Huch, plötzlich fällt der Ball runter: ISS-Astronauten stellen Gesetz der Schwerelosigkeit auf den Kopf (Videos)

Skurrile Videos beweisen, dass die US Raumfahrtbehörde NASA die Welt an der Nas(a)e herumführt und alle Bilder aus dem All nur großes Kino sind. Bälle, die trotz Schwerelosigkeit zu Boden gehen, Astronauten, die an Seilen hängen und Luken, die nicht richtig schließen, beweisen, dass Houston offenbar ein Problem hat. Von Frank Schwede

Dass Neil Armstrongs Mondspaziergang am 21. Juli 1969 von Stanley Kubrick in einem Studio inszeniert wurde, steht für Kritiker der US Weltraumbehörde NASA schon lange außer Zweifel – und mittlerweile scheint sogar dem letzten Apollo-Anhänger einzuleuchten, dass die USA in den 1960er Jahren unmöglich zum Mond und zurück reisen konnten.

Und selbst heute, mehr als fünfzig Jahre später, scheint es ihnen nicht zu gelingen, dem Mann im Mond noch einmal Hallo zu sagen. Doch was macht das für einen Sinn, eine Lüge über mehr als fünf Jahrzehnte in den Köpfen der Menschen aufrecht zu halten?

Eine weitere interessante Frage, die NASA-Kritiker schon eine ganze Weile beschäftigt, lautet: ist auch die internationale Raumstation ISS nur eine Scheinprodukt aus den Tiefen der Weltraumbehörde? Das Internet ist voll mit Videoclips, die beweisen, dass die ISS mehr Schein als Sein ist.

In einem Videoclip aus einem rund 20-minütigen Livestream anlässlich des „Earth Day 2021“ ist ein Astronaut sehen, wie er einen Erdball an seinen Körper presst. Plötzlich entgleitet ihm der Ball und fällt entgegen der physikalischen Gesetzmäßigkeit der Schwerelosigkeit nach unten. Das hätte nicht passieren dürfen.(Russland droht damit, westliche kommerzielle Satelliten abzuschießen, wenn sie im Ukraine-Konflikt eingesetzt werden)

Faktenprüfer des Wochenmagazins Stern sagen in einem Video, dass es sich bei der Behauptung, dass der Ball nicht schwerelos sei, um eine Falschmeldung handelt. Weiter heißt es in dem Video:

„Der kurze Ausschnitt des Livestreams wurde offenbar bewusst aus dem Kontext gerissen, um als vermeintlicher Beweis für eine Verschwörungstheorie zu dienen. Was der Clip allerdings nicht zeigt, der Ball schwebt im Verlauf des Videos immer wieder schwerelos durch das Bild.“

Allerdings liefern die Faktenprüfer des Stern keine Erklärung, warum der Ball in dem Moment, wo in der Astronauten loslässt, nicht, wie es eigentlich hätte geschehen müssen, schwebt, sondern nach unten fällt.

Keineswegs geht es Kritikern darum, eine Verschwörungstheorie aufzubauen, vielmehr geht es hier um die Feststellung der Tatsache, dass sich ein Objekt entgegen der physikalischen Gesetze verhalten hat, was unter den gegebenen Umständen nicht hätte passieren dürfen.

Das heißt, wenn sich die Besatzung tatsächlich in schwereloser Atmosphäre befunden hätte, wäre der Ball im Moment des Loslassens durch das Bild geschwebt. (Gibt es überhaupt Satelliten, wie funktioniert GPS, wenn es sie nicht gäbe, und was ist Starlink? (Video))

Ist die ISS nur Studiokulisse?

Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer Videos, in denen auf Fehler aufmerksam gemacht wird. Fehler, die beweisen können, dass die Aufnahmen inszeniert oder gefälscht wurden, was gleichzeitig auch beweist, dass sich die Astronauten nicht in einer weit entfernten Raumstation im All befinden, sondern in einer Kulisse in einem Studio auf der Erde.

Im modernen Computerzeitalter gibt es nichts, was man bildtechnisch nicht fälschen kann. Das ist mittlerweile sogar schon am heimischen Computer möglich. Schon vor mehr als vierzig Jahren war es möglich, mit Kamera- und Beleuchtungstricks Illusionen in die Wohnzimmerstuben zu zaubern, die einem die Sprache verschlagen. Klassiker wie Star Trek zeigen das auf eindrucksvolle Weise.

