Treffen der Schattenregierung: Ultrageheime Bilderberg-Treffen beginnen in Portugal (Video)

Es herrscht in den Medien eine völlige Verdunkelung bzw. Ausblendung über das bevorstehende Treffen der Schattenregierung.

Die Medien berichten nicht über das bevorstehende Treffen der Schattenelite.

Die Bilderberg-Gruppe, eine berüchtigte Schattenorganisation, deren Mitgliederliste einige der mächtigsten und einflussreichsten Menschen der Welt umfasst, hält dieses Wochenende in Lissabon, Portugal, ihr jährliches Treffen ab.

Seltsamerweise gibt es in der Wirtschaftspresse eine komplette Mediensperre über die bevorstehende Konferenz, trotz der bedeutenden geopolitischen Verzweigungen, die mit ihren Mitgliedern und den diskutierten Tagesordnungspunkten verbunden sind. Ihr bescheidener Korrespondent kann immer noch keinen einzigen Bericht über die Bilderberg-Treffen in den Unternehmensmedien finden.

Wenn Sie mit der jährlichen, nur auf Einladung stattfindenden Klausurtagung des Weltwirtschaftsforums in Davos vertraut sind, können Sie erahnen, was Bilderberg bedeutet.

Doch Bilderberg ist noch eine Stufe exklusiver, denn im Gegensatz zu den Tausenden, die nach Davos gehen, werden in der Regel weniger als 150 Personen zu der Konferenz eingeladen. Bilderberg besteht nur aus den allerbesten Wirtschaftsmagnaten, Königshäusern, einflussreichen Medienvertretern und Regierungsvertretern.

Die unabhängigen Journalisten vor Ort, Charlie Skelton und Dan Dicks, gehen davon aus, dass die Treffen im 5-Sterne-Hotel Pestana Palace in Lissabon stattfinden werden, für das an diesem Wochenende offensichtlich keine Reservierungen möglich sind.

Die Bilderberg-Website wurde seit 2022 nicht mehr aktualisiert, aber wir haben die Bestätigung, dass die Treffen stattfinden, über die Website der Europäischen Kommission, die sie im Kalender von zwei ihrer Spitzenbeamten vermerkt hat. Ansonsten gibt es eine totale Nachrichtensperre bezüglich der erwarteten Teilnehmer. (Tucker Carlson gefeuert – von Murdoch und seinem „langjähriger Freund“ Rothschild)

Die Bilderberg-Treffen finden seit Mitte der 1950er-Jahre regelmäßig statt, wobei das erste Treffen 1954 im Hotel Bilderberg in den Niederlanden abgehalten wurde.(The Economist Titelbild Mysterium: Zeigen uns die Rothschilds, wie die Welt nächstes Jahr aussehen wird?)

Obwohl sie in erheblichem Umfang mit öffentlich gewählten Beamten besetzt sind, bleiben die Diskussionen, die während der Bilderberg-Konferenzen stattfinden, ein streng gehütetes Geheimnis.

Es überrascht nicht, dass dies viele zu dem Verdacht veranlasst hat, dass die mächtigen globalistischen Ideologen, die an diesen geheimen Wargaming-Diskussionen teilnehmen, nichts Gutes im Schilde führen. Die Organisatoren verteidigen die Geheimhaltung der Konferenz damit, dass sie den Teilnehmern ermöglicht, informell unter Gleichgesinnten zu sprechen.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, warum Bilderberg-Konferenzen oft mit konspirativen Untersuchungen in Verbindung gebracht werden, genügt ein Blick auf die Teilnehmerliste des letztjährigen Treffens in Washington, D.C.

An den Treffen nahmen mehrere Staatsoberhäupter und die weltweit mächtigsten Spionagechefs teil. Auf amerikanischer Seite waren mehrere Kabinettsmitglieder der Biden-Administration sowie der CIA-Direktor, Albert Bourla, CEO von Pfizer, Eric Schmidt von Google, Sam Altman von ChatGPT und Peter Thiel vertreten, um nur einige zu nennen.

Auf europäischer Seite waren unter anderem die britischen und französischen Spionagechefs sowie NATO-Chef Jens Stoltenberg anwesend. Zu den Diskussionsthemen gehörten:

-Geopolitische Neuausrichtungen

-NATO-Herausforderungen

-China

-Indo-pazifische Neuausrichtung

-Technischer Wettbewerb zwischen China und den USA

-Russland

-Kontinuität von Regierung und Wirtschaft

-Störung des globalen Finanzsystems

-Desinformation

-Energiesicherheit und Nachhaltigkeit

-Gesundheit nach einer Pandemie

-Fragmentierung der demokratischen Gesellschaften

-Handel und Deglobalisierung

-Ukraine

Die diesjährige Tagesordnung wurde noch nicht veröffentlicht, und auch die Teilnehmer wurden noch nicht bekannt gegeben. NATO-Chef Jens Stoltenberg wird in der Stadt sein, aber die einzigen öffentlich bestätigten Teilnehmer sind die EU-Kommissare Paolo Gentiloni und Didier Reynders Justice.

Das Dossier wird Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen erhalten.

Auf der offiziellen Webseite ist noch kein Eintrag über die in den nächsten beiden Tagen stattfindende Konferenz zu finden. Der Webseite mit dem Kalender der Mitglieder der EU-Kommission können wir jedoch folgende Teilnehmer entnehmen:

Paolo Gentiloni in Lissabon, Portugal (bis 20.05.): Treffen mit Finanzminister Fernando Medina; Teilnahme an den Bilderberg-Treffen.

Herr Didier Reynders in Lissabon, Portugal: nimmt am Bilderberg-Treffen teil.

Also nehmen seitens der EU der Wirtschaftskommissar Gentiloni und Justizkommissar Reynders teil.

Charlie Skelton‚ einer der Journalisten, die bereits vor Ort sind, berichtet über die Vorbereitungen:

