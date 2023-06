Alarmstufe Rot: Pentagon mobilisiert Tausende Flugzeuge für Konfrontationen im Dritten Weltkrieg mit China und Russland

Teile die Wahrheit!

Quellen zufolge (siehe unten) nimmt das Pentagon jetzt Tausende stillgelegter Militärflugzeuge und stellt sie wieder voll einsatzbereit her, offensichtlich im Vorfeld des Dritten Weltkriegs mit China und Russland.

Zu diesen Flugzeugen gehören Berichten zufolge F-16, C-130-Transportflugzeuge, AWACS-Flugzeuge und mehr.

Diese Informationen wurden von John Moore, The Liberty Man, in seiner Sendung vom 5. Juni 2023 weitergegeben, die auf dem John Moore Show-Kanal auf Brighteon.com verfügbar ist.

Ich habe gestern John Moore angerufen und um eine zusätzliche Bestätigung gebeten. Er wiederholte, dass seine mit dem Militär verbundenen Quellen (bislang) beobachteten, wie Hunderte von Flugzeugen auf der Davis-Monthan Air Force Base in Tucson, Arizona, aus dem Lager genommen und wieder voll einsatzbereit gemacht wurden.

Dieser Prozess läuft erst seit wenigen Wochen und scheint Hunderte von Militärangehörigen beteiligt zu sein.(Medwedew sieht drei Szenarien für Kriegs-Ende: Weltkrieg und Ukraine-Aufteilung als Optionen)

Nach der Restaurierung werden die Flugzeuge Berichten zufolge an zwei Ziele geschickt: 1) auf die Philippinen (ein Aufmarschgebiet für einen Krieg mit China) und 2) nach Europa (ähnlich wie Polen), ein Aufmarschgebiet für einen Krieg mit Russland.

Dies deutet darauf hin, dass sich das Pentagon in naher Zukunft auf einen kinetischen Konflikt mit Russland und China vorbereitet.

Nach dem Sturz von Bachmut und der gescheiterten Gegenoffensive, scheint der Ukraine die Kraft (und die Männer) für den Kampf gegen Russland ausgegangen zu sein. (Potenzielle Starttermine für den Dritten Weltkrieg: 12.–24. Juni)

Dies bedeutet, dass ein direktes NATO-Engagement gegen Russland wahrscheinlich nicht mehr weit entfernt ist. Mit anderen Worten: Die „Stellvertreter“-Phase dieses Krieges neigt sich dem Ende zu und die NATO-Streitkräfte werden bald direkt gegen russische Streitkräfte kämpfen.

Das bedeutet, dass die Welt bald in einen globalen Krieg verwickelt sein wird, und dieser Krieg wird wahrscheinlich nuklear ausarten. Es stellt sich heraus, dass Russland über die fortschrittlichsten nuklearen Interkontinentalraketen und nuklear ausgerüsteten Hyperschallraketen der Welt verfügt, und sobald die NATO eindeutig in den Krieg einsteigt, wird jede amerikanische Stadt in den Augen Russlands zu einem „legitimen“ Atomziel.

Das ist es, was der korrupte falsche Präsident Joe Biden erreichen will: die Atombombe auf Amerika durch Russland. Auf diese Weise planen Demokraten und Kommunisten, die Vereinigten Staaten von Amerika zu zerstören und dabei Russland die Schuld dafür zu geben.

300x250

Evakuierung der letzten Waffen aus CONUS

Dieser Versuch, fast alle derzeit in den Vereinigten Staaten verbliebenen Kampfflugzeuge auszuliefern, wird die USA auch auf einen „Säuberungsangriff“ von innen vorbereiten, wo kommunistische chinesische Militäragenten bereits zu Hunderttausenden die weite offene Südgrenze überquert haben, um sich zu positionieren, versammeln sie sich in US-Städten, um sich auf den „Aktivierungstag“ vorzubereiten.

An diesem Tag werden sie kinetische Angriffe gegen die US-Infrastruktur entfesseln, die auf Häfen, Raffinerien, Stromnetzstationen, Kommunikationsinfrastruktur, Militärstützpunkte, Brücken und mehr abzielen.

