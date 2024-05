Wer ist der Kopf der Schlange hinter der Great Reset-, Covid- und Globale Erwärmung-Agenda?

Teile die Wahrheit!

Die Dämonische Überflutung Amerikas (Demonic Flooding of America) vom letzten Sonntag war so populär, dass dies das Gegenstück dazu ist, eine ausführliche Untersuchung des Kopfes der Schlange, der Kabale, die hinter dem Great Reset, dem Covid- und dem Global Warming-Schwindel und jedem Profit-Bonanza-Krieg der letzten dreißig, wenn nicht 500 Jahre steckt, insbesondere aber der Ukraine.

Sie nennen sich selbst mit einer Vielzahl von Namen: die Olympier, die Auserwählten, die Bilderberger, die 300, die Halbgötter, der Schwarze Adel und andere alberne Geheimnamen, die nicht ausgesprochen werden dürfen.

Sie sind geheim, weil ihre Absichten böse sind. Sie praktizieren das Okkulte – töricht und unverantwortlich – sie sind „Freimaurer“ des verrückten Zweigs, eine Sekte, die völlig im Dunkeln und nur für sich selbst arbeitet. Sie sind genauso machthungrig wie Hillary Clinton und weitaus korrupter als sie oder Biden oder sein furchtbarer Sohn.

Es gibt sie schon seit tausend Jahren, und sie führen lächerlicherweise ihre Blutlinie bis nach Sumer und zu den Pharaonen zurück, und sie glauben, das sei wichtig. In Wirklichkeit sind sie Hunter Biden, er ist ihr Idol, die visuelle Manifestation ihrer ekelhaften Dekadenz und ihres sexuellen Zwanges. Meiner Meinung nach wurde Hunter in ihren Kult hineingebracht und ist mit den Drogen, dem Bluttrinken, dem Töten und den sexuellen Opfern, den Intimitätsriten, die ihre Macht befeuern, verrückt geworden.

Ich wünschte, ich würde scherzen. Ich wünschte, das wäre nicht wahr.

Ich versuche, die Abgründe der Paranoia zu umgehen, indem ich Daten aus der realen Welt und tatsächliche Dokumente sowie Pläne heranziehe, die in der Öffentlichkeit bekannt sind und als Tatsachen gelten. Ich verwende persönliche Erfahrungen, um sie zu konkretisieren. So viele Autoren in diesem Bereich kippen ins Unbeweisbare, und das ist natürlich Absicht, eine weitere üble Psychoaktion gegen die Wehrlosen und Unschuldigen.

Ich bin im reichsten Wohngebiet Kanadas aufgewachsen, in Westmount, und in der Sommerresidenz des alten Geldes in Kanada, oder in einer von ihnen. Wir waren ein Teil von ihnen, aber auch nicht.

Das Erbe meiner Eltern war ursprünglich amerikanisch, was für uns ein Nachteil war. Beide Vorfahren kamen in den 1630er Jahren nach Connecticut, als es nur eine Handvoll Siedler in der Flusskolonie gab, und 375 Jahre später fanden sie irgendwie zueinander.

So reich war die Nachbarschaft: Das Haus der Familie meiner zweitliebsten Mitbewohnerin im Internat war ein Schloss mit einer Fläche von 50.000 Quadratmetern. (Der Illuminati-Plan für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung)

So nah waren wir an MKUltra und Allan Dulles: Dieses Haus, Ravenscrag, wurde Allan Dulles und dem Psychiater Ewan Cameron geschenkt, nachdem die vier Söhne der Familie im Zweiten Weltkrieg gefallen waren. In diesem Haus wurde meine Mutter als Versuchsperson in MKUltra eingesetzt.

Der Vater des Mannes meiner Lieblingsinternatskollegin leitete die McConnell Foundation als Wohltätigkeitsorganisation. Die McConnells, denen unter anderem der Montreal Star gehörte, luden die Rockefellers, die CIA und MKUltra in die Stadt ein und trugen zu dem Projekt bei, die ersten Gedankenkontrollexperimente an nicht einwilligungsfähigen Menschen, einschließlich ihrer eigenen Frauen, durchzuführen. Auch dies ist eine feststehende und gut dokumentierte Tatsache.(Wann ist genug genug? Hat Elon Musk gerade die nächste Illuminati-Karte ins Spiel gebracht?)

