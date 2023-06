Die Nordlichteffekte, eine „Stromnetz“-Falschflagge, eine „außerirdische“ Falschflagge und mehr vom 4. Juli 2023 (Videos)

Nicht nur in den Niederlanden führt der AIVD die Karte des Extremismus, auch in den USA wird viel von dem viel zu durchsichtigen Framing betrieben. Dort schreit das Heimatschutzministerium jetzt, dass Rechtsextremisten planen, das Stromnetz lahmzulegen. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Wenn Sie mich fragen, wird das ab dem 4. Juli 2023 ein False-Flag-Spektakel sein; oder besser gesagt eine PsyOp-Party. Ich werde begründen, warum, aber zunächst nur ein (Bot-)Tweet über das „Stromnetz“ und die Extremisten, damit Sie sehen können, was vor sich geht – siehe Tweet am Ende des Artikels.

Natürlich war es Klaus Schwab, der vor zwei Jahren warnte, dass ein Terroranschlag auf das Stromnetz eine größere Gefahr darstellt als „Covid-19“. Wenn Sie unter dem Video weiterlesen, werden Sie feststellen, dass das alles geplant war und dass es einen Grund gibt, warum sie das Ganze fingieren müssen.

Der Grund, warum ich behaupte, dass es sich um einen Schwindel handeln muss, hat mit dem bevorstehenden Great Reset zu tun. Das ist der Reset, der stattfindet, wenn die Erde (wie wir glauben, sie zu kennen) und 87 andere Regionen (die wir nicht kennen) von einer neuen großen Plasmakuppel beherrscht werden.

Es gibt zwei 88 solcher Systeme, die beide überdacht werden. Dies wird unwiderruflich zu einer elektromagnetischen Überlastung, einer abrupten Verschiebung des „magnetischen Nordpols“ und zu Nordlichterscheinungen am Himmel führen, die an ein Silvesterfeuerwerk erinnern.

Dabei werden 87 runde Scheiben am Himmel kreisen, die zum Stillstand kommen, wenn das Plasma zum Stillstand kommt und sich bis zum Rand der Kuppel füllt.

Kurz gesagt: Man muss einen Angriff auf das Stromnetz vortäuschen. Man muss die Massen psychologisch auf das vorbereiten, was kommen wird. Wenn also alles zusammenbricht, sollte jeder schon den Gedanken im Kopf haben: „Oh, das sind die Rechtsextremen, die das Netzangreifen„, während es in Wirklichkeit die Inbetriebnahme der neuen, größeren Plasmakuppel ist. (WEF-Insider prahlt damit, dass eine „falsche Flagge“ im Stromnetz zum Genozid an nicht konformen Menschen führen wird (Video))

Auf diesen Angriffsschwindel wird sofort ein Schwindel über eine Alien-Invasion folgen. Und warum? Nun, wenn die neue größere Plasmakuppel in Betrieb genommen wird, werden überall auf der Welt kreisende Scheiben zu sehen sein. Das sind die Reflexionen von den anderen 87 Plasmakuppeln in dieser neuen größeren Plasmakuppel, deren Plasmafeld zunächst kreisen wird, bis es vollständig bis zum Kamm angewachsen ist und dann zum Stillstand kommt.

Danach, wenn alle Netze wieder online sind, werden die „bösen Jungs“ des Tiefen Staates behaupten wollen, dass es die Rechtsextremisten waren, die einen Angriff auf das Stromnetz gestartet haben und dass die Außerirdischen versucht haben, einzugreifen.

Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass dies die Geschichte des „Tiefen Staates“ sein wird. Allerdings werden die „Guten“ des „Deep State“ mit den „Bösen“ aufräumen.

Das ist Teil der gesamten psychologischen Operation, die um die Zeit der Inbetriebnahme der neuen großen Plasmakuppeln herum eingefädelt werden wird.

Mit anderen Worten: Die „Bösen“ behaupten jetzt, dass Rechtsextremisten das Netz platt machen wollen; die „Bösen“ werden angeblich eine Invasion von Außerirdischen inszenieren (was angeblich über das Projekt Blue Beam geschehen soll).

All dies ist eine Vertuschungsgeschichte, die nötig ist, weil ein neuer Plasmadom in Betrieb genommen werden soll und man deshalb eine Vertuschungsgeschichte braucht. Die treuen Leser hier wissen jedoch inzwischen, was auf sie zukommt und werden nicht auf diese Vertuschungsgeschichte hereinfallen.

Als nächstes wird behauptet, dass die „Guten“ die Projektion des Project Blue Beam ausgeschaltet haben. Diese Geschichte ist auch deshalb notwendig, weil die kreisförmigen, umherblitzenden Reflexionen (die man für UFOs halten könnte) irgendwann zum Stillstand kommen (wenn die neue Plasmakuppel reif ist) und dann plötzlich wieder verschwinden (weil die 88 kleineren Plasmakuppeln abgeschaltet werden können).

Von da an werden wir unter einer neuen riesigen Plasmakuppel leben; der magnetische Nordpol wird sich an einer völlig neuen Stelle befinden, wir werden eine andere Sonne und einen viel größeren Mond haben, und das Klima wird auf der Erdoberfläche plötzlich viel wärmer sein als wir es jetzt kennen.

