Hunderte von YouTubern, die während der Pandemie für Covid-Impfstoffe geworben haben, leiden jetzt an Turbo-Krebs

Erinnern Sie sich an all die Social-Influencer auf YouTube, die während der Pandemie für die experimentellen Covid-19-Impfstoffe geworben haben?

Viele von ihnen wurden von der Regierung und Big Pharma bezahlt, um ihre Anhänger davon zu überzeugen, dass die Einführung des Impfstoffs eine gute Idee sei.

Nun, bei Hunderten dieser jungen und gesunden YouTube-Influencer wurde inzwischen Krebs diagnostiziert – und viele von ihnen haben zugegeben, dass sie an seltenen und aggressiven Turbokrebsarten leiden.

Viele unabhängige Verlage haben darüber berichtet, dass seit der Einführung des Impfstoffs Dutzende gesunde Menschen, darunter auch Profisportler, plötzlich tot umgefallen sind.

Ein ethisches Mainstream-Medium würde diese Todesfälle auf den Titelseiten hervorheben und alle Hebel in Bewegung setzen, um genau zu untersuchen, was vor sich ging.

Stattdessen streichen die Medien jeden heraus, der es wagt, sich zu äußern, und die Regierungen vertuschen den Skandal um übermäßige Todesfälle. Wir leben jetzt in einer ganz anderen Welt. (Wissenschaftler entdecken, dass COVID-Impfungen Graphen-NANOBOTS enthalten – und sie werden von den Geimpften auf die Ungeimpften übertragen)

Hier ist eine kleine Auswahl der beliebten YouTube-Influencer, bei denen kürzlich aggressiver Turbokrebs diagnostiziert wurde.

Diese Liste wird jeden Tag länger. Darin sind auch nicht die TikTok- und Twitter-Influencer enthalten, bei denen Krebs diagnostiziert wurde, und auch nicht die vielen Influencer auf verschiedenen Plattformen, die unter Herzproblemen wie Myokarditis und plötzlichen Herzinfarkten gelitten haben.

Wer wird der erste dieser Influencer sein, der zugibt, dass er belogen und ausgenutzt wurde?

Leider stellen diese medizinischen Fälle nur die Spitze des Eisbergs dar.

Laut dem ehemaligen Pfizer-Vizepräsidenten Dr. Mike Yeardon nutzt die globalistische Elite die Pharmaindustrie, um das größte Verbrechen in der Geschichte der Welt zu begehen, und warnt davor, dass dabei Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen sterben werden.

Dr. Yeadon hat enthüllt, dass es sich bei den COVID-Impfstoffen um Biowaffen handelt, die im Rahmen einer Entvölkerungsagenda des Tiefen Staates eingesetzt werden.

Dr. Yeadon, der früher als Vizepräsident und Chefwissenschaftler von Pfizer tätig war, erklärte, dass die COVID-Pandemie und die darauffolgende mRNA-Impfkampagne eine „supranationale Operation“ seien, die über Jahre hinweg entwickelt wurde und darauf abzielte, „Menschen zu verletzen, zu verstümmeln und vorsätzlich zu töten“.

Yeadon sagte, er sei zu dem Schluss gekommen, dass die COVID-Pandemie ein Entvölkerungsplan der Globalisten sei, als er sah, wie seine Pfizer-Kollegen im Fernsehen auftraten und den Massen eklatante Lügen erzählten.

Turbo-Hodenkrebs bei jungen Sportlern – Pfizer hat Behandlung

Ein Onkologe denkt über die auffällig vielen Fälle von Hodenkrebs bei jungen Sportlern nach. Oft ist es auch Turbokrebs, wie bei einem jungen Cricketspieler, der wenige Tage nach der Diagnose verstorben ist.

Ein 21-jährige Daniel Donnan ist tot. Der irische Cricketspieler verstarb wenige Tage nachdem bei ihm Hodenkrebs diagnostiziert worden war. Wegen einer Hirnblutung war er in das Krankenhaus eingeliefert worden, bei Tests wurden dann festgestellt, dass sich der Krebs bereits in Gehirn und Lunge ausgebreitet hatte. Ein tragisches Schicksal. Die irische Presse berichtet über den Tod des sportlichen Nachwuchstalents.

Auffällig viele Fälle unter Sportler

Der kanadische Radiologe und Onkologe William Makis erkennt ein Muster. Er erwähnt nur einige teilweise sehr berühmte Sportler, die zuletzt an Hodenkrebs erkrankt sind. Der Skifahrer Aksel Lund Svindal etwa, Jean-Paul Boetius (Hertha BSC) und drei andere Bundesliga-Profis, Timo Baumgartl, Sebastien Heller, Marco Richter.

Weiter: Dan Barden, Tormann bei Norwich in England. Es sind nur einige wenige Beispiele von jungen Sportlern mit der gleichen Diagnose.

Makis schreibt dazu auf seinem Blog: „Wenn ein “Faktencheck” etwas vehement bestreitet, ist es sehr oft wahr. Natürlich gibt es einen Faktencheck, der den Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und Hodenkrebs leugnet.“ Laut dem Faktencheck gebe es „keine Beweise“ für eine Zusammenhang.

Maki erwähnt einen Fall, den eine Mutter beschrieben hat. Ihr 28-jähriger Sohn sei mit Krebs im späten Stadium diagnostiziert worden. Weniger als zwei Monate nach der zweiten Impfung.

Oder der Fall VAERS 1232833: Vier Tage nach der zweiten Pfizer-Dosis entwickelte ein 32-jähriger Soldat Schmerzen im Hoden. 20 Tage später wurde Hodenkrebs Metastasenbildung in den retroperitonealen Lymphknoten diagnostiziert.

Neue Pfizer-Behandlung

Dr. Hans-Joachim Kremer hat auf tkp eine ausführliche Serie zu Turbokrebs veröffentlicht. Er nimmt anhand der VAERS-Daten Prostatakrebs, Brustkrebs, Magen-Darm-Krebs, Brustkrebs und Blutkrebs unter die Lupe.

Makis fragt nach dem Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und Hodenkrebs. Die Studie der japanische Pfizer-Gruppe habe gezeigt, dass sich bei Ratten das Spike-Protein in den Hoden lokalisieren hat lassen.

Doch Pfizer hat nach 48 Stunden die Untersuchung eingestellt. Wie lange und in welchem Ausmaß sich „die mRNA mit der Zeit in den Hoden anreichert“, wisse man nicht, schreibt Makis: „Ehrlich gesagt haben wir keine Ahnung, was die mRNA des COVID-19-Impfstoffs bewirkt, nachdem sie sich in den Hoden abgelagert hat, da Pfizer und Moderna keine Karzinogenitätsstudien (Untersuchung zur krebserzeugenden Wirkung, Anm.) zur Überprüfung der Sicherheit durchgeführt haben.“ Mehr sportliche Aktivität bedeute aber mehr Blutfluss, auch durch das Herz und durch die Hoden.

Zufall oder nicht: Am 23. Juni hat die EMA eine neue Hodenkrebsbehandlung zugelassen. Der Hersteller ist Pfizer. Die Behandlung zielt „interessanterweise“, wie Makis schreibt, auf fortgeschrittenen und besonders aggressiven Hodenkrebs ab, der nicht auf eine herkömmliche Behandlung abspringt.

Makis abschließend:

„Überall dort, wo sich das COVID-19-Impfstoff-Spike-Protein ansammelt, sehen wir einen “Spike” bei Krebserkrankungen: Knochenmark (Leukämien), Lymphknoten (Lymphome), Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Eierstöcke, Hoden, Brüste, Dickdarm, Gehirn, Rückenmark, Schilddrüse und mehr.

Es gibt zweifellos eine direkte lokale Wirkung des Impfstoff-Spike-Proteins auf die Gewebe, in denen es sich anreichert, und nicht nur eine systemische Wirkung der mRNA, die zirkuliert und das gesamte Immunsystem beeinflusst.

Die Onkologen können vor diesen schnell fortschreitenden Krebsarten, den so genannten “Turbo-Krebsen”, nicht länger die Augen verschließen. Früher oder später werden die Ärzte der Realität ins Auge sehen müssen, dass sie ihren Patienten möglicherweise etwas Unsicheres empfohlen haben, das ihrem Körper katastrophalen Schaden zufügte.“

