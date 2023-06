Hollywood-Star sagt, dass Adrenochrom zehnmal stärker ist als Heroin (Videos)

Jim Caviezel, Star aus dem Hollywood-Film „Die Passion Christi“, richtete letzte Woche einige warnende Worte an Mitglieder des globalen politischen und medialen Establishments.

„Wir befinden uns gerade in – würde ich sagen – einem apokalyptischen Moment“, sagte der Schauspieler dem ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon. „Gott kommt … es kommt ein großer Sturm, und sie wissen es.“

Caviezel sagte weiter in der Sendung von Steve Bannon, dass es mehrere Epstein-Inseln gibt, die von Geheimdiensten/Regierungen betrieben werden, er nennt wieder einmal die Rothschilds und sagt, dass sich die Verschwörungstheorie von den Nazis in der Ukraine zufällig als wahr herausgestellt hat.

„Das Adrenochrom-Imperium. Es ist eine chemische Verbindung. Es ist eine Elitedroge, die sie schon seit vielen Jahren benutzen. Sie ist zehnmal stärker als Heroin. Sie hat einige mystische Eigenschaften, die dich jünger aussehen lassen…

Die Agenten, mit denen ich gesprochen habe: Fässer mit Öl (Körperteile) werden an Biolabore geschickt.

Wer ist die NATO? Wer ist die UNO? Wer sind die Zentralbanken? Die Banken der Rothschilds.

Epstein Island ist nicht die einzige Sexinsel da draußen. In diesem Film gibt es eine Razzia und die Frau, die die Insel leitet, war nicht im Gefängnis. Es sind viele Behörden daran beteiligt.“

Caviezel war im War Room -Podcast von Bannon , um für seinen neuen Film Sound of Freedom zu werben. Der vom katholischen Menschenrechtsaktivisten Eduardo Verástegui produzierte Film schildert die realen Bemühungen des ehemaligen CIA-Agenten Tim Ballard, der 2013 die Anti-Menschenhandelsgruppe Operation Underground Railroad gründete .

„Epstein Island ist nicht die einzige Insel da draußen, auf der sie … Kinder haben“, sagte Caviezel zu Bannon. (Adrenochrom-Ritual: „Schrecklicher“ Snuff-Film von John Podesta im Dark Web – mit Madeleine McCann (Video))

Während der 54-jährige Schauspieler vor allem für seine Rolle als Retter der Menschheit in Mel Gibsons „ Die Passion Christi“ bekannt ist , nutzte er in den letzten Jahren seine Starpower, um sich gegen politische und kulturelle Korruption auszusprechen. (8 Mio. Kinder in den Händen elitärer Menschenhandelsnetze zur sexuellen Ausbeutung und Adrenochromproduktion (Videos))

Daher wurde er von den Konzernmedien als „rechter Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet. Sein Interview mit Bannon hat wenig dazu beigetragen, sie davon zu überzeugen, dass er seine Meinung geändert hat.

„Es ist wie ein Tentakel, der Oktopus mit Armen – es sind viele, viele Arme“, argumentierte Caviezel. „Aber in diesem Fall muss man es auf den Kopf des Oktopus abgesehen haben. Wer ist es? Die Zentralbanken, der IWF (Internationaler Währungsfonds), die EZB (Europäische Zentralbank) … die Rothschild-Banken. Wir haben einen Rothschild-Papst.“

„Im Moment wird uns die Bibel weggenommen“, fuhr er fort. „Wir sollen uns der LGBTQ-Community anschließen? Wo ist unser Papst? Warum äußert er sich nicht zu Wort, wenn arme Katholiken vom FBI in die Schranken gewiesen werden?“

Später im Interview äußerte sich Caviezel, ein gläubiger Katholik, zu einem breiten Themenspektrum, darunter Joe Biden und Hollywood.

„Wir haben kein Land mehr. Per Definition muss man Grenzen haben. Wir haben keine Grenze. Warum sollten Sie weiterhin auf Medien hören, die Sie jeden Tag belügen?“

„Glauben Sie wirklich, dass Biden der Präsident der Vereinigten Staaten ist? Glauben Sie wirklich, dass er unser Land regiert? Bitte! Wer sind über ihm die Puppenspieler?“

Die Dreharbeiten zu „Sound of Freedom“ sind vor über vier Jahren abgeschlossen, die Postproduktion ist jedoch ins Stocken geraten. Caviezel sagte, dass Fox Studios ihn ursprünglich nicht für die Rolle haben wollte, Ballard, ein Mormone, jedoch darauf bestanden habe, dass er sich dem Projekt anschließe. Als Disney das Studio übernahm, hatten sie kein Interesse daran, es weiterzuführen.

„Dieser Teufel, er will nicht, dass du diesen [Film] siehst“, sagte Caviezel. Der Film wird ab dem 4. Juli in 1.200 Kinos in den USA gezeigt. Ein Vertreter des Studios sagte gegenüber LifeSite, dass sie „hoffen“, den Film irgendwann international zu veröffentlichen, dass sie dies jedoch noch nicht planen.

„Die Mission dieses Films und die Rolle der Angel Studios bei der Verbreitung besteht darin, das Bewusstsein für die Schrecken des Menschenhandels weltweit zu schärfen“, sagte die Person.

