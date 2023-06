In der Patientenverfügung wird ein Bevollmächtigter benannt, der mit den Ärzten die gewünschten Maßnahmen vereinbart. Die persönliche Erklärung zu einzelnen Behandlungsmöglichkeiten und auch die Erklärung zu den persönlichen Lebenswerten erleichtert es Ärzten und Angehörigen, in diesen schwierigen Situationen das in Ihrem Sinne Richtige zu tun.

In der Vorsorgevollmacht wird all dies durch die Benennung eines Bevollmächtigten in Gesundheitsangelegenheiten bereits vorbereitet. Eine Patientenverfügung ist dann nicht unbedingt nötigt, nimmt aber durch die klare Auslegung viele Gewissensfragen ab. Gibt es keine Vorsorgevollmacht, ist eine Patientenverfügung unbedingt empfehlenswert.

Hier noch weitere Passagen aus dem Buch „Meine Vollmachten für den Notfall: Das große Vorsorge-Set“ als Screenshots: