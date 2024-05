Die schockierende Wahrheit über Hautkrebs: Was Ihnen nicht über die Sonne gesagt wird

Teile die Wahrheit!

Seit ich ein kleines Kind war, kam es mir komisch vor, dass alle hysterisch sagten, ich solle das Sonnenlicht meiden und immer Sonnencreme tragen, wenn wir etwas im Freien machen – also habe ich mich so gut es ging nicht daran gehalten. Als ich älter wurde, bemerkte ich, dass sich die Venen unter meiner Haut, die der Sonne ausgesetzt waren, nicht nur gut anfühlten, sondern sich auch ausdehnten, wenn ich mich in der Sonne aufhielt, was ich als Zeichen dafür ansah, dass der Körper sich nach Sonnenlicht sehnte und es in den Blutkreislauf aufnehmen wollte.

Später erfuhr ich, dass ein Pionierforscher herausgefunden hatte, dass bei Menschen, die eine Brille trugen, die bestimmte Lichtspektren (z. B. blockiert das meiste Glas das UV-Licht) vom Eindringen in den transparentesten Teil des Körpers abhielt, signifikante gesundheitliche Veränderungen auftraten, die behandelt werden konnten, indem man ihnen eine Spezialbrille gab, die dieses Spektrum nicht abhielt.

Anmerkung: All das oben Gesagte berührt eine meiner Lieblingstherapien, die UV-Blutbestrahlung, die in einem der nächsten Artikel behandelt werden wird.

Später, als ich Medizinstudent wurde (zu diesem Zeitpunkt war ich mit den unzähligen Vorteilen des Sonnenlichts vertraut), fiel mir auf, wie neurotisch Dermatologen sind, wenn es darum geht, das Sonnenlicht zu meiden.

So erfuhr ich von meinen Kommilitonen, dass Dermatologen in den nördlichen Breitengraden (in denen die Sonneneinstrahlung so gering ist, dass die Menschen an saisonal abhängigen Störungen leiden) ihren Studenten vorschreiben, Sonnenschutzmittel und Kleidung zu tragen, die den größten Teil des Körpers bedeckt, wenn sie sich in geschlossenen Räumen aufhalten, und dass jeder Patient, den ich dort behandelte, darüber belehrt wurde, wie wichtig es ist, das Sonnenlicht zu meiden.

An diesem Punkt änderte sich meine Sichtweise auf das Thema zu “dieser Kreuzzug gegen die Sonne kommt definitiv von den Dermatologen” und “was in aller Welt ist mit diesen Leuten los?” Vor ein paar Jahren erfuhr ich durch Dr. Robert Yoho und sein Buch Butchered by Healthcare das letzte Stück des Puzzles.

Die Monopolisierung der Medizin

Im Laufe meines Lebens habe ich drei merkwürdige Muster in der medizinischen Industrie festgestellt:

Sie werden gesunde Aktivitäten fördern, die die Menschen wahrscheinlich nicht tun werden (z. B. Sport treiben oder mit dem Rauchen aufhören).

Sie werden eindeutig ungesunde Aktivitäten fördern, mit denen die Industrie Geld verdient (z. B. der Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln oder die Einnahme einer Vielzahl von unsicheren und unwirksamen Arzneimitteln).

Sie werden eindeutig nützliche Aktivitäten angreifen, die leicht durchzuführen sind (z. B. Sonnenlicht, Eier, Rohmilchprodukte oder Butter).

Nach meinem Kenntnisstand, hat vieles davon seine Wurzeln in der skandalösen Geschichte der American Medical Association (AMA), als 1899 George H. Simmons, MD, die Organisation übernahm (die Ärzte gingen aus dem Geschäft, weil ihre Behandlungen barbarisch waren und nicht funktionierten). Er startete ein Programm, um das AMA-Gütesiegel im Gegenzug dafür zu vergeben, dass die Hersteller ihre Inhaltsstoffe offenlegten und sich bereit erklärten, in vielen AMA-Publikationen zu werben (sie mussten jedoch nicht nachweisen, dass ihr Produkt sicher oder wirksam war). Dieses Manöver war erfolgreich und führte innerhalb von nur zehn Jahren zu einer Verfünffachung der Werbeeinnahmen und zu einer Verneunfachung der Mitgliederzahl der Ärzte.

Gleichzeitig bemühte sich die AMA, die Medizinindustrie zu monopolisieren, indem sie z. B. einen Rat für allgemeine medizinische Ausbildung einrichtete (der im Wesentlichen besagte, dass ihre Methode die einzig glaubwürdige Art sei, Medizin zu praktizieren), was es ihr ermöglichte, die nationale Akkreditierungsstelle für medizinische Fakultäten zu werden. Dies wiederum ermöglichte es ihnen, die Lehre vieler konkurrierender Medizinmodelle wie Homöopathie, Chiropraktik, Naturheilkunde und in geringerem Maße auch Osteopathie zu unterbinden, da die Staaten Absolventen von Schulen mit einer schlechten AMA-Bewertung oft keine Zulassung erteilten.

Ebenso richtete Simmons (zusammen mit seinem Nachfolger Fishbein, der von 1924 bis 1950 regierte) 1913 eine “Propagandaabteilung” ein, um alle unkonventionellen medizinischen Behandlungen und jeden, der sie praktizierte (ob Arzt oder nicht), anzugreifen. Fishbein war sehr gut in dem, was er tat, und konnte oft massive Medienkampagnen gegen alles, was er als “Quacksalberei” bezeichnete, organisieren, die von Millionen von Amerikanern gehört wurden (zu einer Zeit, als das Land viel kleiner war).

Nachdem Simmons und Fishbein dieses Monopol geschaffen hatten, nutzten sie es schnell aus. Dazu gehörte, dass sie Pharmaunternehmen erpressten, mit ihnen zu werben, dass sie die Rechte für eine Vielzahl von Heilbehandlungen einforderten, um sie an die AMA zu verkaufen, und dass sie die FDA oder die FTC auf jeden hetzten, der sich weigerte, sich zu verkaufen (was zumindest in einem Fall vor Gericht bewiesen wurde, da einer von Fishbeins “Landsleuten” dachte, was er tat, sei falsch und gegen ihn aussagte). Aus diesem Grund wurden viele bemerkenswerte medizinische Innovationen erfolgreich aus der Geschichte getilgt (ein Teil meines Lebenswerks und vieles von dem, was ich in der Praxis anwende, sind im Wesentlichen die Therapien, die Simmons und Fishbein weitgehend von der Erde zu tilgen vermochten).

Anmerkung: Um zu verdeutlichen, dass dies nicht nur eine alte Geschichte ist, bedenken Sie, wie bösartig und lächerlich die AMA die Verwendung von Ivermectin zur Behandlung von COVID angegriffen hat (da es der größte Konkurrent des COVID-Kartells war). Ebenso war einer der paradigmatischen Momente für Pierre Kory (den er hier mit Russel Brand diskutiert), dass er, nachdem er vor dem Senat über Ivermectin ausgesagt hatte, durch den Ansturm der Medien und der Kampagnen der medizinischen Fachzeitschriften aus allen Richtungen, die versuchten, Ivermectin in die Tonne zu treten und den Ruf von ihm und seinen Kollegen zu zerstören, in einen Schockzustand versetzt wurde (z. B. wurden sie gefeuert und ihre Arbeiten, die bereits die Peer-Review bestanden hatten, wurden zurückgezogen).