Solange Zuschauer kein Equipment wie Mikrofone, Kameras und sonstige Utensilien zu sehen bekommen, ist es besonders für Laien oft schwer zu erkennen, ob die Aufnahmen authentisch sind.

Kritiker haben also nicht ganz unrecht, wenn sie behaupten, dass der Blick in den Weltraum aus der ISS noch lange kein Beweis dafür ist, dass die Aufnahme tatsächlich im All von Bord einer Raumstation entstanden ist, weil die Produktion dieser Art von Aufnahmen für Filmstudios in der Tat kein Problem ist.

Als die NASA ihr 20 jähriges Bestehen feierte, wurde in einem YouTube-Video behauptet, dass die Astronauten an Bord einer im Studio nachgebauten Raumstation an Seilen hängen, um die Schwerelosigkeit vorzutäuschen. Viele Zuschauer haben in der Kommentarspalte sogar bestätigt, dass sie die Seile erkannt haben.

Vielfach wird auch behauptet, dass die ISS in Wahrheit ein Flugzeug ist, indem die Schwerelosigkeit durch Steig- und Sinkflüge nach einer nach oben gerichteten parabolischen Flugbahn vorgetäuscht wird, während Weltraumspaziergänge in einem riesigen Wasserbecken simuliert werden, weil auf den Aufnahmen mehrfach Luftblasen entdeckt wurden, die durchs All fliegen.

Tatsächlich besitzt die NASA eine 1:1 Nachbildung der ISS, die sich als Trainingslager in einem gigantischen Swimminpool befindet – so ist es durchaus denkbar, dass einige Aufnahmen, vor allem Weltraumspaziergänge, Unterwasser gedreht werden. Bei der Nachbearbeitung werden das Wasser und andere Gegenstände, die nicht in die Aufnahme hinpassen, am Computer entfernt.

Auch der mittlerweile in der ganzen Welt bekannte UFO-Forscher Scott Waring hat sich ausgiebig mit der ISS beschäftigt und zahlreiche Aufnahmen unter die Lupe genommen. Dabei ist Waring auf einem Video aus dem Jahr 2016 gestoßen, bei dem er glaubt, eine instabile Luke erkannt zu haben. In einem Beitrag schrieb Waring auf seiner Website:

„Die Tür ist nicht luftdicht und sie ist auch keine echte Luke. Ich schaue es mir immer noch an, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie zum Teufel diese Luke den Weltraum draußen und die Luft drinnen behalten soll. Das ist wirklich irritierend.“

Astronauten an Seilen und animierte Bälle

Zu denken gibt, dass Google Warings Website kurz nach Veröffentlichung seines Beitrags vom Netz genommen hat. Waring vermutet, dass er mit seiner Entdeckung genau ins Schwarze getroffen hat und dass die Google-Zensoren nicht wollten, dass der vermeintliche Schwindel öffentlich wird.

Es gibt noch weitere auffällige Fehler, die Kritiker stutzig machen. In einem Video ist zu sehen, wie drei Astronauten während einer Live-Übertragung innerhalb der Raumstation miteinander sprechen.

Später, als sich die drei verabschieden, verschwimmen die Konturen ihrer Körper, während der Hintergrund weiter deutlich zu sehen ist, – dann unterbricht die Aufnahme plötzlich. Alien-Verschwörungstheoretiker Tyler Glockner glaubt:

„Diese kleine Pannen am Ende hat eine seit Jahren bestehende Theorie zusätzlich angeheizt, dass die ISS nicht echt ist, und dass das, was wir in diesen Live-Übertragungen tatsächlich sehen, nichts anderes ist als Astronauten, die vor einem Bluescreen stehen.

Viele Leute weisen darauf hin, dass am Ende des Clips nicht der gesamte Feed verschwindet, sondern nur die Astronauten. Einige sagen, dies ist ein Beweis dafür, dass zumindest einige dieser Live-Feeds vor einem grünen Bildschirm gemacht werden. Warum sonst sollten nur die Astronauten verschwimmen, wenn alles andere in der Kabine unberührt bleibt.

Ein weiteres Video, zeigt, wie der deutsche Astronaut Alexander Gerst zu den Zuschauern spricht und dabei nach einem kleinen Ball greift. Doch bevor Gerst den Ball zu fassen bekommt, bewegt dieser sich plötzlich nach rechts.

