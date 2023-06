Die Vorteile von Heilpilzen: Langlebigkeit, Gedächtnis, Anti-Aging, Ausdauer und Vitalität (Video)

Heilpilze werden seit Jahrhunderten in der traditionellen östlichen Medizin wegen ihrer bemerkenswerten gesundheitlichen Vorteile verwendet. Unter den zahlreichen Pilzsorten haben Reishi, Löwenmähne, Chaga, Cordyceps und Truthahnschwanz aufgrund ihrer therapeutischen Eigenschaften große Aufmerksamkeit erlangt.

In diesem Artikel werden wir die traditionelle Verwendung dieser Pilze, ihre wichtigsten Inhaltsstoffe und ihre Verwendung als tägliche Nahrungsergänzung zur Unterstützung der allgemeinen Gesundheit untersuchen.

Reishi, Löwenmähne, Chaga, Cordyceps und Truthahnschwanz

Reishi-Pilz für Langlebigkeit (Ling Zhi)

Immunsystem: Der Reishi enthält bioaktive Verbindungen, die die Immunfunktion verbessern und die allgemeine Gesundheit des Immunsystems fördern.

Wird in der japanischen Medizin zur Krebsbehandlung verwendet

Leber: Wird traditionell in der chinesischen Medizin verwendet, um die Gesundheit der Leber zu unterstützen und Entgiftungsprozesse zu fördern.

kardiovaskuläre Gesundheit: Kann zur Regulierung des Blutdrucks und des Cholesterinspiegels beitragen und die Durchblutung verbessern, was der Herz-Kreislauf-Funktion zugute kommt.

Gesundheit der Atemwege: Der Reishi wird zur Unterstützung der Gesundheit der Atemwege und zur Förderung einer gesunden Lungenfunktion eingesetzt.

Schlaf und Stressbewältigung: Die adaptogenen Eigenschaften helfen dem Körper, sich an Stress anzupassen und ihn zu bewältigen.

Der Reishi (Ganoderma lucidum) ist einer der ältesten von Menschen genutzten Heilpilze und ein geschätztes Gut in der traditionellen chinesischen Medizin. Aufgrund seines Rufs, Langlebigkeit und Vitalität zu fördern, wird er auch als „Pilz der Unsterblichkeit“ bezeichnet.

Der Reishi wird traditionell zur Stärkung des Immunsystems, zur Unterstützung der Leberfunktion und zum Abbau von Stress und Müdigkeit verwendet.

Einer der wichtigsten Wirkstoffe im Reishi sind die Triterpene, insbesondere die Ganoderinsäuren. Diese Verbindungen sind dafür bekannt, dass sie entzündungshemmende, antioxidative und immunstärkende Eigenschaften besitzen.

Berühmte Persönlichkeiten wie Bruce Lee und Tony Robbins sind dafür bekannt, dass sie Reishi in ihre Wellness-Routinen einbauen. So erwähnte Bruce Lee in einem Interview die positiven Auswirkungen des Reishi auf sein Wohlbefinden.

Er soll seine Bewunderung für die Fähigkeit des Pilzes zum Ausdruck gebracht haben, die allgemeine Vitalität und Ausgeglichenheit zu fördern, und betonte, wie wichtig ein starkes Immunsystem und eine robuste Gesundheit für eine optimale Leistung in den Kampfkünsten sind.

Lion’s Mane Mushroom für Gedächtnis und Gehirn Gesundheit

Gesundheit des Gehirns: Die Löwenmähne unterstützt nachweislich die kognitive Funktion, das Gedächtnis und die allgemeine Gesundheit des Gehirns.

Gesundheit des Nervensystems: Die Löwenmähne fördert das Wachstum und die Reparatur von Nervenzellen, was sich positiv auf die allgemeine Funktion des Nervensystems auswirkt.

Verdauungssystem: Unterstützt die Verdauungsfunktion und lindert Magen-Darm-Beschwerden.

Immunsystem: Verbessert die Immunfunktion und eine gesunde Immunantwort.

Stimmungslage und emotionales Wohlbefinden: Die Löwenmähne hat eine stimmungsaufhellende und angstlösende Wirkung.

Die Löwenmähne (Hericium erinaceus) ist ein einzigartiger, cremeweißer Pilz mit einem struppigen Aussehen, das an eine Löwenmähne erinnert. Er ist gesund und köstlich und eignet sich sowohl als Speisepilz als auch als Heilpilz.