Zwei Wochen später erhielt er eine E-Mail von Professor William B. Grant (einem Vitamin-D-Experten), in der es hieß: “Lieber Dr. Korey, was sie mit Ivermectin machen, machen sie schon seit Jahrzehnten mit Vitamin D”, und die ein Papier aus dem Jahr 2017 enthielt, in dem genau beschrieben wurde, wie die Industrie immer wieder versucht, unbequeme wissenschaftliche Erkenntnisse zu vertuschen.

Es dauerte nicht lange, bis Big Tobacco zum größten Kunden der AMA wurde, was dazu führte, dass unzählige Anzeigen wie diese von der AMA veröffentlicht wurden, die bis zu Fishbeins Rauswurf andauerten (zu diesem Zeitpunkt wurde er ein hoch bezahlter Lobbyist für die Tabakindustrie):

Anmerkung: Weil sie so fies waren, brachten sie die Leute oft dazu, in ihrer Vergangenheit zu graben, wobei herauskam, wie skrupellos und soziopathisch sowohl Simmons als auch Fishbein waren. Leider weiß ich zwar aus eigener Erfahrung, dass dies der Fall war (z. B. kannte eine Freundin von mir Fishbeins Sekretärin, und sie sagte aus, dass Fishbein eine wirklich schreckliche Person war, die sie regelmäßig abscheuliche Handlungen ausführen sah, und ich kannte ebenfalls Leute, die die revolutionären Heiler kannten, auf die Fishbein es abgesehen hatte), aber ich war nie in der Lage, viele der verabscheuungswürdigen Anschuldigungen gegen Simmons zu bestätigen, weil das Buch, auf das sie sich alle berufen, seine Quellen nicht angibt, während die anderen Bücher, die andere, aber übereinstimmende Anschuldigungen enthalten, schlechte Quellenangaben haben.

Die Vorteile des Sonnenlichts

Eine der ältesten “bewährten” Therapien in der Medizin war das Baden im Sonnenlicht (z. B. war es eines der wenigen Mittel, das bei der Behandlung der Grippe von 1918 tatsächlich Erfolg hatte, vor der Einnahme von Antibiotika war es eines der wirksamsten Mittel zur Behandlung von Tuberkulose, und es wurde auch bei einer Vielzahl anderer Krankheiten eingesetzt). Da es sicher, wirksam und frei verfügbar ist, liegt es auf der Hand, dass skrupellose Personen, die die Ausübung der Medizin monopolisieren wollen, der Öffentlichkeit den Zugang dazu verwehren wollen.

Übrigens: Der Erfolg des Sonnenbadens war die ursprüngliche Inspiration für die ultraviolette Blutbestrahlung.

Da der Krieg gegen das Sonnenlicht so erfolgreich war, sind sich viele Menschen seiner Vorteile nicht bewusst. Zum Beispiel:

Sonnenlicht ist entscheidend für die geistige Gesundheit. Dies wird vor allem im Zusammenhang mit Depressionen (z. B. saisonale affektive Störungen) geschätzt, aber in Wirklichkeit sind die Auswirkungen viel weitreichender (z. B. stört unnatürliche Lichtexposition den zirkadianen Rhythmus).

Anmerkung: Dieser Punkt wurde mir während meines Medizinpraktikums klar, als ich nach einer langen Zeit von Nachtschichten unter Leuchtstoffröhren bemerkte, dass ich klinisch depressiv wurde (was mir sonst nie passiert ist und dazu führte, dass ein Assistenzarzt, dem ich nahe stand, anbot, Antidepressiva zu verschreiben). Ich beschloss, ein Experiment zu machen (das mache ich oft – ich versuche z. B., Patienten keine Behandlungen zu empfehlen, die ich nicht schon an mir selbst ausprobiert habe), und blieb noch ein paar Tage dabei, ging dann nach Hause und badete unter einer Vollspektrumlampe, woraufhin ich mich fast sofort besser fühlte. Ich denke, meine Geschichte ist besonders wichtig für Beschäftigte im Gesundheitswesen, da viele Menschen in diesem Bereich gezwungen sind, lange Zeit unter künstlichem Licht zu verbringen, und ihre geistige Gesundheit (z. B. ihr Einfühlungsvermögen) stark darunter leidet. Ein Beispiel ist diese Studie über chinesische OP-Schwestern, in der festgestellt wurde, dass ihre geistige Gesundheit deutlich schlechter ist als die der Allgemeinbevölkerung und diese Verschlechterung mit dem Mangel an Sonnenlicht zusammenhängt.

In einer großen epidemiologischen Studie wurde festgestellt, dass Frauen mit höherer UVB-Exposition in der Sonne nur halb so häufig an Brustkrebs erkranken wie Frauen mit geringerer Sonnenexposition und Männer mit höherer Sonnenexposition im Haus nur halb so häufig an tödlichem Prostatakrebs erkranken.

Man beachte: Eine 50-prozentige Verringerung dieser Krebsarten übersteigt bei Weitem die Möglichkeiten, die wir zur Behandlung oder Vorbeugung dieser Krankheiten einsetzen. In einer 20 Jahre dauernden prospektiven Studie wurden 29 518 Frauen in Südschweden untersucht, wobei durchschnittliche Frauen jeder Altersgruppe ohne nennenswerte Gesundheitsprobleme nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden, sodass es sich um eine der bestmöglichen epidemiologischen Studien handelte. Die Studie ergab, dass Frauen, die die Sonne mieden, im Vergleich zu Frauen, die sich regelmäßig dem Sonnenlicht aussetzten, ein höheres Sterberisiko hatten:

Insgesamt 60 % höheres Sterberisiko, etwa 50 % höheres Sterberisiko als in der Gruppe mit moderater Sonnenexposition und etwa 130 % höheres Sterberisiko als in der Gruppe mit hoher Sonnenexposition.

Um es klar zu sagen: Es gibt nur sehr wenige medizinische Maßnahmen, die auch nur annähernd so viel bewirken.

Der größte Zuwachs wurde beim Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben, festgestellt, während der zweitgrößte Zuwachs beim Risiko für alle Todesursachen außer Herzerkrankungen und Krebs (“andere”) und der drittgrößte Zuwachs bei Todesfällen durch Krebs zu verzeichnen war.

Anmerkung: Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass der geringere Nutzen bei der Verringerung der Krebstodesfälle zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Probanden länger lebten und daher einer Krebsart erlagen, die sie erst später im Leben getroffen hätte.

Der größte Nutzen wurde bei Rauchern beobachtet, und zwar so sehr, dass Nichtraucher, die die Sonne mieden, das gleiche Sterberisiko hatten wie Raucher, die Sonnenlicht bekamen.

Anmerkung: Ich glaube, dass dies und die kardiovaskulären Vorteile zum großen Teil darauf zurückzuführen sind, dass Sonnenlicht die Synthese von Stickstoffmonoxid (das für gesunde Blutgefäße unerlässlich ist) und Sulfaten (die Zellen wie das Endothel auskleiden und in Verbindung mit Infrarot (oder Sonnenlicht) das flüssige kristalline Wasser bilden, das für den Schutz und die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems unerlässlich ist) katalysiert.

