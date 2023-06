Im Vorfeld des Dritten Weltkriegs sagt ein ehemaliger Geheimdienstoffizier, dass die US-Regierung ihre Waffenfähigkeit „übertreibt“ und den Eindruck der amerikanischen Unbesiegbarkeit verkauft

Teile die Wahrheit!

Während am Himmel über Deutschland von den USA gesponserte Kriegsspiele in einem Ausmaß beginnen, wie es seit der Gründung der NATO im Jahr 1949 nicht mehr gegeben wurde, sagt ein gut informierter Analyst, die US-Regierung habe uns jahrelang über die Wirksamkeit des Patriot-Systems und anderer Waffen belogen.

Die Vereinigten Staaten werden in den nächsten Wochen massive Kriegsspiele über Europa veranstalten, die eine Botschaft an Russland senden sollen.

Aber wird die US-Militärmacht dem Hype gerecht? Lassen Sie uns es aufschlüsseln und auf einen Aspekt der Geschichte eingehen, den Sie in den Mainstream-Medien der Unternehmen wahrscheinlich nicht erfahren werden.

Diese Übung wurde „Air Defender 23“ genannt. Sie begann am 14. Juni, und gilt als die größte Lufteinsatzübung in der Geschichte der NATO. Als Gastgeber und Logistikdrehscheibe wird Deutschland fungieren.

Drei Flugzonen werden vorübergehend für den zivilen Flugverkehr über Deutschland gesperrt, und die Behörden warnen, dass es zu Verzögerungen bei zivilen Flügen kommen wird.(Warum Russland nicht auf Atomwaffen setzen wird)

Vom 12. bis 23. Juni werden bis zu 250 Flugzeuge auf sechs Militärstützpunkten stationiert sein, an denen 25 Länder teilnehmen. Allein die USA schicken 100 Flugzeuge über den Atlantik.

Diese „Trainings“-Übung ist so intensiv, dass einige Analysten sogar vor der Gefahr gewarnt haben, dass sie tatsächlich als Deckmantel für einen überraschenden NATO-Angriff auf Russland und den Beginn des Dritten Weltkriegs dienen könnte.

Wir alle wissen, dass ein solcher Krieg wahrscheinlich zu einem nuklearen Schlagabtausch eskalieren würde, wenn die USA und ihre Verbündeten uns auf diesen Weg bringen würden. (US-Atombomber B1-b „Lancer“ über Deutschland – Dritter Weltkrieg? Ein „Vorfall“ muss geschehen)

Aber selbst ein konventioneller Krieg mit Russland könnte zu erheblichen Schäden an großen US-Städten und Militäreinrichtungen führen, die alle zu leichten Zielen für nichtnukleare Hyperschallraketen würden – das sind superschnelle Raketen, gegen die sich das US-Patriot-System scheinbar hilflos wehren kann.

Der ehemalige US-Marine-Geheimdienstoffizier und UN-Waffeninspektor Scott Ritter sagt, dass ein Großteil der militärischen Macht des Westens auf Wahrnehmung und nicht auf realen Kriegsszenarien basiert.

Er sagt, Russland hingegen konzentriere sich mehr darauf, sicherzustellen, dass seine militärische Ausrüstung funktionsfähig und dauerhaft funktioniere, als darauf, die Welt mit einer schillernden PR-Kampagne zu blenden.

Ich kann nicht dafür garantieren, wie zutreffend Ritters Einschätzung ist. Ich kenne ihn nicht. Aber ich denke, es ist wichtig, ihm umfassend zuzuhören und sich eine eigene Meinung zu bilden.

Er verfügt über tatsächliche militärische Erfahrung im Irak und hat die Waffen, über die er spricht, aus nächster Nähe inspiziert. Hat er ein geheimes Motiv, uns anzulügen? Ich weiß nicht.

Und die Zeit wird zeigen, ob seine Perspektive die richtige ist oder nicht, aber ich denke auch, dass wir dumm wären, ihn abzuschreiben, ohne ihm überhaupt eine vollständige Anhörung zu geben.

