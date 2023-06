Die CIA, Fernwahrnehmung und Außerirdische

Unter Remote Viewing versteht man die Fähigkeit einer Person, die Merkmale eines entfernten geografischen Ortes unabhängig von ihrem gegenwärtigen Standort zu beschreiben.

Ein von der Central Intelligence Agency (CIA) und Wissenschaftlern am Stanford Research Institute (SRI), wo diese Art von Aktivitäten mehr als 25 Jahre lang durchgeführt wurde, professionell ausgebildeter Fernbetrachter wäre beispielsweise erfolgreich und wiederholt in der Lage, detaillierte Angaben zu einem weit entfernten Ort zu machen.

Dem Betrachter wurden lediglich die geografischen Koordinaten mitgeteilt, alle anderen Aspekte des Ortes blieben ihm verborgen. Es funktionierte, es war wiederholbar, und die Entfernung zum Ziel spielte keine Rolle, selbst wenn es sich nicht auf der Erde befand.

Da die CIA besorgt war, dass zwischen der amerikanischen und der sowjetischen paranormalen Forschung eine psychische (PSI) Lücke klaffte, förderte sie die diskrete Forschung über paranormale Phänomene.

Das US-Militär und die Geheimdienste waren aktiv an der Erforschung paranormaler Phänomene und an Operationen beteiligt, bei denen Remote Viewing eingesetzt wurde. Remote Viewing, das spezialisierte menschliche Aufklärungsleistungen erbrachte, diente als Teil der allgemeinen nachrichtendienstlichen Sammlungsbemühungen von Militär und Regierung und tut es wahrscheinlich immer noch.

So wurde beispielsweise im März 1979 einer jungen Soldatin der Air Force namens Rosemary Smith eine Karte des gesamten afrikanischen Kontinents ausgehändigt. Sie erfuhr nur, dass irgendwann in den letzten Tagen ein als Spionageflugzeug ausgerüsteter sowjetischer Tu-22-Bomber irgendwo auf dem Kontinent abgestürzt war.

Die Vereinigten Staaten wollten unbedingt die streng geheimen russischen Codes und die Ausrüstung an Bord der Tu-22 sicherstellen. Mit Hilfe ihrer Fernerkundungsfähigkeiten konnte sie das Wrack ausfindig machen, obwohl es vollständig vom Dschungeldach verschluckt worden war, in das der Jet mit der Nase voran gestürzt war.

Dr. Hal Puthoff, einer der Leiter und Mitbegründer des Programms, erklärte in einer Veröffentlichung des Journal of Scientific Exploration von 1995:

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Laufe der Jahre das Hin und Her der Kritik an den Protokollen, die Verfeinerung der Methoden und die erfolgreiche Replikation dieser Art von Remote Viewing in unabhängigen Labors beträchtliche wissenschaftliche Beweise für die Realität des Phänomens (Remote Viewing) erbracht hat.

Die Stärke dieser Ergebnisse wurde durch die Entdeckung verstärkt, dass eine wachsende Zahl von Personen gefunden werden konnte, die – oft zu ihrer eigenen Überraschung – Fernwahrnehmungen von hoher Qualität demonstrierten… Die Entwicklung dieser Fähigkeit am SRI hat sich bis zu dem Punkt entwickelt, an dem CIA-Besucher, die mit solchen Konzepten noch nie in Berührung gekommen waren, unter kontrollierten Laborbedingungen gute Leistungen erbrachten.“

Ein Thema, das von materiellen Wissenschaftlern manchmal belächelt wird, wird von der Regierung und dem Militär offenbar nicht nur sehr ernst genommen, sondern auch gut dokumentiert und rigoros getestet. (Fernwahrnehmung: Die neue Wissenschaft der Präkognition)

Die Ringe des Saturns

Vor dem Vorbeiflug von Pioneer 10, einer 1972 ins All gestarteten Raumsonde, die als erste direkt durch den Asteroidengürtel flog und den Jupiter beobachtete, gelang es einem Herrn namens Ingo Swann, einen Ring um den Jupiter zu beschreiben und zu sehen, von dessen Existenz die Wissenschaftler keine Ahnung hatten.

Dies geschah genau vor dem allerersten Vorbeiflug der NASA-Raumsonde Pioneer 10 am Jupiter, der die Existenz des Rings bestätigte.

