Adrenochrom-Ritual: „Schrecklicher“ Snuff-Film von John Podesta im Dark Web – mit Madeleine McCann (Video)

Ein extremer Snuff-Film mit John Podesta und einem jungen Mädchen, bei dem es sich vermutlich um Madeleine McCann handelt, kursiert laut Quellen, die mit dem Material vertraut sind, im Dark Web.

Das Video kursiert seit letztem Monat im Dark Web, berichten zuverlässige Quellen, die sich das Material angesehen haben und bestätigen, dass der Inhalt „schlimmer als Ihr schlimmster Albtraum“ ist.

Laut Quellen, die mit dem Band vertraut sind, können viele Menschen das Video aufgrund der schrecklichen Natur des Inhalts nicht länger als ein paar Sekunden ansehen.

Es wird angenommen, dass Podesta das junge Mädchen terrorisierte, indem er den Körper des Kindes absichtlich dazu veranlasste, Adrenochrom in ihren Blutkreislauf freizusetzen, bevor er sie ausblutete und das Blut während eines satanischen Rituals trank.

Adrenochrom ist ein Oxidationsprodukt von Adrenalin, das aus der Nebenniere eines lebenden Spenders extrahiert wird. Den Kennern der Droge zufolge ist das High „intensiv“ und „exotisch“.

Zuverlässige Quellen, die mit den dunkelsten Ecken des Dark Web vertraut sind, behaupten, dass das Band letzten Monat von einem unbekannten Benutzer abgelegt wurde und Anfang letzter Woche begann, Traffic anzulocken.

Das Dark Web ist ein Teil des World Wide Web, der nur über spezielle Software zugänglich ist und von einer unverhältnismäßig großen Zahl von Pädophilen bevölkert wird.

Theoretisch ermöglicht das Dark Web Benutzern und Website-Eigentümern, anonym zu bleiben und spurlos zu agieren. Aufgrund der illegalen Natur des Videos und des hochsensiblen Inhalts ist jedoch äußerste Vorsicht beim Umgang mit dieser Datei geboten.

Der Besitz und die Verbreitung eines Videos dieser Art ist illegal und kann zu einer Gefängnisstrafe für diejenigen führen, die versuchen, die Nachricht über die abscheuliche Entdeckung zu verbreiten. (8 Mio. Kinder in den Händen elitärer Menschenhandelsnetze zur sexuellen Ausbeutung und Adrenochromproduktion (Videos))

Jahre bevor WikiLeaks die persönlichen E-Mails von John Podesta veröffentlichte, in denen sein Interesse an einigen sehr fragwürdigen Dingen zum Ausdruck kam, fragte Andrew Breitbart öffentlich: „Was ist in deinem Schrank, John Podesta?“ (Illuminatenblut 2: Sie jagen, missbrauchen und töten Kinder – das schrecklich dunkle Geheimnis der Pädo-Eliten)

Was wusste Andrew Breitbart?

300x250

How prog-guru John Podesta isn’t household name as world class underage sex slave op cover-upperer defending unspeakable dregs escapes me. native advertising — AndrewBreitbart (@AndrewBreitbart) February 4, 2011

Wir werden es nie erfahren – er starb 2012 im Alter von 43 Jahren an einem Herzinfarkt.

300x250 boxone

Vier Jahre später brachten wir die Nachricht , dass es Hinweise auf die Verwendung pädophiler „Codewörter“ in E-Mails von John Podesta gab, die von WikiLeaks veröffentlicht wurden.(Illuminatenblut 2: Zeugen packen aus: Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite)

In zahlreichen E-Mails der Vorsitzenden des Präsidentschaftswahlkampfs von Hillary Clinton wurde widersprüchlich auf Lebensmittel wie Pasta, Käsepizza und Eiscreme Bezug genommen, und zwar auf eine Art und Weise, wie das FBI davor warnte, dass sie von Pädophilen als Codewörter verwendet werden.

#podestaemails #sexring ?

„Do you think I’ll do better playing dominos on cheese than on pasta?“https://t.co/9BxVDsFwgJ pic.twitter.com/5AfvumRYMh — the deep state exposer extraordinaire (@randomwavefunct) November 3, 2016

Für alle, die nicht aufgepasst haben: Die Elite steht stark auf Pädophilie und Satanismus, weil sie auf diese Weise erstens beweisen können, dass sie soziopathisch genug sind, dass man ihnen große Verbrechen anvertrauen kann, und zweitens beweisen können, dass sie einander vertrauen können, obwohl sie Soziopathen sind. (Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Drittens haben sie alle Dreck am Stecken.

Viertens wird satanischer ritueller Missbrauch auch dazu verwendet, kontrollierbare gespaltene Persönlichkeiten zu schaffen, wie im mandschurischen Kandidaten. Und fünftens braucht Lucius seinen Loosh.

John Podesta wird von Fragen zu Pizzagate verfolgt.

Er hat Unrecht. Es wurde nicht entlarvt. Jedenfalls nicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Im Gegenteil, die Beweise häufen sich weiter.