In asiatischen Kulturen wird die Löwenmähne traditionell zur Unterstützung der kognitiven Funktion, des Gedächtnisses und der allgemeinen Gesundheit des Gehirns verwendet.

Die wichtigsten bioaktiven Verbindungen in der Löwenmähne sind Hericenone und Erinacine. Diese Verbindungen schützen und verstärken die Nervenzellen (Neuronen), indem sie die Produktion von Nervenwachstumsfaktoren (NGF) im Gehirn fördern. Die Löwenmähne wird häufig als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, um geistige Klarheit und Konzentration zu fördern.

Berühmte Persönlichkeiten wie Tim Ferriss, ein Unternehmer und Autor, und Joe Rogan, ein beliebter Podcaster, haben sich die Löwenmähne wegen ihrer kognitiven Vorteile zu eigen gemacht. Tim Ferriss hat erwähnt, dass er die Löwenmähne verwendet, um seine Konzentration und geistige Leistungsfähigkeit zu steigern, während Joe Rogan ihr Potenzial zur Förderung der Gehirngesundheit diskutiert hat.

Die Kombination von Löwenmähne und Psilocybin-Mikrodosen

Löwenmähne (Hericium erinaceus) und Psilocybin-Pilze können äußerst positive Auswirkungen auf das Gehirn haben, die sich gegenseitig ergänzen. Erste Studien und Erfahrungsberichte deuten auf vielversprechende Möglichkeiten der Mikrodosierung zusammen mit der Einnahme von Löwenmähne hin.

Paul Stamets, ein Mykologe und renommierter Pilzexperte, hat ein Mikrodosierungsprotokoll vorgeschlagen, das Löwenmähne in Kombination mit Psilocybin-Pilzen enthält. Bei der Mikrodosierung werden unterdurchschnittliche Dosen von Zauberpilzen oder Zaubertrüffeln eingenommen, um die Kreativität, die Konzentration und die allgemeine kognitive Funktion zu verbessern. Stamets vermutet, dass die Aufnahme von Löwenmähne in das Protokoll die neurogene Wirkung von Psilocybin-Pilzen verstärken kann.

Und so funktioniert es: Microdosing öffnet den Geist für neue Gedanken und Möglichkeiten, was dazu beiträgt, neue neuronale Verbindungen im Gehirn zu schaffen.

Die Löwenmähne unterstützt und verstärkt diese neuen Verbindungen, indem sie die Schutzschicht aus Myelin auf den Zellen aufbaut. Eine dickere Myelinschicht isoliert den Nerv und ermöglicht eine schnellere Signalübertragung, wodurch die Verbindung stabiler wird.

Es wird angenommen, dass Löwenmähne auch die Neurogenese – das Wachstum und die Reparatur von Nervenzellen – im Gehirn fördert. Sie enthält Verbindungen namens Hericenone und Erinacine, die nachweislich die Produktion von Nervenwachstumsfaktoren (NGFs) stimulieren. Diese NGFs spielen eine entscheidende Rolle für das Wachstum, das Überleben und die Funktion von Neuronen, was möglicherweise die kognitiven Fähigkeiten verbessert und vor neurodegenerativen Erkrankungen schützt.

Von besonderem Interesse ist das Potenzial der Löwenmähne zur Bekämpfung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. Studien deuten darauf hin, dass die Löwenmähne zum Schutz vor der Anhäufung von Beta-Amyloid-Plaques, einem Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit, beitragen und den Acetylcholinspiegel, einen Neurotransmitter, der an Lernen und Gedächtnis beteiligt ist, erhöhen kann. Zwar sind weitere Forschungen erforderlich, um die therapeutische Wirksamkeit zu belegen, doch sind diese ersten Ergebnisse ermutigend.

Chaga-Pilz zur Unterstützung des Immunsystems und gegen die Alterung

Immunsystem: Chaga enthält immunmodulierende Verbindungen, die das Immunsystem stärken und seine Reaktion verbessern können.

