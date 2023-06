Bis 2030 soll man kein Fleisch essen und pro Jahr nur noch drei neue Kleidungsstücke anschaffen dürfen, heißt es in dem Bericht

Ein 2019 veröffentlichter und 2023 erneut betonter Bericht empfiehlt, dass wir bis 2030 weder Fleisch noch Milchprodukte essen dürfen, uns auf drei neue Kleidungsstücke pro Jahr und einen Flug alle drei Jahre beschränken dürfen. Es wird in den Ländern beginnen, die „am meisten konsumieren“.

Der 2019 veröffentlichte Bericht „The Future of Urban Consumption in a 1,5°C World “ legt Ziele für Städte zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen fest, die mit den Zielen des Pariser Abkommens von 2015 im Einklang stehen.

Ziel dieses Berichts ist es, die Emissionen zu quantifizieren und anschließend Möglichkeiten für die „Führungskräfte“ der Städte vorzuschlagen, um die verbrauchsbedingten Emissionen zu reduzieren. Mit anderen Worten: Reduzieren Sie den Konsum von Lebensmitteln, Kleidung, Reisen usw.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass der Ausgangspunkt bei denjenigen liegt, die am meisten verbrauchen, und „die verbrauchsbedingten Emissionen müssen bis 2030 um mindestens 50 % gesenkt werden.“

Der Bericht skizziert sechs Sektoren, in denen die Städte der Welt „schnelle Maßnahmen ergreifen können, um verbrauchsbedingte Emissionen anzugehen“: Lebensmittel, Bauwesen, Bekleidung, Fahrzeuge, Luftfahrt und Elektronik.

„The Future of Urban Consumption in a 1,5°C World“ wurde gemeinsam von C40, Arup und der University of Leeds mit Mitteln von Arup, der University of Leeds und der Citi Foundation entwickelt und durchgeführt.

Es wird behauptet, es handele sich um eine Analyse und nicht um einen Plan, aber der Ton des Berichts liest sich von Anfang an wie ein Plan.

Im Vorwort hieß es:

„Der Bericht zeigt, dass Bürgermeistern eine noch größere Rolle und Chance zur Abwendung des Klimanotstands zukommt als bisher angenommen … Die Analyse befasst sich zwar mit großen globalen Fragen, ihr Zweck besteht jedoch darin, praktische Maßnahmen anzuregen …

Die durchschnittlichen verbrauchsbasierten Emissionen in C40-Städten müssen sich innerhalb der nächsten 10 Jahre halbieren. In unseren wohlhabendsten und verbrauchsstärksten Städten bedeutet das eine Reduzierung um zwei Drittel oder mehr bis 2030.“ – Mark Watts, Geschäftsführer von C40

„Es ist jetzt klar, dass Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs als Teil der globalen Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels notwendig sein werden …

300x250

Die im Bericht dargelegten Maßnahmen stellen eine Herausforderung dar und werden für viele eine Herausforderung darstellen, aber wir halten sie für notwendig … Die Bürgermeister der Stadt können eine Vision festlegen und Akteure zusammenrufen, um die von uns beschriebenen Veränderungen herbeizuführen …

Die hier berichtete Arbeit zwingt uns dazu, uns auf die Frage zu konzentrieren, wie eine nachhaltige städtische Zukunft aussehen könnte, und hilft uns zu überlegen, welche Richtlinien, Vorschriften, Anreize und Verhaltensänderungen für den Übergang erforderlich sein werden zu einer kohlenstofffreien Welt.“ – Gregory Hodkinson, ehemaliger Vorsitzender von Arup. Die Zukunft des städtischen Konsums in einer 1,5°C-Welt, 2019

C40 ist ein globales Netzwerk von Bürgermeistern, die ein Viertel der Weltwirtschaft repräsentieren. Es umfasst fast 100 Städte sowie 1.143 Städte und Kommunalverwaltungen , die sich dem „Cities Race to Zero“ von C40 angeschlossen haben.

Die Städte, die sich für den „Cities Race to Zero“ anmelden, verpflichten sich unter anderem, die globale Erwärmung unter dem 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens zu halten.

300x250 boxone

Ohne die zahlreichen Berichte und Empfehlungen zu lesen, die den Unterzeichnern des „Cities Race to Zero“ vorgelegt wurden, ist es nicht möglich festzustellen, ob die im Bericht „Die Zukunft des städtischen Konsums in einer 1,5°C-Welt“ dargelegten Maßnahmen ausdrücklich im Aktionsplan enthalten sind .

Warum spielt es eine Rolle? Denn wenn ja, dann sind es nicht nur die rund 100 C40-Städte, sondern mehr als 1.000 Städte, die sich im Bericht zur Reduzierung der verbraucherbedingten Emissionen verpflichten. Darüber hinaus können wir davon ausgehen, dass das Netzwerk von Arup dasselbe tut.

Arup arbeitet als globales Netzwerk von „Experten“ und rühmt sich, „ Städte auf tausend Arten zu gestalten “. Es hat mehr als 17.000 Mitglieder und Büros in 46 der 97 Städte, die das globale Netzwerk von C40 bilden. C40 und Arup arbeiten seit 2009 zusammen und haben an dystopischen Publikationen wie Deadline 2020 , Green and Thriving Neighborhoods und einem Leitfaden zur Schaffung von Netto-Null-Stadtvierteln mitgearbeitet.

Aber diese Kooperationen sind nicht zustande gekommen, ohne dass Geld den Besitzer wechselte.

Der erste C40/Arup-Bericht mit dem Titel „ Powering Climate Action: Cities as Global Changemakers “ wurde 2015 veröffentlicht. Im selben Jahr verpflichtete sich Arup, über einen Zeitraum von drei Jahren 1 Million US-Dollar in eine Forschungspartnerschaft mit C40 zu investieren.

Im Jahr 2019, dem Jahr, in dem der verbraucherbasierte C40/Arup-Emissionsbericht „ The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World“ veröffentlicht wurde, verdreifachte Arup seine Beratungsunterstützung für C40 auf 3 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren.

Im Jahr 2023 setzte Arup seine Investition in C40 mit bis zu 300.000 US-Dollar pro Jahr fort, um C40 dabei zu helfen, die Widerstandsfähigkeit und Dekarbonisierung in Städten auf der ganzen Welt voranzutreiben.

Es überrascht nicht, dass C40 Cities im März 2023 den verbraucherbasierten Emissionsbericht 2019 von C40/Arup in einem Artikel mit dem Titel „ Ein Blick auf verbrauchsbasierte Emissionen “ erneut hervorhob.

„Seit der Veröffentlichung unseres Berichts haben Städte auf der ganzen Welt damit begonnen, verbrauchsbasierte Emissionen zu erfassen und nach Möglichkeiten zu suchen, diese zu reduzieren“, sagte C40.

Was sagt also der Bericht von 2019, in den Arup so viel investiert hat?

Nachfolgend haben wir einige Highlights herausgesucht. Den vollständigen Bericht können Sie HIER herunterladen und lesen.

Da es vernichtende Beweise gegen seine Mitarbeiter liefert, haben wir unten auch eine Kopie beigefügt, falls es irgendwann in der Zukunft aus der Öffentlichkeit verschwinden sollte.

Ab Seite 66 fasst der Bericht zusammen, was sie uns aufzwingen wollen. Nachfolgend finden Sie Bilder ihrer „Ambitionen“, die keinem weiteren Kommentar bedürfen, außer der Aussage, dass all diese Pläne außerhalb des demokratischen Prozesses und auf klassische diktatorische Weise unter Vorspiegelung falscher Tatsachen gemacht und vereinbart werden.

Die Aktivitäten von C40 und Arup müssen sofort eingestellt und ihr Betrieb dauerhaft eingestellt werden.

Darüber hinaus sollte jede Person, die aktiv zur Ausarbeitung, Prüfung oder Umsetzung dieser Pläne beigetragen bzw. daran teilgenommen hat, befragt, untersucht und zur Rechenschaft gezogen werden.

Wer sind also die Menschen, die das Gefühl haben, sie könnten sich autokratisch über Grundfreiheiten hinwegsetzen und unveräußerliche Rechte aufheben und gleichzeitig unser Wohlergehen, unsere Lebensgrundlagen, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaften zerstören?

Einige ihrer Namen werden in einem „Danksagungs“-Abschnitt am Anfang des Berichts aufgeführt:

Projektteam Fachlicher Input C40 Tom Bailey, Markus Berensson, Rachel Huxley C40 Mark Watts, Kevin Austin, Shannon Lawrence, Andrea Fernández, Michael Doust, Josh Alpert, Josh Harris, Emily Morris, Sophie Bedcecarré Ernst, Donna Hume, Zachary Tofias, Stefania Amato, Ricardo Cepeda-Márquez, Kathrin Zeller, Zoe Sprigings, Paul Cartwright, Caroline Watson, Anna Beech, Milag San Jose-Ballesteros, David Miller, Laura Jay, Stelios Diakoulakis, Hastings Chikoko, Pengfei Xie, Divyaprakash Vyas, Daniel Robinson, Caterina Sarfatti, Julia Lipton, Charlotte Breen Arup Ben Smith, Kristian Steele, Christina Lumsden, Christopher Pountney, Stephanie Robson, Ewan Frost-Pennington, Ethan Monaghan-Pisano, Francesca Poli, Anna Lawson, Maria Sunyer Pinya, Jaspreet Singh, Ben Ashby Arup Will Cavendish, Carol Lemmens, Alexander Jan, Stephen Cook, Richard Boyd, Orlando Gibbons, Michael Muller, Christine McHugh, Tim Armitage, Joe Wheelwright, Emily Woodason, Giacomo Magnani, Erato Panayiotou, Allen Hogben, Jack Clarke, Simon Hart, Andrew Lawrence Universität Leeds John Barrett, Andrew Gouldson, Joel Millward-Hopkins, Anne Owen Andere Organisationen Miranda Schnitger (Ellen MacArthur Foundation), Maja Johannsen (Ellen MacArthur Foundation), Richard Waites (World Resources Institute), Graham Earl (Ecolyse), Arianna Nicoletti (Future Fashion Forward eV), John Dulac (International Energy Agency), Thibaut Abergel (Internationale Energieagentur), Tiffany Vaas (Internationale Energieagentur), Mikael Linnander (EAT Forum), Dabo Guan (University of East Anglia), Julian Hill-Landolt (World Business Council for Sustainable Development). Drittgutachter Klaus Hubacek, University of Maryland, Emma Stewart, World Resources Institut Die Zukunft des städtischen Konsums in einer 1,5°C-Welt, 2019

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 21.06.2023