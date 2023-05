Teile die Wahrheit!

Ein zum Nachdenken anregender neuer Bericht des Sicherheitsrates (SC), der heute im Kreml kursiert, stellt zunächst fest, dass Präsident Putin ein Dekret unterzeichnet hat, um eines der am meisten geschätzten Stücke russischer religiöser Kunst, die „Dreifaltigkeits“-Ikone, nach seiner Beschlagnahmung von dämonischen sozialistischen Kräften im Jahr 1917, an die Russisch-Orthodoxe Kirche zu übergeben.

Dieses unschätzbare Kunstwerk wurde ursprünglich im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts für eine Kathedrale des Klosters gemalt, etwa zu der Zeit, als das Großfürstentum Moskau und das Persische Reich erstmals Beziehungen aufnahmen – heute bekannt als das die Russische Föderation und die Islamische Republik Iran.

Nun planen beide, in naher Zukunft, ein neues strategisches Kooperationsabkommen zu unterzeichnen – aber sie sind wütend über die über 500 Jahre friedlichen Beziehungen zwischen Russland und dem Iran, so die führende Kriegstreiberei mit Sitz in Washington DC.(Ukraine plant den Dritten Weltkrieg – Russland sprengt unterirdischen Bunker (Video))

Die Tank Heritage Foundation verkündete gerade: „Washington muss einen übergreifenden Rahmen entwickeln, um die Macht beider zu untergraben, gefährliche Zusammenarbeit zwischen beiden zu bestrafen und den Druck auf ihre bilateralen Beziehungen zu verschärfen.“

Fiona Hill, die führende außenpolitische Beraterin des sozialistischen Biden-Regimes, schloss sich der amerikanischen Proklamation an, sich in die friedlichen Beziehungen Russlands zu seinen Nachbarn einzumischen, und erklärte in diesem Bericht:

„Mehr als ein Jahr nach Russlands Invasion in der Ukraine hat sich der brutale Krieg, den Wladimir Putin angezettelt hat, verändert, wie es bei großen regionalen Konflikten oft der Fall ist, in einen Krieg mit globalen Auswirkungen …

Dies ist nicht, wie Wladimir Putin und andere behaupten, zu einem Stellvertreterkrieg zwischen den Vereinigten Staaten oder dem „kollektiven Westen“ gegen Russland geworden … (Wie die US-amerikanische Luftabwehr das Duell gegen die russische Kinschal-Rakete in Kiew verlor (Video))

Im geopolitischen Bereich ist der Krieg nun praktisch das Gegenteil – ein Stellvertreter für eine Rebellion Russlands und des „Rests“ gegen die Vereinigten Staaten.

„Der Krieg in der Ukraine ist vielleicht das Ereignis, das das Ende der Pax Americana für jedermann sichtbar macht.“ So die Erklärung, vom weltberühmten brasilianischen geopolitischen Analysten Pepe Escobar in seinem gerade veröffentlichten offenen Brief „US-Schuldenimperium auf dem Weg zum Zusammenbruch“ sachlich festgestellt.

Das neue Buch von Prof. Michael Hudson, „Der Zusammenbruch der Antike: Griechenland und Rom als oligarchischer Wendepunkt der Zivilisation“, ist ein bahnbrechendes Ereignis in diesem Jahr des gefährlichen Lebens, in dem, um Gramsci zu paraphrasieren, die alte geopolitische und geoökonomische Ordnung stirbt und die neue wird in rasender Geschwindigkeit geboren.

Prof. Hudsons Hauptthese ist absolut niederschmetternd: Er möchte beweisen, dass die Wirtschafts- und Finanzpraktiken im antiken Griechenland und Rom – den Säulen der westlichen Zivilisation – die Bühne für das bereiten, was heute direkt vor unseren Augen geschieht: ein reduziertes Imperium, eine Rentierwirtschaft, die von innen heraus zusammenbricht.

Und das bringt uns zum gemeinsamen Nenner jedes einzelnen westlichen Finanzsystems: Es geht um Schulden, die unweigerlich durch den Zinseszins wachsen.

