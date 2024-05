Es wurden Nanobots injiziert, die Giftstoffe freisetzen und Energie aus dem Körper zu gewinnen (Video)

Menschen werden in Batterien verwandelt, um das digitale KI-Gefängnis mit Strom zu versorgen.

Das 248-seitige Patent für die Moderna-Technologie, die Menschen im Rahmen der COVID-Impfungen verabreicht wurde, wurde im Jahr 2020 angemeldet.

Das Patent listet mehrere Ausführungsformen oder Variationen dieser Technologie auf. Und obwohl wir nicht wissen, wer welche Ausführungsform erhalten hat, wissen wir, dass mehrere unterschiedliche Chargennummern eingesetzt wurden.

Und einige waren weitaus tödlicher als andere.

Laut Moderna-Patent enthält diese Technologie selbstorganisierte Nanopartikel. Und in bestimmten Varianten können diese Nanopartikel zur kontrollierten Freisetzung von Verbindungen im menschlichen Körper eingesetzt werden.

Diese Lipid-Nanopartikel sind in ein Polymerhydrogel eingekapselt, eine Beschichtung mit kontrollierter Freisetzung, die Polyvinyle enthält. Dies wurde durch die Forschung von Ana Mihalcea und Clifford Carnicom bestätigt. (Horrorberichte nach COVID-Impfungen: Medizinische Fachkraft beschreibt erschütternde Todesfälle und Krankheitsbilder (Videos))

In einem TEDMED-Vortrag 2013 sagt Dr. Ido Bachelet, dass diese Nanoroboter in Israel bereits erfolgreich entwickelt wurden. Und dass sie mit einer einfachen Spritze in den Körper injiziert werden können.

Er zeigt ein Bild davon, wie sie aussehen, und es scheint sich um dieselben Strukturen zu handeln, die die Fünfte Kolonne bei ihrer Forschung gefunden und behauptet hat, dass sie mit 5G betrieben werden, was von Dr. Bachelet bestätigt wurde.

„Mein Team hat Nanoroboter entwickelt, die eine Antenne tragen. Diese Antennen bestehen aus Metallnanopartikeln. Die Antenne ermöglicht es den Nanobots nun, auf von außen angelegte elektromagnetische Felder zu reagieren. Diese Version von Nanobots kann also tatsächlich per Knopfdruck auf einem Joystick aktiviert werden.“ ~ Dr. Ido Bachelet

Im folgenden Video wird es von Entwicklern im Jahr 2015 diskutiert.

Der von uns entworfene und hergestellte Nanoroboter ist eine Maschine, die so programmiert werden kann, dass sie Zielzellen autonom erkennt und Nutzlasten an diese Zellen liefert. ~ Dr. Ido Bachelet

300x250

Die Grundidee besteht also darin, einen Käfig oder Korb herzustellen, der eine zerbrechliche, giftige oder wertvolle Nutzlast schützt und sie nur im richtigen Moment freigibt. ~ George Church

Der von uns entworfene Nanoroboter sieht tatsächlich aus wie ein offenes Fass oder eine Muschelschale mit zwei Hälften. Die beiden Hälften dieses offenen Fasses oder dieser Muschelschale sind also durch flexible DNA-Scharniere miteinander verbunden, und die gesamte Struktur wird durch Riegel oder Schlösser verschlossen, bei denen es sich in Wirklichkeit um DNA-Doppelhelixe handelt.

Die Funktionsweise besteht darin, dass in Abwesenheit des Schlüssels, bei dem es sich um ein Molekül oder Protein handelt, die Duplexe ausreichend stark gehalten werden, um die gesamte Struktur geschlossen zu halten.

300x250 boxone

Aber wenn der Schlüssel vorhanden ist, schaltet sich das Stück DNA, das wir zur Erkennung dieses Schlüssels entwickelt haben, um, um sich an diesen Schlüssel zu binden, und der Duplex-Reißverschluss öffnet sich. ~ Dr. Ido Bachelet

Die Arbeit des Teams von Todd Callender bei vaxxchoice.com kam zu dem Schluss, dass diese Impfungen eine Vielzahl synthetischer Krankheitserreger enthalten, die mit externen 5G-Frequenzen freigesetzt werden können.

Das Moderna-Patent beschreibt diese Nanopartikel-Nachahmer, die die Übertragung einer Vielzahl von Krankheitserregern nachahmen, und listet über hundert davon im Patent auf.

Und laut der Arbeit bei vaxxchoice haben diese synthetischen Krankheitserreger jeweils eine IP-Adresse, sie werden vom Energieministerium katalogisiert und sie verwenden Cäsium-137, mit dem wir aus der Umwelt kontaminiert wurden, als Baustein für ihren Aufbau in unserem Körper mithilfe externer Frequenzen.

Und ihre Forschung zeigt, dass das im Jahr 2020 von Microsoft angemeldete Kryptowährungssystem 060606, das Körperaktivitätsdaten nutzt , jetzt in Kraft ist und dass diese Technologie den menschlichen Körper in eine Antenne verwandelt, die Energie abgeben kann.

Das bedeutet, dass Menschen in Batterien verwandelt werden, um das digitale KI-Gefängnis zu betreiben, das um uns herum gebaut wird. Und wenn Sie sich dazu entschließen, dem nicht nachzukommen, verfügt die Technologie über einen Notausschalter.

Dank vieler unabhängiger Forscher und Wissenschaftler sind wir dabei, ihre Agenda zu ermitteln.

Aber sie bewegen sich weiterhin frei unter uns, ungehindert von jeglicher Gerechtigkeit.

Video:

Nanobots That Release Toxins And Harvest Energy From the Body by Greg Reese

Humans being turned into batteries to fuel digital A.I. prison.

Read on Substack