2023 wird unser letztes Jahr auf dem Planeten sein?

Scott Ritter, ehemaliger UN-Inspektor für Atomwaffen, hört Johnny Cashs krebskranke Stimme, die am Ende seines Liedes „The Man Comes Around“ diese eindringlichen Worte spricht.

„So leben wir heute“, sagte der ehemalige Geheimdienstoffizier der US-Marine auf einer Pressekonferenz mit dem treffenden Titel „Kann ein Atomkrieg vermieden werden?“

„Das ist kein, wissen Sie, zukünftiger Blick auf eine höllische Erde“, fuhr Ritter fort. „Während wir sprechen, reitet der Tod auf einem blassen Pferd zu uns! Und wenn du das nicht erkennst, wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann wirst du einfach selig in den Abgrund stürzen.“

Ritter war einer von fünf Diskussionsteilnehmern, die auf der Online-Konferenz sprachen, die von Diane Sare (I-NY), einer Kandidatin für den US-Senat aus New York, veranstaltet wurde. Neben Ritter und Sare gab es noch drei weitere Redner:

Helga Zepp-LaRouche, die Witwe des amerikanischen politischen Aktivisten Lyndon LaRouche, ebenfalls deutsche Aktivistin und Gründerin des Schiller-Instituts.

Col. Richard Black, ein ausgezeichneter Veteran des Vietnamkriegs und republikanischer Politiker, der im Senat des Bundesstaates Virginia diente.

Steven Starr, ehemaliger Atomwaffendirektor des Clinical Laboratory Science Program der University of Missouri und leitender Wissenschaftler bei den Physicians for Social Responsibility, der mit ausländischen Regierungen zusammengearbeitet hat, um die Atomwaffenbestände weltweit zu reduzieren.

Das Webinar, das Sie auf Rumble verfolgen können, wurde als Reaktion auf die jüngsten Ereignisse organisiert, die die Spannungen zwischen Russland und den USA und ihren NATO-Verbündeten verschärfen.

Jüngste Kommentare wie die der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des ehemaligen französischen Präsidenten Francois Hollande deuten darauf hin, dass es bei den Minsker Friedensabkommen II eigentlich nie um Frieden ging, sondern vielmehr dazu gedacht war, der Ukraine mehr Zeit zu verschaffen, sich gegen Russland und die Abspaltung der Donbass-Region und anderer Teile zu wappnen.

Zum jetzigen Zeitpunkt könnte es für Russland so aussehen, als hätten Verhandlungen keinen Sinn, da mittlerweile bekannt ist, dass die USA und ihre Verbündeten nicht in gutem Glauben verhandelt haben. Das Bündnis USA/Großbritannien/NATO schickt derzeit gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine, und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angebotenen orthodoxen Weihnachtswaffenstillstand zynisch abgelehnt. (Wenn der Ukraine-Konflikt seinen bisherigen Verlauf fortsetzt, wird er in einer Katastrophe enden)

Die Senatskandidatin Diane Sare glaubt, dass es an uns liegt, die Politik der USA zu ändern, wenn wir eine nukleare Konfrontation mit Russland vermeiden wollen, die einem Extinction Level Event (ELE) gleichkäme.(Atomschlag im Sommer? Moskau bereitet die öffentliche Meinung auf einen Weltkrieg vor (Videos))

„Im wahrsten Sinne des Wortes stehen wir am Rande eines thermonuklearen Krieges“, sagte Diane in ihren einleitenden Bemerkungen, „hauptsächlich aufgrund der Politik des Westens, insbesondere der Vereinigten Staaten. Und als amerikanische Bürger haben wir eine gewisse Kontrolle darüber.“

Wie viel Kontrolle das amerikanische Volk über die zunehmend apokalyptische Richtung hat, die die USA in diesem Stellvertreterkrieg mit Russland eingeschlagen haben, ist umstritten, aber Sare und die anderen Diskussionsteilnehmer hatten einige Ideen. „Es geht darum, die Politik zu ändern, damit wir die unmittelbare Bedrohung der menschlichen Zivilisation vermeiden“, sagte Sare.