Hier ist die Frage, die sich jeder stellt. Wie konnten sie so grausam werden? Wie können sich diese Männer und Frauen, ihre Erben, die den Great Reset erzwingen wollen, indem sie jeden in 15-Minuten-Städten einsperren, chippen, überwachen und mit einem chemischen Eintopf füttern, rechtfertigen?

Wie konnte die oberste Riege der Gesundheitsexperten Covid als das erkennen, was es war, wie sie es erkennen mussten, und dennoch die Impfstoffe unterstützen, obwohl sie wussten, wie gefährlich, wie tödlich sie sind, wie wir jetzt wissen. (Vgl. Steve Kirsch’s newsletter, Peter A. McCullough, Mark Crispin Miller)

Es ist unmöglich, sich die neuesten Zahlen von Edward Dowd über die Arbeitsunfähigkeit anzusehen, sich seine Prognosen über Krankheit und Tod anzuschauen und nicht zu denken, dass dies eine absichtliche Keulung war. Ein weiteres Beispiel für ihre Barbarei, ihre mörderische Absicht.

Ich werde Ihnen sagen, wie. Sie haben Verachtung für fast jeden. Sie sind so reich und so privilegiert, und im Falle der Menschen, unter denen ich aufgewachsen bin, ein langjähriges Privileg, dass sie Menschen außerhalb ihres Kreises als Herdentiere betrachten, die man manipulieren kann.

Ich weiß das, weil sie tief in ihrer Welt so sprechen, und elf Jahre lang war ich als Kind in dieser extrem sozialen Welt dabei, in einer Reihe von Partys, die jedes Jahr bis zum Horizont reichten, und hörte jedem Wort zu, erriet jeden Gedanken. Die Kinder waren das Spiegelbild ihrer Eltern. Kein Außenstehender konnte in diese Welt eindringen, so dass sie sicher waren, ihre Verachtung für weniger gute Menschen zum Ausdruck zu bringen. Es gab so viele Regeln zu befolgen, dass die Menschen nach den kleinsten Bewegungen, der Haltung, der Art und Weise, wie man ging, aß und sprach, beurteilt wurden.

Die notwendigen exquisiten Manieren wirkten wie ein Zaun. Es dauerte ein gutes Jahrzehnt, um die richtigen Tischmanieren zu lernen, die so automatisch sein mussten, dass man sie nur in der frühen Kindheit lernen konnte. Sie erkannten Außenseiter innerhalb von zehn Sekunden und schlossen sie sofort aus. Untereinander sprachen sie frei. Warum war es so geheim? Weil die Zucht ein Hauptthema der zwanglosen Unterhaltung war. Blutlinien. Und die Kunst, diesen Reichtum und diese Privilegien zu erhalten. Und Hass. Verachtung.

Als ich sie verließ, verabscheute ich ihr bösartiges, unnachgiebiges Wesen mehr als ich sagen kann, und wenn wir, meine Familie, ein Teil davon waren, schwor ich ihnen ab. Ich habe alles abgelehnt.

Nachdem mein erstes Buch veröffentlicht worden war, gab mir mein Vater das Erinnerungsfragment meiner Ururgroßmutter. Ich war so traumatisiert von dem, was meinen Eltern zugestoßen war, dass ich darin versank wie in einem warmen Bad. Ich glaube, ich lernte sie kennen, Charlotte Phelps St John, als sie uralt und ich vier Jahre alt war.

Es geschah im Wohnhaus meiner Großmutter, einem dieser riesigen, hallenden Steingebäude, in denen wir die wohlhabenden Alten zu lagern pflegten. Sie, meine Urgroßmutter und meine Großtante waren zu Besuch in der Stadt und wollten einen Blick auf mich werfen, das erste Mädchen, das seit zwei Generationen in der Familie geboren wurde.