In Anbetracht all dessen würde ich sagen, dass Sie einen wirklich guten Grund brauchen, um die Sonne zu meiden.

Hautkrebs

Nach Angaben der American Academy of Dermatology:

Hautkrebs ist die häufigste Krebsart in den Vereinigten Staaten. Nach aktuellen Schätzungen wird einer von fünf Amerikanern im Laufe seines Lebens an Hautkrebs erkranken. Man schätzt, dass jeden Tag bei etwa 9 500 Menschen in den USA Hautkrebs diagnostiziert wird. Basalzell- und Plattenepithelkarzinome, die beiden häufigsten Formen von Hautkrebs, sind behandelbar, wenn sie frühzeitig erkannt und richtig behandelt werden. Da die Exposition gegenüber UV-Licht der vermeidbarste Risikofaktor für alle Hautkrebsarten ist, empfiehlt die American Academy of Dermatology allen, Sonnenbänke zu meiden und ihre Haut im Freien zu schützen, indem sie Schatten suchen, schützende Kleidung tragen – einschließlich eines langärmeligen Hemds, einer Hose, eines breitkrempigen Huts und einer Sonnenbrille mit UV-Schutz – und ein wasserfestes Breitspektrum-Sonnenschutzmittel mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder höher auf die gesamte Haut auftragen, die nicht von Kleidung bedeckt ist.

Das Gleiche gilt laut der Skin Cancer Foundation:

Jede Stunde sterben in den USA mehr als 2 Menschen an Hautkrebs.

Das hört sich ziemlich beängstigend an. Lassen Sie uns nun genau aufschlüsseln, was das bedeutet.

Anmerkung: Glücklicherweise ist das Bewusstsein für die enormen Vorteile von Vitamin D (das aus der Sonneneinstrahlung stammt) heute viel größer. Da jedoch viele der Vorteile der Sonne nicht nur auf die Bildung von Vitamin D zurückzuführen sind, kann ich die derzeitige Position der Dermatologie (dass man “unsichere” Sonnenbestrahlung durch Vitamin D ersetzen kann) keineswegs unterstützen.

Basalzellkarzinom

Die bei Weitem häufigste Hautkrebsart ist das Basalzellkarzinom (das 80 % aller Hautkrebsarten ausmacht), das in etwa so aussieht:

Die genaue Inzidenz von BCC variiert stark und liegt zwischen 14 und 10.000 Fällen pro einer Million Menschen. In den Vereinigten Staaten geht man allgemein davon aus, dass etwa 2,64 Millionen Menschen pro Jahr an BCC erkranken (bei insgesamt etwa 4,32 Millionen Krebsfällen, da manche Menschen mehr als einen bekommen). Die drei wichtigsten Risikofaktoren für BCC sind übermäßige Sonneneinstrahlung, helle Haut (die anfälliger dafür ist, dass zu viel Sonnenlicht in die Haut eindringt) und eine familiäre Vorbelastung mit Hautkrebs. Deswegen hängt die sehr unterschiedliche Häufigkeit von BCC weitgehend davon ab, wie viel Sonnenlicht die Menschen ausgesetzt sind, und typischerweise treten sie in Bereichen auf, in denen sie häufig der Sonne ausgesetzt sind (z. B. im Gesicht).

Das Wichtigste bei BCC ist, dass er nicht sehr gefährlich ist, da er fast nie Metastasen bildet. Die meisten Quellen sprechen von einer Sterblichkeitsrate von 0 %. Stattdessen wird er normalerweise danach bewertet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er nach der Entfernung wieder auftritt (die je nach Quelle zwischen 65 % und 95 % liegt).

Anmerkung: Unserer Ansicht nach besteht einer der größten Mängel des auf der Exzision basierenden Ansatzes bei Hautkrebs darin, dass er die zugrunde liegenden Ursachen des Krebses nicht angeht und häufig dazu führt, dass Hautkrebs wieder auftritt und immer mehr Haut abgeschnitten werden muss (was problematisch wird, je mehr davon entfernt wird). Dies wiederum ist besonders problematisch, wenn ein potenziell tödlicher Krebs wieder auftritt.

Plattenepithelkarzinom

Die zweithäufigste Hautkrebsart, das Plattenepithelkarzinom (SCC), sieht wie folgt aus:

Da er auch durch Sonnenlicht verursacht wird, schwankt seine Häufigkeit stark und reicht von 260 bis 4970 pro Million Personenjahre, wobei in den Vereinigten Staaten jedes Jahr schätzungsweise 1,8 Millionen Fälle auftreten. Früher ging man davon aus, dass BCC etwa viermal so häufig vorkommt wie SCC, doch inzwischen hat sich diese Lücke geschlossen und die Häufigkeit ist nur noch doppelt so hoch. Im Gegensatz zum BCC kann der SCC gefährlich sein, da er Metastasen bildet. Wenn er entfernt wird, bevor er Metastasen bildet, liegt die Überlebensrate bei 99 %, wird er jedoch nach der Metastasierung entfernt, sinkt sie auf 56 %. Da SCC in der Regel vor der Metastasierung entdeckt wird (in 1-2 Jahren bilden 3-9 % von ihnen Metastasen), liegt die durchschnittliche Überlebensrate für diesen Krebs bei etwa 95 %, und man geht davon aus, dass in den Vereinigten Staaten jedes Jahr etwa 2000 Menschen (manche Schätzungen gehen jedoch bis zu 8000) an SCC sterben.

Hinweis: Da es unwahrscheinlich ist, dass BCC und SCC tödlich verlaufen, sind die Ärzte im Gegensatz zu den anderen Hautkrebsarten nicht verpflichtet, sie zu melden, so dass es keine zentrale Datenbank gibt, in der die Anzahl der Fälle erfasst wird. Daher handelt es sich bei den Zahlen für BCC und SCC weitgehend um Schätzungen.

Melanom

Schätzungen zufolge tritt das Melanom in den Vereinigten Staaten jährlich in einer Größenordnung von 218 Fällen pro Million Menschen auf (wobei das Risiko je nach ethnischer Zugehörigkeit variiert). Obwohl es nur 1 % aller Hautkrebsdiagnosen ausmacht, ist das Melanom für die meisten Todesfälle durch Hautkrebs verantwortlich. Da sich die Überlebenschancen durch Früherkennung erheblich verbessern, gibt es im Internet zahlreiche Leitfäden, die dabei helfen, die üblichen Anzeichen für ein mögliches Melanom zu erkennen:

Die Fünf-Jahres-Überlebensrate für Melanome hängt davon ab, wie weit sich das Melanom zum Zeitpunkt der Diagnose ausgebreitet hat (sie reicht von 99 % bis 35 % und liegt im Durchschnitt bei 94 %), sodass es auch hier wichtig ist, es richtig zu erkennen – aber es gibt auch einige Fälle, die aggressiv sind und schnell metastasieren (sodass sie oft nicht rechtzeitig erkannt werden), und diese Varianten haben eine Überlebensrate von 15-22,5 %. Insgesamt bedeutet dies etwas mehr als 8000 Todesfälle pro Jahr in den Vereinigten Staaten.