„Wir stehen vor dem Ende der Menschheit. Das ist es, was diese Gefahr impliziert. Und wir bewegen uns derzeit so schnell auf eine Eskalation zu“, sagte Helga Zepp-LaRouche, die eine diplomatische Lösung befürwortet und glaubt, dass die beste Hoffnung, die wir haben, das Angebot von Papst Franziskus sein könnte, „der sagte, dass er das anbieten wird. Veranstaltungsort wäre der Vatikan, als Ort für Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ohne Vorbedingungen.“

Zepp-Larouche glaubt, dass das Fehlen von Vorbedingungen eine wesentliche Voraussetzung für eine diplomatische Lösung sei. Das Schiller-Institut, sagt sie, habe eine Briefkampagne gestartet, die bereits die Unterschriften von mehr als 100 prominenten Persönlichkeiten aus 37 Ländern gesammelt habe. Sie bat die Anwesenden, den Brief ebenfalls zu unterschreiben.

Wenn der Papst sieht, dass es Unterstützung für seine Kampagne gibt, sagt Zepp-Larouche, könnte es möglich sein, „internationalen Druck auf die Vereinigten Staaten und die anderen NATO-Länder auszuüben“.

„Und ehrlich gesagt denke ich zum jetzigen Zeitpunkt“, fuhr sie fort, „dass das Einzige, was helfen kann, dies zu stoppen, darin besteht, wenn man auf der ganzen Welt Millionen von Menschen auf der Straße sieht. Wie Sie wissen, sind wir davon sehr, sehr weit entfernt.“

Tatsächlich scheinen die Friedensproteste an denselben Ort gegangen zu sein, an den alle Blumen und Blumenkinder der 70er Jahre gingen. Nur wenige engagierte Seelen protestieren weiterhin gegen den Krieg, und ihre einsamen Stimmen werden oft vom hallenden Chor der Experten, die die Trommeln des Krieges schlagen, und dem Dröhnen gepanzerter Fahrzeuge und Panzer der NATO, die ihren Weg in die Ukraine finden, übertönt.(Medwedew: Bei Krim-Angriff antwortet Russland mit Vernichtung ukrainischer Armee und Regierung – Russland rächt sich für Angriff auf Sewastopol – Massive russische Angriffe)

Zepp-LaRouche verwies auch auf jüngste Äußerungen des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew, wonach vor den Küsten der USA und Europas Hyperschall-Atomraketen stationiert seien. „Im Grunde kommen sie so schnell“, sagte sie, „dass der US-Präsident nicht einmal die Zeit hätte, in die Air Force One einzusteigen.“

Oberst Richard Black, der sich in einer zuvor aufgezeichneten Nachricht zu Wort meldete, glaubt, dass einige vom Krieg begeistert sind, weil sie der Meinung sind, dass Putin damit nicht „ungeschoren davonkommen“ dürfe. Der „Krieg gegen den Terror“, sagt er, sei dazu missbraucht worden, „der US-Verfassung ihre Kraft zu rauben und die Rechte amerikanischer Bürger und Bürger auf der ganzen Welt zu beschneiden“.

Aber das letzte Beispiel für Terror, betonte Black, sei der Angriff auf die Nordstream-Pipelines, für den Russland verantwortlich gemacht wurde, obwohl Beweise dafür vorliegen, dass ein NATO-Land der Täter war.

„Nur Augenblicke nach diesen massiven Detonationen“, sagte er, „wurde eine SMS abgefangen. Es wurde von der britischen Premierministerin Liz Truss übermittelt und richtete sich an Außenminister Tony Blinken. Darin hieß es lediglich: „Es ist erledigt.“ Das war die Gesamtsumme der Botschaft.“

„Dies war einer der größten Terroranschläge der Geschichte“, fuhr Black fort. „Die westlichen Medien sprangen sofort auf die Seite und beschuldigten Russland, eine seiner größten technischen Errungenschaften der Geschichte zerstört zu haben. Irgendwie hatten es die Russen geschafft. Warum?

