Laut dem Vorsitzenden der Staatsduma handelt es sich bei diesen Menschen um „Menschen der Vergangenheit“, die alles getan haben, um die Welt in einen Krieg zu treiben.

Das sagte der Vorsitzende der Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin auf der Plenarsitzung am 16. Mai.

„Was Macron, Biden, Zelensky, Scholz betrifft, sie sind Menschen der Vergangenheit. Für sie wird es in der schönen Welt der Zukunft keinen Platz mehr geben, denn sie haben alles getan, um die Welt in einen Krieg zu treiben und die Ukraine in ein Übungsgelände zu verwandeln“, betonte er.

Laut Wjatscheslaw Wolodin werden ihre Nationen ihnen nicht verzeihen: „Wir werden Zeuge sein, wenn sie in den Ruhestand gehen, die Leute werden applaudieren, und dann werden sie vor dem Internationalen Strafgerichtshof stehen.“

Der Vorsitzende der Staatsduma fügte hinzu, dass der derzeitige Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, die Wahlen an Marine Le Pen verlieren würde, wenn sie an diesem Tag stattfinden würden: „Daher sind seine Bemerkungen und Kommentare zu Themen im Zusammenhang mit China und Russland nichts weiter als ein Versuch, die Aufmerksamkeit der Menschen, der Bürger Frankreichs, von den Problemen abzulenken, die im Land bestehen.“

„Was kann ich über Biden sagen – er ist einfach ein kranker Mann. Was Scholz betrifft, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass er tatsächlich die deutsche Wirtschaft und vor allem die Beziehungen zerstört, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang zwischen der Sowjetunion, Russland und Deutschland gebildet hatten.“

„Das betrifft die einfachen Menschen in Deutschland, daher werden ihm weder die jetzige noch die zukünftige Generation es verzeihen, weil er sich nach Washington und Brüssel gewandt hat, weil dort höchstwahrscheinlich die Strippen gezogen werden und einfach nur Waffen in die Ukraine schickt, sodass er auf diesem Kriegsschauplatz eine schmutzige Rolle spielen muss“, schlussfolgerte Wjatscheslaw Wolodin.

Weder Selenskyj noch die Ukraine würden an den Verhandlungstisch kommen, bis Washington ihnen das erlaubte, wie der Vorsitzende der Staatsduma sagte. (Südafrika warnt Putin vor drohender Verhaftung – Angriff auf den Kreml – harte Antwort gefordert (Videos))

„Wenn wir über Sicherheit sprechen, ist die aktuelle Situation in der Ukraine nicht nur eine Frage der Sicherheit der Russischen Föderation, sondern der ganzen Welt“, sagte der Vorsitzende der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin.(Putin: „Russland wird seine Ziele konsequent verfolgen“)

„Unabhängig von unseren Ansichten sollten wir den Mut haben zuzugeben, dass die Vereinbarungen, die die Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen haben, zerstört wurden. Das Problem der globalen Sicherheit ist heute sehr akut“, fügte er hinzu.

Ihm zufolge führen Washington und Brüssel Krieg in der Ukraine. „Wir haben immer gesagt und betonen heute, dass wir dem ukrainischen Volk nichts mitzuteilen haben. Aber die NATO hat die Ukraine erobert und ihre Söldner dorthin gebracht: sowohl an die Macht als auch auf das Schlachtfeld. Die aktuelle Situation ist das Ergebnis solcher Aktionen“, fügte Wjatscheslaw Wolodin hinzu.

Als er über die Aussichten von Friedensverhandlungen sprach, äußerte der Vorsitzende der Staatsduma die Meinung, dass die Ukraine und ihr Präsident nicht an den Verhandlungstisch kommen würden, bis Washington ihnen dies zulasse.

