kritikern vorgebrachte Argumente kreisen um Verunreinigungen und Anomalien an der Kamera oder dem in diese eingebauten elektronischen Fotosensor. Diese Argumente lassen sich durch mehrere unwiderlegbare Fakten entkräften. Dazu zählen zahlreiche Orb-Fotos, die von dem niederländischen Profi-Fotograf Ed Vos und vielen anderen Fotografen auf herkömmlichem Filmmaterial gemacht wurden.

Das bedeutsamste Argument für die Echtheit der Orbs sind aber die verblüffenden, eindrucksvollen Anzeichen dafür, dass Orbs auf bestimmten, strategisch ausgewählten Fotos und in strategischen Positionen erscheinen. Die Befunde dafür sind so überzeugend, dass es völlig unmöglich ist, alle Orb-Erscheinungen auf Fotos als statistisch zufällig und anekdotisch wegzuerklären.

Hierdurch wird belegt, dass Orbs viel mehr sind als bloße, zufällig auftretende Reflexionseffekte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die nicht-physischen Wesen, die wir als Urheber der Orbs annehmen, durch die jeweilige Position der Orbs auf einem Foto dem Fotografen oder den Betrachtern etwas mitzuteilen versuchen. In diesem Buch wollen wir uns hauptsächlich diesem Thema widmen.

AUS KAPITEL EINS: ENERGETISCHE ÜBERLEGUNGEN

Was geschieht wirklich, wenn wir Fotos von Orbs machen? Dass Orbs überhaupt auf Fotos erscheinen, deutet darauf hin, dass irgendein physikalischer Vorgang ablaufen muss. Worin also besteht dieser Vorgang?

Auf der Basis der vorliegenden Befunde können wir die Hypothese aufstellen, dass der Prozess beim Denkvermögen eines intelligenten Wesens außerhalb von dieser Welt beginnt und mit einem physikalischen Beweisstück in Gestalt einer Fotografie endet. Mit anderen Worten, ein zielgerichteter, von einer Absicht getragener energetischer Abdruck aus einer Realität außerhalb unserer physikalischen Realität wird innerhalb unserer physikalischen Realität fotografisch festgehalten.

Selbst wenn es uns schließlich gelingt, diesen Vorgang völlig zu verstehen, also, wie Orbs von unseren Kameras aufgenommen werden und wir bezweifeln nicht, dass wir es mit der Zeit besser verstehen werden, haben wir immer noch nur eines der beiden Elemente enträtselt, nicht das vollständige Phänomen.

Der nächste Schritt müsste darin bestehen herauszufinden, wie diese intelligenten Wesen es schaffen, die physikalische Energie zu »produzieren«, die für diesen Abbildungsprozess offenkundig erforderlich ist.

Die tatsächliche Menge physikalischer Energie, die benötigt wird, um auf einem Foto das Bild eines Orbs zu erzeugen, ist extrem gering. Vermutlich genügt dafür die Energie, die in etwa 1000 Photonen enthalten ist, also sehr, sehr wenig. Es wäre das Milliardstel eines Milliardstels der Energiemenge, die man benötigt, um eine gewöhnliche 100-Watt-Glühbirne eine Sekunde lang brennen zu lassen.

Aber dennoch handelt es sich um Energie, was uns darauf hinweist, dass die Realität, in der diese nicht-physikalischen Wesen existieren, eine energetische Komponente aufweisen muss. Es zeigt außerdem, dass es diesen Wesen gelungen ist, eine technologische Erfindung der Menschen zu nutzen, mit der winzigste Energiemengen sichtbar gemacht werden können.

Die Umwandlung einer winzigen Menge Photonenenergie wird zu einer großen, hellen und manchmal farbenreichen fotografischen Aufnahme, die wir sehen und an der wir uns wieder und wieder erfreuen können. Das ist bemerkenswert!

Den zur Erzeugung dieser Energie angewandten Prozess haben wir noch nicht verstanden, weil wir die Realität dieser Wesen nicht verstehen. Vielleicht sind sie in der Lage, Energie umzuwandeln, wie sie etwa von einem elektronischen Kamerablitz abgegeben wird. Oder sie erzeugen die Energie selbst und lenken sie dann auf die Kamera.

In diesem Fall können sie kostbare Energie dadurch sparen, dass sie diese nicht in Richtungen lenken, wo sie niemand sieht oder entdeckt, also wo sich keine Kamera befindet.

Bezüglich der physikalischen Aspekte der Orb-Fotografie gibt es offensichtlich noch viele offene Fragen. In diesem Buch geht es im Wesentlichen darum, die hinter den Orbs stehende Absicht zu ergründen und herauszufinden, was sie uns mitteilen wollen. …

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/amra-verlag.de am 04.05.2023