Vieles spricht bei dieser Aufnahmen dafür, dass es sich um Animation handelt, dass Objekte wie Bälle an andere Gegenstände in die Aufnahmen über ein Bildbearbeitungsprogramm eingefügt werden, um Schwerelosigkeit zu simulieren, während sich die Astronauten an Seilen bewegen und so tun, als würden sie sich in der Schwerelosigkeit befinden.

Offiziell wurde die Raumstation vor fast 25 Jahren aus fast vierzig Einzelteilen von jeweils einer eigenen Rakete ins All transportiert und dort zusammengebaut. Seit 1998 zieht sie ihre Bahnen um die Erde – aber tut sie das auch wirklich?

Leider glauben noch immer sehr viele Menschen an der Echtheit der Aufnahmen, weil es ihr gesamtes Weltbild erschüttern würde, wenn sie plötzlich feststellen müssten, dass sie die ganze Zeit über belogen wurden.

Mittlerweile wird es immer offensichtlicher, dass die Welt von Houston mehr als fünfzig Jahre nur an der Nas(a)s herumgeführt wurde und noch immer wird, bis endlich mal jemand aufsteht und dem Schwindel ein Ende bereitet.

Ist auch der Mars-Rover bloß eine Lüge?

Es gibt eine ganze Reihe wichtiger Punkte, die berechtigten Zweifel zulassen, dass die Raumfahrt, so, wie sie der Öffentlichkeit seit mehr als fünfzig Jahren präsentiert wird, nicht möglich ist. Der mit Abstand wichtigste und interessanteste Punkt ist die Weltraumstrahlung.

Befürworter der Raumfahrt argumentieren zwar, dass der stark strahlende Van-Allen-Gürtel innerhalb von nur 90 Minuten durchflogen werden könne, doch der bekannte Sachbuchautor und bekennende Kritiker Gernot L. Geise hält dagegen und behauptet, dass die Theorie falsch sei, weil mittlerweile bekannt sein sollte, dass sich der Gürtel bis auf die halbe Entfernung zum Mond erstreckt.

Das bedeutet, wenn ein Flug zum Mond rund vier Tage dauert, befinden sich die Astronauten rund zwei Tage innerhalb der gefährlichen Zone, dasselbe nochmal beim Rückflug. Deshalb geht auch Geise von der Theorie aus, dass die Ausflüge auf dem Mond in einem Studio auf der Erde gedreht wurden.

Ist möglicherweise die NASA keine Weltraumorganisation, sondern in Wahrheit eine Fake-Organisation? Gut möglich, weil nach Meinung von NASA-Kritikern auch mit Aufnahmen vom Mars vieles nicht stimmt.

Oft ähneln die gezeigten Orte Orten auf der Erde, auf anderen Aufnahmen sind Tiere zu sehen, die dort nicht hingehören, weshalb manche vermuten, dass über die Aufnahmen nur ein Filter gelegt wird, um dem Zuschauer zu suggerieren, dass man dazu in der Lage ist High Tech auf dem Mars zu schicken.

Die wirklich interessante Frage aber ist: warum macht man das? Warum wird der Öffentlichkeit eine Scheinwelt gezeigt, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt? Geschieht das, um die Öffentlichkeit von anderen Dingen abzulenken – oder gibt es da etwas, was die Öffentlichkeit auf gar keinen Fall erfahren darf?

Auch wenn die NASA in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Versuche unternommen hat, Gerüchte zu entkräften, ist es ihr bis heute nicht gelungen, Beweise zu erbringen, dass die Apollo-Mission tatsächlich zum Mond geführt hat und nicht wie von den Kritikern behauptet, in einem Filmstudio gedreht wurde.

Zu verurteilen sind letztendlich nicht die sogenannten Verschwörungstheoretiker mit ihren kruden Theorien, sondern die offiziellen Stellen selbst, die mit ihrer Mauerhaltung und wahnhafter Massenzensur erst die Phantasie dieser Leute, die sie so sehr für ihre akribische Arbeit verurteilen, in Gang setzen.

Was ein Großteil der Öffentlichkeit spätestens jetzt weiß, ist, dass die Scheinwelt, die vor mehr als fünfzig Jahren um den Verstand der Menschen errichtet wurde, deutlich größer ist, als man sich das vorstellen kann.

…