„Die Ukraine als Staat existiert nicht mehr. Heute ist dieses Gebiet ein Testgelände für Waffen, die von allen NATO-Mitgliedstaaten verschickt werden. Die ukrainischen Behörden sind nur Marionetten. Dort regieren Berater aus Washington, aus Brüssel. Wenn wir über Selenskyj sprechen, ist er nur ein Fernsehmoderator. Außerdem liest er einfach den für ihn geschriebenen Text“, fügte Wjatscheslaw Wolodin hinzu.

Der Vorsitzende der Staatsduma betonte, dass Russland für eine multipolare und gerechte Welt stehe, in der jedes Land eine Zukunft und die Menschen eine Perspektive haben sollten.

Die militärische Sonderoperation Russlands in der Ukraine sei unvermeidlich gewesen, sonst wäre die Welt in eine Tragödie gestürzt, ist Wjatscheslaw Wolodin überzeugt.

„Es ist sehr wichtig, dass jeder das versteht“, sagte er.(Ukraine plant den Dritten Weltkrieg – Russland sprengt unterirdischen Bunker (Video))

Die Staatsduma kündigte den Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa

„Um die Sicherheit der Russischen Föderation zu gewährleisten, haben Mitglieder der Staatsduma, geleitet von den Interessen des russischen Volkes, beschlossen, den Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa aufzukündigen“, sagte der Vorsitzende der Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin.

Die Mitglieder der Staatsduma unterstützten auf der Plenarsitzung einstimmig die Entscheidung, den Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa aufzukündigen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde der Staatsduma vom Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin vorgelegt.

In der Begründung heißt es, dass der Vertrag am 19. November 1990 in Paris unterzeichnet wurde und am 9. November 1992 in Kraft trat. Er stellte ein Kräftegleichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten zweier militärisch-politischer Allianzen her – dem Warschauer Pakt und der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) – auf niedrigeren Ebenen und begrenzte die Möglichkeit, ihre konventionellen Streitkräfte entlang der Kontaktlinie einzusetzen.

„Seit Anfang der 90er Jahre wirkten sich die groß angelegten militärisch-politischen Veränderungen, vor allem im Zusammenhang mit der NATO-Erweiterung, auf den Vertrag aus und machten ihn überholt und irrelevant“, heißt es in dem Dokument.

„Washington und Brüssel, besessen von der Idee, eine unipolare Welt aufzubauen und die NATO nach Osten zu verlagern, haben das globale Sicherheitssystem zerstört“, postete der Vorsitzende der Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin auf seinem Telegram-Kanal.

„Bei der Gründung der NATO im Jahr 1949 erklärten die NATO-Mitglieder, dass sie ausschließlich zu Verteidigungszwecken geschaffen wurde. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der Block ein Wolf im Schafspelz war“, betonte er.

„Sie haben nur angegriffen und sind in die Offensive gegangen, haben Leid über die Menschen gebracht, Staaten zerstört: Jugoslawien, Afghanistan, Libyen, Irak, Syrien“, betonte der Vorsitzende der Staatsduma.

„Washington nutzt die NATO und versorgt das Kiewer Terrorregime mit Waffen, destabilisiert die Lage in der Welt, um seine Hegemonie aufrechtzuerhalten. Es könnte zu einer globalen Katastrophe führen“, betonte Wjatscheslaw Wolodin.

Im Jahr 2007 erklärte das Staatsoberhaupt ein Moratorium für die Umsetzung der Vertragsbestimmungen. „Seit 2007 hat sich die Lage in Europa im Bereich konventioneller Waffen deutlich verschlechtert.

Die USA und ihre Verbündeten verfolgen den Kurs einer militärischen Konfrontation mit Russland, die mit katastrophalen Folgen verbunden ist“, heißt es weiter in der Begründung. In diesem Zusammenhang hat der Präsident der Russischen Föderation beschlossen, dies anzuprangern.

Darüber hinaus ist die Russische Föderation automatisch nicht mehr Teil einer Reihe damit verbundener internationaler Verträge.