Weil die Russen es immer tun. Und wenn eine Wahl nicht nach dem Willen des Tiefen Staates verläuft, dann haben es die Russen getan. Alles wird leicht den Russen zugeschrieben. Die Behauptung muss nicht rational sein. Es muss nicht logisch sein. Es kann völlig irrational sein. Wie es in diesem Fall war.“

Tatsächlich scheinen die Massen nur allzu bereitwillig zu akzeptieren, dass „die Russen“ eine ihrer wertvollsten wirtschaftlichen Lebensadern für Europa aus keinem anderen Grund zerstört haben, als weil die Russen einfach „wirklich schlechte Menschen sind, die wirklich schlechte Dinge tun“, sagte Black.

Und die Lüge, egal wie unlogisch oder irrational, wird immer wieder wiederholt, bis die Leute sie glauben. Vor allem, wenn alle anderen Erklärungen zensiert werden.

Zweifellos wäre der Nazi-Propagandachef Joseph Goebbels sehr stolz auf diese bemerkenswerte Leistung des modernen Geheimdienstes und seines Netzwerks aus Agenten und Ressourcen in den Mainstream-Medien.

„Wir stehen an der Schwelle eines thermonuklearen Krieges“, sagte Scott Ritter. Er erinnerte an seinen ehemaligen Mentor, General Polk, der während der Kubakrise unter Präsident John F. Kennedy diente. „Wissen Sie, wie wir während der Kubakrise einen Krieg vermieden haben? Diplomatie. Altmodische Diplomatie. Amerikaner reden mit Russen und Russen reden mit Amerikanern.“

Damals, so Ritter, habe es bewährte „Hinterkanäle“ gegeben, über die die Staats- und Regierungschefs von Ländern miteinander redeten, wenn die offiziellen Kanäle nicht mehr funktionierten. „Aber heute reden wir nicht. Ja, unsere Geheimdienstchefs treffen sich in Ankara und an anderen Orten auf der Welt, aber das ist keine Verhandlung. Wir befinden uns nicht nur mitten in einer Verschärfung der Spannungen, sondern es fehlen uns auch die Mechanismen, um diese Spannungen zu lösen. Es gibt heute keine diplomatische Aktion zwischen den USA und Russland, die diesen Namen verdient.“

Ritter sagte, er habe kürzlich mit dem russischen Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, zu Mittag gegessen, der mit Barack Obama den New-START-Vertrag ausgehandelt habe, den letzten Rüstungskontrollvertrag zwischen den USA und Russland. Aber heutzutage, sagt Ritter, sitze der russische Botschafter hier in den USA in einem „vergoldeten Käfig“ und „niemand redet mit ihm“.

„Niemand redet von Abrüstung, alle reden von Wettrüsten“, sagte Ritter. Und obwohl unsere sogenannten „Vertreter“ auf dem Capitol Hill an den Kurs der USA glauben, der uns Armageddon immer näher bringt, glaubt Ritter, dass sie getäuscht sind. „Die Russen werden uns in einem Atomkonflikt vernichten. Daran gibt es keine Debatte, keinen Zweifel.“

Früher, so Ritter, habe man geglaubt, dass die USA einen „Enthauptungsschlag“ starten könnten, der Russlands Führung zunichte machen würde, und dass unser ballistisches Raketenabwehrsystem die Welt vor dem unvermeidlichen Vergeltungsschlag des russischen Perimeter-Systems schützen könnte, bekannt als „die tote Hand“.

„Nun, die Russen haben uns nicht nur überprüft, sondern auch schachmatt gesetzt“, sagte er. „Sie haben heute Waffen und sind im Einsatz. Es handelt sich nicht um theoretische Waffen. Es werden echte Waffen eingesetzt, die all dies zunichte machen. Amerika hat also keine Chance.

Wenn wir jemals so etwas initiieren würden, würden wir zerstört werden, bevor die Leute, die es initiiert haben, erkennen würden, dass sie gescheitert sind! So schnell würde die russische Vergeltung erfolgen.“

Ritter sagte, die USA seien bereit, Billionen Dollar für die Modernisierung ihrer Waffen auszugeben, in der Hoffnung, mit den russischen Fähigkeiten mithalten zu können. „Aber wir können nicht“, sagte er, „und das sage ich Ihnen ohne den geringsten Zweifel, ohne Angst vor Widersprüchen: Jedes Waffensystem, über dessen Einsatz wir derzeit sprechen, um die bestehende Triade zu ersetzen, reicht nicht für diese Aufgabe aus. Es wird nicht funktionieren, und sie schüchtern die Russen überhaupt nicht ein!“