Chaga kann bei der Krebsbehandlung nützlich sein, da es das Tumorwachstum verlangsamt. Reich an Antioxidantien, hilft freie Radikale zu neutralisieren

Gesundheit der Leber: Unterstützt die Leberfunktion und fördert die Entgiftung

Traditionelle Verwendung gegen Parasiten, Tuberkulose und Entzündungen

Unterstützt die Gesundheit der Haut: Die antioxidativen Eigenschaften des Chaga können eine gesunde Haut fördern, indem sie vor oxidativem Stress schützen und die Hautverjüngung unterstützen.

Chaga (Inonotus obliquus) ist ein Pilz, der auf Birkenbäumen wächst und seit Jahrhunderten in der sibirischen und skandinavischen Volksmedizin verwendet wird. Chaga ist für seine immunmodulierenden Eigenschaften bekannt und wird traditionell zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens eingesetzt.

Zu den wichtigsten aktiven Bestandteilen des Chaga gehören Beta-Glucane, Betulinsäure und Melanin. Die Beta-Glucane stimulieren das Immunsystem, die Betulinsäure hat krebs- und entzündungshemmende Eigenschaften, und Melanin wirkt als starkes Antioxidans.

Cordyceps-Pilz für Ausdauer und Libido

Energie und Ausdauer: Der Cordyceps wird traditionell verwendet, um das Energieniveau zu steigern, die Ausdauer zu verbessern und die körperliche Leistungsfähigkeit zu unterstützen.

Gesundheit der Atemwege: Kann zur Verbesserung der Lungenfunktion und der Sauerstoffverwertung beitragen, was der Gesundheit der Atemwege zugute kommt.

Gesundheit der Nieren: Unterstützt die Nierenfunktion und fördert die Gesundheit der Nieren.

Kardiovaskuläre Gesundheit: Kann helfen, den Blutdruck zu regulieren, den Kreislauf zu verbessern und die Herz-Kreislauf-Funktion zu unterstützen.

Der Cordyceps (Cordyceps sinensis) ist vor allem dafür bekannt, dass er das Energieniveau und die Libido steigert und als alternative Krebsbehandlung dient. Es handelt sich um einen einzigartigen parasitären Pilz, der auf den Larven von Insekten wächst. In der traditionellen chinesischen Medizin wird er wegen seiner Fähigkeit, Energie, Ausdauer und sportliche Leistung zu steigern, hoch geschätzt.

Zu den bioaktiven Verbindungen im Cordyceps gehören Cordycepin, Adenosin und Polysaccharide. Diese Verbindungen verbessern nachweislich die Sauerstoffverwertung, erhöhen die ATP-Produktion und steigern die zelluläre Energieproduktion.

Athleten wie Usain Bolt, der Weltrekord-Sprinter, und LeBron James, ein bekannter Basketballspieler, haben Berichten zufolge Cordyceps zur Unterstützung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit, insbesondere zur Steigerung von Energie und Ausdauer, verwendet.

Truthahnschwanzpilz zur Unterstützung der Krebsbehandlung und für die Darmgesundheit

Gesundheit des Immunsystems: enthält immunmodulatorische Verbindungen

Gesundheit des Darms: Putenschwanz wird mit der Förderung eines gesunden Gleichgewichts der Darmbakterien und der Gesundheit des Verdauungssystems in Verbindung gebracht.

Gesundheit der Leber: Truthahnschwanz kann die Leberfunktion unterstützen und bei den Entgiftungsprozessen im Körper helfen.

Gesundheit der Atemwege: Truthahnschwanz wird traditionell zur Unterstützung der Gesundheit der Atemwege und zur Förderung einer gesunden Lungenfunktion verwendet.

Der Truthahnschwanz (Trametes versicolor) ist ein weithin erforschter Pilz, der den bunten Federn eines Truthahnschwanzes ähnelt. Er wird traditionell wegen seiner immunstärkenden Eigenschaften verwendet und wird oft für Personen empfohlen, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen .

Es gibt eine großartige Geschichte des Mykologen Paul Stamets, der seit einigen Jahren mit Turkey Tail und anderen Heilpilzen arbeitet, als seine Mutter die Diagnose Krebs im vierten Stadium erhielt. In Kombination mit anderen Medikamenten verwendete sie erfolgreich Turkey Tail, um ein Stadium zu erreichen, in dem keine Tumore mehr nachweisbar waren:

Die wichtigsten Wirkstoffe in Truthahnschwanz sind Polysaccharopeptide (PSP) und Polysaccharide, die immunmodulatorische Wirkungen haben.

Video:

