Potenzielle Starttermine für den Dritten Weltkrieg: 12.–24. Juni

Basierend auf Informationen, die ich diskret per Post erhielt, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Dritte Weltkrieg in weniger als zwei Wochen, zwischen dem 12. und 24. Juni, beginnen kann. Die größte NATO-Luftübung – Air Defender 23 – findet in diesem Zeitraum statt; könnte die „Gegenoffensive“ der Ukraine abdecken. Von Hal Turner

Wie in meiner Radiosendung zum Memorial Day gestern Abend beschrieben, kamen meine Frau und mein Sohn am vergangenen Samstagabend von unserem Stammhaus in New Jersey zu unserem Haus hier in Pennsylvania. Sie brachten Post aus meinem Postfach mit, die sich seit etwa drei Wochen angesammelt hat.

In dieser Post befand sich ein diskreter, aber großer Umschlag, der etwas enthielt, das man als Geheimdienstmaterial über bestimmte NATO-Planungen bezeichnen könnte.

Ich habe das Material durchgesehen und dann versucht, es zu überprüfen. Aber da in den gesamten USA Feiertage am Memorial-Day-Wochenende waren, war es sehr schwierig, meine Kontakte aus meiner jahrelangen Arbeit bei der Joint Terrorism Task Force (JTTF) des FBI zu erreichen, in der ich für den nationalen Sicherheitsgeheimdienst, den Terrorismus und die ausländische Spionageabwehr zuständig war.

Seit heute Morgen, Dienstag, 30. Mai, kann ich mehrere Kontakte aus meiner FBI-Zeit erreichen und überprüfe das Material weiter.

Folgendes kann ich bestätigen:

Die NATO wird am 12. Juni ihre größte Luftübung in der Geschichte mit dem Namen „Air Defender 2023“ beginnen.

Air Defender 23 wird die bedeutendste Militärübung sein, die jemals am europäischen Luftraum durchgeführt wurde. An der Veranstaltung werden die Luftstreitkräfte von 25 Nationen teilnehmen.

Genauer gesagt wird Air Defender 23 die umfangreichste Stationierungsübung der Luftstreitkräfte in der Geschichte der Nordatlantikpakt-Organisation, allgemein bekannt als NATO, darstellen.

An der beispiellosen Veranstaltung werden bis zu 10.000 Übungsteilnehmer teilnehmen, die ihre fliegerischen Fähigkeiten mit rund 220 Flugzeugen trainieren . Die Militärübung findet im europäischen Luftraum und unter dem Kommando der deutschen Luftwaffe statt. (Medwedew sieht drei Szenarien für Kriegs-Ende: Weltkrieg und Ukraine-Aufteilung als Optionen)

Mit dieser gemeinsamen Übung will Air Defender 23 die Zusammenarbeit zwischen den NATO-Streitkräften verbessern und optimieren und die Stärke des Bündnisses demonstrieren. Doch welche Fähigkeiten will Air Defender 23 seinen Teilnehmern genau vermitteln?

Die 25 teilnehmenden Nationen wollen untersuchen, wie ihre jeweiligen Luftstreitkräfte im Falle einer militärischen Krise reagieren und zusammenarbeiten würden.

Air Defender 23 wird vor allem eine Gelegenheit sein, die gemeinsame Reaktion der Teilnehmer in der Luft auf einen hypothetischen Notfall zu bewerten. In diesem Zusammenhang wird Deutschland als kollektives Verteidigungszentrum für den europäischen Luftraum fungieren.

Zu den 25 teilnehmenden Nationen gehören Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und Griechenland.

Beim Air Defender 23 kommen 23 verschiedene Flugzeugtypen zum Einsatz, darunter die F-35 der Amerikaner und Niederländer, ein AWACS-Aufklärungsflugzeug der NATO und erstmals überhaupt ein Transportflugzeug der japanischen Luftwaffe. Von den 220 beteiligten Flugzeugen werden allein 100 aus 35 Bundesstaaten der USA ankommen. Bei diesen US-Flugzeugen handelt es sich um den größten Einsatz von Flugzeugen der Air National Guard seit der Operation Desert Storm im Irak im Jahr 1991.