Ritter, der kürzlich ein Buch mit dem Titel „Abrüstung in der Zeit der Perestroika“ verfasst hat, sagt, dass die Zeiten in den 80er Jahren genauso gefährlich waren – nur dass wir damals darüber gesprochen haben. Die USA und Russland verhandelten. „Wir haben einen Vertrag ausgehandelt“, sagte er. „Warum? Weil die Verhandlungsführer Veteranen waren. Das machen sie schon seit langer Zeit.“

Ritter sagt, dass die Leute, die die START- und INF-Verträge ausgehandelt haben, dieselben waren, die SALT 1 in den 60er Jahren und SALT 2 in den 70er Jahren ausgehandelt hatten. Es handelte sich um erfahrene Verhandlungsführer, die bereits zuvor erfolgreich Verträge ausgearbeitet hatten. Aber seitdem haben sich die USA von allen außer dem New-START-Vertrag zurückgezogen, bei dem die USA und die NATO laut Ritter regelmäßig „betrügen“.

„Warum in Gottes Namen sollte sich Russland aus irgendeinem Grund mit den Vereinigten Staaten zusammensetzen? Für alles? Wir sind Lügner. Wir sind Betrüger. Man kann uns nicht trauen“, sagte Ritter und fügte hinzu, dass man NATO-Staaten wie Frankreich und Deutschland als Gesprächspartner nicht trauen könne, und dass man dem UN-Sicherheitsrat nicht trauen könne, weil er das Minsk-II-Friedensabkommen gebilligt habe, was zustande kam die ganze Zeit eine Täuschung sein.

„Helga, ich wünsche dir wirklich viel Glück mit dem Vatikan“, sagte Ritter und richtete seinen Kommentar an Helga Zepp LaRouche. „Und ich hoffe, du beweist mir das Gegenteil. Ich möchte, dass du mir das Gegenteil beweist. Ich möchte, dass Sie ein angemessenes Verhandlungsforum finden, das tatsächlich funktioniert, aber ich bin jetzt hier, um Ihnen zu sagen, dass Russland niemals, niemals, niemals mit irgendjemandem über die Ukraine verhandeln wird.“

Ritter glaubt, dass die einzige Möglichkeit, die USA und die NATO an den Verhandlungstisch zu bringen, eine Niederlage ist, die er mit der Niederlage der USA gegen Japan im Jahr 1945 verglich, wo die Wahl lautete: „Unterzeichnen Sie das Dokument oder sterben Sie.“

„Die NATO wird verlieren. Die Frage ist: Wird die NATO würdevoll verlieren?“ fragte Ritter und verwies auf ein Gedicht von Dylan Thomas. „Ist die NATO bereit, ‚sanft in die gute Nacht zu gehen‘? Oder wird die NATO „gegen das Sterben des Lichts wüten“? Und das ist leider die Wahl, auf die wir hinauslaufen. Wenn sich die NATO für „Wüten, gegen das Sterben des Lichts“ entscheidet, meine Damen und Herren, war es eine Freude, Sie kennenzulernen.

2023 wird das letzte Jahr sein, in dem wir alle auf diesem Planeten leben. Geben Sie Ihren Lieben einen Abschiedskuss. Tun Sie, was Sie tun müssen, es ist vorbei.“

Ritter glaubt, dass es keine Hoffnung mehr auf Verhandlungen gebe, weil Russland weder den USA noch der Nato mehr vertrauen könne. Er glaubt, dass Russland ab diesem Zeitpunkt keine Verhandlungen mehr anstreben wird. Es wird den Sieg anstreben. Und wenn die NATO und die USA keinen Weg finden, dies würdevoll zu akzeptieren, sind wir alle zur nuklearen Vernichtung verurteilt.

Ich würde Ritter gerne das Gegenteil beweisen. Aber angesichts der Ablehnung des russischen Waffenstillstands zur Weihnachtszeit durch die Ukraine scheint die Wahrscheinlichkeit von Verhandlungen weiter entfernt als je zuvor. Zu diesem aufkommenden „perfekten Sturm“ kommt noch die Tatsache hinzu, dass jüngere Generationen sich der Gefahren eines Atomkriegs nicht so bewusst sind wie diejenigen von uns, die in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen sind.