Puthoff erklärt:

„Um herauszufinden, ob es notwendig ist, ein ‚Leuchtfeuer‘ am Zielort zu haben, schlug Swann vor, ein Experiment zur Fernbeobachtung des Planeten Jupiter vor dem bevorstehenden NASA-Vorbeiflug von Pioneer 10 durchzuführen. In diesem Fall fand er zu seinem (und unserem) Leidwesen einen Ring um Jupiter und fragte sich, ob er vielleicht versehentlich den Saturn ferngesehen hatte. Auch unsere Astronomie-Kollegen waren wenig beeindruckt, bis der Vorbeiflug zeigte, dass es tatsächlich einen unerwarteten Ring gab.“

Dr. Jessica Utts, eine emeritierte Professorin der Abteilung für Statistik an der University of California, Irvine, unterstreicht in einem Interview in der Sendung Talking Points den Punkt, den ich zu machen versuche. Sie verdeutlicht, dass diese Techniken real sind und ein hohes Maß an Gültigkeit und Glaubwürdigkeit besitzen:

„Was mich überzeugt hat, waren einfach die Beweise, die sich im Laufe meiner Arbeit in diesem Bereich häuften, und ich bekam immer mehr Beweise zu sehen. Ich besuchte die Laboratorien, auch außerhalb meines Arbeitsplatzes, um zu sehen, was sie tun, und ich konnte sehen, dass sie wirklich strenge Kontrollen durchführen… und so wurde ich von der guten Wissenschaft, die ich sah, überzeugt. Und ich muss sagen, dass ich als Statistikerin in vielen verschiedenen Bereichen der Wissenschaft beratend tätig war; die Methodik und die Kontrollen bei diesen Experimenten sind viel strenger als in jedem anderen Bereich der Wissenschaft, in dem ich gearbeitet habe.“

Außerirdische: Ein gemeinsames Thema unter professionellen Remote Viewern

Trotz der Tatsache, dass das Remote-Viewing-Programm 1995 offiziell freigegeben wurde, scheint es, dass dies wahrscheinlich nicht der Fall war, wenn man bedenkt, dass viele aus dem Programm sozusagen „ausgepackt“ haben.

Ein gemeinsames Thema unter den erfolgreichsten Zuschauern des Programms ist die Idee, dass sie den Auftrag hatten, Informationen über „Andere“ zu sammeln, die unseren Planeten besucht haben und besuchen.

Ingo Swann (siehe oben), der oft als der Beste in diesem Geschäft bezeichnet wurde, veröffentlichte seine Erfahrungen innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft. Einige dieser Erfahrungen wurden in seinem Buch Penetration beschrieben.

Eines Tages betrat dieser Mann (Axelrod) die gesicherte Einrichtung in Stanford, was nicht einfach war. Offensichtlich hatte er Zugang und die Sicherheitsfreigabe, um dies zu tun. Man darf nicht vergessen, dass es sich zu dieser Zeit um ein sehr geheimes und sensibles Projekt der US-Regierung handelte. Er fand Swann und überredete ihn, mit ihm zu gehen.

Axelrod wurde von zwei Zwillingen begleitet, die sehr groß und geheimnisvoll waren. Sie trugen die typische „Mantel-und-Degen“-Kleidung des Geheimdienstes. Dies ist nicht ungewöhnlich, „Männer in Schwarz“ wurden schon oft auf diese Weise beschrieben, und Zwillinge sind nicht ungewöhnlich.

Swann beschrieb sie als „zwei blondhaarige, blauäugige, militärisch aussehende Assistenten“.

Die vier flogen an die Westküste, wo Swann glaubte, dass es sich um die Wildnis Alaskas handelte, obwohl er sich nicht sicher war und ihm gesagt wurde, dass es besser sei, es nicht zu wissen.

Sie flogen in einem Learjet und fanden ein Gebiet tief im Wald, das anscheinend nur für sie bestimmt war. Sie wanderten eine sehr lange Zeit.

Richard Dolan, eine der weltweit führenden Autoritäten auf dem Gebiet der UFOs, beschreibt den Vorfall sehr gut in seinem Buch UFOs & The National Security State, The Cover-Up Exposed 1973-1991, das ich hier ab Seite 154 zitieren möchte:

„Sie kamen zu einem kleinen See, und Axelrod sagte, dass Swann bei Sonnenaufgang „es“ durch die Kiefern sehen könne. Wir warten jetzt und hoffen, dass wir Glück haben. Sagen Sie nichts, machen Sie keine Geräusche… sie erkennen Hitze, Geräusche und Bewegungen wie verrückt.“

„Die Morgendämmerung kam, und Swann sah, wie sich ein Nebel über dem See bildete. Das ging fünf Minuten lang so, bis der Nebel eine leuchtende neonblaue Farbe annahm. Dann, so Swann, änderte sich die Farbe in ein „wütendes Violett“ Axelrod und einer der Zwillinge legten jeweils eine Hand fest auf Swanns Schultern, während „ein Netz von violetten, roten und gelben Blitzen in alle verrückten Richtungen durch die ‚Wolke‘ schoss. Swann sagte, er wäre gesprungen, wenn die beiden ihn nicht festgehalten hätten. Er sah ein Objekt, das zunächst fast durchsichtig war, dann aber „fest über dem See zu sehen“ war. Es war dreieckig oder rautenförmig und nahm an Größe zu.

„Swann hörte vor Schreck und Verwunderung, wie ein starker Wind vorbeizog, der die Kiefern so sehr zum Rauschen brachte, dass einige Zapfen und Äste auf sie fielen. Das Objekt begann dann, ‚rubinrote, lasterartige Strahlen‘ auszustoßen, während es immer größer wurde und seine Position auf dem See beibehielt. Ganz leise sagte einer der Zwillinge: „Scheiße! Sie umzingeln das Gebiet. Sie werden uns entdecken.“

Wie Swann sich später an das Ereignis erinnerte, „sprengten“ einige der roten Laserstrahlen des Objekts Kiefern, und er konnte niederfrequente Pulsationen hören. Axelrod flüsterte Swann zu, dass die Strahlen wahrscheinlich auf Rehe oder andere Waldtiere gerichtet waren, da sie biologische Körperwärme spüren. Sie werden sicher auch uns ins Visier nehmen“, sagte er zu Swann. In diesem Moment hob einer der Zwillinge Swann buchstäblich hoch und zerrte ihn weg, aber nicht bevor Swann bemerkte, wie das Wasser des Sees nach oben stieg, ‚wie ein Wasserfall, der nach oben fließt, als würde er in die ‚Maschine‘ gesaugt.“

„Die vier rannten schnell und lange, wobei sie sich leichte Schnitte und Prellungen zuzogen. Schließlich blieben sie schwer atmend stehen und warteten mehr als dreißig Minuten, bis einer der Zwillinge sagte, dass alles in Ordnung sei.“

„Axelrod fragte dann Swann, ob er etwas von dem Raumschiff ’spüren‘ könne.“

An diesem Punkt ist es ziemlich offensichtlich, warum Swann von seiner Position und Rolle am Stanford Research Institute in diese Situation gebracht wurde. Es schien, dass diese „Regierungs“-Agenten glaubten, Swann könnte einige Details über das, was hier geschah, liefern und der Regierung bei ihrer Forschung und ihrem Interesse an UFOs helfen.

„Swann brach in Gelächter aus. Du bist völlig verrückt, Axel! Ich muss ruhig, kühl, gelassen und in guter Verfassung sein, um etwas wahrzunehmen. Aber Swann gab zu verstehen, dass es sich bei dem Raumschiff um eine Art Drohne handelte, die unbemannt war und von irgendwo anders gesteuert wurde.“ Axelrod fragte ihn, was es dort zu suchen habe, worauf Swann antwortete: „Nun, um Himmels willen! Sie war durstig! Offensichtlich nahm es Wasser auf. Irgendjemand, irgendwo braucht Wasser… also nehme ich an, sie kommen einfach und holen es. Man muss kein Hellseher sein, um das zu erkennen. Im Grunde, so Swann, behandelten ’sie‘ die Erde wie den Supermarkt der Nachbarschaft.

„Bevor er Swann zurückbrachte, sagte Axelrod: ‚Ich sollte es Ihnen nicht sagen, aber unsere Mission wird in Kürze aufgelöst und die Arbeit von anderen übernommen werden, aus strategischen Sicherheitsgründen…‘ ‚Andere‘, sagte Swann, ‚die sich nicht mit Hellsehern einlassen, nehme ich an.‘ ‚Genau‘, antwortete Axelrod. Swann sah Axelrod zuletzt auf dem Flughafen von San Jose und hörte nie wieder etwas von ihm.

Lyn Buchanan, ein pensionierter Geheimdienstoffizier der US-Armee, der Teil des Remote-Viewing-Programms am SRI war, erklärte, dass er nach dem Militär von einem Zweig der Regierung gebeten wurde, eine Studie zu erstellen, um die psychischen Fähigkeiten von ETs mit denen von Menschen zu vergleichen und gegenüberzustellen. Ihm zufolge fand er heraus, dass wir die ETs aller verschiedenen Arten und Spezies in vier Hauptkategorien einteilen können. Es gibt diejenigen, die übersinnlicher sind als wir, und diejenigen, die weniger übersinnlich sind als wir.

In jeder dieser beiden Kategorien gibt es uns freundlich gesinnte und uns unfreundlich gesinnte. Die unfreundlichen, nicht-übersinnlichen Menschen neigen dazu, nicht hierher zu kommen. Sie mögen uns nicht, sie wollen nicht in unserer Nähe sein.

