Die Arzneimittel- und Nahrungsmittelknappheit ist da, und sie wird noch viel schlimmer werden …

Teile die Wahrheit!

Viele Experten glaubten nicht, dass dies passieren würde. Nach dem Abklingen der Pandemie sollten sich die globalen Lieferketten wieder normalisieren.

Aber jetzt sind in den Vereinigten Staaten „Hunderte von Medikamenten“ Mangelware, und sogar CNN gibt zu, dass wir uns mitten in der „schlimmsten Nahrungsmittelkrise der modernen Geschichte“ befinden. Von Michael Snyder

Als ich für diesen Artikel recherchierte, war ich überwältigt von dem, was ich entdeckte. Die Dinge sind schlimmer, als ich dachte. Ich wusste, dass viele Medikamente knapp sind, aber es stellt sich heraus, dass es seit Oktober letzten Jahres Engpässe bei vielen unserer grundlegendsten Antibiotika gibt , und jetzt teilt uns Pfizer mit, dass mehrere Arten von Penicillin später in diesem Jahr vollständig zur Neige gehen werden …

Pfizer werden später in diesem Jahr mehrere Dosen Penicillin zur Behandlung von Syphilis, Halsentzündung und anderen Infektionen ausgehen, da es in der gesamten US-Lieferkette zu Engpässen kommt.

Laut einem Brief, den Pfizer am Dienstag auf der Website der Food and Drug Administration veröffentlichte, geht das Unternehmen davon aus, dass die Kinderdosis des Syphilis-Medikaments Bicillin LA bis Ende Juni aufgebraucht sein wird. (Bevölkerungskontrolle: Schaffung von Nahrungsmittelknappheit)

Das Unternehmen gibt an, dass es der Produktion größerer Dosen von Bicillin LA Priorität einräumt, das für schwangere Menschen mit Syphilis empfohlen wird, da es das einzige Medikament ist, das die Plazenta passieren und auch den Fötus behandeln kann.

Ein anderes Pfizer-Penicillin, Bicillin CR, das andere bakterielle Infektionen, aber nicht Syphilis, behandelt, wird voraussichtlich im dritten Quartal, das am 30. September endet, zur Neige gehen. Das Penicillin von Pfizer ist seit April knapp.

Natürlich gibt es zunehmende Engpässe bei vielen anderen häufig verwendeten Arzneimitteln. (Krisenvorsorge: Ausrüstung für die Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln)

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab beispielsweise, dass die meisten Krebszentren in den USA „von Engpässen bei häufig verwendeten Chemotherapeutika berichten“ …

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass die meisten Krebszentren über einen Mangel an häufig verwendeten Chemotherapeutika zur Behandlung einer Vielzahl von Krebsarten berichten.

Ein Großteil des aktuellen Mangels ist auf die vorübergehende Schließung einer Arzneimittelproduktionsanlage in Indien zurückzuführen, nachdem die Food and Drug Administration (FDA) Probleme bei der Qualitätskontrolle der Anlage festgestellt hatte.

300x250

Nachdem ich das zum ersten Mal gelesen hatte, kam mir sofort eine brennende Frage in den Sinn.

Warum in aller Welt lassen wir unsere Chemotherapeutika in Indien herstellen?

Sobald der Krieg zwischen den USA und China beginnt, wird es äußerst schwierig, Waren über den Pazifik zu transportieren.

300x250 boxone

Was machen wir dann?

Bestimmte Chemotherapie-Medikamente sind bereits so knapp, dass einige Ärzte gezwungen sind, ihre Behandlung zu rationieren …

Krebsmedikamente, darunter das weit verbreitete Cisplatin und Carboplatin, sind so knapp, dass Ärzte die Behandlung rationieren, ihre Patienten für die Behandlung lange Anfahrtswege auf sich nehmen lassen oder auf alternative Behandlungen mit riskanteren Nebenwirkungen zurückgreifen.

Das hätte nicht passieren dürfen.

Aber es passiert.

Tatsächlich teilt uns die New York Times mit, dass es derzeit in den Vereinigten Staaten einen Mangel an „Hunderten von Medikamenten“ gibt …

Hunderte Medikamente stehen in den Vereinigten Staaten auf der Liste der Medikamente, die knapp sind, da die Behörden mit einer undurchsichtigen und manchmal unterbrochenen Lieferkette, Qualitäts- und Finanzproblemen zu kämpfen haben, die zu Produktionsstillständen führen.

Die Engpässe sind so akut, dass sie die Aufmerksamkeit des Weißen Hauses und des Kongresses auf sich ziehen, die die zugrunde liegenden Ursachen des schwächelnden Marktes für Generika untersuchen, der etwa 90 Prozent der inländischen Verschreibungen ausmacht.

Unterdessen wird die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln immer knapper, und dies wird die Verbraucher hierzulande stark treffen.

Laut Zero Hedge werden die weltweiten Kakaovorräte extrem knapp und dies könnte die Schokoladenpreise in schwindelerregende Höhen treiben …

Die Kakaopreise sind in den letzten neun Monaten um 44 % auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen, da sich das weltweite Kakaobohnendefizit im zweiten Jahr in Folge verschärft.

„Der Kakaomarkt hat einen bemerkenswerten Preisanstieg erlebt … Diese Saison markiert das zweite Defizit in Folge, wobei die Kakao-Endbestände voraussichtlich auf ungewöhnlich niedrige Niveaus sinken werden“, sagte Sergey Chetvertakov, Principal Research Analyst bei S&P Global Commodity Insights, per E-Mail gegenüber CNBC.