Diane Sare erinnerte an die Friedensbemühungen der Kennedy-Regierung in den erschütternden Jahren der 1960er Jahre. Sie spielte einen Ausschnitt aus Kennedys Antrittsrede.

„Wie können wir uns wehren?“ fragte Sare. Sie glaubt, dass ALLE Akten über die Ermordung Kennedys veröffentlicht werden müssen „und die Behörden, die an dieser Ermordung beteiligt waren, von ihren kriminellen Elementen befreit und dem amerikanischen Volk gegenüber zur Rechenschaft gezogen oder abgeschafft werden müssen.“

Aber diese Aufgabe, warnt sie, sei viel zu gefährlich, als dass ein einzelner Präsident sie bewältigen könnte. Schließlich hatte Kennedy kurz vor seiner Ermordung seine Absicht geäußert, es zu versuchen. „Es kann nur als Bewegung stattfinden“, sagte Sare.

Sare schreibt Oliver Stones Film „JFK Revisited: Through the Looking Glass“ zu, dass er eine öffentliche Nachfrage nach der Veröffentlichung der Dokumente im Zusammenhang mit der Ermordung des Präsidenten hervorgerufen habe.

Einige der Dokumente wurden veröffentlicht, jedoch stark redigiert. Andere, deren Freilassung geplant war, wurden zunächst von Präsident Trump und dann von Präsident Biden zurückgehalten.

„Wir müssen die Schreckensherrschaft der Geheimdienste in diesem Land beenden“, sagte Sare, „wenn wir wollen, dass die Menschheit überlebt, geschweige denn frei ist.“

Jeder, der verfolgt hat, was mit den Twitter-Dateien passiert ist, weiß das. Aber ich würde hinzufügen, es ist tiefer. Wer sagt den Geheimdiensten, was sie tun sollen? Wer finanziert Hollywood? Wem gehören die Nachrichtenmedien? Wer kontrolliert die Universitäten? Wer bezahlt die Kampagnen der Millionäre im Kongress? City of London und Wall Street.

Und deshalb war Lyndon LaRouche eine solche Bedrohung. Er würde sagen: ‚Wir müssen die Wall Street bankrott machen und sie so tief begraben, dass der Gestank nicht aufsteigt und uns erstickt!‘“

Sare glaubt, dass die JFK-Dokumente einen ausreichenden Beweis dafür liefern würden, dass unsere Nation gegenüber ihrem Volk nicht mehr vertrauenswürdig ist, und dass sie den Weg für rechtliche Schritte öffnen könnten.

„Die Vereinigten Staaten müssen zu der Verpflichtung und dem Grundsatz zurückkehren, dass nicht nur alle Menschen gleich geschaffen sind, sondern dass die Menschheit gut ist. Das leben ist gut.“

Sare möchte, dass die USA eine Wirtschaft schaffen, die allen zugute kommt und die durch fehlerhafte Politik verursachte Armut beseitigt. „Das alles muss kurzfristig geändert werden. Wir müssen das System in den Bankrott treiben und neu organisieren. Dafür sollen die Milliardäre zahlen. Sie werden überleben. Vielleicht werden sie im Gefängnis leben. Aber sie werden leben.“

Aber nur Kakerlaken könnten überleben, wenn der Ukraine-Konflikt in Armageddon ausbricht. Steven Starr, der regelmäßig Studenten über die Realität des modernen Atomkriegs unterrichtet, ist schockiert darüber, wie naiv junge Menschen heutzutage sind.

„Sie haben wirklich keine Ahnung, was eine Atomwaffe ist oder was ein Atomkrieg bedeuten würde“, sagte Starr.

„Es ist wie ein Stück Sonne. Und wenn es explodiert, entsteht in einer Sekunde ein Feuerball, und die Oberfläche des Feuerballs ist tatsächlich heißer als die Sonnenoberfläche. Wenn Sie darunter liegen, werden Sie verdampft.“

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 26.06.2023