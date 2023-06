Hollywood-Schauspieler stellt Steven Spielbergs Beziehung zu Kindern in Frage

Teile die Wahrheit!

In einem Essay aus dem Jahr 2013 weist der Hollywood-Schauspieler Crispin Glover darauf hin, dass Spielbergs zahlreiche Darstellungen von Jungen in kompromittierenden Szenarien darauf hindeuten, dass der Regisseur genau das schuldig ist, wofür Weinstein verurteilt wurde.

„Konzentriert Steven Spielberg einen Großteil seines Fantasielebens auf junge Menschen? Hat er in Schindlers Liste Kinder dargestellt, die sich in mit Fäkalien gefüllten Abwasserkanälen suhlen? Benutzte er in „Hook“ Kinder, um einen Erwachsenen mit den Fingern zu malen? Sammelt er die Illustrationen von Norman Rockwell, etwa die, die einen kleinen Jungen in Unterwäsche zeigt, der von einem Arzt untersucht wird?

War Steven Spielberg sehr freundlich zu Michael Jackson?

Teilen Michael Jackson und Steven Spielberg ähnliche Ansichten über die Sexualität kleiner Jungen?“

Squawker.org berichtet: Der amerikanische Schauspieler und Regisseur Crispin Glover, der vor allem für seine Rolle als George McFly (Martys Vater) in „Zurück in die Zukunft“ bekannt ist, veröffentlichte 2003 einen Aufsatz mit dem Titel „What Is It?“ Der Aufsatz trug den Namen und lieferte einen Subtext für Glovers gleichnamigen Film aus dem Jahr 2005 .

Der Aufsatz ist im Wesentlichen eine Kulturanalyse, die eine Fülle von Fragen rund um das allgemeine Ethos und den Kontext des Hollywood-Pioniers Steven Spielberg stellt. Das Folgende ist eine Abschrift des Aufsatzes (er ist etwas lang):

Was ist es?

(Ein Essay über den Subtext des gleichnamigen Films)

von Crispin Hellion Glover

Ist diese Kultur inhaltlich? Ist es glücklich? Ist das von den Medien dieser Kultur ausgestrahlte Lächeln „das Lächeln“, das den kollektiven Geist widerspiegelt? Scheint das selbsternannte Mitgefühl der Medien für die Unglücklichen aufrichtig zu sein?

Ist diese Kultur eine jüdisch-christliche Kultur? Ist Vergebung eine Eigenschaft des christlichen Ethos? Haben Eric Harris und Dylan Klebold von der Columbine High School nicht mit der Überschrift „Bleib am Leben, bleib anders, bleib verrückt“ posiert? Hatten sie es nicht auf Christen abgesehen? Wurde ihnen nicht vorgeworfen, „Nazis“ zu sein? War einer von ihnen nicht jüdisch? War einer von ihnen nicht ein Ehrenstudent? Wenn diese Leute „verrückt“ und „anders“ blieben und selbstständig dachten, manifestierten sie dann vielleicht ein gegenkulturelles Ideal?

Was sonst noch in dieser Kultur griffen die Columbine-Mörder an? Werden „Jocks“, die sie getötet haben, in unserer Kultur nicht allgemein als gewöhnliche „Gute“ angesehen? Repräsentieren Sportler nicht prokulturelle Werte? Betrachten diejenigen, die Werte vertreten, die der Kultur entgegenstehen, Sportler als grob, fade, brutal, eingebildet und herablassend, die vorsätzlich diejenigen beleidigen und verletzen, die sich weigern, sich mit den Massen zusammenzuschließen? (Hollywood-Star Mel Gibson lieferte Informationen zum Aufdecken eines internationalen Pädophilenrings (Video))

Reagierten Harris und Klebold auf die Medien selbst? Haben sie ihr eigenes Leben gegeben und andere dazu gebracht, sich gegenüber den Medien im Allgemeinen zu äußern? Kann es wahr sein, dass die Medien insgesamt so neurotisch sind, dass sie nicht in der Lage sind, das Columbine-Ereignis wahrheitsgemäß zu beschreiben? Stimmt es, dass ein Videoband, das sie kurz vor den Morden produziert haben, jetzt zurückgehalten wird, damit die Öffentlichkeit nicht ihre eigene Meinung zu den Aussagen von Harris und Klebold bestimmen kann?