Diese Königreiche wussten alle um die Bedeutung des Schuldenerlasses. Andernfalls würden ihre Untertanen in die Knechtschaft geraten; verlieren ihr Land an eine Gruppe von Zwangsvollstreckungsgläubigern; und diese würden normalerweise versuchen, die herrschende Macht zu stürzen.

Aristoteles brachte es auf den Punkt: „In der Demokratie beginnen die Gläubiger, Kredite zu vergeben, und die Schuldner können nicht zahlen, und die Gläubiger bekommen immer mehr Geld, und am Ende verwandeln sie eine Demokratie in eine Oligarchie, und dann macht sich die Oligarchie erblich und Du hast eine Aristokratie.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg, so fährt dieser Bericht fort, seien die Vereinten Nationen gegründet worden, um globale finanzielle Ungleichheiten auszugleichen und Nationen davon abzuhalten, einseitig Kriege anzuzetteln und die Welthandelsbilanz durcheinander zu bringen.

Kurz darauf begannen die Vereinigten Staaten jedoch, nicht erklärte Kriege zu beginnen. Einseitige Sanktionen gegen jeden, der sich ihnen widersetzt, ist ein System zur Erlangung globaler Hegemonie, das die Vereinigten Staaten „die auf Regeln basierende Ordnung“ nennen und das sie noch nicht definiert haben.

Doch wenn es gegen die Supermacht Russland geht, erreichen die sanktionierten russischen Ölexporte heute einen Rekordwert – heute versuchen die sozialistischen westlichen Kolonialmächte der G7, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen, mit Ausnahme des G7-Mitglieds Japan, das seine Importe sanktionierter russischer Energie steigert – das an billiger russischer Energie ausgehungert ist.

Das EU-Mitglied Italien hat gerade seine höchste Staatsverschuldung verbucht in der Geschichte – und heute meldete die Eurozone, dass ihre Industrieproduktion einen deutlichen Rückgang von 4,1 % erlitten habe.

Während die Welt zusieht, wie die sozialistischen westlichen Kolonialmächte kollektiven wirtschaftlichen Selbstmord begehen, stellt EU-Kommissarin Vera Jourova in diesem Bericht sachlich fest:

„In vielen Ländern ist das Narrativ, dass Russland nicht der Aggressor, sondern das Opfer ist, auf dem Vormarsch“ – sagte sie weiter als sie Bundeskanzler Olaf Scholz reden hörte und verriet weiter: „Wenn ich mit Staats- und Regierungschefs aus diesen Ländern spreche, versichern mir viele, dass sie die Grundprinzipien unserer internationalen Ordnung nicht in Frage stellen. Womit sie zu kämpfen haben, ist die ungleiche Anwendung dieser Prinzipien … Was sie erwarten, ist eine gleichberechtigte Vertretung und ein Ende der westlichen Doppelmoral …

Ihre Führer haben das Gefühl, dass wir nur auf sie zugehen, weil wir an ihren Rohstoffen interessiert sind weil wir ihre Unterstützung für eine UN-Resolution wollen“ – und wie sich die Welt wirklich fühlt, wird in dem gerade veröffentlichten geopolitischen Dokument „Der ‚Kampf der Zivilisationen‘ aufgezeigt, was bereits im Gange, während die Welt sich der Verwestlichung widersetzt.

Weiter heißt es: „Abgesehen von sehr unterwürfigen Ländern wie Japan wollte der Rest der Welt nie vom Westen dominiert werden … Das bedeutet nicht, dass sie dem Westen feindlich gegenüberstehen, aber es verkörpert den Wunsch, gleichberechtigt behandelt zu werden und zu existieren zu ihren eigenen Bedingungen zu haben, anstatt am unteren Ende einer Wirtschafts- und Wertehierarchie zu stehen, die nur einer kleinen Gruppe von Ländern zugute kommt …

Daher könnte der neue Kalte Krieg durchaus auf einem „Kampf der Kulturen“ aufbauen, weil er westlich ist Liberalismus gegen diejenigen, die sich dafür entscheiden, nicht nach seinen Prämissen zu leben. “