Hinweis: Diese Melanom-Varianten verzerren wahrscheinlich die Gesamtüberlebensstatistiken für diesen Krebs.

Es ist von entscheidender Bedeutung, das Melanom zu verstehen, denn es wird zwar allgemein angenommen, dass es mit Sonnenlicht in Verbindung steht, aber das stimmt nicht. Ein Beispiel:

Eine Studie an 528 Melanompatienten ergab, dass diejenigen, die eine solare Elastose (eine häufige Hautveränderung nach übermäßiger Sonneneinstrahlung) hatten, mit 60 % geringerer Wahrscheinlichkeit an einem Melanom starben.

87 % aller SCC-Fälle treten in Körperregionen auf, die einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, wie z. B. das Gesicht (das insgesamt 6,2 % der Körperoberfläche ausmacht), während 82,5 % der BCC-Fälle in diesen Regionen auftreten. Umgekehrt treten nur 22 % der Melanome in diesen Regionen auf. Dies deutet darauf hin, dass SCC und BCC mit der Sonneneinstrahlung zusammenhängen, das Melanom jedoch nicht, und dies deckt sich mit der Tatsache, dass wir sie immer wieder in Gebieten finden, die kaum Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Arbeitnehmer, die im Freien arbeiten, erhalten die 3-10-fache jährliche UV-Dosis wie Arbeitnehmer, die in Innenräumen arbeiten, und dennoch erkranken sie seltener an malignen Melanomen der Haut und haben ein Odds Ratio (Risiko), das halb so hoch ist wie das ihrer Kollegen im Freien.

Eine Meta-Analyse der verfügbaren Literatur aus dem Jahr 1997 ergab, dass bei Arbeitnehmern mit erheblicher beruflicher Sonnenexposition die Wahrscheinlichkeit, an einem Melanom zu erkranken, um 14 % geringer ist.

Daher ist es ziemlich frustrierend, dass die Regierungen in aller Welt immer wieder den Ratschlag aussprechen, mehr Sonnenschutzmittel zu verwenden, vor allem, wenn die Melanomraten steigen (mit anderen Worten, genau das, was wir auch bei den COVID-19-Impfantrieben beobachten).

Hinweis: Es kann behauptet werden, dass die Chemikalien in Sonnenschutzmitteln Hautkrebs verursachen, und auch bei bestimmten auf dem Markt befindlichen kosmetischen Produkten gibt es einige Beweise dafür.

Eine (inzwischen in Vergessenheit geratene) Studie aus dem Jahr 1982 mit 274 Frauen ergab, dass die Exposition gegenüber fluoreszierendem Licht am Arbeitsplatz das Risiko, an einem malignen Melanom zu erkranken, um das 2,1-fache erhöht, wobei dieses Risiko mit zunehmender Exposition gegenüber fluoreszierendem Licht steigt, entweder aufgrund der Exposition am Arbeitsplatz (1,8-fache Exposition bei Arbeitsplätzen mit mäßiger Exposition, 2,6-fache Exposition bei Arbeitsplätzen mit hoher Exposition) oder aufgrund der Dauer der Tätigkeit (d. h. 2,4-fache Wahrscheinlichkeit bei einer Tätigkeit von 1-9 Jahren, 2,8-fache bei einer Tätigkeit von 10-19 Jahren und 4,1-fache bei einer Tätigkeit von über 20 Jahren).

Hinweis: Es gibt Hinweise darauf, dass sich diese Lampen auch auf Tiere auswirken (z. B. zeigte diese Studie, dass sie die Milchproduktion drastisch senken).

In vielen Gebieten ist ein deutlicher Anstieg von Melanomen zu verzeichnen, was dagegen spricht, dass Sonnenlicht das Hauptproblem ist, da es sich in den letzten Jahrzehnten nicht wesentlich verändert hat. Betrachten Sie zum Beispiel diese Daten des norwegischen Krebsregisters zum malignen Melanom:

Hinweis: Es gibt auch einige Belege für einen Zusammenhang zwischen der Sonnenlichtexposition und einem erhöhten Melanomrisiko, die jedoch eher widersprüchlich sind, da einige Datenpunkte eine geringfügige Verringerung, andere eine geringfügige Erhöhung zeigen (z. B. ergab diese Studie, dass die Sonnenlichtexposition das Melanomrisiko um etwa 20 % erhöht). Während jedoch eine leichte Zunahme der Melanome zu beobachten ist, ist das Gegenteil der Fall, wenn es um die Größe der Melanome geht (z. B. waren in einer Studie die Melanome am Rumpf mehr als doppelt so groß wie die an den Armen) oder um die Wahrscheinlichkeit, dass sie tödlich sind (worauf es eigentlich ankommt).

Seltene Hautkrebsarten

Dieser Abschnitt muss nicht unbedingt gelesen werden, ich füge ihn in erster Linie als Referenz ein, um den Hauptpunkt zu untermauern und um vollständig zu sein.

Merkelzellkarzinom – 7 Fälle pro Million Personenjahre in den USA, Überlebensrate 52-78 %. Möglicher Zusammenhang mit Sonnenlicht.

Kaposi-Sarkom – 3 bis 6 Fälle pro Million Menschen in den USA, 41-81 % Überlebensrate, hauptsächlich aufgrund von Immunsuppression (z. B. AIDS, Organtransplantation, möglicherweise COVID-Impfstoffe). Möglicherweise besteht ein geringer Zusammenhang mit Sonnenlicht.

Kutanes T-Zell-Lymphom – 6,4 bis 8,55 pro Million Menschen in den USA, 39,4-67,4 %, in erster Linie aufgrund von Immunsuppression und spezifischen Infektionen (es gibt auch zahlreiche bemerkenswerte Fälle, die nach einer COVID-Impfung aufgetreten sind – darunter einer der Teilnehmer an der klinischen Studie von Moderna).

Dermatofibrosarcoma Protuberans – 0,8 bis 4,5 Fälle pro Million Menschen pro Jahr, 99,1 % Überlebensrate, Risikofaktoren nicht bekannt.

Mikrozystisches Adnexkarzinom – 0,52 Fälle pro Million Menschen pro Jahr, 88,1-98,1 % Überlebensrate, Zusammenhang mit vorheriger Strahlentherapie, immunsuppressiven Medikamenten und Sonneneinstrahlung.

Lentiginöses Melanom der Akren – 1,8 Fälle pro eine Million Personenjahre, Überlebensrate 67,5-80,3 %, Risikofaktoren unbekannt, aber nach allgemeiner Auffassung nicht mit Sonneneinstrahlung in Verbindung zu bringen.

Talgdrüsenkarzinom-2,43 Fälle pro Million Personenjahre, 50-78 % Überlebensrate, Zusammenhang mit immununterdrückenden Medikamenten, Strahlentherapie und einem vorhandenen Gendefekt.

Extramammäre Paget-Krankheit-0,4-0,7 Fälle pro Million Menschen, 81,6-91,8 % Überlebensrate, kein Zusammenhang mit Sonnenlicht.

Hinweis: Der letzte seltene Hautkrebs, das undifferenzierte pleomorphe Sarkom, tritt jedes Jahr in einer Größenordnung von 30 Fällen pro einer Million Menschen auf, ist aber in vielen Fällen nicht in der Haut sichtbar, so dass eine genaue statistische Erfassung schwieriger ist.