Definierte Sigmund Freud in „Die Zivilisation und ihre Unzufriedenheit“ einen Neurotiker als ein Individuum, das Gedanken hegt, die im Widerspruch zu denen der vorherrschenden Kultur stehen, ein Individuum, das diese widersprüchlichen Gedanken ins Unterbewusstsein überträgt, die sich später in Form von Angst und unnötigem Verhalten manifestieren? Wenn dem so ist, wie sieht man dann eine Kultur aus, deren vorherrschende Ideen Heuchelei, Täuschung und Doppelmoral zum Ausdruck bringen? Definiert dies irgendwie eine neurotische Kultur?

Vertritt Steven Spielberg die gleichen Werte, die ich mir selbst wünsche? Spiegelt der Geist dieses grinsenden Mannes mit Brille und Baseballkappe diese Kultur vollständig wider?

Stimmt es, dass Orson Welles in seinen letzten Jahren Steven Spielberg um einen kleinen Geldbetrag gebeten hat, mit dem er einen letzten Film drehen könnte? Stimmt es, dass Steven Spielberg abgelehnt hat? Stimmt es, dass Steven Spielberg für extrem viel Geld einen Schlitten aus „Citizen Kane“ gekauft hat?

Brennen Steven Spielbergs Leidenschaften? Brennen Leidenschaften in dem jetzt inhaftierten Mann, der Steven Spielberg anal vergewaltigen wollte? Informieren uns unsere kulturellen Sprachrohre selbstbewusst darüber, dass der Wunsch, Steven Spielberg anal zu vergewaltigen, ein schlechter Gedanke ist? Könnte die anale Vergewaltigung von Steven Spielberg einfach Ausdruck eines kulturellen Mandats sein?(James Woods sagt, Hollywood sei „100 Mal böser als Ihre schlimmsten Ängste“ – Schauspieler Tyrese Gibson warnt davor, dass es in Hollywood von „satanischen Pädophilen“ wimmelt)

Glauben Sie, dass Steven Spielberg ein idealer Führer und Einfluss für unsere Kultur ist? Stellen Steven Spielbergs Filme unsere Kultur in Frage? Welche Fragen stellen Steven Spielbergs Filme? Konzentriert Steven Spielberg einen Großteil seines Fantasielebens auf junge Menschen? Hat er in Schindlers Liste Kinder dargestellt, die sich in mit Fäkalien gefüllten Abwasserkanälen suhlen? Benutzte er in „Hook“ Kinder, um einen Erwachsenen mit den Fingern zu malen? Sammelt er die Illustrationen von Norman Rockwell, etwa die, die einen kleinen Jungen in Unterwäsche zeigt, der von einem Arzt untersucht wird? Sind die Neigungen von Steven Spielberg in der Medienkultur über jeden Verdacht erhaben? War Steven Spielberg sehr freundlich zu Michael Jackson? Sollte Michael Jackson in Steven Spielbergs Version der Geschichte nicht Peter Pan spielen? Jetzt, da Michael Jackson nicht mehr in der Gunst der Massenmedien steht, verbindet sich Spielberg mit ihm? Teilen Michael Jackson und Steven Spielberg ähnliche Ansichten über die Sexualität kleiner Jungen?

Hat Joseph Goebbels bestimmte Ideale in der Massenkultur populär gemacht? Versucht Steven Spielberg, dasselbe zu tun? Ist Berühmtheit etwas Besonderes als die tatsächliche Wahrheit in der Kunst?

Wenn Sie sich an einem Gespräch mit Fremden beteiligen, diskutieren Sie dann offen über irgendwelche Ideen, ohne Angst vor Konflikten? Oder halten Sie sich davon ab, bestimmte Dinge zu besprechen, aus Angst, andere zu beleidigen und dann zum Außenseiter zu werden? Gibt es Gesetze, die bestimmte Denkweisen für schlecht und falsch halten? Ist das, was man heute „Hass“ nennt, eine Form des Denkens?

Hält es unsere Kultur für akzeptabel, dass ein Minnesänger im Film eine schwarze Person darstellt? Hält es unsere Kultur für akzeptabel, dass eine Person mit durchschnittlicher Intelligenz im Film eine behinderte Person darstellt? Warum ist eine Sache fragwürdig und eine Sache akzeptabel? Hatte Adolf Hitler gute Gedanken? War Shirley Temple als junges Mädchen sexy?