( HT-ANMERKUNG: Um es nicht zu genau zu formulieren, aber man bewegt nicht so viele Flugzeuge aus so vielen Ländern um die halbe Welt – und gerade außerhalb einer anhaltenden Konfliktzone in der Ukraine – nur um eine „Übung“ durchzuführen. )

NATO-„Übung“ zur Deckung eines echten Angriffs

Leser erinnern sich vielleicht daran, dass eine weitere NATO-Übung „BaltOps-2022“ als Tarnung für die Platzierung von Sprengstoffen auf den Gaspipelines NordStream 2 diente.

Dies wurde vom investigativen Journalisten Seymour Hersh enthüllt, der zeigte, dass das Biden-Regime den Nordstream-Bombenanschlag im Weißen Haus geplant und spezialisierte Marinetaucher eines Teams außerhalb des Ermittlungsbereichs des Kongresses eingesetzt hatte, um Sprengstoff zu platzieren, der durch spezielle Töne aktiviert werden konnte, die von einem ausgesandten Gerät, einer Sonarboje, abgegeben wurden.

Etwa drei Monate nach der BaltOps-22-Übung, berichtete Hersh, sei ein Flugzeug der norwegischen Luftwaffe zum Abwurf der speziellen Sonarboje geschickt worden, die den Unterwassersprengstoff zur Explosion brachte und einen Großteil der Nordtream-2-Pipeline zerstörte.

Der Einsatz einer „Übung“ durch die NATO als Deckmantel für eine tatsächliche Militäroperation ist also nichts Neues und in den Köpfen der meisten Menschen noch frisch.

Spulen wir heute vor: Die NATO plant ihre größte Luftangriffsübung in der Geschichte. Dies geschieht knapp außerhalb der Konfliktzone zwischen der Ukraine und Russland. Mensch, was für ein Zufall!

Die NATO unterstützt die Ukraine und versorgt die Ukraine mit riesigen Geldmengen und militärischen Waffen/Munition.

Nichts davon hat es geschafft, das Blatt zugunsten der Ukraine zu wenden; Russland gewinnt langsam, aber sicher. Tatsächlich verliert die Ukraine so schlimm, dass ihre eigenen Truppen begonnen haben, OFFIZIEREN IN DEN KOPF ZU SCHIESSEN, anstatt sich auf den Kampf einzulassen. Diese Geschichte mit dem erschreckenden, anschaulichen Video eines ukrainischen Bataillonskommandanten, der von seinen eigenen Männern in den Kopf geschossen wurde, finden Sie HIER

Jetzt haben die NATO-Staaten der Ukraine fast alles gegeben, was sie geben konnten, und doch verliert die Ukraine immer noch.

Die NATO kommt also an einen Wendepunkt: Entweder sie gibt zu, dass sie der Ukraine nicht dabei helfen kann, Russland zu besiegen, oder … . . .

Sie treten auf der Seite der Ukraine in den Krieg ein.

Darauf scheint das Postmaterial, das ich am Samstag erhalten habe, hinzudeuten.

Die einzige Chance für die Ukraine, das Blatt zu wenden, und die EINZIGE Chance für die NATO, ihr Gesicht zu wahren, nachdem all ihre Hilfe für die Ukraine gescheitert ist, besteht darin, dass die NATO direkt in den Konflikt eintritt.

Aber es gibt ein Problem: Russland hat die NATO nicht angegriffen. Darüber hinaus ist die Ukraine kein Mitglied der NATO.

Damit die NATO also in den Konflikt eintreten kann, muss es irgendeine Aktion oder ein Ereignis geben, das den Eintritt der NATO in den Kampf „rechtfertigen“ würde.

EINEN VORFALL ERSTELLEN

Seit Monaten hört die Welt von der bevorstehenden „Ukraine-Gegenoffensive“. Es wurde wiederholt erklärt, dass die Ukraine gewaltige Anstrengungen unternehmen wird, um Russland aus den Oblasten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporoschje (Staaten) zurückzudrängen, die für den Austritt aus der Ukraine und den Anschluss an Russland gestimmt haben, und um die Kontrolle über die abgespaltene Krim, durch Abstimmung im Jahr 2014, zurückzugewinnen.