Der große Dermatologie-Betrug

Wenn Sie den vorangegangenen Abschnitt berücksichtigen, sollte das Folgende ziemlich klar sein:

Der bei weitem häufigste “Hautkrebs” ist nicht gefährlich.

Die “Hautkrebsarten”, über die man sich Sorgen machen muss, machen nur einen relativ kleinen Teil der vorhandenen Hautkrebsarten aus.

Die Exposition gegenüber Sonnenlicht verursacht keine gefährlichen Krebsarten (mit Ausnahme von SCC, der bei weitem nicht so gefährlich ist wie die anderen).

Im Grunde gibt es keine Möglichkeit, ein “Verbot von Sonnenlicht” zur “Vorbeugung von Hautkrebs” zu rechtfertigen, da der “Nutzen” dieser Verordnung bei Weitem durch den Schaden aufgewogen wird. Dieser Widerspruch wird jedoch durch einen sehr geschickten sprachlichen Trick umgangen – für alles wird ein einziger Begriff, nämlich “Hautkrebs”, verwendet, der dann selektiv die Tödlichkeit von Melanomen, die Häufigkeit von BCC und die Empfindlichkeit von BCC und SCC gegenüber Sonnenlicht aufgreift.

Das hat mich immer sehr verärgert, und ich habe viel darüber nachgedacht, warum sie das tun.

Hinweis: Dr. Malcom Kendrick hilft mit einer Geschichte von Dr. Michael Baum dabei, einen Überblick darüber zu gewinnen, wie dieses Spiel in der medizinischen Industrie gespielt wird:

Jedes Jahr spiele ich ein Spiel mit den älteren Doktoranden eines Kurses für Krebsspezialisten, der vom Royal College of Surgeons of England veranstaltet wird. Ich erzähle ihnen, dass es zwei potenziell wirksame Vorsorgeuntersuchungen für Prostatakrebs gibt, von denen die eine die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben, um 20 bis 30 Prozent verringert, während die andere nach 10.000 Personenjahren Vorsorgeuntersuchung ein Leben retten wird. Was würden Sie als Verbraucher oder als Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens davon halten? Alle stimmen für das erste; dabei sind die beiden Programme identisch, sie wurden nur anders verpackt. Das Screening weiterhin als relative Risikoreduktion bei der Brustkrebssterblichkeit zu vermarkten, ist extrem unaufrichtig.

Ich muss jedoch betonen, dass einige Hautkrebse (z. B. viele Melanome) eine sofortige Entfernung erfordern. Ich möchte Sie ermutigen, Dermatologen nicht gänzlich zu meiden, sondern eine zweite Meinung von einem anderen Dermatologen einzuholen, wenn Sie unsicher sind, was Ihnen vorgeschlagen wurde, denn es gibt auch viele ausgezeichnete und ethische Dermatologen, die auf diesem Gebiet praktizieren.

Das begehrteste Fachgebiet

Ein großer Teil der medizinischen Ausbildung besteht darin, den Medizinstudenten Zuckerbrot und Peitsche zu geben (Anreize und Belohnungen), die sie erhalten können, wenn sie unglaublich hart arbeiten, sich in hohem Maße fügen und ein überdurchschnittliches Maß an Begabung zeigen.

Dies wiederum motiviert Medizinstudenten dazu, während des Studiums sehr hart zu arbeiten (z. B. ihr Sozialleben aufzugeben), und Medizinstudenten dazu, weiterhin sehr hart zu arbeiten (auch wenn sie es “geschafft” haben und bereits zum Medizinstudium zugelassen wurden), und dann oft auch Assistenzärzte dazu, dies weiterhin zu tun (damit sie in ein angesehenes Stipendium aufgenommen werden können). Einer der wichtigsten Anreize ist dabei die Aufnahme in ein angesehenes Fachgebiet, da dieses in der Regel mehr Ansehen genießt und besser bezahlt wird.

Die Dermatologie gilt gemeinhin als das begehrteste Fachgebiet, da sie:

Die Zeit nach der medizinischen Ausbildung ist relativ kurz (sie beträgt nur vier Jahre).

Es bietet eine relativ entspannte Work-Life-Balance (z. B. arbeitet man nur an Wochentagen zu normalen Zeiten und kann sich einen Tag freinehmen).

Es ist relativ selten, dass man es mit hochgradig gefährdeten oder schwierigen Patienten zu tun hat, sodass der Stress in diesem Bereich sehr gering ist.

Die Dermatologie ist eines der am besten bezahlten Fachgebiete. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt eines Dermatologen liegt bei 400.000 USD pro Jahr, obwohl viele, wie z. B. Mohs-Chirurgen, mindestens 600.000 USD verdienen (und oft weit mehr). Im Vergleich dazu verdienen Allgemeinmediziner in der Regel etwa 220.000,00 $ jährlich.

Anmerkung: Mit einem durchschnittlichen Grundgehalt von etwa 700.000,00 $ pro Jahr ist die neurologische Chirurgie in der Regel das am besten bezahlte Fachgebiet. Das ist zwar viel, aber ich denke, es ist “fair”, denn abgesehen davon, dass dieses Fachgebiet extrem anspruchsvoll und nervenaufreibend ist (z. B. dauern viele Hirnoperationen 3 bis 8 Stunden, und es gibt auch viele noch längere Operationen, bei denen der Chirurg extrem präzise arbeiten muss, um nicht eine Katastrophe und einen großen Prozess zu riskieren), muss man nach dem Medizinstudium 7 Jahre lang eine Ausbildung zum neurologischen Chirurgen absolvieren und sogar noch länger (1-2 Jahre), um sich auf bestimmte Aspekte neurologischer Operationen zu spezialisieren.

Es ist bemerkenswert, dass der Berufsstand der Dermatologen dies geschafft hat, und infolgedessen zieht dieses Fachgebiet in der Regel die wettbewerbsfähigsten Studenten an, die wirklich den unglaublichen Lebensstil und das Gehalt wollen, das eine private dermatologische Praxis bieten kann (auch wenn während des Bewerbungsverfahrens in der Regel jeder angibt, dass er in der akademischen Forschung tätig sein möchte, denn nur so wird man aufgenommen). Auch einer der klügsten Ärzte, die ich kenne (der ein gutes Herz und die Fähigkeit hatte, die Medizin zu verbessern), ist letztlich aus diesen Gründen in die Dermatologie gegangen, und dadurch wurde eine unglaubliche Menge an Potenzial vergeudet (in ähnlicher Weise glaube ich, dass ein Hauptgrund, warum innovative Forschung in der Dermatologie so langsam ist, darin liegt, dass ihr Vergütungsmodell begabte Ärzte anzieht, die nicht an Forschung interessiert sind).

Übrigens: Eine der größten Herausforderungen in der Dermatologie ist die Tatsache, dass die genaue Diagnose all der verschiedenen Hautläsionen, die es gibt, ein hohes Maß an Intelligenz und Ausbildung erfordert (was die meisten Ärzte außerhalb des Fachgebiets nicht können). Da es viele schwierige Hautläsionen gibt, ist es wichtig, dass es Ärzte gibt, die dies tun können (obwohl es durchaus möglich ist, dass in den kommenden Jahren KI-Diagnosetechnologien einige dieser Probleme lösen werden).