Was wäre, wenn Sie diese Ideen zum Ausdruck bringen möchten? Können Menschen Sie wegen der Äußerung von Ideen verklagen, insbesondere wenn ihnen vorgeworfen wird, dass sie zu Verhaltensweisen anregen, die im Widerspruch zu kulturellen Normen stehen?

Würde der kulturelle Mainstream Steven Spielberg jemals zum Schweigen bringen oder unterdrücken? Hat die US-Regierung dem ungemein wohlhabenden Steven Spielberg Millionen von Dollar gegeben, um ein Medienprojekt zu finanzieren, das sein religiöses Erbe und seine kulturellen Überzeugungen widerspiegelt? Spricht der Talmud von der Überlegenheit der Juden und der Unterlegenheit anderer Kulturen und Glaubensrichtungen? Spiegelt Steven Spielberg diesen religiösen Imperativ wider? Ist Steve Spielberg neurotisch? Ist dieser Glaube verborgen und unterdrückt?

Wenn man entdeckt, dass alles, was einem beigebracht wurde, gut zu sein, in Wirklichkeit falsch ist, was dann? Ab wann ist man neurotisch?

Sind Vincent Van Gogh, Diane Arbus und Rainer Werner Fassbinder für die Sünden ihrer Kultur gestorben?

Werden wir mit massiver kultureller Propaganda gefüttert? Sind wir von dem Glauben durchdrungen, dass wir so handeln, wie wir wollen und tun, was wir wollen? Glauben wir nicht einfach, was uns die kulturelle Propaganda zu denken vorgibt?

Magst du MTV? Magst du Steven Spielberg? Magst du Post-Punk-Rock? Magst du Trip Hop? Magst du Rap? Definieren Sie sich über die Musik, die Sie hören? Betrachten Sie sich als echten Musikliebhaber, weil Sie in einer Rockband sind oder weil Ihr Freund in einer Rockband ist? Magst du Tattoos? Magst du Piercings? Glauben Sie, dass Liebe, Freundlichkeit, Mitgefühl, Recycling und Gleichheit diese Kultur vor all ihren Nöten bewahren werden? Tust du? Tust du?

Gilt es als „Karriere-Selbstmord“, Steven Spielberg zu befragen, wenn man in der Unterhaltungsbranche tätig ist? Wenn man nicht in der Unterhaltungsbranche tätig ist, gilt es dann als sozialer Selbstmord, Steven Spielberg zu befragen? Wenn das so ist, worauf deutet das hin? Bedeutet das, dass die Meinungsfreiheit in unserer Kultur tatsächlich durch bestimmte soziale Zwänge eingeschränkt wird? Ist die Bezeichnung „Faschist“ in der heutigen amerikanischen Kultur das Gegenstück zu der Behauptung, jemand sei „Kommunist“ während der Joseph-McCarthy-Ära in den 1950er-Jahren gewesen?

Beglückwünscht sich unsere Kultur dafür, dass sie sich für den Mangel an originellen Ideen interessiert, die durch den Namen Steven Spielberg verkörpert werden? Gehen seine Filme Risiken ein oder gehen sie Risiken ein, um den kulturellen Prozess zu verstärken, zu verändern oder herauszufordern? Geht Steven Spielberg Risiken ein oder simuliert er die Vorstellung, Risiken einzugehen? Welches Risiko bestand darin, „Der Soldat James Ryan“ oder „Schindlers Liste“ zu drehen oder ein schwarzes Kind zu adoptieren? Gab es überhaupt ein Risiko? Hätte Steven Spielberg dasselbe Kind im tiefen Süden der 1950er Jahre adoptiert, wo die Gefahr bestanden hätte, als „Niggerliebhaber“ bezeichnet zu werden? Waren die Adoption eines schwarzen Kindes und die Themen seiner Filme tatsächlich Geschäftsentscheidungen, für die er, wie er wusste, beglückwünscht werden würde?

Als Steven Spielberg seinen Oscar für „Schindlers Liste“ in der Hand hielt und sagte, es gehe um die „sechs Millionen“, meinte er da die Zahl der getöteten Menschen oder die Menge an Dollar, die auf sein Bankkonto eingezahlt wurden?