Alles, was man Ihnen über die Gründung Amerikas erzählt hat, ist eine Lüge. Besonders die Rolle der Frauen. Diese vier Frauen waren so mächtig, so tief in sich selbst und ihrer eigenen bewährten Tugend verwurzelt, dass ich keinen modernen Menschen kenne, der auch nur annähernd an ihre geballte Macht herankommt. 350 Jahre lang hatten sie und Tausende von Familien wie sie, ganz normale, nicht „blutsverwandte“, Städte, Kirchen, Schulen und Infrastrukturen auf dem ganzen Kontinent aufgebaut.

In ihren Städten wussten sie, wenn jemand in Not war, und sie waren da, von Angesicht zu Angesicht, und halfen durch ihre Kirchen, ihre Vereine und Gesellschaften. Persönlich. Keine vorgetäuschte Scheiß-Wohltätigkeit. Sie haben direkt dagegen angekämpft, tatsächliche Probleme gelöst, echten Menschen geholfen und sie nicht an die „Regierung“ verwiesen.

Die Eltern und Großeltern meiner Ururgroßmutter waren Offiziere der Underground Railroad gewesen, und ihre gesamte Familie war eine Quelle der Wohltätigkeit. Als Erwachsener wurde man nach diesem Beitrag beurteilt, nicht nach dem Geld, das man verdiente. Meine Urgroßmutter hatte das Vancouver General Hospital, heute ein milliardenschweres Unternehmen, in einem Zelt mit ihren Freunden aus der Kirche gegründet.

Sie alle waren Eckpfeiler der Kultur, voll verantwortliche Erwachsene. Ihr Enkel, mein Großonkel, und seine Frau waren genauso. Wenn sie noch am Leben wären, wäre Vancouver auf keinen Fall ein abscheuliches Zentrum für Kindersexhandel, Geldwäsche und Drogen. Wir haben all das verloren. All das.

Wie?

Sie wurde uns genommen. Diese Stärke musste gebrochen werden, und die Fabianer, die Huxleys und H.G. Wells, um Namen zu nennen, die Ihnen bekannt vorkommen, erfanden das Denksystem, das den Krieg gegen uns vorantreibt. Das Denken begann vor dem Ersten Weltkrieg und blühte, erblühte und metastasierte nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Optimismus, die Kreativität und die Macht der USA ihre Fahne hoch hielten.

Sie, die Rockefellers, die Bilderberger, Kissinger, der Schwarze Adel von Venedig, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die Eigentümer der New Yorker Fed, alte europäische Familien, die amerikanische Schulden halten, und hundert andere, waren entschlossen, die amerikanische Industriegesellschaft zu zerbrechen, sie auf ihr früheres Bauernvolk zu reduzieren, ihre Bevölkerung zu verelenden, um sie zu kontrollieren. Wäre Amerika seit den 50er Jahren gewachsen, hätte es ihre Macht und ihren Reichtum gebrochen.

Und vor allem hassten sie Amerikas Optimismus, seine „Can-do“-Haltung, sein dreistes Selbstvertrauen, das sich niemandem beugt.

Sie verfolgten drei Hauptziele. Das erste bestand darin, die Städte zu zersetzen, indem sie sie zu einer Ansammlung unterschiedlicher Gruppen und Rassen machten, die alle um die knappen Ressourcen konkurrierten, die sie mit der Zeit abbauen würden. Sie würden die Differenzen schüren und uns dazu bringen, uns gegenseitig zu bekämpfen.

Zweitens sollte eine Reihe von Kulturschocks (z. B. Covid, Attentate) ausgelöst werden, die uns infantilisieren und uns bequem und schwach machen würden. Und das dritte Ziel war die Zerstörung der Kultur, der Frauen und der Jugend. Die sinnlose Gewalt, die Serienmörder, die Selbstmorde im Teenageralter, die Drogen, der Rock, die vorgetäuschte Rebellion – all das wurde fabriziert.

Als ich mich mit der Geschichte meiner Familie beschäftigte, landete ich in den Museen und historischen Vereinen der kleinen Städte, in denen sie lebten. Da sie prominent waren, wurde alles gesammelt: Porträts, Briefe, Tagebücher, Zeitungsausschnitte, Besitztümer und Kleidung. Einige der ersten Fotografien wurden in den 1840er Jahren aufgenommen, unheimlich und faszinierend. Kisten und Kisten wurden in Kellern vergraben.

Mein Groß-Groß-Großonkel hatte in den 1880er Jahren ein 3.000-seitiges Buch über ihre Geschichte geschrieben und noch mehr Testamente, Tagebücher, Briefe usw. gesammelt. Ich habe mir zehntausend Dokumente angesehen, mehr. Das nennt man Primärforschung, und sie ist unwiderlegbar. Ich möchte nochmals betonen, dass sie erfolgreich waren, ja, aber nichts Besonderes. Es gab Zehntausende von Familien wie sie.

Sie sind unsere Vorfahren, unsere Hausgötter, nicht der Abschaum von Milliardären und Hollywood. Sie waren gut. Ihre Städte waren friedlich, ihre Familien stabil und ihre Kinder hatten Hoffnung. Was uns jetzt regiert, ist nicht gut. Es ist in der Tat anti-menschlich, es ist das größte aller Übel. Es ist eine Echse, die mit ihrer Zunge schnalzt, erbarmungslos.

Die Programme und Überlegungen, die hinter der Zerstörung der amerikanischen Kultur seit dem Zweiten Weltkrieg stehen, sind gut dokumentiert. Die Dokumente sind öffentlich zugänglich. Ich werde Sie durch die intellektuelle Geschichte führen und zeigen, wie sie absichtlich die irrationale Dummheit geschaffen haben, die auf den Universitäten und in den Städten stattfindet. Dies wurde geschaffen.

Die hirntoten Raves und die hunderttausendfachen halb-dionysischen Riten, die überall in der westlichen Welt stattfinden, haben ihre Wurzeln darin. Sie haben dies geschaffen. Absichtlich geschaffen, um die Möglichkeit der Selbstbestimmung Erwachsener und die Macht des Einzelnen zu zerstören.

Es brauchte eine intellektuelle Untermauerung, die ihnen half, sich überlegen zu fühlen, und in der Zwischenkriegszeit fanden die selbsternannten Führer in Bloomsbury und Oxbridge diese Untermauerung. Aldous Huxley, der Enkel von Thomas Huxley (allgemein als Darwins PR-Mann bezeichnet), der Mitglied der Tafelrunde und der Rhodes-Gruppe war, und Arnold Toynbee, Leiter der Forschungsabteilung des britischen Geheimdienstes während des Ersten Weltkriegs, sorgten für das nötige Gewicht.

Aldous gründete eine Organisation namens Children of the Sun (Kinder der Sonne), zusammen mit anderen Mitgliedern der Tafelrunde (die im Beitrag von letzter Woche erwähnt wurde und in der Tat von Arthur „abstammt“), wie WH Auden, TS Elliot, Julian Huxley, DH Laurence und natürlich HG Wells. Aus den heidnischen Zeremonien des alten Ägyptens und des Römischen Reiches abgeleitet, war es ein dionysischer Kult, der versprach, dass sich bei der vollen Entfaltung der tierischen und sinnlichen Natur die „Türen“ zur „Wahrnehmung“ öffnen würden und man die Macht Gottes haben könnte.

Heidentum hört sich cool an – all die Tätowierungen, mit denen die Menschen ihre heidnischen Stammeswurzeln verkünden. Bis man merkt, dass das Heidentum Menschenopfer verlangt, um zu „funktionieren“. Der Orden der Goldenen Morgenröte (Golden Dawn) wird heute überall auf der Welt praktiziert.

Das Ergebnis? Fünfundzwanzig Prozent der Amerikaner sind teuflisch besessen. Diejenigen, die teuflisch unterdrückt sind? 10-15 %. Dieser katholische Priester/Exorzist erklärt, warum all die Dämonen hier sind.

Sie zogen diese verrückte Mystikerin Helena Blavatsky hinzu, die etwas superverrücktes namens Isis Unveiled schrieb und zusammen mit Oswald Mosley (dem faschistischen Führer Großbritanniens) und natürlich dem wirklich bösen Aleister Crowley mit den Oxbridgians den Orden der Goldenen Morgenröte gründete. Diese Leute waren Intellektuelle.