Der Wandel der Dermatologie

Vor nicht allzu langer Zeit war der Dermatologe einer der am wenigsten begehrten Berufe, da ein Großteil seiner Arbeit im Wesentlichen darin bestand, Akne und Pickel in der Zeit vor Accutane zu behandeln (das im Gegensatz zu den meisten Arzneimitteln tatsächlich wirkt – aber leider unglaublich giftig ist und einige Menschen, die ich gut kannte, dauerhaft behindert hat).

Ein relativ unbekannter Blog des Dermatologen David J. Elpern, M.D., hat endlich erklärt, was vorgefallen ist:

In den vergangenen 40 Jahren habe ich diese Veränderungen in meinem Fachgebiet miterlebt und bin bestürzt über die mangelnde Bereitschaft meiner Kollegen, sich damit auseinanderzusetzen. Dieser Trend begann in den frühen 1980er Jahren, als die Academy of Dermatology (AAD) ihre Mitglieder mit über 2 Millionen Dollar bewertete, um eine prominente New Yorker Werbeagentur damit zu beauftragen, die Wertschätzung unseres Fachgebiets in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Die verrückten Männer empfahlen, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, dass Dermatologen Hautkrebsexperten und nicht nur Pickelentferner sind, und so wurde der kostenlose Nationale Hautkrebs-Screening-Tag eingeführt. Diese Screenings dienten dazu, die Angst der Öffentlichkeit vor Hautkrebs zu schüren, und führten dazu, dass Unmengen von teuren, minderwertigen Verfahren zur Behandlung von Hautkrebs und aktinischen Keratosen (AKs) durchgeführt wurden. Gleichzeitig weiteten die Pathologen ihre Definitionen des Melanoms aus, was zu einem “diagnostischen Drift” führte, der die Inzidenz des Melanoms irreführend erhöhte, während die Sterblichkeit auf dem Niveau von 1980 blieb. Gleichzeitig werden Hautkrebse, die keine Melanome sind, von Heerscharen von mikrographischen Chirurgen überbehandelt, die häufig harmlose Hautkrebse mit unnötig aggressiven, lukrativen Eingriffen behandeln.

Ein Zeitschriftenartikel aus dem Jahr 2021 liefert zusätzliche Informationen zu den Ausführungen von Dr. Elpern:

Hautkrebsscreenings wurden in den 1970er Jahren auf kommunaler Ebene eingeführt. Das erste landesweite öffentliche Hautkrebsscreening-Programm wurde 1985 von der American Academy of Dermatology ins Leben gerufen, nachdem die steigende Inzidenz und Sterblichkeitsrate des malignen Melanoms in den frühen 1980er Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erregte. In den ersten Jahren des Programms unterzeichnete Präsident Ronald Reagan Proklamationen zur “Nationalen Woche der Hautkrebsprävention und -erkennung” und zur “Woche der Melanom-/Hautkrebserkennung und -prävention für ältere Amerikaner”, und die Ganzkörper-Hautuntersuchung wurde zum Goldstandard für die Hautkrebsvorsorge.

Anmerkung: In diesem Artikel wird auch darauf hingewiesen, dass die amerikanische Regierung den Wert dieser Untersuchungen seit langem stark anzweifelt und dass die Dermatologie immer wieder vor der Herausforderung steht, dieses Hindernis zu überwinden, für dessen Lösung sie Lobbyarbeit leisten musste.

Kurzum, wie schon so oft in Amerika, wurde eine bemerkenswert ausgeklügelte PR-Kampagne gestartet, um die Gesellschaft zum Nutzen einer Branche zu verändern.

Anmerkung: In einem kürzlich erschienenen Artikel über die weit verbreiteten psychologischen Veränderungen, die das Impfen in der amerikanischen Gesellschaft hervorgerufen hat (die, wie die Umfragen in diesem Artikel zeigen, auch von der Mehrheit der Leser beobachtet wurden), habe ich den weit verbreiteten Versuch erörtert, unseren Kindern “Geschlechtervielfalt” aufzuzwingen, und wie viele Kommentatoren anmerkten, kann diese plötzliche Veränderung nur durch eine massive PR-Operation erklärt werden, die, wie sich herausstellt, von einer Gruppe aktivistischer Milliardäre finanziert wird, die die Gesellschaft umgestalten wollen.

Ich bin mir relativ sicher, dass einige der Kernbestandteile dieser Kampagne waren:

Die Erkenntnis, dass Hautkrebs der bei Weitem am einfachsten zu diagnostizierende Krebs ist (da man ihn nur sehen muss).

Die Dämonisierung der Sonne, da dies den Dermatologen erlaubte, sich selbst als Helden darzustellen und so viel Angst wie möglich vor der Sonne zu schüren – zumal eine psychologische Investition, die sie tätigen mussten, um ständig Sonnenschutzmittel aufzutragen, die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass sie zu ihrem Dermatologen gingen.

Erlauben Sie ihnen, einen riesigen Verkaufstrichter zu schaffen, indem Sie ihnen erlauben, eine riesige Anzahl von routinemäßigen Ganzkörper-Hautuntersuchungen (bei ansonsten gesunden Personen) durchzuführen und somit einen riesigen Pool von potenziellen Krebserkrankungen zu biopsieren oder zu entfernen (zu exzidieren).

Hinweis: Zusätzlich zu diesem Verkaufstrichter werden Dermatologen dafür bezahlt, dass sie jede “präkanzeröse” Läsion, die sie bei einer Untersuchung entdecken, mit flüssigem Stickstoff einfrieren (was nur Sekunden dauert und die Kosten für die Untersuchung um etwa 100 Dollar erhöht). Leider wird dies oft als Beseitigung einer Krebsvorstufe angepriesen, aber Untersuchungen zeigen, dass die meisten von selbst verschwinden (55 % innerhalb eines Jahres, 70 % innerhalb von 5 Jahren) und nur sehr wenige zu einem SCC werden (0,6 % in einem Jahr und 2,57 % in 4 Jahren), so dass die Kosten für dieses Verfahren kaum zu rechtfertigen sind, zumal es nicht ohne Nebenwirkungen ist.

Lassen Sie sie sich von der Angst leiten, die die medizinische Industrie im Zusammenhang mit Krebs verbreitet, um zu rechtfertigen, dass sie viel Geld für eine fragwürdige Krebsprävention verlangen, und dass jeder Patient sofort zustimmt, wenn er das gefürchtete “C” hört.

Hinweis: In einem kürzlich erschienenen Artikel habe ich beschrieben, wie dieses Prinzip von Lupron ausgenutzt wurde, einem schlechten Prostatakrebsmedikament mit einer Reihe von schweren Nebenwirkungen, das dann zu einem unglaublich lukrativen Medikament umfunktioniert wurde, das für eine Vielzahl von unbewiesenen Anwendungen (z. B. zur Unterstützung der Geschlechtsumwandlung) eingesetzt wird.

Konkret ging es ihnen darum, viel Geld für die chirurgische Entfernung von Hautkrebs zu verlangen, wofür sie oft mehr Geld bekamen als ein Chirurg für einen Standard-Eingriff (was bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt ist, weil der Eingriff auch eine pathologische Untersuchung in der Mitte des Eingriffs erfordert). Das Verfahren zur Referenz ist:

Der Hauptzweck einer Mohs-Operation besteht darin, einen viel kleineren Einschnitt zu haben (d. h. nicht mehr wegzuschneiden als nötig), was für den Patienten oft von großer Bedeutung sein kann, da große Löcher im Gesicht verheerend sein können. Dies wird zum Teil dadurch erreicht, dass die Operation auf halber Strecke unterbrochen und das Herausgeschnittene unter dem Mikroskop betrachtet wird, sodass festgestellt werden kann, ob der gesamte Krebs entfernt wurde und nicht noch mehr weggeschnitten werden muss (während bei der konventionellen Operation zur Sicherheit ein größerer Rand verwendet wird).

Der “Trick” bei der Mohs-Chirurgie besteht darin, dass der Arzt aufgrund der Tatsache, dass er bei ein und demselben Besuch sowohl einen chirurgischen Eingriff als auch eine pathologische Untersuchung vornimmt, eine Vielzahl verschiedener Leistungen in Rechnung stellen kann, die sich schnell summieren. Zur Veranschaulichung sehen Sie sich diesen Leitfaden für die Abrechnung von Mohs-Operationen und diese Medicare-Zusammenfassung darüber an, was derzeit angemessen ist, um sie abzurechnen (was sich nach meinem Verständnis ein wenig von der lukrativeren Abrechnung unterscheidet, die es vor etwa einem Jahrzehnt gab, und die parallel zu den jüngsten politischen Änderungen in der Versicherungsbranche verläuft, die dazu führen, dass Dermatologen in den meisten Gebieten nur dann eine Erstattung für Mohs-Operationen erhalten können, wenn sie ein zusätzliches 1-2-jähriges Fellowship in diesem Bereich absolviert haben – was verständlicherweise dazu geführt hat, dass die Aufnahme in ein solches Fellowship sehr schwierig ist).

Hinweis: Die Kosten für eine Mohs-Operation sind sehr unterschiedlich, liegen aber in der Regel bei mindestens einigen tausend Dollar. Im Gegensatz zu anderen Operationen geht das meiste Geld an den Dermatologen, da ein Krankenhaus, das einen OP, OP-Zubehör, OP-Personal und einen Aufwachdienst zur Verfügung stellt, keinen nennenswerten Teil der Kostenerstattung übernimmt.

Sie können sich also vielleicht denken, was passiert ist:

Die Zahl der Mohs-Operationen bei Medicare-Leistungsempfängern in den Vereinigten Staaten stieg zwischen 1992 und 2009 um 700 Prozent [was dazu führte, dass sie auf der Medicare-Liste der “potenziell falsch bewerteten” CPT-Codes an erster Stelle stand], obwohl es in vielen Fällen kaum Belege dafür gab, dass die Mohs-Operation billigeren Behandlungsmöglichkeiten überlegen war, zu denen das Ausschaben, Ausschneiden oder sogar das Auftragen einer Creme zur Erzeugung einer Verätzung gehören. Der große Unterschied zwischen diesen einfacheren Behandlungen und der Mohs-Methode ist der Preis: Hunderte von Dollar gegenüber 10 000 oder sogar 20 000 Dollar für die Mohs-Methode. Bei den meisten gutartigen Hauttumoren “spiegelt die Entscheidung für die mikrographische Chirurgie nach Mohs wahrscheinlich eher den wirtschaftlichen Vorteil für den Anbieter als einen substanziellen klinischen Vorteil für den Patienten wider”, schrieb Dr. Robert Stern, ein Harvard-Dermatologe, und stellte fest, dass die USA im Jahr 2012 schätzungsweise mehr als 2 Milliarden Dollar für die Mohs-Chirurgie ausgaben, wobei es große Unterschiede in der Anwendung gab: Selbst bei empfindlichen Stellen wie dem Gesicht und den Händen wurde sie in 53 Prozent der Fälle in Minnesota und nur in 12 Prozent in New Mexico eingesetzt. Dr. Stern schätzt, dass in jenem Jahr fast 2 Prozent aller Medicare-Empfänger eine Mohs-Operation erhielten.

Anmerkung: Dr. Stern erzählte Elisabeth Rosenthal, dass er 2012 Mitglied eines von den dermatologischen Fachgesellschaften einberufenen Gremiums war, das beurteilen sollte, wann eine Mohs-Operation tatsächlich angebracht ist (aufgrund der Bedenken von Medicare wegen einer Überbeanspruchung der Methode). Aufgrund der verfahrenstechnischen Struktur der Sitzung stimmte das Gremium schließlich für 83 % der möglichen Indikationen für eine Mohs-Operation, was dazu führte, dass (in Sterns Worten) “viele von uns überrascht waren, dass viele Dinge, die zunächst recht umstritten waren, nun positiv und einstimmig erschienen. Wie konnte das passieren? Es war uns wirklich unangenehm… Das war keine medizinische Frage, sondern eine Frage des Handels.”

Um zu zeigen, was diese Änderung in den Leitlinien bedeutete:

Insgesamt wurden 10 726 Dermatologen in der Datenbank identifiziert, was 1,2 % aller Angehörigen der Gesundheitsberufe und 3 % der gesamten Medicare-Zahlungen (3,04 Mrd. $ von ca. 100 Mrd. $) entspricht [wobei Dermatologen etwas weniger als 1 % der Ärzte im Land ausmachen]. Der Mittelwert der Zahlungen pro Dermatologe betrug 171 397 $. Die durchschnittliche Erstattung für E/M betrug $77,59 pro Einheit, während Mohs eine durchschnittliche Erstattung pro Verfahren von $457,33 pro Einheit erhielt. Von den Dermatologen erhielten 98,9 % eine Vergütung für E/M [allgemeine Besuche] und 19,9 % erhielten Zahlungen für Mohs. Die Gesamtzahlungen an Dermatologen waren am höchsten für E/M (756 Mio. USD), gefolgt von Mohs (550 Mio. USD) und der Zerstörung von prämalignen Läsionen [Kryochirurgie] (516 Mio. USD) [und dann 289 Mio. USD für Biopsien]. Im Vergleich zu Dermatologen mit niedrigeren Abrechnungsbeträgen erhielten die Dermatologen mit den höchsten Abrechnungsbeträgen einen höheren Anteil an Zahlungen für Mohs und Lappen/Transplantationen und einen geringeren Anteil für E/M. Die führenden 15,9 % der Dermatologen erhielten mehr als die Hälfte der Gesamtzahlungen.

Hinweis: Diese Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2013 und sind seitdem wahrscheinlich gestiegen (ich konnte keine aktuellere Studie finden, außer einem Artikel, in dem erwähnt wird, dass 2015 5,9 Millionen Hautbiopsien bei Medicare Part B-Empfängern durchgeführt wurden – ein Anstieg um 55 % gegenüber dem Vorjahr). Außerdem sollte man bedenken, dass Medicare in der Regel etwa 40 % des gesamten Patientenaufkommens von Dermatologen und etwa 30 % ihrer gesamten Praxiseinnahmen ausmacht (obwohl ich schon Einnahmeschätzungen zwischen 30 und 60 % gesehen habe), so dass dies nur ein Bruchteil dessen ist, was sie tatsächlich verdienen.