Hat Steven Spielberg der Kultur bei einer Laudatio zur Oscar-Verleihung wirklich geholfen, Stanley Kubricks Ideen zu verstehen? Oder warf er Kubricks Filmen vor, sie seien „hoffnungsvoll“, um den Eindruck zu erwecken, als würden sie die gleichen Ideen verkaufen wie die Filme von Steven Spielberg? Ging es bei „Clockwork Orange“ um Hoffnung? Ging es bei Barry Lyndon um Hoffnung? Ging es bei Dr. Strangelove um Hoffnung? Ging es bei Lolita um Hoffnung? Ging es bei „Full Metal Jacket“ um Hoffnung? Ging es bei „The Killing“ um Hoffnung?

Wurde Steven Spielbergs Firma von einer Afroamerikanerin verklagt, die behauptete, Amistad beruhe auf ihren Schriften? War diese Afroamerikanerin plötzlich glücklich mit Steven Spielberg, nachdem er viel Geld auf ihr Bankkonto eingezahlt hatte?

Bestimmt die Höhe des Geldes, das die Menschen einnehmen, das Glück in dieser Kultur? Ist die Erde eine unbegrenzte Ressource oder gibt es eine definitive Menge, die Menschen für große Geldbeträge ausbeuten können? Wenn ein Kapitalist das Wort „Hoffnung“ verwendet, spricht er dann von der kontinuierlichen Steigerung seiner Ertragskraft, die nicht aufgehalten werden kann? Könnte diese Hoffnung eine Illusion sein?

Schmelzen und scheren die Eisschilde der Arktis und Antarktis ab? Könnte ein negatives Bevölkerungswachstum möglicherweise zur Lösung dieses Problems beitragen? Ist ein Kind pro zwei Personen nicht ein negatives Bevölkerungswachstum? Würde Steven Spielberg jemals die Idee eines negativen Bevölkerungswachstums innerhalb des Mediums unterstützen? Waren die Ziele der Freimaurerei, wie sie in der hinteren Hälfte der Dollarnote zum Ausdruck kommen, erfolgreich? Ist ein Megastaat der Gier entstanden?

Hat DreamWorks, das Megakonzern, dessen Miteigentümer Steven Spielberg ist, darüber nachgedacht, das letzte verbliebene Feuchtgebiet in Südkalifornien zuzupflastern, um dort ein Studio zu errichten? Fühlt sich Steven Spielberg wohl dabei, das Natürliche zu entmannen? Ist es für Steven Spielberg attraktiver, die Alpen zu erklimmen oder mit der Matterhorn-Achterbahn in Disneyland zu fahren? Trägt die Themenpark-Mentalität unserer Kultur, die durch die Propagandafilme von Steven Spielberg als „richtig“ und „moralisch“ empfunden wird, dazu bei, individuelle Denkprozesse zu zerstören und die Überreste der Erde zu entmannen?

Ist es möglich, dass die Columbine-Schießereien nicht stattgefunden hätten, wenn Steven Spielberg nie seinen fauligen Gestank über unsere Kultur verbreitet hätte, eine Kultur, die er zu homogenisieren und zu propagieren half?

Würde die Kultur von der Ermordung Steven Spielbergs profitieren oder würde sie durch die Ernennung zum Märtyrer geschmälert werden? Oder würde den Menschen dann klar werden, dass ihr Leben durch seinen Weggang weniger banal und interessanter geworden ist?

Denn ich halte es für möglich, dass ein wütendes Opfer ein wunderschönes Stück nicht-sprachlicher Musik schreiben könnte, sobald Steven Spielberg eine Leiche wird. Es könnte sein, dass dieses wütende Opfer banaler und ruinöser Propaganda eine Hymne geschrieben hat, die eine neue Ära, einen neuen Denkprozess, eine neue Musik und eine neue Kultur signalisiert, die in den kommenden Tagen und für immer dringend benötigt werden.

Die einzige Frage, die sich dieser neuen utopischen Kultur stellt, könnte durchaus sein:

Was ist es?

Der Aufsatz ist auf jeden Fall lang und gut geschrieben, und Glover kann dafür gelobt werden, dass er in seinen Englisch-Prosakursen am College aufmerksam war.

Offensichtlich drehen sich die Themen, die Glover seinem Publikum vermitteln möchte, um einen seiner Meinung nach bevorstehenden kulturellen Konflikt in den Vereinigten Staaten. Indem er fötale Vorstellungen von falschen Mediennarrativen, kulturellen Sünden und spaltenden nationalen Konflikten, Materialismus und Klassenkonflikten hervorruft, scheint Glover in gewisser Weise die heutige Ära prophezeit zu haben.

