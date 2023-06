Wenn Sie ihrer Agenda im Weg stehen, zahlen Sie einen hohen Preis

Das kulturelle Umfeld, in dem wir leben, ist wahnsinnig bedrückend geworden, und ich werde Ihnen gleich ein Beispiel vorstellen, das dies perfekt demonstriert.

Vor ein paar Tagen sagte ein High-School-Schüler in einer ländlichen Gegend von Idaho seinen Mitschülern: „Männer sind Jungs und Mädchen sind Mädchen“, und die Folgen dieser Aussage lösten einen heftigen Kontroversensturm aus, der überall in der Nation für Schlagzeilen sorgte. Von Michael Snyder

Die Wahrheit ist leider, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der jeder, der versucht, sich der neuen Kultur, die uns allen aufgezwungen wird, zu widersetzen, hart bestraft werden muss.

Andersdenkende Meinungen sind einfach nicht erlaubt, und Travis Lohr, Absolvent der Kellogg High School, musste das auf die harte Tour erfahren …

Am Donnerstag nahm der Absolvent der Kellogg High School, Travis Lohr, an einer Aktivität teil, bei der Senioren Ratschläge für Unterstufenschüler weitergaben. In Abkehr von seinen vorab genehmigten Bemerkungen sprach Lohr aus dem Herzen: „Männer sind Jungs und Mädchen sind Mädchen.“ Es gibt kein Dazwischen.“

Trotz der Tatsache, dass diese einfache Aussage in der gesamten Menschheitsgeschichte eine Binsenweisheit war, schien die Leitung der Kellogg High School sie für inakzeptabel zu halten. Rektor Dan Davidian teilte Lohr mit, dass er bei seiner Abschlussfeier am Samstag nicht dabei sein dürfe.

Dies geschah nicht in Kalifornien. (Sie wollen Eure Kinder! Drag-Queens traumatisieren Kinderseelen – wie weit werden sie noch gehen? (Video))

Die Kellogg High School liegt in einer der konservativsten Gegenden eines der konservativsten Bundesstaaten des gesamten Landes.

Wenn dies in Idaho passieren kann, kann es überall passieren.(Budweiser zieht Transgender-Werbung zurück – Leichtathletik-Weltverband schließt »Transgender-Frauen« von Wettkämpfen aus (Videos))

Als die Gemeinde erfuhr, was passiert war, wurde schnell ein friedlicher Protest organisiert, und dann wurde es wirklich verrückt.

Im Folgenden fasste ein Mitglied der gesetzgebenden Körperschaft von Idaho namens Heather Scott zusammen, was wir bisher gesehen haben …

INAKZEPTABEL! Der Abschluss der Shoshone County Kellogg High School ist für alle Schüler abgesagt! So wie ich das verstehe, ist:

1. Ein Schüler spricht auf einer Schulversammlung die wissenschaftliche Wahrheit aus („Männer sind Männer und Mädchen sind Mädchen. Dazwischen gibt es nicht.“)

2. „Erwachsene“ Lehrer, die die Wissenschaft leugnen, waren beleidigt.

3. Der Student wurde bestraft und darf nun nicht mehr an der Abschlussfeier teilnehmen.

4. Eltern, Schüler und Gemeindemitglieder äußerten ihre Bedenken in einem friedlichen Protest.

5. Die Schule entließ daraufhin einen Busfahrer, der außer Dienst war, weil er sich dem friedlichen Protest angeschlossen hatte!

6. Das Büro des Sheriffs von Shoshone County informierte die Schule über Bedenken hinsichtlich der „Sicherheit“.

7. Die Schule wird nun die gesamte Schülerschaft und die Gemeinschaft bestrafen, indem sie den Abschluss für alle Schüler verschiebt.

Warum in aller Welt sollte ein Busfahrer auf der Stelle entlassen werden, weil er sich einfach einem friedlichen Protest angeschlossen hatte?

Bedauerlicherweise werden alle, die öffentliche Unterstützung für Travis Lohr gezeigt haben, als die Bösewichte abgestempelt.