Das Luftabwehrsystem Patriot ist eine Waffe, auf die sich Ritter in einem Interview konzentriert, das am 14. Juni, live auf YouTube übertragen wurde. Wenn die Wahrheit über die Fähigkeiten der USA in der Mitte zwischen dem liegt, was Ritter uns erzählt, und dem, was uns korrupte US-Militärbeamte wie General Mark Milley und Lloyd Austin sagen, was meiner Meinung nach der Fall sein könnte, dann ist die militärische Macht der USA/NATO bei weitem nicht so unbesiegbar wie … Amerikaner und Europäer wurden zum Glauben verleitet.

Ritter sagt, viele der Waffensysteme im westlichen NATO-Arsenal seien „überbewertet“ und „funktionieren nicht“, zumindest nicht so, wie es in den raffinierten Propagandavideos der NATO-Mitgliedstaaten beworben wird oder wie sie während ihrer gepriesenen Aktionen am Himmel zu sehen sind militärische Übungen. Warum? Auf diese Frage gibt er eine interessante Antwort.

„Weil sie von Kriminellen gebaut wurden“, sagt er. Anschließend erklärt er, wie die US-Verteidigungsindustrie funktioniert: Auftragnehmer produzieren Waffen, die den Gewinn maximieren, anstatt sich bei tatsächlichen Militärszenarien gegen eine andere Supermacht wie Russland oder China auf die Funktionalität zu konzentrieren.

„Die Sachen der Russen sehen vielleicht nicht so cool oder so düster aus, aber ihre Sachen funktionieren“, sagte er.

Das Patriot-System beispielsweise sei „voller Störungen in seinem Radar“. Es ist bestenfalls ein problematisches System“, sagte er, insbesondere wenn es im vollautomatischen Modus läuft.

Um es effektiv zu betreiben, müsse es im manuellen Modus betrieben werden, sagte er, aber dafür müssten mehrere Bediener pro Einheit monatelang geschult werden.

Wenn das System im vollautomatischen Modus betrieben wird, wozu die Ukrainer ausgebildet wurden, können bis zu sechs oder sieben Raketen erforderlich sein, um eine feindliche Rakete zu treffen und sie vom Himmel zu schleudern.

„Das ist unhaltbar“, sagte Ritter, der ausführlich darauf eingeht, wie diese Systeme konzipiert sind und dass sie den russischen Gegenwaffen nicht weit überlegen sind, zumindest nicht in einem realen Szenario, in dem Kriege geführt werden.

Wir können darüber streiten, wie viel Glaubwürdigkeit Ritters Analyse beigemessen werden sollte, aber hier ist das Fazit: Das US-Militär ist noch nie gegen eine Macht wie Russland oder gar China angetreten.

Wenn man sich alle Kriege ansieht, in die wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verwickelt waren, waren sie alle gegen Länder gerichtet, die kaum oder gar keine echte Luftwaffe hatten. Der Irak verfügte über SCUD-Raketen, aber hinsichtlich Anzahl und Leistungsfähigkeit waren sie nicht mit denen vergleichbar, die Russland besitzt.

Wir haben noch nie einen Krieg gegen ein Land erlebt, dessen Luftwaffe mit der unseren vergleichbar ist, die mit Hyperschallraketen, Tausenden von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen bewaffnet ist und von einer eigenen Verteidigungsindustrie unterstützt wird, die in der Lage ist, endlose Munition zu produzieren.

Wurden wir seit den Anfängen des Kalten Krieges von einer Reihe von US-Präsidenten belogen?

Hat unsere Regierung in Kombination mit korrupten Medien uns Amerikanern ein falsches Gefühl von Sicherheit und Unbesiegbarkeit vermittelt? Bitte hören Sie diesem Mann zu und ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen.

Teilen Sie es mit anderen, wenn Sie ihn glaubwürdig finden. Wir können nicht zulassen, dass unsere Regierung diesen Konflikt weiter eskaliert und uns in den Dritten Weltkrieg und ein nukleares Armageddon treibt.

…

Quellen: PublicDomain/leohohmann.com am 18.06.2023