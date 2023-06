Hongkong soll zum Krypto-Handelszentrum der Welt gemacht werden, weil Kryptowährungen das Geld der Zukunft ist – Simbabwe startet Einführung von goldgedeckten CBDCs

Einem Bericht von Nikkei zufolge soll Hongkong mit dem Beginn der Anträge auf Lizenzen für den Betrieb von Handelsplattformen und Börsen zu einem Handelszentrum für Kryptowährungen werden.

Nach Jahren brutaler Unterdrückung der Kryptowährungen kehrt der Kryptohandel nach China zurück.

Oder zumindest vorerst nach Hongkong.

Dies hängt mit der Abspaltung von China und Russland vom Westen ab.

Nikkei berichtete, dass Hongkong am vergangenen Donnerstag einen Schritt in Richtung eines Kryptowährungszentrums gemacht habe, indem es Anträge für Lizenzen für den Betrieb von Handelsplattformen und Börsen gestellt habe.

Der Handel mit Kryptowährungen auf chinesischem Territorium ist seit 2018 auf institutionelle Anleger und andere Fachleute beschränkt, aber die neuen Vorschriften Hongkongs werden den Einzelhandel bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 ermöglichen.

Was wiederum bedeutet, dass Hongkong bald zum wichtigsten Handelsplatz für Milliardenumsätze werden wird.

Im chinesischen Einzelhandel verschwinden die Ersparnisse mitunter auf mysteriöse Weise, etwas, das bis vor nicht allzu langer Zeit im Spielerparadies von Macau beobachtet wurde.

Beamte sagten, dass dieser Schritt der Stadt, die Kryptowährungen zu fördern, der vor dem Hintergrund globaler regulatorischer Gegenwinde für diese Branche zu sehen ist und durch Schutzmaßnahmen für Investoren gestützt wird.

„Hongkongs umfassende Regulierungsrahmen für virtuelle Vermögenswerte folgt dem Prinzip ‚Gleiches Geschäft, gleiche Risiken, gleiche Regeln‘ und zielt darauf ab, einen robusten Anlegerschutz zu bieten und wichtige Risiken zu bewältigen“, sagte Julia Leung, CEO der Securities and Futures Commission. (Kryptowährungen: Wird der Bitcoin zu einer echten Währung? So stehen die Chancen)

„Dies wird es der Branche ermöglichen, sich nachhaltig zu entwickeln und Innovationen zu unterstützen.“(Warum Bitcoin der neue Goldstandard wird und der CBDC scheitern wird (Videos))

Zu den Voraussetzungen für den Erhalt einer Lizenz gehören ein Kapital von mindestens 5 Millionen Hongkong-Dollar (d.h. 638.000 US-Dollar), Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Ernennung erfahrener Manager.

„Betreiber von Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte, die bereit sind, die SFC-Standards einzuhalten, können gerne eine Lizenz beantragen“, sagte die Kommission in einer Mitteilung vom 23. Mai.

„Wer dies allerdings nicht macht, der sollte eine geordnete Schließung seines Kryptogeschäfts in Hongkong einplanen.“

Dieser große Schritt in Richtung Kryptowährungen war zu erwarten, weil das alte Finanzsystem ohne China und Russland nicht mehr fortgeführt werden kann.

Die Maßnahmen zur Förderung der Kryptowährungen kamen am 1. Juni 2023 exakt zum richtigen Zeitpunkt für den großen Umbruch des globalen Finanzsystems.

Sie wissen hoffentlich, was in den nächsten Tagen geschieht?

Dieser Schritt wird die Kurse der Kryptowährungen wie eine Rakete beflügeln und noch in diesem Jahr zu einem neuen Höchstkurs für den Bitcoin führen.

Wird Simbabwe mit der bislang erfolgreich gestarteten Einführung von goldgedeckten CBDCs den Weg für solches Geld ebnen?

Die Zentralbank of Simbabwe hat eine goldgedeckte digitale Währung eingeführt, die vollständig durch physisches Gold der Bank gedeckt ist.

Dieser Schritt könnte den Weg für goldgedecktes digitales Geld ebnen, wenn es in der Praxis funktioniert.

Wird dieses Gold das seit Jahrzehnten von der Inflation geplagte Simbabwe aus der wirtschaftlichen Verzweiflung retten und eine neue wirtschaftliche Ära einläuten?

Auf gar keinen Fall, weil ein Goldstandard noch niemals einen wirtschaftlichen Aufschwung zur Folge hatte.

Seit Simbabwe 1980 seine Unabhängigkeit von der ehemaligen Republik Rhodesien erklärte, wird das südafrikanische Land von Inflation und allgemeinen wirtschaftlichen Turbulenzen heimgesucht.

In den letzten 40 Jahren erreichte die jährliche Inflationsrate nur zweimal den einstelligen Bereich:

1980 (7 Prozent) und 1988 (7 Prozent).

Übermäßiges Gelddrucken, steuerliche Misswirtschaft, Wirtschaftssanktionen und Währungsinstabilität waren die Hauptursachen für die anhaltende Finanzkrise, die zu politischen und sozialen Unruhen führte.

Im Jahr 2008 verzeichnete Simbabwe unglücklicherweise die höchste Inflationsrate der Welt, nämlich 250 Millionen Prozent.

Dies zwang den damaligen Präsidenten Robert Mugabe und seine Regierung, den Simbabwe-Dollar aufzugeben und sich auf neun Fremdwährungen zu verlassen, insbesondere den US-Dollar und den südafrikanischen Rand.

Im Jahr 2019 führte Harare eine neue simbabwische Währung ein, doch es dauerte nicht lange, bis die Hyperinflation wieder auflebte und die Inflationsrate im März 2020 auf über 600 Prozent anstieg.

Nach zahlreichen Versuchen und Irrtümern an der geldpolitischen Front experimentierte die Zentralbank von Simbabwe (RBZ) jetzt mit etwas Altem (Gold) und etwas angeblich Neuem (CBDC):

Einer goldgedeckten digitalen Währung.

Denn mit Speck fängt man bekanntlich Mäuse!

„Gemäß dem Beschluss des Monetary Policy Committee (MPC) vom 28. März 2023, die Ausgabe physischer Goldmünzen durch goldgedeckte digitale Produkte zu ergänzen, möchte die Bank mitteilen, dass sie mit Wirkung vom 8. Mai 2023 goldgedeckte digitale Token ausgeben wird“, sagte RBZ-Gouverneur John Mangudya in einer Erklärung.

„Die goldgedeckten Token werden vollständig durch physisches Gold der Bank gedeckt sein.“

Beamte der Zentralbank sagten, dass dieses Geld durch 140 Kilogramm (4.900 Unzen) Gold gestützt werden wird.

Die zweistufige Implementierung begann damit, dass die RBNZ digitale Token zu einem Mindestpreis von 10 US-Dollar für Privatpersonen und 5.000 US-Dollar für Unternehmen und andere Einrichtungen an Investoren verkaufte.

Der Übergang wird es Verbrauchern dann ermöglichen, die digitale Währung von Banken zu kaufen und die Token zu verwenden, um „Transaktionen und Abrechnungen von Person zu Person und von Personen zu Firmen“ durchzuführen, indem sie „E-Gold-Wallets oder E-Gold-Karten“ verwenden, die von Banken gehalten werden.

Auch Verbraucher können auf virtuelle Token zurückgreifen, um Geld zu sparen.

Die Ankündigung erfolgte Monate, nachdem die Regierung die Verwendung von Goldmünzen als gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen hatte, doch die Entscheidung gefiel Familien in finanziellen Schwierigkeiten nicht, weil sie zu teuer waren.

Die Reserve Bank of Zimbabwe hat angekündigt, dass Simbabwe eine goldgedeckte digitale Währung einführt und damit den US-Dollar aufgeben wird.

Der IWF war angeblich gegen dieses Experiment in Simbabwe und allein schon deshalb ist es berichtenswert.

Man muss nicht besonders viel von der Geldtheorie verstanden haben, um vorhersagen zu können, dass dies nicht so ohne Weiteres funktionieren wird.

Aber es ist im Moment der beste Ansatz, besser als die in der Testphase befindliche digitale Lira in der Türkei, welche so wertlos ist, wie die gleichnamigen Banknoten.

Japan hat seine CBDC-Pläne scheinbar inzwischen schon wieder aufgegeben, weil das Interesse der Bevölkerung aus einleuchtenden Gründen nicht vorhanden war.

…

Quellen: PublicDomain/arrangement-group.de am 04.06.2023