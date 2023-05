Wollen sie tatsächlich den Dritten Weltkrieg?

Wir nähern uns gefährlich der „heißen Phase“ des Dritten Weltkriegs, aber die meisten Menschen in der westlichen Welt wissen nicht einmal, was vor sich geht.

Sie vertrauen einfach unseren Führern, wenn sie uns sagen, dass wir nie direkt in einen Konflikt mit Russland verwickelt werden müssen, aber in der Zwischenzeit treiben dieselben Führer uns einem solchen Szenario immer näher. Von Michael Snyder

Heute haben wir erfahren, dass Großbritannien inzwischen Langstrecken-Marschflugkörper vom Typ „Storm Shadow“ an die Ukraine geliefert hat …

Das Vereinigte Königreich hat mehrere „Storm Shadow“-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert und damit dem Land im Vorfeld einer mit Spannung erwarteten Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte eine neue Langstreckenangriffsfähigkeit verliehen, sagten mehrere hochrangige westliche Beamte gegenüber CNN.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace bezeichnete die Spende als „die beste Chance für die Ukraine, sich gegen die anhaltende Brutalität Russlands zu verteidigen“ und bestätigte die Transaktion am Donnerstag, nachdem CNN exklusiv über den Deal berichtet hatte.

Die Reichweite dieser Raketen reicht nicht aus, um Moskau zu erreichen, aber sie haben das Potenzial, strategische Ziele sehr tief im russischen Territorium zu treffen.

Laut CNN hat die britische Regierung „von der ukrainischen Regierung Zusicherungen erhalten, dass diese Raketen nur auf ukrainischem Hoheitsgebiet eingesetzt werden“…

Die Storm Shadow ist eine von Großbritannien und Frankreich gemeinsam entwickelte Langstrecken-Marschflugrakete mit Stealth-Fähigkeiten, die typischerweise aus der Luft abgefeuert wird. (Polnische Generäle sagen das, was man schon lange erahnen konnte: Russland wird den Krieg gewinnen! (Video))

Mit einer Schussreichweite von mehr als 250 km oder 155 Meilen liegt es knapp unter der Reichweite von 185 Meilen der in den USA hergestellten taktischen Boden-Boden-Raketensysteme (ATACMS), die die Ukraine seit langem fordert.(Es gibt keinen Krieg in der Ukraine)

Entscheidend ist, dass der Storm Shadow über eine Reichweite verfügt, um tief in das von Russland gehaltene Gebiet in der Ostukraine einzudringen. Ein westlicher Beamter teilte CNN mit, dass Großbritannien von der ukrainischen Regierung Zusicherungen erhalten habe, dass diese Raketen nur auf ukrainischem Hoheitsgebiet und nicht innerhalb Russlands eingesetzt würden. Britische Beamte haben häufig öffentliche Erklärungen abgegeben, in denen sie die Krim als ukrainisches Hoheitsgebiet bezeichneten und sie als „illegal annektiert“ bezeichneten.

Natürlich betrachten die Ukrainer die Krim als ihr „souveränes Territorium“, und die Russen betrachten die Krim auch als ihr „souveränes Territorium“.

300x250

Und viele Experten rechnen bereits damit, dass die Ukrainer mit diesen neuen Raketen die auf der Krim stationierte russische Schwarzmeerflotte angreifen werden. Hier ist nur ein Beispiel …

Ben Hodges, ein ehemaliger kommandierender General der US-Armee in Europa, twitterte: „Gut gemacht, Großbritannien!“

Er fügte hinzu: „Dies wird der Ukraine die Möglichkeit geben, die Krim für russische Streitkräfte unhaltbar zu machen“, und würde Russland dazu zwingen, darüber nachzudenken, wo es seine Schwarzmeerflotte positionieren soll.

Wenn die Ukrainer anfangen, Marschflugkörper auf den Marinestützpunkt in Sewastopol abzufeuern, könnte das ausreichen, um Russland zum Einsatz taktischer Atomwaffen gegen ukrainische Ziele zu provozieren.

300x250 boxone

Und wenn die Russen anfangen, ihre taktischen Atomwaffen einzusetzen, hat die Biden-Regierung bereits deutlich angedeutet, dass wir unsere wahrscheinlich gegen russische Militäranlagen einsetzen werden.

Sobald wir dieses Stadium erreicht haben, gibt es kein Zurück mehr.

Vorerst bestehen die Ukrainer weiterhin darauf, dass sie kurz davor stehen, eine sehr mächtige „Gegenoffensive“ zu starten , die das Blatt im Krieg wenden wird …

Selenskyj sagte in einem am Donnerstag von der BBC ausgestrahlten Interview, dass es „inakzeptabel“ sei, den Angriff jetzt zu starten, da zu viele Leben verloren gehen würden.