In dem osteuropäischen Land, das am besten im Artikel „Willkommen in der Ukraine, der korruptesten Nation Europas“ beschrieben wird, begehen die sozialistischen westlichen Kolonialmächte wirtschaftlichen Selbstmord, weil der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs der Ukraine, Wsewolod Knjasew, laut diesem Bericht gerade verhaftet wurde, weil er eine Strafe erhielt für den Erhalt von 2,7 Millionen US-Dollar Bestechungsgeldern – verbunden mit der Nachricht:

„Ungarn hat den Transfer von Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 500 Millionen Euro (544 Millionen US-Dollar) von der Europäischen Union in die Ukraine blockiert “ – der Nachricht folgte schnell die Enthüllung: „Die US-Hilfe für die Ukraine könnte bereits Mitte des Sommers vollständig erschöpft sein“, berichtete Politico am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen …

Das liegt daran, dass Washington bereits den größten Teil des vom Kongress im Dezember genehmigten Hilfspakets in Höhe von 48 Milliarden US-Dollar ausgegeben hat – allesamt schließt sich russischen Botschafter Wassili Nebenzya an, der bei den Vereinten Nationen sagte: „ Kürzlich sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, dass mögliche Waffenlieferungen von Drittstaaten an Russland inakzeptabel seien, weil sie mit einer Beteiligung am Konflikt gleichgesetzt werden könnten…

Und was ist mit der Tatsache, dass jetzt die gesamte Militärmaschinerie des Westens daran arbeitet, den Krieg am Laufen zu halten? … Dies ist ein weiteres offenes Eingeständnis der direkten Beteiligung des Westens an dem Konflikt.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, Mitglied des BRICS-Bündnisses , gab heute früh bekannt, dass sowohl Präsident Putin als auch Präsident Selenskyj der Annahme einer Friedensdelegation zugestimmt hätten, und enthüllte:

„Meine Gespräche mit den beiden Führern haben gezeigt, dass sie beide bereit sind, eine Friedensdelegation zu empfangen. Die afrikanischen Staats- und Regierungschefs führen eine Diskussion darüber, wie dieser Konflikt beendet werden kann …

Ob das gelingt oder nicht, wird von den Diskussionen abhängen, die geführt werden … In diesem Punkt waren wir stets standhaft: Südafrika wurde und wird nicht in einen Wettbewerb zwischen Weltmächten hineingezogen.“

In den Stunden unmittelbar bevor Präsident Selenskyj der Annahme einer Friedenserklärung afrikanischer Staats- und Regierungschefs der BRICS-Allianz zustimmte, gab die ukrainische Regierung, wie in diesem Bericht ausführlich erläutert wird, bekannt:

„Russland führte in den frühen Morgenstunden des Dienstags einen integrierten Angriff auf Ziele in Kiew durch, der in seiner Art außergewöhnlich war. Die maximale Anzahl angreifender Raketen wurde in kürzester Zeit abgeschossen “ – eine Ankündigung, auf die das russische Verteidigungsministerium antwortete:

„Ein Präzisionsangriff einer russischen Hyperschallrakete vom Typ Kinzhal hat ein Patriot-Luftverteidigungssystem in Kiew zerstört.“ In dem Bericht heißt es weiter: „Den russischen Luftverteidigungssystemen gelang es, an einem Tag sieben feindliche Storm-Shadow-Raketen abzufangen … Die russischen Streitkräfte haben außerdem drei HARM-Antiradarraketen sowie sieben HIMARS MLRS-Raketen abgefangen.

Die Analyse geht weiter: „Seit Beginn der Sonderaktion konnten die russischen Streitkräfte 425 Flugzeuge, 233 Hubschrauber, 4.156 Drohnen, 421 Luftverteidigungssysteme, 9.169 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge, 1.100 MLRS, 4.821 Feldartilleriegeschütze und einen Mörser sowie 10.214 Militärfahrzeuge zerstören“.

