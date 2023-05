Symbolik rund um die Krönung Karls III.

Im Zusammenhang mit der Krönung von König Karl sind einige Dinge aufgefallen, die etwas darüber aussagen könnten, was bereits geschehen ist und was in naher Zukunft geschehen wird.

Das liegt nicht nur am Namen des Ereignisses (Krönung), sondern auch am Datum und an allerlei Symbolik, aus der wir vielleicht etwas ablesen können. Es scheint alles mit dem antichristlichen Moment und dem Phönix zu tun zu haben, also sehen wir uns an, woher all diese Symbolik stammt. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Zunächst ist mir aufgefallen, dass es kurz vor der Krönung einen Medienbericht über Lionel Messi gab, dessen Namen ich bereits in meinem Buch als Anspielung auf den Löwen von Juda beschrieben habe.

Nach dem siegreichen Endspiel der Fußballweltmeisterschaft in Katar war der Löwe von Juda (Lionel), der Messias (Messi), in ein so genanntes Bisht gehüllt. Das Tragen dieses Bisht verweist auf Jesus (die Christusfigur), auf das Königtum oder die Heiligkeit, und es verweist auch auf das G.O.A.T., die Abkürzung, die für „the Greatest Of All Time“ steht, wie Messi genannt wurde, und wenn man es ausspricht, erhält man „Ziege“, was wiederum ein Verweis auf Baphomet ist (die zwittrige Ziege, die Luzifer darstellt).

Wir sehen Messi auch häufig in Verbindung mit dieser Ziege.

Über Messi erschien am 2. Mai im Telegraph der folgende Bericht: „PSG suspendiert Lionel Messi verlässt Paris“. Was ist daran so besonders? Nicht so viel, außer dass der Löwe von Juda, Isis (Par Isis), geht.

Der Sündenbock (der G.O.A.T.) wurde symbolisch von ISIS vertrieben. Und Isis (Paris) aus der ägyptischen Mythologie, ist Artemis in der griechischen Mythologie.

Isis ist auch Diana in der römischen Mythologie. Alle 3 Namen stehen eigentlich für dieselbe Mondgöttin in verschiedenen Epochen. Und den Namen Diana kennen wir von König Charles' berühmter Ex-Frau.