Hier ist ein von WikiLeaks veröffentlichtes Foto, das John Podesta und ein Team von Erwachsenen zeigt, die die gleiche Kleidung tragen. Es gibt auch ein junges Mädchen, die einzige Person im Raum, die anders gekleidet ist und traumatisiert aussieht.

Es gibt viele Leute, die sagen, es handele sich um ein Foto von Madeleine McCann, die am Abend des 3. Mai 2007 aus ihrem Bett in einer Ferienwohnung in einem Ferienort an der Algarve in Portugal verschwand, was laut einer Zeitung „die am häufigsten berichtete Geschichte“, den größten Vermisstenfall in der modernen Geschichte.“

Ihr Aufenthaltsort bleibt unbekannt.

Zufälligerweise waren John und Tony Podesta zu dieser Zeit in der Gegend .

Dies ist die 1-Millionen-Dollar-Villa von Clement Freud, einem Enkel von Sigmund Freud, die nur eine Drittelmeile vom Ort der Entführung von Madeleine entfernt liegt.

Auf der Suche nach ihrer Tochter wurden die McCanns mehrmals von Freud in dieses Haus eingeladen, mit der Behauptung, dass sie dadurch der grellen Medienpräsenz entgehen würden.

Die Polizei in Suffolk hat bestätigt, dass der inzwischen bekannte Pädophile Clement Freud außer Landes war, als Madeleine entführt wurde. Allerdings war sein Haus an zwei seiner Freunde geliehen worden. John und Tony Podesta.

Die Polizei veröffentlichte E-Fit-Bilder von zur Befragung gesuchten Verdächtigen, die eine unheimliche Ähnlichkeit mit den Podesta-Brüdern aufwiesen.

Portuguese police on Tuesday resumed their search for Madeleine McCann, the British child who disappeared in the country’s southern Algarve region 16 years ago. https://t.co/ZaDEcRXiCb — USA TODAY (@USATODAY) May 23, 2023

Und wenn diese beiden Bilder vernichtend genug sind, werfen Sie einen Blick auf die Skizze des angeblichen möglichen Komplizen.

Allerdings handelte es sich damals um wichtige Personen, Freunde und Kollegen der Clintons und Jeffrey Epsteins, und die polizeilichen Ermittlungen in Portugal gingen schnell in verschiedene Richtungen.

Wie wir bereits erwähnt haben, ist Maddys Aufenthaltsort immer noch unbekannt.

Als zum ersten Mal die Idee verbreitet wurde, dass es auf höchster Machtebene einen riesigen Pädophilenring gäbe, wurde diese von den Mainstream-Medien und der Bevölkerung fast einhellig abgelehnt.

Niemand wollte glauben, dass solch ein abweichendes und degeneriertes Kollektiv in der modernen Welt existieren könnte, geschweige denn in den Vereinigten Staaten.

Doch als durch WikiLeaks und die unermüdliche Recherche der alternativen Community mehr ans Licht kam, begannen die wahren finsteren Tiefen dieser Geschichte ans Licht zu kommen.

Und die Beweise häufen sich weiter.

Die von Podesta in seinen E-Mails verwendete Sprache wird immer noch von pädophilen Communities im Internet verwendet, wie Project Veritas diese Woche bewiesen hat.

Die Elite ist weitaus böser, als sich die meisten Menschen überhaupt vorstellen können. Unten ist Barbara Marx Hubbard von der globalistischen Elite „World Future Society“, die verbal ausrutscht und zugibt, Babys zu essen.

The Rock ist auch vor der Kamera und scherzt darüber, dass er gerne Babys isst.

Und Shia LaBeouf erlitt einen Nervenzusammenbruch und gab zu, dass Steven Spielberg gerne Babys isst. (Hollywood-Star gibt zu, dass Eliten mit Kindern und Adrenochrom handeln: „Der schlimmste Horror, den ich je gesehen habe“ (Video))

Jim Carrey sagte vor ein paar Jahren, dass Hollywood-Eliten zu Weihnachten Kinder essen.

Dies geht bis zu den alten kaanitischen Religionen zurück, in denen Familien ihre eigenen Kinder ihren Dämonengöttern Baal und Moloch opferten. Diese Eliten, die unsere Welt abriegeln, uns finanziell versklaven und uns tödliche mRNA-Gentherapien injizieren, verehren diese alten Gottheiten.

Diese Informationen wurden aus dem Internet gelöscht, sind aber seit langem Teil des menschlichen Wissens. Es gibt eine anthropologische „Enzyklopädie“ über Menschenopfer, The Golden Bough , die 100 Jahre alt und sehr bekannt ist. Am Ende von „Apocalypse Now“ wird es kurz angedeutet .

Der wohl berühmteste Satanist aller Zeiten, Alistair Crowley, bemerkte einmal, dass das vollkommenste Opfer ein kleiner Junge von Unschuld und sehr hoher Intelligenz sei.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 04.06.203