Wenn Sie Schokolade lieben, würde ich mich jetzt eindecken, solange Sie noch können.

Darüber hinaus berichtet Zero Hedge , dass es sehr ernste Bedenken hinsichtlich der weltweiten Versorgung mit Zucker und Kaffee gibt …

Da der Kakaokonsum in einigen westlichen Ländern Rekordhöhen erreicht, wird ein sich verschlimmerndes globales Bohnendefizit nur zu höheren Preisen führen.

Unterdessen erreichten die Zuckerpreise im April aufgrund der Befürchtungen einer weltweiten Knappheit ein Jahrzehnthoch. Und die Preise für Robusta-Kaffee erreichten vor Tagen aufgrund von Versorgungsängsten ein Rekordhoch.

Es gibt nur einige Gänge in Lebensmittelgeschäften, in denen die Inflation außergewöhnlich hartnäckig aussieht.

Die meisten von uns könnten ohne Schokolade, Zucker und Kaffee leben.

Aber wie sieht es mit den Grundlagen aus?

Eine Lebensmittelbank in Südgeorgien warnt davor, dass sie mit einem gravierenden Nahrungsmittelmangel konfrontiert sind und dringend Hilfe benötigen …

„Wir erleben gerade die größte Lebensmittelknappheit, die wir in den 40 Jahren des Lebensmittelbankings erlebt haben“, sagte Frank Sheppard, CEO der Feeding the Valley Food Bank.

„Und es hängt mit der Pandemie zusammen. Es ist wirklich eine Reihe von Gründen, warum unsere Bundesregierung und die Landesregierungen während der Pandemie reichlich Lebensmittel bereitgestellt haben, um so viel mehr Menschen in Not zu helfen. Und diese Versorgungsleitungen füllen sich nur etwas langsam wieder auf.

Dann haben Sie das Problem der gesamten Lieferkette. Die Dinge brauchen jetzt drei-, vier-, fünf- oder zehnmal so lange wie früher, bis sie bei uns ankommen, und die schnelle Inflation trifft viele Menschen, auch viele unserer Spender. Es handelt sich also eigentlich nur um einen perfekten Sturm, leider aufgrund der Umstände, die unsere Lagerbestände auf ein Rekordtief gebracht haben.“

Hoffentlich werden einige Leute einspringen und ihnen helfen.

Die Wahrheit ist jedoch, dass die Nahrungsmittelversorgung in den kommenden Monaten immer knapper werden wird.

In einem früheren Artikel habe ich die folgenden Fakten besprochen …

-Die Winterweizenernte in Kansas wird dieses Jahr die kleinste seit 1957 sein .

-Es wird erwartet, dass die Maispreise in den USA in die Höhe schnellen, da der Maisgürtel von der schlimmsten Dürre seit 30 Jahren heimgesucht wird.

-Die Größe der Rinderrinderherde in den USA ist auf den niedrigsten Stand seit 1962 gesunken .

-Die Orangenernte in Florida wird im Jahr 2023 etwa 56 Prozent kleiner ausfallen als im Jahr 2022.

-Dank absolut verrückter Wetterbedingungen wurden in Georgia etwa 90 Prozent der diesjährigen Pfirsichernte vernichtet.

Darüber hinaus sind jetzt Millionen Mormonengrillen in Nevada eingedrungen und fressen alles, was ihnen in die Augen kommt …

Nach Angaben der University of Nevada in Reno fressen Mormonengrillen heimische Stauden (Sträucher), Gräser, Sträucher und angebaute Futterpflanzen und reduzieren so die Nahrungsaufnahme für grasende Wildtiere und Vieh. In großer Zahl kann ihre Nahrungsaufnahme zu Bodenerosion, schlechter Wasserqualität und nährstoffarmen Böden führen und möglicherweise Schäden an den Weide- und Ackerlandökosystemen verursachen.

Dürre begünstigt Mormonengrillenausbrüche, die mehrere Jahre dauern können (in der Vergangenheit 5 bis 21 Jahre) und zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten auf Weideland, Ackerland und Hausgärten führen können. Dies gilt insbesondere, wenn Erwachsene und Nymphen von Mormonengrillen in einer Gruppe wandern und Pflanzen auf ihrem Weg fressen.

Und all dies geschieht natürlich im Kontext einer schrecklichen globalen Nahrungsmittelkrise.

Einem aktuellen Bericht zufolge ist die Zahl der Menschen rund um den Globus, die von „akuter Ernährungsunsicherheit“ betroffen sind, im vergangenen Jahr um satte 34 Prozent gestiegen …

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die Zahl der Menschen, die im Jahr 2022 in 58 Ländern und Territorien von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen waren, bei 258 Millionen lag. Im Jahr 2021 waren 193 Millionen Menschen in 53 Ländern und Territorien von akutem Hunger betroffen, so dass die Zahl für 2022 einen Anstieg um 34 Prozent innerhalb nur eines Jahres widerspiegelt.

Eine weltweite Hungersnot hat begonnen.

Und irgendwann wird es noch viel schlimmer werden.

Wenn Sie sich nicht auf ein solches Szenario vorbereitet haben, würde ich Ihnen dringend empfehlen, damit anzufangen.

Wie ich in diesem Artikel ausführlich dargelegt habe, gibt es bereits Arzneimittel- und Nahrungsmittelknappheit, und was wir bisher durchgemacht haben, ist nur die Spitze des Eisbergs.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 20.06.2023