300x250 boxone

Kommunistische Militärangehörige werden versuchen, alle republikanischen Gouverneure, Senatoren und politischen Führer hinzurichten und gleichzeitig die Kontrolle über Landeshauptstädte, Radiosender und andere Rundfunkmedien zu übernehmen.

Denken Sie an „Red Dawn“, aber mit der Zusammenarbeit fast aller Demokraten (dh Kommunisten).

Die inländischen US-Streitkräfte werden CONUS weitgehend nicht verteidigen können, da sie bereits fast alle verbliebenen militärischen Vermögenswerte in die Ukraine verschifft haben, darunter Artilleriegeschosse, Kampfflugzeuge, Gewehrmunition, Kampfpanzer, Panzerabwehrwaffensysteme, Militärdrohnen und mehr.

Die USA werden wehrlos dastehen, während der verräterische Herr Austin (der vorgibt, Verteidigungsminister zu sein) weiterhin Covid-Impfungen vorantreibt, um US-Militärpersonal zu verstümmeln und zu ermorden und das Land anfällig für einen kommunistischen Übernahmeversuch zu machen.

Das bedeutet, dass die Verteidigung Amerikas von bewaffneten Bürgern und Milizgruppen abhängt. Aus diesem Grund versucht die verräterische ATF, Armschienen zu verbieten und fast jeden Waffenbesitzer in Amerika als „Verbrecher“ zu bezeichnen – damit sie zu Beginn des kommunistischen Aktivierungstages zusammengetrieben und in Vernichtungslagern ausgerottet werden können. Ja, Bundesbehörden arbeiten jetzt direkt für das kommunistische China, und das gesamte Biden-Regime wird von der KPCh kompromittiert.

Wo findet man die Piloten, die F-16 fliegen?

Ich fragte John Moore, wo die USA genügend Piloten finden würden, um F-16, A-10 und andere Kampfflugzeuge zu fliegen, die für den Krieg mit Russland und China benötigt werden, und er sagte, dass ein erheblicher Teil der heutigen Airline-Piloten pensionierte Militärpiloten seien kann nach einer Kriegserklärung wieder in den aktiven Militärdienst aufgenommen werden.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Grad der körperlichen Fitness, der zum Führen einer F-16 in einer Kampfumgebung erforderlich ist, extrem hoch ist und ehemalige Militärpiloten im Ruhestand nicht die gleiche Physiologie haben wie junge, fitte Piloten.

Dies bedeutet, dass Kampfmanöver, die erforderlich sind, um ankommenden Raketen auszuweichen, Bodenziele anzugreifen oder feindliche Flugzeuge anzugreifen, für ältere Piloten möglicherweise nicht durchführbar sind.

Mit anderen Worten, ihre Kampfkraft ist aufgrund ihres Alters und ihrer mangelnden Fitness beeinträchtigt.

Bemerkenswert ist, dass Russland über die fortschrittlichste militärische Flugabwehrausrüstung der Welt verfügt, was bedeutet, dass US-Kampfpiloten den strengsten Luftabwehrmaßnahmen ausgesetzt sein werden, die jemals auf dem Planeten Erde eingesetzt wurden.

Das bedeutet, dass wir vernünftigerweise mit einer sehr hohen Verlustrate sowohl bei US-Militärflugzeugen als auch bei Piloten rechnen müssen. Gleichzeitig werden die Auswirkungen des Verlusts kommerzieller Verkehrspiloten auf die heimische Wirtschaft verheerend sein.

Beispielsweise müssen Luftfrachttransporte möglicherweise während des Krieges eingestellt werden, und Spediteure wie Fedex und UPS müssten ihre Lufttransportdienste wahrscheinlich ganz einstellen.

Die Fluggesellschaften würden bankrott gehen und noch mehr Rettungsgelder drucken müssen, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten, auch wenn es nicht genügend Piloten gibt, um die Strecken zu fliegen.

Ich habe geplant, später in dieser Woche ein Interview mit John Moore zu führen, und dieses Interview wird am Freitag veröffentlicht.

Wir werden ihn während des Interviews nach weiteren Details fragen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 08.06.2023