Außerdem werden wir in der Lage sein, Menschen und Tiere aus diesen 87 anderen Kuppeln (den Außerirdischen) zu treffen. Sie werden in der Lage sein, zu uns zu reisen und umgekehrt.

Die Meerestiere, Vögel und andere Arten dieser Gebiete werden plötzlich auftauchen. Wir werden Tierarten sehen, von denen wir dachten, sie gehörten in Märchen und Hollywood-Filme. Denken Sie an Meerjungfrauen, fliegende Pferde, Drachen und so weiter. Nichts davon wird jedoch in den ersten Stunden sofort sichtbar sein. In den ersten Stunden werden alle noch verwirrt sein, und die Stromnetze werden langsam wieder in Betrieb gehen.

Dann können auch Geräte wie Radio und Fernsehen wieder in Betrieb genommen werden und die Hoax-Master können die Bevölkerung wieder mit ihrer Lügenmaschine bombardieren.

Sie werden dann schreien: „Wir haben die Bösewichte des Deep State entlarvt und gefangen genommen. Sie waren es, die eine Alien-Invasion inszeniert haben! Sie waren es, die das Netz platt gemacht haben!„

Warum denke ich, dass dies ab dem 4. Juli 2023 geschehen wird? Nun, das ist der Zeitpunkt, an dem die psychologische Operation (PsyOp) „Entlarvung des tiefen Staates“ bereits Gestalt annimmt, denn zu diesem Zeitpunkt kommt der Film Sound of Freedom in die Kinos.

Dieser Film wird dazu dienen, dass sich die „Bösen“ gejagt fühlen. Der Film wird das große satanische Böse der „bösen Jungs“ des Deep State ans Licht bringen und die Bevölkerung weltweit glauben machen, dass die „bösen Jungs“ Kinderschänder und Kinderhändler sind, die sogar Adrenochrom (Blut voller Adrenalin) von kleinen Kindern abzapfen, um es sich selbst zu injizieren, um jung zu bleiben.

Diese Darstellung ist notwendig, damit die Vertuschungsgeschichte für den Start der neuen großen Plasmakuppel realisiert werden kann. Schließlich braucht man die Geschichte, dass es einen satanischen Staat gibt, der versucht, seine Haut zu retten, indem er ein Stromnetz unter falscher Flagge betreibt und eine Invasion von Außerirdischen inszeniert.

Kurz gesagt, der Film Sound of Freedom, der am 4. Juli in die Kinos kommt, soll im Rahmen des Spiels „Problem, Reaktion, Lösung “ Wut in der Bevölkerung auslösen.

Ich habe dies in diesem Artikel ausführlich erläutert. Die Lösung in dieser gigantischen psychologischen Operation (PsyOp) besteht darin, dass die Bevölkerung die „Guten“ des Deepstate als die Retter annehmen muss, nachdem die neue Plasmakuppel gestartet wurde.

All diese Handlungsstränge sind also unwiderruflich notwendig, um die Tatsache zu verschleiern, dass eine neue große Plasmakuppel in Betrieb genommen wird. Der Zeitpunkt, zu dem dies geschehen soll, ist ebenfalls bereits festgelegt.

Die Taktrate der Plasmakuppel ist bereits festgelegt und der gesamte Zeitzyklus ist ebenfalls festgelegt. Man kann also nicht von dem Plan abweichen. Deshalb wird die Bevölkerung schon seit Jahren psychologisch auf ein solches Großereignis vorbereitet.

Wir werden durch Filme wie Independence Day (in dem es um eine Invasion von Außerirdischen am 4. Juli geht) und durch Berichte, dass die CIA und die NASA UFO-Sichtungen untersuchen, auf eine außerirdische Invasion (Hoax / Schwindel) vorbereitet.

Leute wie Klaus Schwab und Berichte wie die von CBS News bereiten uns darauf vor, dass die Stromnetze zusammenbrechen werden. Außerdem sind wir durch HAARP bereits auf Nordlichteffekte an Orten vorbereitet, an denen sie normalerweise nicht auftreten.

Wir sind auch auf die „globale Erwärmung“ und den Klimawandel vorbereitet. Alles ist vorbereitet, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung die Vertuschungsgeschichten glaubt, anstatt zu erkennen:

Verdammt, wir leben in einer Simulation! Das ist der Beweis! Wir befinden uns unter einer Plasmakuppel und sie haben gerade eine neue, größere Plasmakuppel in Betrieb genommen.

Ganz zu schweigen von dem Phönix-Phänomen, das kurz darauf auftreten wird. Wenn der feurige Vogel am Himmel zu sehen sein wird, wird es sehr schwierig sein, sich noch Cover Stories auszudenken.

Vielleicht wird dies auf Sonneneruptionen oder einen Kometenschauer geschoben werden. Oder vielleicht auf einen Atomkrieg oder eine nukleare Katastrophe. Wir werden sehen, aber im Moment ist es wichtig, dass Sie die kommenden Vertuschungsgeschichten durchdringen und verstehen, dass alles durch die Inbetriebnahme einer neuen Plasmakuppel verursacht wird.

Dann werden Sie die Vertuschungsgeschichten durchschauen. Tauchen Sie in diese Theorie ein, bevor das Spektakel ausbricht!

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 06.06.2023