Und es stellt sich heraus, dass der Sheriff, der „Sicherheitsbedenken“ bezüglich der Abschlussfeier geäußert hat, zufällig auch mit einem Kunstlehrer an der High School verheiratet ist …

Die Sheriffin von Shoshone County, Holly Lindsey, führte „Sicherheitsbedenken“ an.

Sheriff Lindsey ist mit der Kellogg HS-Kunstlehrerin Rachel Krusemark „verheiratet“, einer der drei Lehrerinnen, die durch Travis Lohrs Aussagen beleidigt sind.

Wenn diese Lehrer nicht so viel Aufhebens gemacht hätten, wäre diese Kontroverse nie ausgebrochen.

Warum können sie die Leute nicht einfach Dinge sagen lassen, mit denen sie nicht einverstanden sind?

Menschen sagen ständig Dinge, die mich zutiefst beleidigen, aber ich versuche nicht, ihnen das Recht zu nehmen, diese Dinge zu sagen.

Leider hat nicht nur die Schule Maßnahmen ergriffen. Laut Travis Lohr wurde ihm auch gerade ein Jobangebot zurückgezogen …

Ein Schüler, der von der Abschlussfeier seines Gymnasiums ausgeschlossen wurde, nachdem er erklärt hatte, dass es nur zwei Geschlechter gäbe, sagte in einem Sonntagsinterview bei „Fox & Friends“, dass ein Stellenangebot als Feuerwehrmann inzwischen zurückgezogen wurde.

Er sollte am Sonntag arbeiten, aber als er auftauchte, um seinen Papierkram zu erledigen, überbrachte man ihm die schlechte Nachricht …

Lohr teilte Campos-Duffy mit, dass er am Sonntag mit der Arbeit beginnen solle, aber als er hineinging, um den letzten Papierkram zu erledigen, teilte ihm sein Chef mit, dass er das Angebot zurückziehen würde. Er beschrieb den Job als „Bekämpfung wilder Waldbrände“.

„Das ist Teil des Lebens, wie ich lerne, und ich werde von hier aus weiter wachsen. Ich werde nicht näher darauf eingehen.“

Ja, das ist tatsächlich im tiefroten Republikaner Bundesstaat Idaho passiert.

Das zeigt nur, wie tief unsere Gesellschaft gefallen ist.

In anderen Teilen des Landes haben radikale Aktivisten Bombendrohungen gegen Target ausgesprochen, nur weil der Einzelhändler „einige seiner Pride-Month-Waren nach heftiger Gegenreaktion“ entfernt hatte …

Berichten zufolge überschwemmten LGBTQ-Radikale Target mit Bombendrohungen als Vergeltung dafür, dass der Einzelhandelsriese nach heftigen Gegenreaktionen einige seiner Pride-Month-Waren zurückzog.

Die Bombendrohungen richteten sich angeblich gegen mehrere Target-Filialen in mindestens drei Bundesstaaten: Utah, Pennsylvania und Ohio.

Unsere Nation wird in zwei Teile gerissen, und es sind keine schnellen Lösungen in Sicht.

Natürlich findet derzeit in Europa eine ähnliche Revolution statt. Diese Woche erfuhren wir, dass ein „oben ohne schwangerer Transgender-Mann“ auf dem Cover der Juni-Ausgabe von Glamour UK zu sehen ist …

Ein oben ohne schwangerer Transgender-Mann auf dem Cover der Juni-Ausgabe von Glamour UK löste am Donnerstag heftige Reaktionen bei Online-Kritikern aus.

Der Autor Logan Brown, ein 27-Jähriger, der als Frau geboren wurde, sich aber mittlerweile als Transgender-Mann identifiziert, posierte als Coverstar der digitalen Ausgabe des British Glamour Magazine zur Feier des Pride Month in einem aufgemalten Anzug, der einen großen Babybauch zur Schau stellte.

Laut dem Modemagazin wurde Brown unerwartet mit ihrer Partnerin Bailey J Mills, einer nicht-binären Drag-Darstellerin in Großbritannien, schwanger, während sie aus gesundheitlichen Gründen eine Testosteronbehandlung pausierte.