„Mit (dem, was wir haben) können wir vorankommen und erfolgreich sein“, sagte Selenskyj laut BBC in dem Interview. „Aber wir würden viele Leute verlieren. Ich denke, das ist inakzeptabel.“

Ist es der ukrainischen Regierung gelungen, genügend ausländische Söldner zusammenzutrommeln, um eine neue „Gegenoffensive“ zu ermöglichen?

Ich bin skeptisch, aber die kommenden Wochen werden uns zeigen, ob sie bluffen oder nicht.

Unterdessen scheint es, dass wir kurz davor stehen könnten, Zeuge eines großen Konflikts im Nahen Osten zu werden.(Die elektronische Kriegsführung Russlands ist derart ausgereift, dass man demnächst die westlichen Waffen in der Ukraine nicht nur ablenken kann)

Nach Angaben der Jerusalem Post hat der Islamische Dschihad mehr als 800 Raketen auf Israel abgefeuert und das israelische Militär hat als Reaktion darauf mehr als 190 Luftangriffe in Gaza durchgeführt …

Der Palästinensische Islamische Dschihad hatte zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend, 20 Uhr, 803 Raketen auf Israel abgefeuert, und die IDF hatte im gleichen Zeitraum 191 Luftangriffe in Gaza durchgeführt.

Die IDF töteten den Raketenkommandanten des Islamischen Dschihad, Ali Ghali, am frühen Donnerstag gegen 1:00 Uhr und am Donnerstag gegen 16:30 Uhr seinen Stellvertreter Ahmed Abu Daka.

Dies ist ein großer Test für die Netanyahu-Regierung.

Wenn die Reaktion der IDF auf diese Angriffe als zu schwach erachtet wird, wird Netanyahu viel öffentliche Unterstützung verlieren.

Aber wenn die Reaktion der IDF zu heftig ausfällt, könnte möglicherweise ein großer regionaler Krieg entfacht werden.

In diesem Moment versprechen die Israelis, dass „die Kampagne so lange wie nötig fortgesetzt wird“ …

Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Gallant erklärten nach einer Lagebeurteilung nach dem Raketenangriff auf Rehovot, bei dem ein Mann getötet und zehn Menschen verletzt wurden, dass „die Kampagne so lange wie nötig fortgesetzt wird“.

Sie wiesen die Sicherheitskräfte außerdem an, „vom Islamischen Dschihad weiterhin einen hohen Preis für seine Aggression gegen die Bürger Israels zu fordern“, teilte das Büro des Premierministers mit.

Hoffen wir, dass schnell ein Waffenstillstand vermittelt werden kann.

Denn wenn die Israelis Truppen nach Gaza schicken, wird sich alles ändern.

Bevor ich diesen Artikel beende, möchte ich noch etwas erwähnen.

Während wir uns einem Krieg mit China nähern, schlagen einige Führer in Washington vor, dass wir die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company nach einer Invasion tatsächlich in die Luft jagen sollten, um zu verhindern, dass sie in chinesische Hände fällt …

Taiwans Verteidigungsminister lehnte in Erklärungen Anfang dieser Woche die Idee ab, dass die USA im Falle einer chinesischen Invasion die Halbleiterfabriken der Insel bombardieren würden.

Der Abgeordnete Seth Moulton (D-MA) sagte kürzlich, die USA sollten „den Chinesen sehr deutlich machen, dass wir TSMC in die Luft jagen werden, wenn Sie in Taiwan einmarschieren“, und bezog sich dabei auf die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, die den Großteil der fortschrittlichsten Halbleiter der Welt produziert.

Auf die Frage nach Moutlons Äußerungen antwortete der taiwanesische Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng, das Militär werde das nicht zulassen .

Dies zeigt nur, wie dramatisch sich unser Verhältnis zu China verschlechtert hat.

Früher wäre es für ein Mitglied des Kongresses undenkbar gewesen, so etwas zu sagen.

Doch mittlerweile geben viele unserer Politiker offen zu, dass es früher oder später zu einem Krieg mit China kommen wird.

Lassen Sie mich also versuchen, zusammenzufassen, womit wir konfrontiert sind.

Wir sind bereits in einen Stellvertreterkrieg mit Russland verwickelt, der bald zu einem heftigen Krieg werden könnte, ein großer regionaler Konflikt im Nahen Osten könnte jederzeit ausbrechen, und unsere Politiker sprechen öffentlich von einem bevorstehenden Krieg mit China.

Ja, ich denke, dass wir uns definitiv in einer Zeit der „Kriege und Kriegsgerüchte“ befinden , aber die meisten von uns in der westlichen Welt sind immer noch völlig ahnungslos.

Die meisten Menschen in der westlichen Welt glauben immer noch, dass unsere Führungskräfte kompetent sind und alles unter Kontrolle haben.

Leider wird es viel zu spät sein, den Kurs umzukehren, wenn sie die Wahrheit erkennen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 14.05.2023