Alle von ihm gestellten Fragen, die aufgrund ihrer schieren Anzahl eher rhetorischer als tatsächlicher Natur zu sein scheinen, drehen sich jedoch um die Person und das Handeln von Steven Spielberg. Betrachten Sie den folgenden Auszug aus dem obigen Aufsatz über die modernen Skandale, die sich hinter verschlossenen Türen in der Hollywood-Kultur abspielen:

„Konzentriert Steven Spielberg einen Großteil seines Fantasielebens auf junge Menschen? Hat er in Schindlers Liste Kinder dargestellt, die sich in mit Fäkalien gefüllten Abwasserkanälen suhlen? Benutzte er in „Hook“ Kinder, um einen Erwachsenen mit den Fingern zu malen? Sammelt er die Illustrationen von Norman Rockwell, etwa die, die einen kleinen Jungen in Unterwäsche zeigt, der von einem Arzt untersucht wird? Sind die Neigungen von Steven Spielberg in der Medienkultur über jeden Verdacht erhaben? War Steven Spielberg sehr freundlich zu Michael Jackson? Sollte Michael Jackson in Steven Spielbergs Version der Geschichte nicht Peter Pan spielen? Hat Spielberg nun, da Michael Jackson nicht mehr in der Gunst der Massenmedien steht, etwas mit ihm zu tun? Teilen Michael Jackson und Steven Spielberg ähnliche Ansichten über die Sexualität kleiner Jungen?“

Indem Glover sich auf Spielbergs zahlreiche Darstellungen von Jungen in potenziell kompromittierenden Szenarien beruft, deutet er eindeutig an, dass der international bekannte Filmregisseur genau das schuldig ist, wofür Weinstein verurteilt wurde.

Vor zehn Jahren wurde ein solcher Vorschlag von der Öffentlichkeit und den Medien möglicherweise als bloße sinnlose Spekulation oder schlimmer noch als „Verschwörungstheorie“ abgetan. Aufgrund der jüngsten Ereignisse ist nun jedoch eine Abrechnung angebracht.

Am 5. Oktober 2017, nur wenige Stunden nachdem die New York Times ihre belastende Geschichte über Weinsteins „bisher nicht offengelegte Anschuldigungen … über fast drei Jahrzehnte“ veröffentlicht hatte, weigerte sich Spielberg, sich zu der Situation zu äußern. Spielberg sagte gegenüber Associate Press , dass er „viele Meinungen“ zu Weinsteins Sexualskandal hatte, und hielt das Thema nicht für einer weiteren Diskussion wert.

Es überrascht nicht, dass Spielberg und Weinstein wie viele Hollywoodstars seit Jahrzehnten befreundet sind . Bei den Tony Awards 2012 erwähnte Emanuel Azenberg Spielberg im zweiten Punkt seiner Dankesrede bezüglich sexueller Handlungen als Gegenleistung für Filmrollen (sehen Sie sich die Rede hier an ).

Corey Foldman, ein produktiver Kinderschauspieler in den 1980er Jahren, ist vor allem dafür bekannt, dass er 2011 im Kindesmissbrauchsprozess des Popstars Michael Jackson gegen den Sänger aussagte.

Die beiden waren jedoch gute Freunde und es gab mehrere Fälle, in denen Foldman Jackson verteidigte Fälle von Verleumdung. Allerdings äußerte sich Foldman sehr offen zu seiner Geschichte des sexuellen Missbrauchs als Kind und bestätigte Elijah Woods Behauptung, dass es in Hollywood organisierten Kindesmissbrauch gibt.

Obwohl es keine explizite Behauptung von räuberischem Verhalten gibt, erwähnt Foldman Spielbergs Namen, während er von seiner Geschichte erzählt, in der er in Hollywood von Männern misshandelt wurde.

Spekulationen dieser Art sind angebracht, da sich in Hollywood vor unserer Nase so viele tragische Vorfälle abgespielt haben. Vielleicht ist es an der Zeit, die seit Jahren in den Müll geworfenen Gerüchte ernst zu nehmen und sich dem Giganten der sexuellen Degeneration zu stellen, der seit Jahrzehnten in der Unterhaltungsindustrie schlummert.

Es ist unwahrscheinlich, dass die gesellschaftliche Elite sich selbst oder einen der ihren jemals übertreffen wird; also stellt sich die Frage. Was ist es?

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 15.06.2023