Wie Sie sich vielleicht denken können, hat diese Gelegenheit schon bald die Aufmerksamkeit skrupelloserer Parteien auf sich gezogen, die versuchen, von diesem Geldsegen zu profitieren. Dies wiederum veranlasste die New York Times, die Branche zu untersuchen, und sie wurde fündig:

Private Equity-Firmen von der Wallstreet waren in den Markt eingestiegen und kauften Dermatologiepraxen auf und besetzten sie mit Krankenschwestern und Assistenzärzten (die viel billiger einzustellen waren als Ärzte), obwohl sie in der Öffentlichkeit damit warben, dass sie einen Arzt sehen würden. Dies war insofern bedauerlich, als diese Pseudo-Dermatologen mehr als doppelt so viele Biopsien bei Verdacht auf Hautkrebs durchführten wie Dermatologen (die im Laufe von zehn Jahren von fast keiner Biopsie, die Medicare in Rechnung gestellt wurde, auf über 15 % gestiegen waren). Ebenso wurden häufig tatsächliche Krebserkrankungen übersehen oder Läsionen fehldiagnostiziert, bei denen jeder Dermatologe erkennen konnte, dass es sich nicht um Krebs handelte (was auch Menschen passiert ist, die ich kenne und die diese Art von Kliniken aufgesucht haben), so dass der NYT-Artikel aus dem Jahr 2017 tatsächlich ein Beispiel dafür liefern konnte.

Anmerkung: Viele Dermatologen haben sich in ihren akademischen Fachzeitschriften über diese Praxis beschwert (da sie überzeugt sind, dass sie den Berufsstand ruiniert), aber das hat sie nicht aufgehalten (wenn man bedenkt, wie viel Geld auf dem Spiel steht), und jetzt stehen viele von ihnen vor der Situation, dass sie, wenn sie versuchen, ihre eigene Praxis in einer Großstadt zu eröffnen, mit einer Private-Equity-Firma konkurrieren müssen, die zahlreiche (gut beworbene) Mediziner auf mittlerer Ebene in der Praxis beschäftigt. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, denn es zwingt sie dazu, sich in Gegenden niederzulassen, in denen es weniger Ärzte gibt (was eine der größten Herausforderungen für das amerikanische Gesundheitssystem in fast allen Fachbereichen ist).

Es gab einen großen Vorstoß (z. B. von gierigen Ärzten), dieses Franchise auf Pflegeheime auszuweiten. So wurde beispielsweise über eine mobile Praxis in Michigan berichtet, die Ärzte in 72 Pflegeheime schickt, wo sie neben vielen Steroidinjektionen und kleineren Operationen auch Tausende von Kryochirurgieeingriffen durchführen. Die Untersuchung wiederum ergab, dass 75 % dieser Patienten an Alzheimer erkrankt waren und die meisten ihrer Hautverletzungen unbedeutend waren. Darüber hinaus zitierten sie ein Analyseunternehmen für das Gesundheitswesen, das 17 820 Untersuchungen an Patienten über 65 Jahren im letzten Lebensjahr untersuchte und feststellte, dass Hautbiopsien und das Einfrieren von präkanzerösen Läsionen häufig, oft schon Wochen vor dem Tod, durchgeführt wurden.

Dies war sehr bedauerlich, denn:

Dr. Linos fügte hinzu, dass die Ärzte die Nebenwirkungen von Hautkrebsbehandlungen unterschätzen. Komplikationen wie schlechte Wundheilung, Blutungen und Infektionen sind in den Monaten nach der Behandlung häufig, vor allem bei älteren Patienten mit mehreren anderen Problemen. Etwa 27 Prozent der Patienten berichten über Probleme, wie ihre Untersuchungen ergeben haben.

Hinweis: Während dermatologische Operationen kosmetisch in der Regel recht gut ausfallen, wenn sie von einem kompetenten Dermatologen bei einem Patienten durchgeführt werden, der noch nicht allzu alt ist, stellen wir häufig fest, dass die Narben von dermatologischen Operationen chronische Probleme (z. B. Schmerzen) verursachen können, die entweder durch Prolotherapie oder Neuraltherapie behoben werden müssen. Typischerweise ist dies bei Operationen im Gesicht am häufigsten der Fall, was entweder auf die angeborene Empfindlichkeit dieser hoch gelegenen Nervenregion oder darauf zurückzuführen ist, dass die Haut nicht gerne gedehnt und dann genäht wird (was bei Mohs typischerweise erforderlich ist).

Zum Abschluss dieses Abschnitts möchte ich noch erwähnen, dass mich an einigen der Hautarztpraxen, in denen ich hospitiert habe, immer gestört hat, wie “verkäuferisch” sie wirkten, da immer wieder dieselben Skripte wiederholt wurden, um die Patienten durch den Hautkrebs-Verkaufstrichter zu schleusen, und die Dermatologen gleichzeitig sehr darauf bedacht waren, dass alles und jeder so schön wie möglich aussah (neben zahlreichen Werbeanzeigen, die auf die körperlichen Unsicherheiten ihrer Patientinnen eingehen sollten).

Veränderungen bei Hautkrebs

Wenn man bedenkt, wie viel Geld für die Bekämpfung von Hautkrebs ausgegeben wird, sollte man einige Ergebnisse erwarten. Leider ist das, wie bei vielen anderen Aspekten der Krebsindustrie auch, nicht der Fall. Stattdessen wird immer wieder festgestellt, dass mehr (zuvor gutartige) Krebsarten diagnostiziert werden, dass sich aber die Sterblichkeitsrate größtenteils nicht wesentlich verändert.

Der beste Beweis dafür stammt aus dieser Studie, in der untersucht wurde, welche Art von malignem Melanom tatsächlich biopsiert wurde, und die ergab, dass es sich bei der Zunahme von “Hautkrebs” fast ausschließlich um Melanome im Stadium 1 handelte, die kaum Probleme verursachen:

Diese Studie wiederum veranschaulicht genau, was das Ergebnis unseres Krieges gegen Hautkrebs ist:

Da viele vermuteten, dass die COVID-Impfstoffe zu einer Zunahme von Melanomen (oder anderen Hautkrebsarten) führen könnten, und ich die entsprechenden Statistiken nicht online finden konnte, beschloss ich, sie zu erstellen, indem ich alle verfügbaren Jahresberichte der Amerikanischen Krebsgesellschaft in ein paar Diagrammen zusammenstellte:

Umgang mit Hautkrebs und Sonnenlicht

Der Hauptzweck dieses Artikels war es, jeden von Ihnen zu ermutigen, denn ich finde es wirklich nicht in Ordnung, dass Dermatologen die Angst der Patienten vor Krebs ausnutzen, um dieses lukrative Geschäftsmodell voranzutreiben.

Dennoch ist mir klar, dass dieser Artikel auch einige offensichtliche Fragen aufwirft, wie zum Beispiel:

Gibt es weniger invasive Alternativen zu Hautkrebsoperationen?

Wie kann man am besten sicher mit der Sonne umgehen (z. B. welche Sonnenschutzmittel sind am sichersten)?

Was verursacht eigentlich Hautkrebs und wie kann man ihm vorbeugen?

Quellen: PublicDomain/vigilantnews.com am 30.04.2024