Warum eine magnetische Nordverschiebung bald eintreten wird

Die immer häufiger auftretenden Nordlichterscheinungen sind nur ein Vorzeichen. Selbst die jüngste Militärübung von 23 NATO-Ländern in Schweden mit dem Titel Aurora Borealis war ein Hinweis auf diese großen bevorstehenden Ereignisse. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Treue Leser hier wissen, worum es geht. Die Prämisse ist, dass wir unter einer Plasmakuppel(dem Simulationsbildschirm) leben und dass es 88 solcher Kuppeln gibt (jede mit ihrer eigenen Erdoberfläche).

Wenn diese 88 mit einer neuen großen Kuppel überdacht werden, kommt es zu Aurora-Borealis-Phänomenen (Nordlichter), die an das Feuerwerk unserer Neujahrsfeiern erinnern werden.

Dieses Phänomen sieht aus wie bunte Plasmaschlieren, die den Himmel überqueren, mit bunten runden Scheiben, die neben ihnen durch die Luft kreisen und nach einer Weile zum Stillstand kommen.

Diese Kreise sind dann die Spiegelungen der 87 anderen Plasmakuppeln in der neu entstehenden Plasmakuppel.

Der kreisende Effekt hat damit zu tun, dass das sich drehende Plasma durch das zirkulierende elektromagnetische Ringfeld erst dann zum Stillstand kommt, wenn die Plasmakuppel vollständig ist. (Polverschiebungshypothese überarbeitet)

Sobald dies der Fall ist, können die 88 „kleineren“ Plasmakuppeln (von denen unsere Erde eine ist) abgeschaltet werden, und die runden Scheiben am Himmel verschwinden plötzlich (lesen Sie weiter unten).

Übrigens gibt es zweimal 88 dieser Systeme, und diese anderen 88 Plasmakuppeln werden ebenfalls von einer großen Plasmakuppel überdacht werden. Kurz darauf wird das Phönix-Phänomen auftreten, bei dem die beiden neuen größeren Plasmakuppeln von einer Superkuppel gewölbt werden.(Warten auf den Polsprung: Manipulierte Datensätze – verhaftete Wissenschaftler (Video))

Zwischen diesen beiden größeren Plasmakuppeln wird sich dann eine elektromagnetische Entladung in der wachsenden Superkuppel aufbauen, und dieser Effekt wird wie ein feuriger Vogel aussehen, der mit den Flügeln schlägt, und zwar aufgrund des elektromagnetischen zirkulierenden Ringfeldes, das erforderlich ist, um die Superkuppel bis zu dem Kamm über den beiden bestehenden (frisch gestarteten) großen Plasmakuppeln wachsen zu lassen.

Das wird in etwa so aussehen wie das unten gezeigte Bild (und lesen Sie weiter unten).

Sobald diese Superkuppel errichtet ist, werden die alte Sonne und der Mond (die zur alten Plasmakuppel gehören, die eine der 88 Kuppeln ist, die wir unsere Erde nennen) verschwinden und durch ein neues Sonnensystem ersetzt.

Diese Sonne spiegelt sich dann in einer viel größeren Plasmakuppel, unter der sich dann die Terra all dieser 2×88 Systeme befindet. Die Terra der (jetzt aufgezeichneten 176 Kuppeln), die sich mehr im Zentrum der Kuppel befinden, wird daher wärmer sein und die Terra am äußeren Rand der neuen Superkuppel wird kälter sein. Der Mond (die Spiegelung aller Terra im Plasma-Dome) wird daher viel größer sein.

Alles in allem wird es also eine gigantische Menge an neuer Erde geben: extra terra. Außerdem werden wir in der Lage sein, alle Bewohner dieses Extra-Terra zu treffen (außerirdisches Leben).

Und da die gesamte Erde dann unter einer einzigen Super-Plasmakuppel liegt, wird es möglich sein, zwischen all diesen Extra-Terra zu reisen. Dann werden die SpaceX-Raketen plötzlich brauchbar(Erklärung) und wir können innerhalb weniger Stunden zu ihnen fliegen und umgekehrt.

Die PsyOp zur globalen Erwärmung, die wir jetzt von der Politik erleben, hat also eine doppelte Ebene. Es ist nicht nur eine psychologische Operation (PsyOp), um die Menschen zu unterdrücken und in die finanzielle Zange zu nehmen, sondern auch eine unterschwellige Gewöhnung an die Situation nach der Inbetriebnahme der neuen Plasmakuppeln (gefolgt vom Phoenix-Moment), in der die gesamte Erde wärmer wird.

Wenn wir für einen Moment annehmen, dass unser jetziger Plasmadom eine zentralere Position unter dem Superdom einnimmt, wird die Sonne im Durchschnitt höher stehen und wir werden mit einem abrupten Temperaturanstieg auf der gesamten (uns jetzt bekannten) Erde konfrontiert.

Für einen Skiurlaub müssen wir dann auf das neue Terra fahren, das mehr am Rande des Superdoms liegt.

Während der Inbetriebnahme der beiden großen Plasmakuppeln und während der Inbetriebnahme des Superdoms werden wir auch mit einem neuen magnetischen Norden zu tun haben. Eigentlich ist der Begriff „magnetischer Norden“ falsch.

Es ist das magnetische Zentrum des elektromagnetischen zirkulierenden Ringfeldes, das die Plasmakuppel erzeugt und aufrechterhält, das ein Zentrum hat. Wir bezeichnen dieses Zentrum (fälschlicherweise) als magnetischen Norden.

Bei der Inbetriebnahme der neuen größeren Plasmakuppeln wird ein viel stärkeres und größeres elektromagnetisches Ringfeld in Gang gesetzt. Ein solches Ringfeld wird sein eigenes magnetisches Zentrum haben.

Beim Anfahren der beiden größeren neuen Plasmakuppeln wird sich also der elektromagnetische Norden abrupt verschieben, und beim Anfahren des Superdoms geschieht dies erneut.

Auch wenn viele diesen neuen Super Dome nicht erleben werden, beschreibe ich ihn trotzdem, damit er gelesen und das Backup für den nächsten Simulationszyklus und für diejenigen, die noch sieben Jahre unter dem Super Dome verbringen müssen, gebrannt werden kann.

Auch wenn es jetzt noch nach SciFi-Fantasie klingt, wird es sich bald als wahr erweisen.

Während die Flugzeuge am Boden sind, stehen wir kurz vor der Inbetriebnahme der ersten beiden großen Plasmakuppeln.

Danach wird der Phoenix-Moment folgen. Nur noch ein wenig Geduld, denn wir sind fast am Ziel.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl/ am 22.05.2023