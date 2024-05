Die Kulissen wackeln und das alte System fällt (Video)

Die Kulissen wackeln. Das alte System fällt. Das bereitet vielen Menschen Angst. Auf was kommt es jetzt an, was kann jeder für sich tun, um seinen Weg zu finden?

Diese und viele weitere interessante Fragen rund um den Wandel, stellt Kai Tittelmeier vom „Channeling Kongress“ an „Regenbogenkreisgründer“ Matthias Langwasser. Von Frank Schwede

Mehr als jeder vierte erwachsene Deutsche hat mit psychischen Problemen zu tun. Das sind laut „Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde“ rund 18 Millionen Menschen.

Von diesen 18 Millionen Menschen leiden rund 15 Prozent unter Angststörungen. Angst kann nach Aussage von Experten viele Gründe haben. Ein ganz wichtiger ist der zunehmend beschleunigte Wandel und der Zerfall des vertrauten alten Systems, der jetzt für immer mehr Menschen sichtbar wird.

Auch Regenbogenkreisgründer Matthias Langwasser beschäftigt sich schon seit einer Weile mit dem Wandel. Im Gespräch mit Kai Tittelmeier vom „Channeling Kongress sagt Langwasser:

„Es ist sehr spannend, was gerade auf allen Ebenen passiert. Ich nehme das als sehr intensiv wahr. Die Hintergrundmächte versuchen das alte System mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten, gleichzeitig aber findet ein Aufwachprozess statt, der dazu führt, dass immer mehr Menschen anfangen, Dinge zu hinterfragen, die im außen geschehen.“

Matthias Langwasser hat festgestellt, dass durch die Schwingungserhöhung immer mehr, teils sogar verstörende Dinge an die Oberfläche kommen und im außen sichtbar werden, vor allem in der Politik. Langwasser:

„Die Masken sind gefallen und die dunkle Seite zeigt sich, wie sie wirklich ist und wie sie eigentlich schon immer war, nur konnte sie früher ihre finsteren Absichten vor den Augen der Öffentlichkeit weitgehend verbergen. (Die Dreiecke, Leylinien und Kraftorte der Erde in Aufruhr (Video))

Das geht heute nicht mehr. Das heißt, Dinge, die vor zwanzig Jahren noch funktioniert haben, funktionieren durch die Schwingungserhöhung nicht mehr, weil immer mehr Menschen aufwachen, die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind und begreifen, dass in unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt..“

Der Autor und Regenbogenkreisgründer lobt in diesem Zusammenhang den Einsatz der alternativen Medien und nennt als herausragendes Beispiel US-Top-Journalist Tucker Carlson, der in den USA über seinen Kanal mittlerweile mehr Menschen erreicht als die großen TV-Stationen.

Die dunklen Mächte sind in Panik

300x250

Langwasser ist sich sicher, dass dieser Trend in absehbarer Zeit auch in Deutschland und anderen westlichen Ländern kommen wird, was aber nicht ohne Folgen bleiben wird.

Der Autor weist auf die zunehmende Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit hin, die sich laut seiner Einschätzung nach in der kommenden Zeit noch weiter verschärfen wird. Langwasser:

„Die dunkle Seite sieht, dass sie mit ihren Lügen bei einem Großteil der Menschen nicht mehr weit kommt und dass es genug alternative Medien gibt, die die Wahrheit berichten. Das versetzt sie in Panik, sie versucht mit allen Mitteln, die Wahrheit zu unterdrücken und sie aus den öffentlichen Raum zu verbannen.“

300x250 boxone

Matthias Langwasser sagt, dass wir uns durch die Schwingungserhöhung zunehmend mit der göttlichen Quelle, unserer Urquelle verbinden werden. Laut Aussage des Autors geht es jetzt darum, dass wir uns wieder daran erinnern werden, wer wir wirklich sind. Langwasser

„Sobald wir schlafen, sind wir mit der Urquelle verbunden, nur im Tagesbewusstsein vergessen wir das wieder. Wenn wir uns darüber im Klaren sind, wie das System, in dem wir großgeworden sind, entstanden ist, dass all die Dinge um uns herum auf einem falschen Weltbild entstanden sind, dann sind wir aufgewacht.“

Der Aufstieg des Bewusstseins hat rasant an Fahrt aufgenommen, sodass immer mehr Menschen erkennen und begreifen, dass die Dinge, von denen sie umgeben sind, nicht der göttlichen Ordnung entsprechen.

Langwasser nennt als Beispiel die Sprache der Politiker und wie die miteinander umgehen. Ein weiteres wichtiges Beispiel sind nach Aussage des Autors die Massenmedien, wie sie ihre Informationen vermitteln und wie sie den Fokus auf die Angst richten.

