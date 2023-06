Facebook feuert Faktenchecker, da Millionen von der Plattform fliehen: „Unsere Zensuroperation ist gescheitert“

Facebook hat damit begonnen, seine Faktenprüfer zu entlassen und hat zugegeben, dass die Zensuraktion ein katastrophaler Fehlschlag war.

Angesichts der Tatsache, dass Millionen von Nutzern weltweit die Plattform verlassen, sah sich CEO Mark Zuckerberg gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen und seine Pro-Zensur-Haltung umzukehren.

Laut CNBC heißt es:

Entlassungen im technischen Bereich schaden den Teams, die Online-Fehlinformationen und Hassreden bekämpfen

Gegen Ende des Jahres 2022 waren die Ingenieure von Metas Team zur Bekämpfung von Fehlinformationen bereit, ein wichtiges Tool zur Faktenprüfung auf den Markt zu bringen, dessen Entwicklung ein halbes Jahr gedauert hatte.

Das Unternehmen brauchte jede nur erdenkliche Reputationshilfe, nachdem eine Reihe von Krisen die Glaubwürdigkeit von Facebook und Instagram schwer beschädigt und den Aufsichtsbehörden zusätzliche Munition an die Hand gegeben hatten, um gegen die Plattformen vorzugehen.

Das neue Produkt würde es externen Faktenprüfern wie The Associated Press und Reuters sowie glaubwürdigen Experten ermöglichen, am Anfang fragwürdiger Artikel auf Facebook Kommentare hinzuzufügen, um deren Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.

Doch die Zusage von CEO Mark Zuckerberg, 2023 zum „Jahr der Effizienz“ zu machen, bedeutete das Ende der ehrgeizigen Bemühungen, sagen drei mit der Angelegenheit vertraute Personen, die aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen darum baten, namentlich nicht genannt zu werden.

In mehreren Entlassungsrunden kündigte Meta Pläne zum Abbau von etwa 21.000 Arbeitsplätzen an, ein massiver Personalabbau, der einen übergroßen Einfluss auf die Vertrauens- und Sicherheitsarbeit des Unternehmens hatte. Das Tool zur Faktenprüfung, das zunächst von Führungskräften unterstützt wurde und sich Anfang des Jahres noch in der Testphase befand, wurde vollständig aufgelöst, sagten die Quellen …

Während Unternehmen in der gesamten Technologiebranche den Gürtel enger schnallen und massive Entlassungen verhängen, um dem makroökonomischen Druck und dem verlangsamten Umsatzwachstum zu begegnen, werden große Gruppen von Menschen, die mit dem Schutz der bevölkerungsreichsten Spielplätze des Internets beauftragt sind, in die Flucht geschlagen. (Facebook zensiert die unbequeme Klima-Wahrheit bzgl. der Temperaturen in der Antarktis)

Demokraten und Zensurbefürworter sind natürlich empört über die Entscheidung von Facebook, die freie Meinungsäußerung auf der Plattform wieder zuzulassen:

The fact that Mark Zuckerberg can afford a 5-house estate in San Francisco for $37,000,000 in the midst of historic Big Tech layoffs is all the proof we need that it’s time to rein in corporate greed and yes, tax the rich. native advertising — Pramila Jayapal (@PramilaJayapal) May 25, 2023

Important story by @haydenfield and @JonathanVanian: „Meta, Amazon, Alphabet and Twitter have all drastically reduced the size of their teams focused on internet trust and safety as well as ethics as the companies focus on cost cuts.“ https://t.co/vB32QWuihb 300x250 boxone — Brian Stelter (@brianstelter) May 26, 2023

Doch erst am 22. Mai 2023 wurde gemeldet:

Facebook verbietet alle christlichen Inhalte und bezeichnet Jesus als „Fake News“

Facebook hat angekündigt, das Posten christlicher Inhalte auf der Plattform nicht mehr zuzulassen und hat damit begonnen, Posts über Jesus Christus mit dem Warnhinweis „Fake News“ zu versehen.

Laut Blaze-Journalist Billy Hallowell erhielt er von Facebook eine Warnung wegen „Hassreden“, als er die neuen Regeln testen wollte.

Hallowell, ein Christ, versuchte, seine Religionsfreiheit auszuüben, indem er auf seiner Facebook-Seite die folgende Nachricht veröffentlichte: „Jesus starb, damit du leben konntest.“

Doch obwohl sein Beitrag eine der Grundüberzeugungen des Christentums widerspiegelte, wurde sein Beitrag von Facebook gelöscht und ihm wurde vorgeworfen, „Hassrede“ zu verbreiten.

I’m sorry, what? I’ve appealed. But what in the ever-loving world? pic.twitter.com/YeJCmPacCs — Billy Hallowell 🙏 (@BillyHallowell) May 10, 2023

Als Hallowell versuchte, sich an Facebook zu wenden, schrieben sie zurück und bestätigten, dass das Christentum und Jesus nun gegen ihre Community-Richtlinien verstoßen.

I appealed @facebook and this is their response. Accused me of violating „hate speech“ and removed the post. My message? „Jesus died so you could live.“ Very, very bizarre. https://t.co/NCTC8azc4W pic.twitter.com/Kv9auIzEnx — Billy Hallowell 🙏 (@BillyHallowell) May 10, 2023

Slaynews.com berichtet: Hallowell hat den Kommentar um den 2. April herum auf Facebook gepostet.

Er veröffentlichte seine christliche Botschaft um die Osterzeit herum, was der Aussage mehr Relevanz verlieh.

Anschließend erhielt er eine Warnung, dass es „überprüft“ werden könne.

Zu diesem Zeitpunkt bestand die Strafe, die Facebooks Zensurmaschine für das „Verbrechen“ hielt, darin, den Beitrag für niemanden außer dem Autor unsichtbar zu machen.

Nachdem der Beitrag von einem Facebook-Moderator überprüft worden war, wurde das Vorgehen verschärft.

Der Beitrag wurde nach einem „Einspruch“ vollständig gelöscht.

„Ihre Berufung wurde geprüft“, behauptete Facebook.

„Wir können keine Inhalte zeigen, die gegen unsere Community-Standards zu Hassreden verstoßen.“

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 30.05.2023