Die freundlichen Nicht-Psychiker kommen hierher, um Handel zu treiben. Die freundlichen Übersinnlichen wollen uns helfen, unsere Fähigkeiten zu entwickeln und stärker zu werden, damit wir gedeihen und unser volles Potenzial entfalten können. Und die unfreundlichen Übersinnlichen wollen uns vom Planeten tilgen, Punkt, ohne Fragen zu stellen.

Er hat auch außerirdische Basen erwähnt, die sich auf der Erde befinden, und er sagt, dass es ungefähr fünf gibt. Er erwähnt, dass sie sich alle in den Bergen befinden und dass in einigen dieser Basen Menschen mit diesen Außerirdischen auf verschiedene Weise zusammenarbeiten.

Ich fand dies interessant, weil es mit einem anderen Fernbeobachter namens Pat Price zusammenhängt. Zusammen mit Swann soll Price einer der erfolgreichsten und fähigsten Fernbeobachter des SRI gewesen sein.

In der freigegebenen Literatur ist er vor allem für seine Skizzen von Schilderbrücken und Kränen bekannt, die mit Fotos des CIA-Geheimdienstes übereinstimmten, die er nie gesehen hatte. Das war während des Kalten Krieges.

Eine bekannte Geschichte über Price stammt von Captain Frederick H. Atwater, einem pensionierten Offizier der US-Armee, der an diesen Remote-Viewing-Experimenten beteiligt war. Ich habe die Gültigkeit dieser Geschichte durch meine Gespräche mit Paul H. Smith, Major der US-Armee a.D., bestätigt. Sie ist auch von verschiedenen Forschern auf diesem Gebiet gut dokumentiert.

Die Geschichte besagt, dass Price vier außerirdische Basen auf der Erde aus der Ferne gesehen hat, von denen sich eine unter dem Mount Zeil befand, der etwa 80 Meilen west-nordwestlich von Pine Gap liegt. Die anderen Basen befanden sich angeblich unter dem Mount Perdido in den Pyrenäen, dem Mount Inyangani in Simbabwe und unter dem Mount Hayes in Alaska. Er beschrieb die Bewohner so, dass sie „wie Homo sapiens aussahen, abgesehen von den Lungen, dem Herz, dem Blut und den Augen“.

Interessant ist auch, dass ich auf ein freigegebenes Dokument gestoßen bin, aus dem hervorgeht, dass die CIA Remote-Viewing-Sitzungen durchführte, um ein mögliches Hauptquartier der „Galaktischen Föderation“ auf der Erde zu erkunden. Sie können es hier einsehen.

Es ist interessant, dass diese Remote-Viewing-Sitzung im Jahr 1988 durchgeführt wurde. Zunächst einmal: Wie kommt die CIA auf die Idee, überhaupt nach einer Art galaktischer Föderation zu suchen? Das wirft viele Fragen auf.

Interessant ist auch, dass Remote Viewing nicht nur im Präsens verwendet wird und wurde. In meinen Gesprächen mit Paul Smith beschrieb er mir, wie er mehrmals den Auftrag erhielt, in die Vergangenheit zu blicken, um Ereignisse zu beschreiben, die bereits stattgefunden hatten, aber auch solche, die in der Zukunft stattfinden könnten. Dies geht auch aus der freigegebenen Literatur hervor.

Es gibt Dokumente aus den Akten, aus denen hervorgeht, dass die CIA Fernbeobachter damit beauftragte, den Mars zu beobachten. In diesem speziellen Fall wurden dem Fernbeobachter Koordinaten gegeben, ohne dass er wusste, welchen Ort diese Koordinaten darstellten. Der Betrachter wurde auch gebeten, diese Koordinaten auf dem Mars zu sehen, wie er vor einer Million Jahren aussah. Mehr darüber und über die umstrittenen Anomalien, die auf dem Mars gefunden wurden, können Sie in einem Artikel lesen, den ich hier veröffentlicht habe.

Joseph Mcmoneagle war ein weiterer sehr erfolgreicher Beobachter des Programms. Auch er hatte Erfahrungen mit der Fernwahrnehmung einer außerirdischen Präsenz.

Zusammenfassung

Was ich damit sagen will, ist, dass es ein gemeinsames Thema unter diesen Fernbeobachtern gibt, und zwar die Anwesenheit von Außerirdischen.

Das Thema UFOs/Außerirdische ist ziemlich populär geworden, aber wir müssen vorsichtig sein, was die Sichtweisen angeht, die uns von Regierungen geliefert werden, die eine lange Erfolgsgeschichte von Täuschungen und Lügen haben.

Ich schreibe schon seit vielen Jahren über dieses Thema. Wenn Sie Interesse haben, einige meiner jüngsten Artikel zu lesen, finden Sie unten einige davon. Sie können sich auch auf der Website umsehen.

Quelle: THE PULSE

…

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 12.06.2023