Matthias Langwasser weist in diesem Zusammenhang auch auf den gravierenden Unterschied zwischen der modernen westlichen Zivilisation und den Naturvölkern hin und sagt, dass die westliche Zivilisation nichts mit der göttlichen Ordnung zu tun hat. Langwasser:

„Die Indoktrinierung hat über Generationen stattgefunden, sie wurde in uns manifestiert. Nur weil das System in uns ist, kann es im außen erscheinen. Wir sind mit so vielen Falschinformationen aufgewachsen und übernehmen Dinge, die nicht normal sind, deshalb werden kleine Kinder so massiv indoktriniert. Ihnen werden falsche Programme aufgespielt. Wir müssen die falsche Programmierung aus uns entfernen.“

Das ist für viele Menschen nicht einfach, weil sie oft nicht dazu in der Lage sind, falsche Programmierung zu erkennen. Denen das nicht gelingt, rät der Autor sich Hilfe zu suchen. Desweiteren empfiehlt Langwasser:

„… dass wir uns einen Raum der Stille schaffen, um nach innen gehen zu können und unserer inneren Stimme zu lauschen, die uns immer auf den richtigen führt.“

Angst als Waffe gegen die Menschheit

Angst, die von Politikern und den Massenmedien durch Lügen verbreitet wird, ist nach Worten von Matthias Langwasser die wichtigste und vor allem mächtigste Waffe der dunklen Seite. Der Autor sagt:

„Durch Lügen kann man die Menschen in Angst versetzen. Auf diese Weise ist es möglich, Feindbilder zu kreieren und Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Sie tun einfach alles, um die Frequenz der Menschen unten zuhalten, weil Menschen in Angst nicht mehr rational handeln können.

Corona hat uns das auf deutliche Weise gezeigt, das böse Virus, das die Menschen dahinrafft, dann kam der böse Russe, der andere Länder überfällt. Alles basiert auf Lüge.“

Doch viele Menschen fangen erst jetzt an zu erkennen, dass etwas Faul ist in unserer Gesellschaft, dadurch verlieren sie zunehmend das Vertrauen in Politik und Gesellschaft.

Um nicht die innere Balance zu verlieren, empfiehlt Matthias Langwasser, sich wieder an das wahre göttliche Selbst zu erinnern. Langwasser:

„Im Außen kann man die Sicherheit nicht finden, sondern nur im Innern. Wer sich mit dem Göttlichen verbindet, muss nicht wissen, was morgen ist, weil er geführt wird. Wer seinem Herz folgt, für den wird immer gesorgt sein. Vertrauen kann man nicht beweisen, man weiß, dass man sicher ist, man fühlt das.“

Matthias Langwasser weist eindringlich darauf hin, dass es nur eine Realität gibt, nämlich die göttliche Ordnung, der wir uns wieder bewusst werden müssen, um ihr folgen zu können. Langwasser:

„Es wurde alles im Laufe unserer Geschichte verdreht und auf den Kopf gestellt, dass sich die Menschen nicht mehr an diese eine wahre Realität erinnern können.

Doch durch die Schwingungserhöhung wird es der dunklen Seite nicht mehr gelingen, die falsche Matrix weiter am Laufen zu halten.

Wir bekommen in jeder Sekunde durch unsere Seele die nötigen Informationen, die wir brauchen. Mehr müssen wir nicht wissen. Wir werden von unserem höhen Selbst, unsere Seele, geführt.

Es ist wichtig, dass wir den Blick auf uns richten und dass wir unseren Weg gehen. Wir sind dazu in der Lage, die Verantwortung und die Macht für unser Leben zu übernehmen. Wir brauchen keine Retter.“

Die Dynamik ist sehr stark und sie wird noch stärker werden. Das heißt, dass wir in den kommenden Monaten weitere Veränderungen erleben werden, was dazu führen wird, dass das alte System weiter kollabiert und dass noch mehr Menschen in Panik geraten werden.

Umso wichtiger ist es nach Worten von Matthias Langwasser, jetzt darauf zu vertrauen, dass wir immer auf den richtigen Weg geführt werden.

Um ins Vertrauen zu kommen, müssen wir uns der Tatsache bewusst werden, dass die Vergangenheit vorbei ist, auch wenn die Zukunft noch nicht da ist. Wir haben nur eine Möglichkeit – und die ist, dass wir unser Leben im jetzt führen.

Ein Leben, das uns erfüllt und nicht das, der dunkeln Mächte, die lange genug über die Menschheit geherrscht haben.

Video:

In diesem Gespräch mit Matthias Langwasser zum Thema »Die Kulissen wackeln«, sprechen wir über die Schwingungserhöhung auf der Erde und wie diese Veränderungen auch auf weltlicher Ebene deutlich sichtbar sind. Sowohl im Außen, als auch im Innern, tobt es und die alten Systeme zeigen sich deutlicher als je zuvor.

Wir dürfen nun lernen, uns selbst umzuprogrammieren, den Fokus zu verändern, so unsere eigene Schwingung zu erhöhen und die Sicherheit in uns, anstatt im Außen zu finden.

Erinnere Dich wieder bewusst daran, dass Du eins mit der göttlichen Quelle bist.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 02.05.2024