Und ich weiß nicht, ob Sie jemals Zeit mit solchen Leuten verbracht haben, und Sie können sich glücklich schätzen, wenn Sie das nicht getan haben, ehrlich gesagt. Ich besuchte einige Hauspartys, die meine Vermieterin im Pfarrhaus ihres Mannes in Grantham, England, gab, zusammen mit zwei anderen Paaren, die sich am Trinity College in Cambridge kennen gelernt hatten.

Diese Leute hatten einen Verstand, der mich sprachlos machte, so beweglich, so fundiert, überwältigend belesen, über jede Vernunft erhaben. Einer der Männer, der Sohn zweier berühmter amerikanischer Linker, wurde später Politikchef der Konservativen Partei, der andere war Herausgeber des Telegraph, des Spectator und wurde Thatchers offizieller Biograph. Sie hielten sich nicht nur für überlegen; in dieser Hinsicht waren sie es auch. Aber in diesem Fall war ihr Denken nicht nur brillant, sondern auch christlich. Jeder auf dieser Hausparty (mit Ausnahme von mir) war in höchstem Maße tugendhaft, bescheiden, offen, neugierig, freundlich, fürsorglich gegenüber den Kolonialisten in ihrer Mitte, trotz ihrer klaren geistigen Überlegenheit.

Und christlich. Natürlich waren sie das. Wir saßen in einem Pfarrhaus vor einer Kirche aus dem 15. Jahrhundert mit einer echten Kettenbibliothek. Der Rektor, unser Gastgeber, war ihr Kurat in Trinity gewesen, und am Sonntagnachmittag kamen alle Bischöfe zum Tee.

Huxley usw. waren alles andere als bescheiden, fromm oder freundlich. Sie waren selbst hinter der Gottheit her. Und diese dummen kleinen Geheimgruppen wollten Macht. Sie wollten verehrt werden.

Also erfanden sie ein Denksystem, unter dem wir heute leben. 1984, The Doors of Perception, Brave New World waren nicht nur Romane, sie waren massenwirksame Organisationsdokumente. Sie nannten sie eine offene Verschwörung, Blaupausen für eine Weltrevolution. Sie waren mit dem RIIA verbunden, dem Royal Institute for International Affairs, einem der vielen Schlangenköpfe, dem Toynbee 50 Jahre lang vorstand.

Es flossen jede Menge Gelder, und schließlich gründeten sie ihre eigenen behavioristischen Institutionen, um diese Weltrevolution zu erzwingen. Sie wollten nicht nur eine Revolution, sondern ein „Eine-Welt-Gehirn“. Sie wollten eine „Polizei des Geistes“. Und da die Finanzinteressen Großbritanniens die finanziellen Vorteile einer solchen „Revolution“ nutzen wollten, wuchs und wuchs und wuchs die Finanzierung. Die angebotene Macht zieht die schlimmsten Leute an, und auch sie schlossen sich der Kabale an.

Daher gehen Propaganda und Planung heute von unseren renommiertesten Institutionen aus, vor allem vom Stanford Research Center in Stanford, dem Institute of Social Research an der University of Pennsylvania, der London School of Economics, den National Training Laboratories, dem Hudson Institute, Esalen, dem National Institute of Mental Health, dem National Institute of Drug Abuse, dem Office of Naval Research.

Die in Genf ansässige Internationale Stiftung für Entwicklungsalternativen und das Executive Conference Center, Rand, MIT/Sloan, das Advanced Center of Behavioural Sciences in Palo Alto. Von jedem dieser Einrichtungen wird täglich eine Flut von Propaganda in jeden Sektor, jede Vereinigung, jede Religion, jede Einwanderergruppe, jede Regierungsorganisation, jede Gewerkschaft, jede Schule und Universität geschleust. All diese Organisationen, für die man Unglauben bis hin zur Verachtung entwickeln muss, haben sich dem Folgenden angeschlossen.

Aldous Huxley nannte das Endergebnis, „die letzte Revolution“, „eine Diktatur ohne Tränen“, in der die Menschen ihre Knechtschaft lieben. In der Rede aus dem Jahr 1961 heißt es, das Ziel sei es, „eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften zu schaffen, so dass den Menschen tatsächlich ihre Freiheiten genommen werden … aber … durch Propaganda oder Gehirnwäsche …, verstärkt durch pharmakologische Methoden, von jeglichem Wunsch nach Rebellion abgelenkt werden“. (Vgl. YouTube)

Es gibt genug Geschwätz, das darauf hindeutet, dass Huxley nur beschreibend war. Aber im Alter von 60 Jahren war er davon überzeugt, dass die Entvölkerung stattfinden muss, und dies war seiner Meinung nach der richtige Weg. Abgesehen von Massenvergiftungen. Oder Atomkrieg.

The Changing Images of Man, das grundlegende Dokument, wurde von einigen der führenden amerikanischen Intellektuellen der Vor- und Nachkriegszeit verfasst. Es propagierte und argumentierte für die Abkehr vom Wunsch der Menschheit, etwas zu schaffen, zu bauen, hin zu industriellem Fortschritt und zu einem „Spiritualismus“. Das Bild des technologischen und industriellen Menschen sei veraltet und müsse über Bord geworfen werden.

Und so… heute. Hier ist mein Beispiel für das, was in meiner Region geschehen ist. Die Menschen wurden entmannt, entkrallt, zu verblödeten Männern und Frauen ohne kritisches Denken reduziert, die nur noch sentimentale Propaganda verbreiten.

Meine Urgroßeltern väterlicherseits halfen bei der Gründung der Stadt Vancouver und zogen dorthin, als es nur 4.000 Einwohner gab. Über 100 Jahre hinweg bauten sie und andere einfache Familien die moderne Stadt auf. Wenn man hinfiel, wurde man aufgefangen. Heute ist die Stadt im Besitz asiatischer Verbrecherkartelle, die den größten Teil des Drogengeldes in Amerika über ihre Kasinos und Immobilien waschen. Nur wenige Neuankömmlinge in Kanada können es sich leisten, Häuser oder Eigentumswohnungen zu kaufen, da sie alle Gaunern gehören.

Zweifellos werden in unserem Hafen, dem zweitgrößten an der Westküste Nord- und Südamerikas, Containerladungen ausrangierter Kinder für Sexualstraftäter (ein weiteres Produkt der Kabale) auf dem ganzen Kontinent abgefertigt. Menschenhandel ist weit verbreitet, Sklaven gibt es auf jeder Straße.

Und wissen Sie, worüber sich meine Generation von Frauen Sorgen macht? Bäume. Das Wetter. Sie sind in höchstem Maße albern, schwärmen wie 14-Jährige und ziehen sich an wie Kleinkinder. Sie plärren über die „Umwelt“ und ignorieren die Menschenopfer in ihrer Nähe. In der Stadt sterben Menschen und koten auf die Straße. Sie werden ignoriert.

Wir wurden darauf programmiert, nur an uns selbst zu denken. „Frauen denken zu viel an andere“, „sie müssen lernen, egoistisch zu sein“. In diesen Gedanken sind wir alle versunken.

Minute für Minute wird uns gesagt, dass wir unsere Körper und Gesichter in eine perfekte Gestalt zwingen sollen, wie Bezos‘ zukünftige Frau, dass wir jede Saison neue Kleider kaufen sollen, dass wir uns für „Kunst“ und „Literatur“ interessieren sollen, dass wir eine Yoga- und Meditationspraxis haben sollen, die „Frieden“ und Ruhe fördert, dass wir alles tun sollen, außer als Erwachsene füreinander verantwortlich zu sein, und dass wir das harte, gefährliche Ding tun sollen.

Sind die Belogenen genauso schuldig wie die Lügner? Was haben die Deutschen gefühlt, als sie von den Öfen erfuhren? Wie werden sich die heutigen Generationen fühlen, wenn sie für die acht Millionen Kinder, die jedes Jahr verschleppt werden, zur Rechenschaft gezogen werden?

Diese eine unumstößliche und grausame Tatsache ist ein perfektes Beispiel für die Verwüstung, die die Kabale angerichtet hat.