Neuerdings berichten westliche Massenmedien auch darüber, dass die USA über die NATO daran arbeiten, der Ukraine F-16-Kampfflugzeuge der vierten Generation zu liefern und ukrainische Piloten für die Bedienung dieser Flugzeuge auszubilden. Bedauerlicherweise geht die Ausbildung eines Kampfpiloten für die Ukraine nicht schnell vonstatten. Es dauert mehr als ein Jahr.

Schlimmer noch, ich habe ( HIER ) darüber berichtet, dass die USA ihre NATO-Verbündeten nicht nur dazu drängen, F-16 zu spenden, sondern dass die USA auch darauf bestehen, dass es sich bei den Flugzeugen um spezielle Modifikationen handelt, die es diesen Flugzeugen ermöglichen, US B-61 Atombomben zu transportieren und ukrainische Piloten werden im Umgang mit ihnen geschult!

Diese Forderung der USA stieß bei einer Reihe von NATO-Verbündeten auf heftigen Widerstand.

Das mir per Post zugesandte Material deutet jedoch darauf hin, dass die NATO plant, einen Vorfall zu schaffen, bei dem sie den Eintritt der NATO in den Krieg rechtfertigen und die kommende „ukrainische Gegenoffensive“ als Mittel dafür nutzen kann.

Aus den mir per Post zugesandten Unterlagen geht hervor, dass die folgenden Szenarien in Planung sind:

SZENARIO „A“

1) Die Ukraine erteilt der NATO die Erlaubnis, in ihren Luftraum einzudringen, um eine landesweite Flugverbotszone einzurichten. Die NATO stimmt zu und tritt ein.

2) Russland hat bereits gewarnt, dass es solche ausländischen Flugzeuge angreifen und zerstören wird. Russland tut dann, was es zu tun verspricht, die NATO schreit, sie sei „von Russland angegriffen worden“ und es geht weiter wie bei Donkey Kong.

Die mir per Post zugesandten Papiere enthalten auch andere Szenarien:

SZENARIO „B“

A) „Ukrainische F-16“ treten in den Kampf ein und starten Angriffe auf das eigentliche Russland. Belgorad ist die wahrscheinliche Angriffszone. Da es jedoch keine qualifizierten ukrainischen Piloten gibt, werden die Flugzeuge von britischen und amerikanischen Piloten gesteuert.

B) Russland schießt Flugzeuge entweder in der Ukraine oder innerhalb Russlands ab.

C) Wenn die Piloten lebend gefangen genommen oder im Kampf getötet werden, beweisen ihre Körper, dass es sich um Briten und Amerikaner handelte.

D) Russland erklärt, dass es von den USA und der NATO angegriffen wurde und erklärt uns den Krieg. Wieder läuft es wie bei Donkey Kong.

SZENARIO „C“

Beinhaltet sowohl das obige Szenario „A“ als auch das Szenario „B“.

i) Die NATO erhält die Erlaubnis, in den ukrainischen Luftraum einzudringen, um eine Flugverbotszone einzurichten, und die NATO dringt ein.

ii) Ukrainische F-16 dringen in Russland ein und greifen an.

iii) NATO-Flugzeuge warnen ankommende russische Verteidiger, dass sie die ukrainischen Flugzeuge nicht angreifen können, da sie sonst von etwa 200 NATO-Flugzeugen getroffen werden.

iv) Russland sagt sowohl der Ukraine als auch der NATO, was los ist, und beginnt, sie alle anzugreifen. Es ist wie bei Donkey Kong.

Zur Unterstützung dieser per Post erhaltenen Informationen kann ich auch berichten, dass die USS Gerald R. Ford letzte Woche einen Hafenanlauf in Oslo, Norwegen, gemacht und vier Tage im Hafen verbracht hat. Auf dem Foto unten ist es beim Einlaufen in den Hafen von Oslo zu sehen:

Die USS Gerald Ford ist das größte Kriegsschiff der Welt und transportiert mehr als 90 Kampfflugzeuge.

Es gibt sogar kleine Bordbetankungstanker.

Seine Kampfflugzeugstaffeln können starten, während des Fluges aufgetankt werden, in den Nordwesten Russlands eindringen, um Angriffe zu starten, und zum Flugzeugträger zurückkehren.

Russland wäre also mit intensiven Luftkämpfen in der Ukraine, heftigen Luftangriffen auf Belgorad und anderen Luftangriffen im Nordwesten Russlands durch Jäger der USS Gerald Ford konfrontiert, während US-Flugzeugträger im Pazifik von Japan aus segeln und möglicherweise weitere Angriffe gegen das Land im fernöstliches Russland, vom Pazifischen Ozean, starten.

In den Informationen, die ich per Post erhalten habe, heißt es, dass diese massive Angriffsserie die konventionellen Streitkräfte Russlands sofort überwältigen würde, aber es heißt, dass die NATO zu dem Schluss kommt, dass dies Russland dazu zwingen würde, um Frieden zu bitten.

Ich sage, dass diese Schlussfolgerung völlig falsch ist.

Ich sage, ein solch überwältigender Angriff würde Russland dazu zwingen, Atomwaffen einzusetzen, weil das Überleben seines Landes auf dem Spiel steht.

Ich sage, wenn Russland auf Atomwaffen zurückgreifen muss, dann nicht auf ein paar kleine, taktische Atomwaffen auf dem Schlachtfeld. Ich sage, dass es weitaus wahrscheinlicher ist, dass sie große, strategische Raketenangriffe gegen westliche Entscheidungszentren durchführen, was genau das ist, wo vor Russland gewarnt hat, wenn der Westen sich in die ukrainischen Operationen Russlands einmischen würde.

Natürlich kann ich sagen, was ich will, aber ich spreche nicht für Russland. . . oder für jedes andere Land. Ich wende einfach das, was ich weiß, auf die Situation an und führe eine nachrichtendienstliche Einschätzung auf der Grundlage der mir vorliegenden Informationen durch.

Ich gebe mit diesem Artikel ehrlich zu, dass das Zeitfenster vom 12. bis 24. Juni der Zeitraum ist, in dem der Ausbruch des Dritten Weltkriegs nahezu unvermeidlich erscheint.

Wenn dies geschieht – und das kann auch nicht der Fall sein –, vermute ich, dass wir im Westen sehr früh im Konflikt mit Atomwaffen getroffen werden würden.

Die einzige Variable, die ich nicht berücksichtigen kann, ist, ob Russland in der Lage ist, eine potenzielle Gegenoffensive gegen die Ukraine zu vereiteln, indem es Raketenangriffe einsetzt, die die für eine solche Gegenoffensive erforderlichen Waffendepots zerstören.

Wenn Russland in der Lage ist, einen großen Teil der wenigen Waffen, die der Ukraine noch zur Verfügung stehen, zu vernichten, wäre die Durchführung der oben genannten Szenarien für die NATO völlig sinnlos, es sei denn. . . . es sei denn . . . . Dieser ganze Ukraine-Konflikt wurde ohnehin angezettelt, um den Weg für einen Krieg gegen Russland zu ebnen. . . und was auch immer in und mit der Ukraine passiert, hat nie eine Rolle gespielt.

Wenn DAS der Fall ist, dann scheint der 12. bis 23. Juni der Datumsbereich für den tatsächlichen Beginn des Dritten Weltkriegs zu sein.

Ich hoffe aufrichtig, dass Sie und Ihre Familie Notnahrung, Wasser, Medikamente, einen Generator für Strom, Kraftstoff für Ihren Generator und für Ihre Autos, tragbare Kommunikationsgeräte wie ein CB-Funkgerät für jedes Auto und für Ihr Haus sowie ein Kurzwellenradio zu Hause haben. So können Sie Nachrichten aus der ganzen Welt erhalten und einen Plan zum Ausweichen entwickeln, falls die Atomwaffen zu fliegen beginnen.

Wenn die Informationen, die ich per Post erhalten habe, korrekt sind – und das glaube ich –, haben Sie noch etwa zwei Wochen Zeit, um zu planen, Vorräte anzulegen und zu beten…

Quellen: PublicDomain/halturnerradioshow.com am 01.06.2023